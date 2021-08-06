Начиная по крайней мере с XIX века между испанскими и русскими писателями существует очевидная симпатия и взаимодействие в сфере литерату­ры и искусства. И возникла она с момента появления известного сочинения А. С. Пушкина об Испании и России, когда заговорили о возможном влиянии испанской культуры на эту далекую страну, это был период расцвета роман­тизма (и связанной с ним борьбы за свободу и человеческое достоинство), а продолжилось все в конце того же столетия (в 1887 г.) публикацией не менее знаменитой книги нашей великой писательницы Эмилии Пардо Басан «Ре­волюция и роман в России», которая оказала заметное влияние на испанских интеллектуалов «поколения 98 года» и писателей последующего периода. Од­нако в гораздо меньшей степени известны связи в области исторической нау­ки между учеными-историками двух стран. А именно, Королевская Академия Истории уже в 1896 г. приняла в своих стенах первого русского историка, ин­тересовавшегося прошлым Испании, а точнее — ее Средневековьем.

Русская историческая наука, переживавшая в тот момент период станов­ления, живо интересовалась борьбой крестьянства за освобождение от кре­постной зависимости и первыми шагами на пути становления парламентского строя, и история далекой Испании служила своего рода зеркалом, смотрясь в которое можно было сравнить схожие проблемы и возможные пути дальней­шего развития. Следствием подобного интереса стало то, что в марте 1896 г. молодой историк Владимир Пискорский предпринял путешествие в Мадрид, чтобы получить доступ к источникам и литературе, знакомство с которыми привело в дальнейшем к появлению двух его наиболее важных книг, одна из которых была посвящена истории кастильских кортесов (1897), а другая — проблемам истории каталонского крестьянства (1901). Снабженный рекомен­дательными письмами от И. В. Лучицкого, своего учителя в Киевском университете, и известного французского испаниста Альфреда Морель-Фатьо, молодой Пискорский был тепло и гостеприимно принят в Королевской Ака­демии Истории интеллектуалами такого высокого уровня, каковыми являлись Марселино Менендес-и-Пелайо и Фидель Фита. В своих воспоминаниях Пискорский рассматривает Королевскую Академию Истории как наиболее важное испанское научное учреждение, занятое изучением нашей истории, и приложившее значительные усилия для издания исторических источников, несмотря на ограниченность его финансовых возможностей.

С учетом этих давних и блестящих отношений с российской исторической наукой, Королевская Академия Истории с энтузиазмом встречает публикацию русского перевода, снабженного подробнейшим комментарием, «Истории Испании» Альфонсо X Мудрого (1252—1284 гг.). Особая значимость этого труда для истории испанского и европейского историописания не нуждается в дополнительном обосновании. Стоит обратить внимание лишь на актуаль­ность (несмотря на восемь веков, прошедших с момента создания памятника) основной для «Истории...» идеи единства исторической судьбы земель и на­родов полуострова на протяжении всех столетий их сложной и драматичной истории, включая и эпизод, который Мудрый Король считал первой «утратой Испании» в 711 г. Также следует отметить использование народного языка (средневекового кастильского) для составления хроники в противовес латыни, что не имело аналогов не только в пределах Пиренейского полуострова, но и на всем средневековом христианском Западе.

Альфонсо X Мудрый и сотрудники - История Испании, которую составил благороднейший король дон Альфонсо, сын благородного короля дона Фернандо и королевы доньи Беатрис - Том 1

СПб.: Наука, 2019 г. — 763 с.

ISBN 978-5-02-039690-6

Альфонсо X Мудрый и сотрудники - История Испании, которую составил благороднейший король дон Альфонсо, сын благородного короля дона Фернандо и королевы доньи Беатрис - Том 1 - Содержание

Presentación (С. Iglesias Cano). Представление (К. Иглесиас Кано)

Presentación {I. Fernández-Ordóñez Hernández). Представление (И. Фернандес-Ордоньес Эрнандес)

Вступительные замечания

Сведения об участниках проекта

«ИСТОРИЯ ИСПАНИИ»: ВРЕМЯ, ТЕКСТ, КОНТЕКСТ

Глава 1. Альфонсо X Мудрый, его эпоха и его «История Испании» (О. В. Ауров)

Глава 2. Альфонсо X, король Кастилии и Леона: к истории одного неудавшегося политического проекта (К. де Айяла Мартинес)

Глава 3. Эволюция церковной политики Альфонсо X: ключи к интерпретации (X.-М. Ньето Сория)

Глава 4. «История Испании» как литературный памятник {И. В. Ершова)

Глава 5. Кастильский язык в эпоху создания «Истории Испании» (Н. А. Пастушкова)

Глава 6. «История Испании»: история текста и рукописная традиция (И. Фернандес-Ордоньес Эрнандес)

Miscellanea

Глава 7. Альфонсо X Мудрый в зеркале хронистики конца XIII—начала XIV веков (А. В. Марей)

Глава 8. Альфонсо X проклинает своего сына (Ж. Мартен)

Глава 9. «Ересиарх» и «лжепророк»: образ Мухаммада в «Истории Испании» (£. С. Марей)

Глава 10. «Trayción de losjudíos»: «аллегорические» евреи «Истории Испании» (Л. В. Чернина)

ИСТОРИЯ ИСПАНИИ