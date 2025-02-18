Форте Татьяго - Создай свой второй мозг
Сколько раз вы пытались вспомнить что-то важное, а потом чувствовали, как эта информация ускользает из вашей памяти? Возможно, вы не могли вспомнить пример, который бы убедительно поддержал вашу точку зрения в разговоре. Или же вам пришла в голову блестящая идея, пока вы были в дороге, а когда приехали, она уже испарилась. Часто бывает, что вы изо всех сил пытаетесь вспомнить хотя бы один полезный вывод из книги или статьи, которую читали в прошлом? Это происходит все чаще и чаще, ведь количество доступной нам информации растет. Сейчас на каждом углу можно найти советы о том, как мы можем стать умнее, счастливее и значительно улучшить свое здоровье, и их больше, чем когда-либо прежде. Мы читаем больше книг и статей, слушаем больше подкастов и смотрим больше видеороликов, чем можем воспринять. И что нам дает вся эта информация? Сколько нам повстречалось великих и прекрасных идей, которые стерлись из наших умов до того, как мы смогли применить их на практике? Бесчисленное множество часов мы читаем, слушаем, смотрим, знакомясь с мнением других людей о том, что нам следует делать, как надо думать и жить, однако прилагаем сравнительно мало усилий, чтобы воплотить все это в своей жизни. 8 Большую часть времени мы просто накапливаем огромные объемы полезной информации, но в конечном итоге это лишь повышает уровень нашей тревоги. Эта книга посвящена тому, чтобы изменить это. Ведь весь контент, который вы потребляете в интернете в разных источниках, не бесполезен. Там невероятно много важного и ценного. Проблема лишь в том, что вы часто потребляете его в неподходящее время. Каковы шансы, что бизнес-книга, которую вы читаете сей[1]час, — именно то, что вам нужно в этот конкретный момент? Какова вероятность, что все размышления из интервью в под[1]касте сразу же окажутся действенными? Но сначала ответьте на вопрос: сколько писем во вкладке «Входящие» требуют вашего внимания сию же минуту? Не исключено, что некоторые из них актуальны прямо сейчас, но большинство из них станут такими лишь в определенный момент в будущем. Чтобы уметь воспользоваться ценной для нас информацией, нам необходимо найти способ ее «упаковать» и отправить самому себе в будущее. Необходимо сохранять и наращивать уникальную именно для нас совокупность знаний, чтобы в нужный момент, будь то смена работы, важная презентация, запуск нового продукта, открытие бизнеса или создание семьи, у нас был доступ к этой мудрости, чтобы мы приняли правильные решения и действовали наиболее эффективно. Все начинается с простого действия — необходимо все записывать.
Форте Татьяго - Создай свой «второй мозг»!
Как построить систему поиска и организации информации, чтобы раскрыть ваш креативный потенциал
[пер. с англ. Е.О. Обатурова]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 272 с.
ISBN 978-5-389-23522-9
Форте Татьяго - Создай свой «второй мозг»! Оглавление
Введение. Что обещает эта книга?
Часть I. Фундамент
- Глава 1. С чего все началось
- Глава 2. Что такое «второй мозг»?
- Глава 3. Как работает «второй мозг»
Часть II. Четыре шага метода CODE
- Глава 4. Шаг 1. Сохраняем то, что вызвало наш отклик
- Глава 5. Шаг 2. Организация данных для применения на практике
- Глава 6. Шаг 3. Извлекаем суть
- Глава 8. Искусство творческого исполнения
- Глава 9. Главные привычки цифровых организаторов
- Глава 10. Путь к самореализации
Бонус. Как создать рабочую систему тегов
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