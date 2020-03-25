Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме
Немецкий автор, Якоб Бёме, живший два столетия назад и который рассматривался современниками как самый выдающийся из всех философов, чьи труды были обращены к Божественному, оставил в многочисленных сочинениях (приблизительно в тридцати различных трактатах) наиболее удивительные и исключительные открытия касательно нашей первоначальной природы; источника зла; сущности и законов Иного; происхождения бремени; того, что он называет семью «колесами» или силами природы; происхождения воды; природы преступления ангелов тьмы; того же касательно человека; о способе принятия Вечной Любовью, для восстановления человека в его правах; и т.д.
Думаю, что окажу читателю услугу, посоветовав ему ознакомиться с этим автором; порекомендовав ему, однако, вооружиться терпением и отвагой, чтобы не отторгать его из-за необычной формы его работ; из-за чрезвычайно малопонятной природы предметов, к которым он обращается; и из-за сложности, которую автор (по его же собственным признаниям) испытывал, выражая свои идеи, по той причине, что многие из рассматриваемых вопросов не имеют сходных названий в наших обыкновенных языках.
Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма
(Второе издание» переработанное и дополненное)
Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера — Издательство «Умозрение»: СПб., 2019 г. — Х+646 с.
ISBN 978-5-9906730-9-0
Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма - Содержание
Предисловие к изданию 2014 г.
Введение
- Историческая перспектива
- Мистицизм Бёме
- Первый немецкий философ
А. Учение Бёме о триедином Боге, Природе и Человеке
I. «Тесные врата» в тевтонскую мудрость
- От lingua teutonica к lingua naturae
- Парацельс. Liber scripturae и liber naturae
- От учения о семи качествах к «понятию» Бездна и учению о «вечной Воле»
- Основные этапы творчества Бёме
- Теософия Бёме
II. «Бездна» (Ungrund)
- Значение понятия «Бездна» (Ungrund) для понимания учения о «вечной Воле»
- Бездна - Ничто - Становление
- Идея «бездонного» Бога
- Попытка определения Бездны через ее 7 качеств, или «неточных духов»
III. Учение о Троице
- Ступени теогонического процесса
- Негативное в идее самого Бога
IV. Учение Бёме о природе, или Натур-теософия
- Понятие вечной природы
- Понятие Творения
- Теогоническая душа человека
V. Учение Бёме о человеке, или Антропо-теософия
В. Протестантское начало в философии Бёме
1. Бёме и учение лютеранской Церкви
-
a. Лютер и Бёме
-
b. Лютер и немецкая мистика
-
c. Радикальный пиетизм: Квирин Кульман (1651-1689) и Йоханн Гихтель (1638-1710)
2. Протестантская Церковь и Бёме
-
a. Фридрих Отингер (1702-1782)
-
b. Йоханн Юнг-Штиллинг (1740-1817)
-
c. Истинная христианская Церковь
С. Якоб Бёме в литературном движении немецкого романтизма и в философии немецкого идеализма XIX столетия
- Немецкий романтизм: Людвиг Тик (1773-1853) и немецкий романтизм
- Франц фон Баадер (1765-1841)
- Георг Хегель (1770-1831)
- Фридрих Шеллинг (1775-1854)
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Якоб Бёме Mysterium magnum, или Великое Таинство, 1623
Предисловие автора
Глава I. Что такое открывшийся Бог и о Троице
Глава II. О Слове или Сердце Божьем
Глава III. Как из вечного Добра возникло Зло, которое в Добре не имеет начала ко Злу; и о происхождении темного мира или ада, в котором обитают бесы
Глава IV. О двух принципах, т.е. о Божьих любви и гневе, о тьме и свете, что необходимо рассмотреть читателю
Глава V. О пяти sensibus или чувствах (Sinnen). Огонь любви, Венера
Глава VI. О существе телесности, седьмой вид природы. Седьмое существо. Луна и Сатурн, Начало и Конец
Глава VII. О святой Троице и божественном Существе
Фридрих Шеллинг Философия и религия, 1804 В кратком изложении Куно Фишера
I. Вопрос о религии
II. Решение вопроса
1. Бог и мир в Боге
2. Отпадение и мир вне Бога
3. Возвращение к Богу
4. Царство духов и бессмертие души
III. Мистерия философии и религии
IV. Переход к теософии
О сущности немецкой науки, 1807
Философские исследования о сущности человеческой свободы, 1809
Николай Бердяев. Из этюдов о Якобе Бёме, 1930
Этюд I. Учение об Ungrunde и свободе
Этюд II. Учение о Софии и андрогине
Якоб Бёме и русские софиологические течения
Георг Хегель. Возвещение новой философии в кратком изложении Куно Фишера
Фрэнсис Бэкон
Якоб Бёме
Комментарии и примечания
Иван Леонидович Фокин - Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвещение и путь немецкого идеализма – Введение. 1. Историческая перспектива
Реформация христианской Церкви, совершенная в XVI веке немецким народом, явилась важнейшим событием во всемирной истории со времен появления христианства. И подобно тому, как само Явление Христа означало поворотный пункт в развитии человечества, впервые познавшего Бога как триединого, т.е. существенно в качестве Духа, так и Реформация Мартина Лютера означала полное обновление и освобождение духовной жизни всемирно-исторических европейских народов.
***
На протяжении десяти столетий, начиная с VI века после Рождества Христова, когда молодые германские народы западной части распавшейся Римской империи только приступали к усвоению начал доставшейся им христианской цивилизации, и вплоть до конечного, завершающего этапа этого тысячелетнего усвоения, религия германцев пребывала в состоянии непрерывного реформирования, непрекращающейся борьбы народного духа во имя осуществления универсального христианского идеала. Христианскому учению, сильно замешанному на партикулярной истории «богоизбранного народа», вступившему на почву языческих германских народов уже в качестве вполне сформированной силы всемирно- исторического развития, в качестве Церкви, предстояло в этой новообращенной среде как бы заново пережить период борьбы между Петром и Павлом, страстно волновавшей христианство первых веков, принципиальный спор между иудеохристианским и языческо-христианским направлениями в религиозном сознании.
В то время как народы восточной части Римской империи во главе с греческой Византией приняли христианство, уже обладая античной культурой, народы западной части Римской империи представляли собой нецивилизованную массу германских племен, все историческое предназначение которых, по-видимому, состояло лишь в том, чтобы на останках былого величия усвоить чужую культуру. И тем не менее, несмотря на такой разительный контраст цивилизации и варварства, восточное христианство постепенно приходит в полный нравственный упадок индивидуальных и общественных сил.
И хотя, по словам Гердера:
«Не одному варварскому народу Константинополь даровал семена культуры, письменность и христианскую веру»,
все же, «украшенные христианским православием, на этом троне царили жестокость и сластолюбие, лесть и гордая наглость, неверность и мятеж... Повсеместно империю предают, распродают по кусочкам, а для самых верных слуг не находится у нее лучшей награды, как выкалывать им глаза, обрезать уши и нос или вообще заживо зарывать их в землю. Так самый умный и проницательный народ, какой только жил на земле, стал самым презренным племенем людей - вероломным, невежественным и суеверным... Наконец, пал этот гордый, роскошный, утопавший в богатстве Вавилон, потерпев сокрушительный разгром, и все сокровища его перешли к диким и энергичным мусульманским завоевателям...».
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