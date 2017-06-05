В 1563 году Джон Фокс начал увековечивать память мучеников, начиная со Стефана, кто первым умер за Христа, и заканчивая своими современниками, убитыми во времена правления Марии Кровавой. Он осознавал угрозу, которую таило в себе предание святых забвению и безразличность к их страданиям. Мученичество – не явление из прошлого; каждый день христианская церковь подвергается преследованиям по всему миру.

В 1900-х годах за веру погибли больше святых, чем за все предыдущие столетия вместе взятые. Если церкви не напоминать о цене следования за Христом, она умрёт. Прислушайтесь к голосам мучеников. Позвольте их мужеству, их вере и их любви коснуться вашей жизни.

В «Новой книге мучеников Фокса» Вы найдёте: истории о жизни святых XX и XXI веков; новые фоторепортажи о жизни преследуемой церкви; исторические очерки; дополненный указатель имен и местностей.

Гарольд Чадвик – главный редактор издательства «Бридж-Логос Паблишерс». Он упорядочнил и дополнил несколько книг, изданных «Бридж-Логос Паблишерс». Он и его жена Бэвэрли служат в миссии «Омега Фейз Министриз», основанной ими в 1986 году. Они живут в городе Амелия, штат Огайо, США.

Джон Фокс - Новая книга мучеников Фокса

Книга упорядочена и дополнена Гарольдом Чадвиком

Русское издание от „Голос мучеников”, 380 стр., 2010 год

Джон Фокс - Новая книга мучеников Фокса - Содержание

Новая книга мучеников Фокса

Введение Джон Фокс и его книга

Предисловие к переработанному изданию "Книги мучеников"

Часть 1: Первые шестнадцать столетий

1. Первые христианские мученики

2. Начало всеобщего гонения на церковь (54-304 гг.)

3. Константин Великий (римский император, 306-337 гг.)

4. Преследования в течение тысячи лет всеобщего мира (320-1079 гг.)

5. Папские гонения и инквизиция (1208-1834 гг.)

6. Работа и гонение Джона Уиклифа (1377-1384 гг.)

7. Преследования и мученическая смерть Яна Гуса (1415 г.)

8. Преследование и мученическая смерть Иеронима Пражского (1416 г.)

9. Гонения в Англии (1401 - 1541 гг.)

10. Гонения в Шотландии (1527-1558 гг.)

11. Мученические смерти Уильяма Тиндейла (1536 г.), Джона Фриса и Эндрю Хевета (1533 г.)

12. Работа Мартина Лютера и его преследование (1517 - 1546 гг.)

13. Мученическая смерть Джона Хупера, епископа Ворчестера (1555 г.)

14. Мученическая смерть доктора Роуланда Тейлора, приходского священника (1555 г.)

15. Мученическая смерть епископа Ридли и епископа Лейтмера (1555 г.)

16. Мученическая смерть архиепископа Кранмера (1556 г.)

17. Костры Смисфилда (1410-1556 гг.)

18. Резня в день святого Варфоломея (1572 г.)

Часть 2: Следующие три века

19. Преследования Анны Хатчинсон, Мэри Даер, Маргарет Уилсон, мадам Жанны Гийон и Мигеля де Молиноса

20. Преследование Дональда Каргеля, Джона Буньяна, Джорджа Фокса, Уильяма Карей и Роберта Томаса

Часть 3: XX столетие

21. Мученики в наши дни. Первые девяносто лет

22. Мученики сегодня

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Указатель имен и местностей

Джон Фокс - Новая книга мучеников Фокса - Введение - Джон Фокс и его книга

Джон Фокс родился в 1516 г. в Бостоне, графство Линкольншир, Англия, умер 18 апреля 1587 г. Книга, принесшая ему известность, была впервые опубликована в Англии в 1563 г. под названием «События и памятники наших последних и опасных дней». Но она более известна как «Книга мучеников». В течение многих лет ее переиздавали с дополнениями. Хотя популярность «Книги мучеников» в XIX в. снизилась, она имеет большое значение для нас сегодня (это отмечают даже нехристиане), так как содержит значительную информацию об Англии XVI в., которую невозможно получить ни из какого другого источника. Даже Уильям Шекспир при написании пьесы «Жизнь короля Генриха VIII» (о событиях 1613 г.) использовал труд Рафаэля Холинеда «Летопись» (1577 г.) и «Книгу мучеников» Джона Фокса.

Джон Фокс, однако, не предназначал свою книгу для историков: он писал свидетельство о преследованиях церкви Христа язычниками и теми, которые назывались христианами, но не были таковыми. Это книга о Божьей благодати и христианской верности. Это духовная книга высшей степени значимости, а историческая информация содержится в ней только для того, чтобы указать время, место, людей и обстоятельства. Более 400 лет книга Фокса является памятником мученикам, вдохновляющим наследием и ободрением для церкви Христа.

Вне всяких сомнений, идея книги зародилась в сознании Фокса, когда он учился в Колледже Магдалины в Оксфордском университете, в котором провел семь лет. Когда Фоксу было шестнадцать, родители послали его учиться в Брейзненский колледж. Как раз в то время доктрины Реформации распространились в Оксфордском и Кембриджском университетах и оказали огромное влияние на Фокса. Он начал интенсивно изучать Писание, задавая вопросы о доктринах и практике Римской католической церкви. Вскоре Фокс стал убежденным протестантом и уже ничто не могло свернуть его с избранного пути. Это настолько изменило юношу, что он начал восставать против подчинения Римской церкви. Известно также, что Фокс вечерами ходил в одиночестве, рыдая и изливая молитвы Богу, а когда его спрашивали, что он делает, открыто говорил о своих новых религиозных убеждениях, за что сразу же был исключен из колледжа как закоренелый еретик.

