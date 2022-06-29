Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фишман - Эпоха добродетелей - После советской морали

Леонид Фишман - Эпоха добродетелей. После советской морали
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science
Эта книга является очередной попыткой ответа на вопросы: в каком обществе мы живем и почему так получилось. Она не столько о прошлом, сколько о вчерашних корнях дня сегодняшнего в аспекте ценностей, которые мы разделяем.
Ответы на подобные вопросы традиционно обусловлены методологией. Поэтому мы считаем нужным предварить дальнейшие рассуждения небольшим методологическим пассажем. Ценностные и методологические приоритеты российской политологии во многом обусловлены процессами, развертывающимися в мировой и внутренней политике. Долгое время главный вектор развития отечественной политологии определялся заимствованием (часто некритичным) огромного массива западных мейнстримных теорий. В этот период господствовали методологические и мировоззренческие установки транзитологии, постулировавшей неизбежность практического воплощения идеальных типов демократии, капитализма, а также соответствующего им состояния моральной сферы, существующих в развитых странах. Российские исследователи, использующие доминирующий универсальный категориальный аппарат описания общества, замечали преимущественно лишь отклонения от должного, от социального идеала. Например, тоталитаризм (авторитаризм), усиление феноменов социальной архаики и власти-собственности, недостойное правление, неопатримониализм, неофеодализм, коррупционные взаимодействия, которые необходимо преодолеть в логике транзита, модернизации и движения к обществу открытого доступа, находящемуся на идеологической вершине ценностно-институциональной иерархии западноцентричного политического знания.
Однако со временем выяснилось, что вся подобная институциональная архаика постепенно обнаружилась и в обществах, которые должны были служить образцом для сравнения. Более того, наиболее архаичными оказались механизмы реального воспроизводства и взаимодействия элит западных обществ, образующие слепое пятно политических теорий. Несмотря на то что западные общества идеализируются в идеологической оптике неолиберального мейнстрима, чем дальше, тем сильнее он уступает альтернативным взглядам на нормальное общество, представления о котором генерируются вне Запада. Соответственно, все типические интеллектуальные приемы мейнстрима с пространственным выносом феноменов социальной архаики в периферийные общества, схоластические интеллектуальные игры в либерально-демократическую норму и отклонения от нее будут вызывать все более глубокие сомнения на фоне пересмотра глобальных иерархий власти и знания. Поэтому нелиберальное, недемократическое и нерыночное ядро обществ-гегемонов, которое мейнстрим до некоторых пор замечал только в периферийных/отсталых социумах, начнут все чаще фиксировать в виде эмпирических фактов, признавать и нормализовать в качестве всеобщего формата политических коммуникаций и институтов, поскольку они не преодолены нигде, кроме идеологических самоописаний и политической риторики западных обществ.

Леонид Фишман - Эпоха добродетелей. После советской морали

М.: «НЛО», Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2022. - 123 с.
ISBN 978-5-44-482025-4

Леонид Фишман - Эпоха добродетелей. После советской морали - Содержание

Введение
Глава І. Советский человек: лукавый раб или жертва обмана?
Глава ІІ. Заковывать в бетон
  • Советская моральная пирамида
  • Буржуазное – это трудно. А социалистическое?
  • Исторический материализм и буржуазные добродетели
  • Советская мораль: гетерогенность источников и «пережитки прошлого»
Глава ІІІ. Под крышкой советской морали
  • Советское воспитание… по несоветским образцам?
  • Социалистическое воспитание и советская идентичность
Глава IV. Разумное, доброе, вечное
  • Романтическое и героическое
  • «Дворяне из барака»
  • «Спящие» личностные образцы: пират, авантюрный предприниматель, романтик
  • Дружба и товарищество
  • «Только для своих»
  • Последняя война
  • Полукриминальная субкультура
  • Успехи революции
Глава V. Неформальные движения и моральные метаморфозы позднесоветского общества
  • Воспитать настоящего коммуниста
  • Коммунарство: смело к «красивой жизни»
  • От самоуправляемых коллективов к «педагогическим методикам»
  • Будьте как дети
Глава VI. Перелом
  • Почти поэтическое отступление. Лев Гумилев
  • Как зеркало морального перелома. Время героев
  • Торгаши-герои
  • 1990-е: моральная не-катастрофа?
  • Скрепы и пустота
Заключение
Views 265
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

Related Books

All Books