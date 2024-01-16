Исторические построения русского Средневековья запечатлелись в летописных сводах, не являвшихся, однако, плодом исторической научной работы в современном смысле слова. Поскольку летописи в основной своей традиции были памятниками официального значения, естественно, что их составители не могли прямо и свободно описывать события. В настоящее время трудно себе представить всю сложность задачи, стоявшей перед составителем официальных летописей в эпоху сильной татарской власти. Тверские своды и своды московские по-разному освещали отношение князей к Орде. Можно также указать, что, может быть, не случайно ряд пространных откровенных рассуждений о татарском иге падает на годы, когда в Монгольском государстве происходили смуты. Таков рассказ о восстаниях 1262 г. Они были направлены против откупщиков ордынской дани, приезжавших, как свидетельствует наше исследование, не от Берке,а от императора Хубилая. Как раз в 1262-1263 гг. в империи происходили смуты, и эти смуты положили начало отделению Золотой Орды от Монгольской империи. Обстоятельства позволяли летописцу пространно и откровенно рассказать о восстаниях 1262 г. В начале XV в., в годы, когда смуты в Золотой Орде стали усиливаться, летописец записал несколькообобщающих мыслей по вопросу о политике татар, сеющих рознь между князьями. В XV в. московские летописцы стали неохотно вспоминать о некоторых фактах зависимости княжеской власти от ханской в XIV в. — возможно, как о фактах позорных. Так, например, может быть не случайно в московских поздних сводах выпущено известие о съезде князей в 1304 г., когда «чли грамоты царевы ярлыки», имеющееся в своде начала XV в. (Троицк. л.). Московская традиция оказала наибольшее влияние на последующую историографию.

И в Новое время о политике татар писали мало; этот вопрос не подвергался, как мы говорили, специальному разбору. Отдельные указания на политику монголов на Руси можно встретить в научно-популярных и научных сочинениях, начиная с «Истории Российской» Щербатова, в работах И. Беляева, Костомарова, Преснякова, Приселкова, Покровского и др. В общей оценке значения татарского ига на Руси мы видим большие расхождения. Одни историки придавали монгольскому завоеванию очень большое значение, главным образом как фактору, будто бы способствовавшему развитию государственного начала на Руси или даже определившему это развитие; по их мнению, монгольское иго способствовало или даже определило образование самодержавия и единодержавия (Карамзин, Костомаров). Другие историки считали, что влияние монгольского ига на развитие нашей страны вообще было незначительно (Соловьев, Ключевский). По-видимому, в дореволюционной обстановке легче воспринималась мысль об активной политике русских князей в Орде, чем мысль об активной политике татар на Руси, даже теми историками, которые придавали татарскому игу большое значение.

Насонов Арсений - Монголы и Русь (история татарской политики на Руси)

М.: Академический проект, 2022, 236 с.

Серия "Цивилизации степей"

ISBN 978-5-8291-3897-4

Насонов Арсений - Монголы и Русь (история татарской политики на Руси) - Оглавление

Введение

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Указатель цитированных источников и литературы

Тезисы к исследованию А. Н. Насонова «Монголы и Русь»

Указатель имен

Указатель географических названий

Предметный указатель

Приложение