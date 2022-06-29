Эта книга является очередной попыткой ответа на вопросы: в каком обществе мы живем и почему так получилось. Она не столько о прошлом, сколько о вчерашних корнях дня сегодняшнего в аспекте ценностей, которые мы разделяем.

Ответы на подобные вопросы традиционно обусловлены методологией. Поэтому мы считаем нужным предварить дальнейшие рассуждения небольшим методологическим пассажем. Ценностные и методологические приоритеты российской политологии во многом обусловлены процессами, развертывающимися в мировой и внутренней политике. Долгое время главный вектор развития отечественной политологии определялся заимствованием (часто некритичным) огромного массива западных мейнстримных теорий. В этот период господствовали методологические и мировоззренческие установки транзитологии, постулировавшей неизбежность практического воплощения идеальных типов демократии, капитализма, а также соответствующего им состояния моральной сферы, существующих в развитых странах. Российские исследователи, использующие доминирующий универсальный категориальный аппарат описания общества, замечали преимущественно лишь отклонения от должного, от социального идеала. Например, тоталитаризм (авторитаризм), усиление феноменов социальной архаики и власти-собственности, недостойное правление, неопатримониализм, неофеодализм, коррупционные взаимодействия, которые необходимо преодолеть в логике транзита, модернизации и движения к обществу открытого доступа, находящемуся на идеологической вершине ценностно-институциональной иерархии западноцентричного политического знания.

Однако со временем выяснилось, что вся подобная институциональная архаика постепенно обнаружилась и в обществах, которые должны были служить образцом для сравнения. Более того, наиболее архаичными оказались механизмы реального воспроизводства и взаимодействия элит западных обществ, образующие слепое пятно политических теорий. Несмотря на то что западные общества идеализируются в идеологической оптике неолиберального мейнстрима, чем дальше, тем сильнее он уступает альтернативным взглядам на нормальное общество, представления о котором генерируются вне Запада. Соответственно, все типические интеллектуальные приемы мейнстрима с пространственным выносом феноменов социальной архаики в периферийные общества, схоластические интеллектуальные игры в либерально-демократическую норму и отклонения от нее будут вызывать все более глубокие сомнения на фоне пересмотра глобальных иерархий власти и знания. Поэтому нелиберальное, недемократическое и нерыночное ядро обществ-гегемонов, которое мейнстрим до некоторых пор замечал только в периферийных/отсталых социумах, начнут все чаще фиксировать в виде эмпирических фактов, признавать и нормализовать в качестве всеобщего формата политических коммуникаций и институтов, поскольку они не преодолены нигде, кроме идеологических самоописаний и политической риторики западных обществ.

Леонид Фишман - Эпоха добродетелей. После советской морали

М.: «НЛО», Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2022. - 123 с.

ISBN 978-5-44-482025-4

Леонид Фишман - Эпоха добродетелей. После советской морали - Содержание

Введение

Глава І. Советский человек: лукавый раб или жертва обмана?

Глава ІІ. Заковывать в бетон

Советская моральная пирамида

Буржуазное – это трудно. А социалистическое?

Исторический материализм и буржуазные добродетели

Советская мораль: гетерогенность источников и «пережитки прошлого»

Глава ІІІ. Под крышкой советской морали

Советское воспитание… по несоветским образцам?

Социалистическое воспитание и советская идентичность

Глава IV. Разумное, доброе, вечное

Романтическое и героическое

«Дворяне из барака»

«Спящие» личностные образцы: пират, авантюрный предприниматель, романтик

Дружба и товарищество

«Только для своих»

Последняя война

Полукриминальная субкультура

Успехи революции

Глава V. Неформальные движения и моральные метаморфозы позднесоветского общества

Воспитать настоящего коммуниста

Коммунарство: смело к «красивой жизни»

От самоуправляемых коллективов к «педагогическим методикам»

Будьте как дети

Глава VI. Перелом

Почти поэтическое отступление. Лев Гумилев

Как зеркало морального перелома. Время героев

Торгаши-герои

1990-е: моральная не-катастрофа?

Скрепы и пустота

Заключение