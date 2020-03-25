Немецкий автор, Якоб Бёме, живший два столетия назад и который рассматривался современниками как самый выдающийся из всех философов, чьи труды были обращены к Божественному, оставил в многочисленных сочинениях (приблизительно в тридцати различных трактатах) наиболее удивительные и исключительные открытия касательно нашей первоначальной природы; источника зла; сущности и законов Иного; происхождения бремени; того, что он называет семью «колесами» или силами природы; происхождения воды; природы преступления ангелов тьмы; того же касательно человека; о способе принятия Вечной Любовью, для восстановления человека в его правах; и т.д.

Думаю, что окажу читателю услугу, посоветовав ему ознакомиться с этим автором; порекомендовав ему, однако, вооружиться терпением и отвагой, чтобы не отторгать его из-за необычной формы его работ; из-за чрезвычайно малопонятной природы предметов, к которым он обращается; и из-за сложности, которую автор (по его же собственным признаниям) испытывал, выражая свои идеи, по той причине, что многие из рассматриваемых вопросов не имеют сходных названий в наших обыкновенных языках.

Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма

(Второе издание» переработанное и дополненное)

Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера — Издательство «Умозрение»: СПб., 2019 г. — Х+646 с.

ISBN 978-5-9906730-9-0

Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Содержание

Предисловие к изданию 2014 г.

Введение

Историческая перспектива Мистицизм Бёме Первый немецкий философ

А. Учение Бёме о триедином Боге, Природе и Человеке

I. «Тесные врата» в тевтонскую мудрость

От lingua teutonica к lingua naturae Парацельс. Liber scripturae и liber naturae От учения о семи качествах к «понятию» Бездна и учению о «вечной Воле» Основные этапы творчества Бёме Теософия Бёме

II. «Бездна» (Ungrund)

Значение понятия «Бездна» (Ungrund) для понимания учения о «вечной Воле» Бездна - Ничто - Становление Идея «бездонного» Бога Попытка определения Бездны через ее 7 качеств, или «неточных духов»

III. Учение о Троице

Ступени теогонического процесса Негативное в идее самого Бога

IV. Учение Бёме о природе, или Натур-теософия

Понятие вечной природы Понятие Творения Теогоническая душа человека

V. Учение Бёме о человеке, или Антропо-теософия

В. Протестантское начало в философии Бёме

1. Бёме и учение лютеранской Церкви

a. Лютер и Бёме

b. Лютер и немецкая мистика

c. Радикальный пиетизм: Квирин Кульман (1651-1689) и Йоханн Гихтель (1638-1710)

2. Протестантская Церковь и Бёме

a. Фридрих Отингер (1702-1782)

b. Йоханн Юнг-Штиллинг (1740-1817)

c. Истинная христианская Церковь

С. Якоб Бёме в литературном движении немецкого романтизма и в философии немецкого идеализма XIX столетия

Немецкий романтизм: Людвиг Тик (1773-1853) и немецкий романтизм Франц фон Баадер (1765-1841) Георг Хегель (1770-1831) Фридрих Шеллинг (1775-1854)

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Якоб Бёме Mysterium magnum, или Великое Таинство, 1623

Предисловие автора

Глава I. Что такое открывшийся Бог и о Троице

Глава II. О Слове или Сердце Божьем

Глава III. Как из вечного Добра возникло Зло, которое в Добре не имеет начала ко Злу; и о происхождении темного мира или ада, в котором обитают бесы

Глава IV. О двух принципах, т.е. о Божьих любви и гневе, о тьме и свете, что необходимо рассмотреть читателю

Глава V. О пяти sensibus или чувствах (Sinnen). Огонь любви, Венера

Глава VI. О существе телесности, седьмой вид природы. Седьмое существо. Луна и Сатурн, Начало и Конец

Глава VII. О святой Троице и божественном Существе

Фридрих Шеллинг Философия и религия, 1804 В кратком изложении Куно Фишера

I. Вопрос о религии

II. Решение вопроса

1. Бог и мир в Боге

2. Отпадение и мир вне Бога

3. Возвращение к Богу

4. Царство духов и бессмертие души

III. Мистерия философии и религии

IV. Переход к теософии

О сущности немецкой науки, 1807

Философские исследования о сущности человеческой свободы, 1809

Николай Бердяев. Из этюдов о Якобе Бёме, 1930

Этюд I. Учение об Ungrunde и свободе

Этюд II. Учение о Софии и андрогине

Якоб Бёме и русские софиологические течения

Георг Хегель. Возвещение новой философии в кратком изложении Куно Фишера

Фрэнсис Бэкон

Якоб Бёме

Комментарии и примечания

Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма – Введение. 1. Историческая перспектива

Реформация христианской Церкви, совершенная в XVI веке немецким народом, явилась важнейшим событием во всемирной истории со времен появления христианства. И подобно тому, как само Явление Христа означало поворотный пункт в развитии человечества, впервые познавшего Бога как триединого, т.е. существенно в качестве Духа, так и Реформация Мартина Лютера означала полное обновление и освобождение духовной жизни всемирно-исторических европейских народов.

***

На протяжении десяти столетий, начиная с VI века после Рождества Христова, когда молодые германские народы западной части распавшейся Римской империи только приступали к усвоению начал доставшейся им христианской цивилизации, и вплоть до конечного, завершающего этапа этого тысячелетнего усвоения, религия германцев пребывала в состоянии непрерывного реформирования, непрекращающейся борьбы народного духа во имя осуществления универсального христианского идеала. Христианскому учению, сильно замешанному на партикулярной истории «богоизбранного народа», вступившему на почву языческих германских народов уже в качестве вполне сформированной силы всемирно- исторического развития, в качестве Церкви, предстояло в этой новообращенной среде как бы заново пережить период борьбы между Петром и Павлом, страстно волновавшей христианство первых веков, принципиальный спор между иудеохристианским и языческо-христианским направлениями в религиозном сознании.

В то время как народы восточной части Римской империи во главе с греческой Византией приняли христианство, уже обладая античной культурой, народы западной части Римской империи представляли собой нецивилизованную массу германских племен, все историческое предназначение которых, по-видимому, состояло лишь в том, чтобы на останках былого величия усвоить чужую культуру. И тем не менее, несмотря на такой разительный контраст цивилизации и варварства, восточное христианство постепенно приходит в полный нравственный упадок индивидуальных и общественных сил.

И хотя, по словам Гердера:

«Не одному варварскому народу Константинополь даровал семена культуры, письменность и христианскую веру»,

все же, «украшенные христианским православием, на этом троне царили жестокость и сластолюбие, лесть и гордая наглость, неверность и мятеж... Повсеместно империю предают, распродают по кусочкам, а для самых верных слуг не находится у нее лучшей награды, как выкалывать им глаза, обрезать уши и нос или вообще заживо зарывать их в землю. Так самый умный и проницательный народ, какой только жил на земле, стал самым презренным племенем людей - вероломным, невежественным и суеверным... Наконец, пал этот гордый, роскошный, утопавший в богатстве Вавилон, потерпев сокрушительный разгром, и все сокровища его перешли к диким и энергичным мусульманским завоевателям...».