Флойд Джульет - Недавние темы в истории ранней аналитической философии

С 1980-х годов работа по истории ранней аналитической философии значительно расширилась как по объему, так и по философской изощренности, поскольку аналитическая философия настолько шагнула настолько вперед, чтобы претендовать на свою собственную отличительную интеллектуальную родословную и наследие. На мой взгляд, растущее сопротивление ученых историческому упрощению, начиная с конца 1980-х, отражает прогресс в современной философии независимо от того, называется она «аналитической» или по-другому. Когда-то распространенная идея, что аналитические философы определяют себя через отрицание значимости истории для философского понимания, была поставлена под сомнение, и философы, взращенные в аналитической традиции, начали разрабатывать свои собственные объяснения ее вклада в историю философии XX века. Поскольку эта история написана, рассказ о ранней аналитической философии, вероятно, окажет непосредственное влияние на современные исследовательские программы во всех областях философии; это одна из ее наиболее интересных и важных особенностей.

Основная цель этого эссе - обсудить некоторые заметные тенденции в этой области за последнюю четверть века, имея в виду неспециалистов. Поскольку обзор работы даже над одной подобластью или главной фигурой значительно превысил бы рамки одного эссе, я не буду слишком углубляться, а сделаю выборочный набросок широкими мазками, пытаясь сделать две вещи: 1) нарисовать картину возникновения и характера области и 2) подчеркнуть особую важность работы над Фреге и Витгенштейном в ней. «Ранняя аналитическая философия (включая Витгенштейна)» теперь признана в докладе Лейтера как область профессиональной специализации, в которой выпускные программы в англоязычном мире могут преуспеть, образуя один из восьми блоков в истории философии в целом.

Завершаясь на Витгенштейне, грубая хронологическая линия говорит о 'раннем' Витгенштейне; выделение его имени делает его, подобно Канту, ключевой фигурой, стоящей несколько самостоятельно и в то же время как связанной с другими в кластерной традиции. Это вполне уместно. В то время как витгенштейновские исследования сами по себе образуют подообласть, пересекающуюся со многими областями философии, значительная часть наиболее влиятельных интерпретационных работ о Витгенштейне за последние двадцать пять лет приобрела свою силу благодаря тому, что его работы были расположены на фоне тех, кто непосредственно повлиял на него, тех, на кого он непосредственно повлиял, и тех современников, с которыми его можно сравнить. Как и где лучше всего этот фон - это, конечно, вопрос постоянного обсуждения; это будет одна из моих тем в дальнейшем.

Флойд Джульет - Недавние темы в истории ранней аналитической философии

пер. с англ. В.В. Целищев

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022, 160 с.

ISBN 978-5-88373-718-2

Флойд Джульет - Недавние темы в истории ранней аналитической философии - Содержание