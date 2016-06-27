Блаженный Иероним Стридонский - библеист - экзегет - теолог - Алексей Фокин

Имя блаженного Иеронима Стридонского, одного из величайших святых Древней Церкви, который наряду со свв. Амвросием, Августином и Григорием Двоесловом считается великим Отцом и Учителем Западной Церкви, не нуждается в особом представлении.

Он известен практически каждому человеку европейской культуры как переводчик Библии на латинский язык и создатель Вульгаты. Он стяжал себе славу первоклассного библеиста и экзегета, владевшего тремя библейскими языками: латинским, греческим и еврейским. Он знаменит как строгий и требовательный к себе и другим христианский аскет и проповедник девства и воздержания.

Его труды по церковной истории наряду с трудами Евсевия Кесарийского положили начало христианской историографии и агиографии. Его горячий и неутомимый характер, необходимый для продолжительных научных занятий, нередко приводил его к жарким спорам и конфликтам не только с его личными врагами и врагами Церкви, но и с самыми близкими друзьями.

Алексей Русланович Фокин - Блаженный Иероним Стридонский - библеист, экзегет, теолог

М.: Центр библейско-патрол. исслед.. — 224 с., 2010 г.

ISBN 978-5-85271-345-5

Алексей Фокин - Блаженный Иероним Стридонский - библеист, экзегет, теолог - Содержание Предисловие Часть I Жизнь блаженного Иеронима Стридонского 1. Источники 2. Происхождение, детство, образование (ок. 331/347-368 гг.) 3. Монашество и первая поездка на Восток (368-382 гг.) 4. Возвращение в Рим (382-385 гг.) 5. Вторая поездка на Восток. Первые годы в Вифлееме (385-393 гг.) 6. Участие блаж. Иеронима в оригенистских спорах. Первая стадия (393-397 гг.) 7. Вторая стадия оригенистских споров (397-402 гг.) 8. Последние годы в Вифлееме (403-419/420 гг.) Часть II Литературные труды блаженного Иеронима Стридонского 1. Библейские переводы 1.1.Новый Завет

1.2.Ветхий Завет. Редакция старолатинского перевода по LXX

1.3.Новый перевод Ветхого Завета с древнееврейского оригинала (juxta Hebraeos) 2. Библейские толкования 2. 1. Переводы экзегетических трудов Оригена

2. 2. Библейские справочники

2. 3. Экзегетические сочинения 2. 3. 1. Толкования на Ветхий Завет 2. 3. 2. Толкования на Новый Завет

3. Догматико-полемические трактаты 3.1. Переводы догматико-полемических сочинений греческих богословов

3.2. Altercatio Luciferiani et Orthodoxi

3.3. Adversus Helvidium de Mariae virginitate perpetua

3.4. Adversus Iovinianum

3.5.Contra Ioannem Hierosolymitanum

3.6.Apologia adversus libros Rufini

3.7. Contra Vigilantium

3.8. Dialogus contra Pelagianos 4. Исторические сочинения 4. 1. Chronicon

4. 2. De viris illustribus 5. Агиографические сочинения 5.1.Vita S. Pauli primi eremitae

5.2.Vita S. Hilarionis

5.3. Vita Malchi monachi captivi

5.4. Перевод «Пахомиевского корпуса» (Pachomiana Latina) 6. Гомилии 7. Письма 8. Утраченные и неподлинные сочинения Часть III Учение блаженного Иеронима Стридонского 1. Богодухновенность Библии 2. Hebraica Veritas и ветхозаветный канон 3. Принципы и характерные особенности экзегетики блаж. Иеронима 4. Учение о Боге. Триадология 5. Христология 6. Сотериология 7. Свобода и благодать. Полемика с пелагианством 8. Экклезиология 9. Сакраментология 10. Эсхатология. Полемика с хилиазмом и оригенизмом Заключение Список сокращений I. Сочинения блаж. Иеронима Стридонского

II. Сочинения других древних авторов

III. Справочные издания и патрологические серии Список библейских цитат Приложения I. Хронология жизни блаж. Иеронима Стридонского

II.Хронологическая таблица сочинений блаж. Иеронима Стридонского и их изданий

III.Хронологическая таблица писем блаж. Иеронима Стридонского Библиография I. Сочинения блаженного Иеронима

II. Исследования Общий указатель Summaries Contents Алексей Фокин - Блаженный Иероним Стридонский - библеист, экзегет, теолог - Предисловие

Иеронима Стридонского - этого поистине великого христианского мыслителя, которого вместе с Августином по справедливости можно назвать «гением христианства». Неслучайно на Западе в течение всего Нового времени блаж. Иероним Стридонский и его литературное наследие были предметом пристального внимания религиозных и светских ученых, церковных деятелей и простых верующих. Его труды многократно издавались и продолжают издаваться. Ему посвящены и многотомные монографии, и отдельные памятные сборники, и бесчисленные журнальные статьи [1] . Его перевод Библии продолжает использоваться в Католической Церкви, хотя уже не в качестве единственной канонической и богослужебной версии Свящ. Писания. В его честь были основаны многочисленные светские братства и монашеские ордена, а его иконы и статуи находятся во многих католических храмах.

