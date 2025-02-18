Форте Татьяго - Создай свой «второй мозг»!

Сколько раз вы пытались вспомнить что-то важное, а потом чувствовали, как эта информация ускользает из вашей памяти? Возможно, вы не могли вспомнить пример, который бы убедительно поддержал вашу точку зрения в разговоре. Или же вам пришла в голову блестящая идея, пока вы были в дороге, а когда приехали, она уже испарилась. Часто бывает, что вы изо всех сил пытаетесь вспомнить хотя бы один полезный вывод из книги или статьи, которую читали в прошлом? Это происходит все чаще и чаще, ведь количество доступной нам информации растет. Сейчас на каждом углу можно найти советы о том, как мы можем стать умнее, счастливее и значительно улучшить свое здоровье, и их больше, чем когда-либо прежде. Мы читаем больше книг и статей, слушаем больше подкастов и смотрим больше видеороликов, чем можем воспринять. И что нам дает вся эта информация? Сколько нам повстречалось великих и прекрасных идей, которые стерлись из наших умов до того, как мы смогли применить их на практике? Бесчисленное множество часов мы читаем, слушаем, смотрим, знакомясь с мнением других людей о том, что нам следует делать, как надо думать и жить, однако прилагаем сравнительно мало усилий, чтобы воплотить все это в своей жизни. 8 Большую часть времени мы просто накапливаем огромные объемы полезной информации, но в конечном итоге это лишь повышает уровень нашей тревоги. Эта книга посвящена тому, чтобы изменить это. Ведь весь контент, который вы потребляете в интернете в разных источниках, не бесполезен. Там невероятно много важного и ценного. Проблема лишь в том, что вы часто потребляете его в неподходящее время. Каковы шансы, что бизнес-книга, которую вы читаете сей[1]час, — именно то, что вам нужно в этот конкретный момент? Какова вероятность, что все размышления из интервью в под[1]касте сразу же окажутся действенными? Но сначала ответьте на вопрос: сколько писем во вкладке «Входящие» требуют вашего внимания сию же минуту? Не исключено, что некоторые из них актуальны прямо сейчас, но большинство из них станут такими лишь в определенный момент в будущем. Чтобы уметь воспользоваться ценной для нас информацией, нам необходимо найти способ ее «упаковать» и отправить самому себе в будущее. Необходимо сохранять и наращивать уникальную именно для нас совокупность знаний, чтобы в нужный момент, будь то смена работы, важная презентация, запуск нового продукта, открытие бизнеса или создание семьи, у нас был доступ к этой мудрости, чтобы мы приняли правильные решения и действовали наиболее эффективно. Все начинается с простого действия — необходимо все записывать.

Форте Татьяго - Создай свой «второй мозг»!

Как построить систему поиска и организации информации, чтобы раскрыть ваш креативный потенциал

[пер. с англ. Е.О. Обатурова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 272 с.

ISBN 978-5-389-23522-9

Форте Татьяго - Создай свой «второй мозг»! Оглавление

Введение. Что обещает эта книга?

Часть I. Фундамент

Глава 1. С чего все началось

Глава 2. Что такое «второй мозг»?

Глава 3. Как работает «второй мозг»

Часть II. Четыре шага метода CODE

Глава 4. Шаг 1. Сохраняем то, что вызвало наш отклик

Глава 5. Шаг 2. Организация данных для применения на практике

Глава 6. Шаг 3. Извлекаем суть

Глава 8. Искусство творческого исполнения

Глава 9. Главные привычки цифровых организаторов

Глава 10. Путь к самореализации

Бонус. Как создать рабочую систему тегов

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