Друзья Фокса помогли ему устроиться воспитателем детей у сэра Томаса Люси в Уоркшире в доме, расположенном недалеко от Стратфорд-он-Эйвон, места, где в 1564 г. родился Шекспир. Находясь там, Фокс познакомился с Агнес Рендалл из Ковентри, которая разделяла его веру в Иисуса Христа и Его совершенную миссию, и вступил с ней в брак. Как раз в это время папская инквизиция начала вкрадываться в семьи для выяснения их религиозных взглядов. Фокс и его жена оставили дом Люси и переехали в дом отца Агнес в Ковентри, хотя мистер Рендалл в ответ на письмо Фокса написал: «Мне тяжело принимать в моем доме человека, которого я считаю виновным в совершении преступления. Я также помню о той опасности, которой подвергаюсь, принимая вас. Однако я поступлю как родственник, невзирая на грозящую мне опасность. Если ты изменишь свои взгляды на веру, вы можете приехать и оставаться здесь столько, сколько пожелаете. Если же нет, тогда вы можете приехать сюда лишь на короткий срок, чтобы не навлекать опасность на меня и мою жену». Фокс принял предложение, особенно после того, как теща написала ему, чтобы он не страшился суровости ее мужа, писавшего ему таким образом, потому что он чувствовал необходимость так поступить, но его доброе отношение компенсирует эту кажущуюся суровость. Фактически Фокс был принят родителями жены намного лучше, чем он себе представлял.

Фокс в течение долгого времени прятался от папской инквизиции. Так продолжалось во время правления короля Генриха VIII, в мирные дни короля Эдварда VI и до вступления на престол королевы Марии I, которая восстановила в Англии власть папы и все католические доктрины. Понимая, что жизнь на родине становится невозможной, Фокс и его семья оставляют Англию и переезжают вначале в Страсбург (Франция), затем во Франкфурт (Германия), после этого — в Базель (Швейцария). Там Фокс находит множество беженцев из Англии, оставивших страну, чтобы избежать жестокости гонителей, и там он начал работать над своей знаменитой книгой. Когда за границей стало известно об этом, многие, кто терпел гонения или же был свидетелем преследований в различных странах, включая Англию, начали присылать ему свои истории. Первое издание Фокс опубликовал на латыни в 1554 г.

Королева Елизавета I взошла на английский престол в 1558 г., а в 1559 г. Фокс и его семья оставили Базель и возвратились в Англию. Книга была дополнена событиями до смерти архиепископа Кранмера в 1556 г. и в 1563 г. вышла на английском языке. По причине резкой критики книги из-за допущенных в ней многих неточностей, Фокс продолжал подбор материала в течение следующих семи лет, проверяя и исследуя мельчайшие детали преследований, о которых ему докладывали из Англии. В 1570 г. он опубликовал исправленное и усовершенствованное второе издание под названием «Церковная история, включающая события и памятники прошлого во время правления каждого короля». В том же году Совет Англиканской церкви постановил, чтобы это издание было в каждой коллегиальной церкви Англии.

В 1560 г. Фокс был рукоположен на англиканского священника, но вскоре после возвращения из Швейцарии отказался от исполнения церковной службы по той причине, что стал убежденным пуританином, хотя и продолжал проповедовать и публиковать свои проповеди, которые помогали многим. Несмотря на то, что последний сборник, посвященный преследованиям во время правления Кровавой Марии, привнес больше горечи в его письменные труды, чем Фокс мог себе представить, он был самым мирным из людей; горячо выступая против Римской церкви, в лоне которой родился и вырос, он был одним из первых, кто пытался привнести гармонию в отношения протестантов в Англии. Он был истинным поборником терпимости и примирения.

Во время вспышки чумы в Англии в 1563 г., когда многие служители отказались от своих обязанностей и уехали в поисках безопасности, Фокс оставался на своем месте, помогая больным и одиноким, раздавая деньги, которые получал от богатых людей за оказываемую им помощь. Он был терпелив и великодушен и не мог отказать никому, кто просил помощи во имя Христа. Пока ему это удавалось, он пытался использовать свое влияние на королеву Елизавету, убеждая ее прекратить жестокую практику преследования тех, кто имеет противоположные ей религиозные взгляды. Королева высоко ценила его мнение и иногда называла «наш отец Фокс», но он так и не смог убедить ее прекратить гонения на пуритан, которые постоянно оказывали на нее давление, требуя реформ в церкви Англии.

Умер Фокс в 1587 г., но еще при жизни ему посчастливилось увидеть плоды своего тяжкого труда. Его книга была издана четыре раза, Совет епископов постановил, чтобы она была помещена во всех кафедральных церквах Англии. Как и Библия, эта книга была прикована цепью к кафедре, чтобы никакой излишне рьяный читатель не мог унести ее.

И, наконец, пришло время, когда не только в Англии, но во всем англоязычном мире дом считался нехристианским, если в нем не было Библии и «Книги мучеников» Джона Фокса.