В России интерес к блаж. Иерониму и его наследию появился по крайней мере во второй половине XIX в., когда усилиями профессорско-преподавательского состава Киевской Духовной Академии был сделан полный русский перевод его трудов, занявший 17 томов. Тогда же стали появляться первые журнальные статьи и главы в церковно-исторических и патрологических курсах, посвященные исследованию его жизни и творчества. В первые годы XX века исследования э этой области еще продолжались: вышли в свет добротные монографии Е.Я.Полянского (1908) и А.Диесперова (1916).

Однако на этом дело остановилось. После 1917 г. интерес к блаж. Иерониму, равно как и другим Отцам Церкви, по известным историко-политическим причинам быстро угас и стал медленно возрождаться лишь 20 лет назад. В результате к настоящему времени сложилась такая картина: если до Октябрьской революции в России при наличии полного перевода известных к тому времени трудов блаж. Иеронима исследования его жизни и литературно-богословского наследия можно было пересчитать по пальцам, то после нее, по нашим сведениям, вообще не было написано ни одной (!) не только монографии, но даже журнальной статьи, специально посвященной блаж. Иерониму [2]

Столкнувшись с такой плачевной ситуацией, мы приложили немало усилий для того, чтобы собрать и проштудировать обширный исследовательский материал, накопленный на Западе за многие десятилетия, равно как и многочисленные труды блаж. Иеронима, в достаточном объеме изученные нами в латинском оригинале. Конечно, было бы преувеличением сказать, что мы прочли все собрание сочинений блаж. Иеронима и учли все современные исследования о нем, что в принципе невозможно осуществить на практике, поскольку их слишком много.

Кроме того, некоторые исследования нам были просто недоступны. Однако в нашей работе мы старались опираться на посвященные блаж. Иерониму основные монографии на западноевропейских языках, такие как труды Д. Валларси (1845), Г. Грютцмахера (1901, 1906, 1908), Ф. Каваллеры (1922), А. Пенны (1950), П. Антэна (1951), И.Бодэна (1966), И. Опельта (1973), Дж. Н. Д. Келли (1975), П. Жэй (1985), Д. Брауна (1992), С. Ребениха (1992; 2002), А. Камесара (1993), М. Г. Уильямса (2006), М. Грейвса (2007), Э. Кейна (2009) и некоторых других, а также использовали множество журнальных статей, предисловий к современным изданиям трудов Иеронима (в сериях Sources Chretiennes и Corpus Christianorum) и современные историко-богословские справочники. При этом одним из главных методологических принципов нашей работы было постоянное обращение к оригинальным латинским текстам трудов блаж. Иеронима, по которым мы тщательно выверяли все ссылки и по необходимости приводили цитаты.

Настоящая работа строится по образцу классического патро-логического исследования и состоит из трех частей. Первая часть посвящена биографии блаж. Иеронима, жизнь которого подразделяется нами на семь периодов. При этом мы стремимся не просто установить те или иные факты биографии блаж. Иеронима, но и поставить их в тесную связь с его эпохой, проследить эволюцию его взглядов и формирование его как ученого и церковного писателя, наконец, выяснить его участие в острых церковно-догматических спорах IV-V вв. Во второй части мы подробно рассматриваем литературные труды блаж. Иеронима, которые мы по тематическому признаку разделили на пять групп, присоединив к ним гомилии и письма.

При этом мы стараемся по возможности точно установить время и обстоятельства написания каждого сочинения, подробно рассмотреть его содержание и характерные особенности, привести все имеющиеся на сегодняшний день издания его оригинального текста. Наконец, в третьей части мы обращаемся к анализу основных положений богословского учения блаж. Иеронима и приводим нашу собственную оригинальную реконструкцию этого учения, одновременно показывая вклад блаж. Иеронима в изучение Библии и христианского богословия, которые для него были лучшим практическим и теоретическим руководством.