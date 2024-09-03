В мире алхимической литературы, как в кэрроловском Зазеркалье, вещи никогда не являются тем, что о них говорят персонажи, — притом, что автор трактата, как правило, оказывается одним из них. Наиболее правдоподобные истории, представленные в этих текстах, служат не более чем символом, призванным передать подлинную фабулу тем, кто имеет уши и способность видеть за пределами привычных рационализаций — там, где время и последовательность событий сворачиваются в кусающую свой хвост змею. Как лучше всего представить современному читателю эту странную стилистику, много столетий назад ставшую одним из sine qua non герметической традиции? Очевидно, лишь следуя ей. Именно поэтому в названии данного эссе упомянуты понятия, кои кажутся на первый взгляд неразрывно связанными, но на поверку оказываются разделенными глубокой, если не бездонной, пропастью... Но об этом позднее. Для начала посмотрим на объект нашего исследования тем самым первым взглядом.

Итак, Николя Фламель. Французский герметический философ, которого Гюго ставил в один ряд с Аверроэсом и Гийомом Парижским; безусловно, удачливый алхимик, так как, будучи скромным клерком, стяжал богатство, вызывавшее зависть коронованных особ; несомненно, историческое лицо, оставившее после себя многочисленные документальные свидетельства своей благотворительной деятельности, недвижимость и даже надгробную плиту. История его жизни, изложенная им самим в предисловии к «Иероглифическим фигурам», многократно переписывалась и пересказывалась целой армией исследователей и биографов, начиная с семнадцатого века и заканчивая двадцатым, следы железных пальцев коего еще видны на шее человечества. Какова же его, в высшей степени правдоподобная, история?

Фламель Н. – Алхимия - Руководство по изготовлению философского камня

М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016 – 240 с.– илл.

ISBN 978–5–906880–41–3

Фламель Н. – Алхимия – Содержание

Г.А. Бутузов. Фламель, алхимия и колесо истории

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Предисловие

Глава 1. Теологические интерпретации, которые, по мнению автора, можно дать вышеупомянутым иероглифическим фигурам

Глава 2. Философские интерпретации в соответствии с магистерием Гермеса

Глава 3. Два дракона цвета черного, синего и желтоватого, как поле

Глава 4. О мужчине и женщине, одетых в оранжевые одежды на синем и лазурном поле, и о надписях на их лентах

Глава 5. Фигура человека, похожего на святого Павла в бело-желтых одеждах с золотой оторочкой

Глава 6. На зеленом поле трое воскресших людей, два мужчины и женщина, совершенно белые;

Глава 7. На сине-фиолетовом поле два ангела оранжевого цвета держат в руках свитки

Глава 8. Человек, похожий на святого Петра

Глава 9. На темно-фиолетовом поле человек, окрашенный в пурпур,

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

КНИГА ПРАЧЕК

Теория

Первая стирка

Вторая стирка

Третья стирка

Четвертая стирка

Пятая стирка

Шестая стирка

Седьмая стирка

ЗАВЕЩАНИЕ

Предуведомление

Теория

Практика

Поворот колеса

Multiplicatio

О ферменте

Как зимой получить дары весны

Как пользоваться лекарством

Как изготавливается порошок проекции и эликсир