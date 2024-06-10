Ильин - Психология зависти - Психология воли - Психология страха - Психология риска - Психология любви

Только тот может считать себя свободным от зависти, кто никогда не изучал себя.

Гельвеций

Завистники умирают, но зависть — никогда.

Мольер

В древнегреческой мифологии Зависть — дочь океаниды Стикс и Палланта (сына титана Крия), сестра богини победы Нике, Силы и Мощи. Поэтому Зависть всегда и везде сопровождает свою сестру — крылатую и ясноокую Победу.

Греки представляли зависть то в виде демона Фтоноса, предстающего в мужском обличии, то как уродливую, грязную и косоглазую старуху, с отвисшей грудью, с терниями на голове и змеями в руках, гложущую собственное сердце или внутренности, со змеями в волосах, подобно горгоне Медузе, с длинными желтыми зубами, покрытыми плесенью, с высунутым наружу раздвоенным языком, с которого капает яд; ее посох увит колючим шиповником:

…худоба истощила все тело,

Прямо не смотрят глаза, чернеют зубы гнилые;

Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.

Овидий. «Метаморфозы», 2:768

Зависть живет в пещере, грязной и черной от запекшейся крови. Нора чудовища расположена в долине, куда не проникают лучи солнца и где не дует теплый ветер, а лишь клубится зловонный черный туман. Питается богиня исключительно змеиным мясом.

Зависть улыбается, только когда видит чужие несчастья, и никогда не спит, потому что ее всегда грызут мысли, что кому-то в этом мире хорошо. Больше всего - мерзкое создание ненавидит, когда кто-то добивается успеха, потому что в этом случае она начинает чахнуть и иссыхать. Она является сама для себя наказанием: чем больше она беспокоит и гложет людей, тем больше разъедает сама себя.

Когда она покидает свою зловонную пещеру, чтобы сотворить очередную гадость людям, везде, где она проходит, вянут цветы и желтеет трава, а по округам разносится смрад от ее дыхания.

Несмотря на всю отвратительность богини, олимпийцы не чураются временами использовать ее в своих целях. Так, помощью Зависти воспользовалась однажды Афина, приказав той отравить ядом зависти сердце провинившейся перед грозной дочерью Зевса Аглавры.

Лукиан представляет Зависть как «изможденную и отвратительную, с пристальным пронзительным взглядом, высохшую, как при болезни»; она ведет Клевету или стоит в нищенских одеждах перед судьей.

Зависть иногда изображалась в виде человека верхом на собаке с костью в зубах.

Зависть является основой многих легенд и мифологических сюжетов. Так, Прометей вызвал зависть богов, вылепив из земли человека; Меркурия, влюбившегося в Герсу, из зависти обманула ее сестра Аглавра; Психея (Апулей, «Метаморфозы», кн. IV–VI) возбудила своей красотой зависть Венеры; Адам, по одному из преданий, проявил мудрость в деле наименования животных, чем было доказано превосходство земного человека над небесными ангелами — отсюда зависть и вражда сатаны к человеку.

Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия

СПб.: Питер, 2014. — 208 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-00712-2

Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Зависть как чувство

1.1. Сущность зависти

1.2. Зависть и ревность

1.3. Объект и предмет зависти

1.4. Этапы развития зависти

1.5. Функции зависти

1.6. Роль зависти для общества

1.7. Зависть и политика

1.8. Эмоции, сопровождающие переживание чувства зависти

Глава 2. Виды зависти

2.1. Различные подходы к выделению видов зависти

2.2. Цвета зависти

2.3. Неосознанная и скрытая зависть

Глава 3. Генезис и психологические механизмы возникновения зависти

3.1. Теории происхождения зависти

3.2. Психологические механизмы формирования чувства зависти в детском возрасте

3.3. Внешние факторы, облегчающие и провоцирующие возникновение зависти

3.4. Хвастовство как фактор, провоцирующий зависть

Глава 4. Зависть в семье

4.1. Зависть между детьми в семье

4.2. Материнская зависть

4.3. Зависть между супругами

Глава 5. Влияние зависти на личность

5.1. Негативное влияние «черной» зависти на завистника

5.2. Может ли зависть оказывать положительное влияние на личность?

5.3. Негативное влияние «черной» зависти на человека, которому завидуют

Глава 6. Враждебность и ее проявления у завистников

6.1. Враждебность и ее виды

6.2. Дискредитация объекта зависти

6.3. Сплетни

6.4. Клевета

6.5. Типы клеветников

6.6. Как защитить себя от сплетен и клеветы

6.7. Использование зависти для манипуляций

6.8. Причинение физического вреда

Глава 7. Борьба с «черной» завистью

7.1. Борьба с «черной» завистью завистника

7.2. Что должен делать человек, которому завидуют

7.3. Можно ли искоренить зависть путем изменения общественных отношений?

Глава 8. Завистливость как свойство личности

8.1. Завистливость как устойчивая черта личности

8.2. Личностные особенности, предрасполагающие к завистливости

8.3. Половые различия в завистливости

8.4. Социально-демографические характеристики и завистливость

8.5. Возрастная динамика завистливости

Глава 9. Тщеславие и гордыня — провокаторы завистливости

9.1. Честолюбие и тщеславие

9.2. Гордость и гордыня

9.3. Истоки и проявления (признаки) гордыни

9.4. Возрастно-половые особенности гордости и гордыни

9.5. Связь гордыни с личностными особенностями

9.6. Отрицательные последствия гордыни

Список литературы

Приложение

1. Методики изучения завистливости

2. Методики изучения личностных качеств, влияющих на возникновение зависти

Ильин Е. П. - Психология воли

2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-388-00269-3

Ильин Е. П. - Психология воли – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Введение

Глава 1. Теории воли

1.1. Воля как волюнтаризм

1.2. Воля как свободный выбор

1.3. Воля как произвольная мотивация

1.4. Воля как долженствование

1.5. Воля как особая форма психической регуляции

1.6. Воля как контроль за действием

1.7. Воля как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей

1.8. Слабости противоборствующих по вопросу о природе воли направлений

Глава 2. Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека

2.1. Является ли воля реальным психологическим явлением?

2.2. Воля как синоним произвольности

2.3. Воля — это волевая регуляция или произвольное управление?

2.4. Структура произвольного акта

2.5. Произвольные и волевые действия

Глава 3. Психофизиологические механизмы произвольного управления поведением и деятельностью

3.1. Условно-рефлекторные теории произвольного управления

3.2. Функциональные системы и произвольное управление действиями и деятельностью

3.3. Сознательность и преднамеренность как признаки произвольного управления

3.4. Связь произвольного управления с речевыми сигналами

3.5. Представление как компонент произвольного управления

3.6. Морфофункциональные структуры произвольного управления

Глава 4. Самоинициация произвольных действий

4.1. Представления о непроизвольной инициации произвольных действий

4.2. Представления о сознательной инициации волевых действий

Глава 5. Сознательный самоконтроль как форма произвольного управления

5.1. Развитие идеи о самоконтроле

5.2. Роль обратной связи и ее механизмы в процессе самоконтроля действий

5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля

5.4. Самоконтроль и автоматизация действий

5.5. Самоконтроль поведения

Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)

6.1. Что такое «волевой человек»

6.2. Волевая регуляция и сила воли

6.3. О моральной оценке проявления силы воли

6.4. Волевые состояния

6.5. Соотношение волевой и эмоциональной регуляции

6.6. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции

6.7. Природа волевого усилия

6.8. Самостимуляция как механизм актуализации волевого усилия

6.9. Характеристики и виды волевого усилия

Глава 7. Волевые качества личности

7.1. Что такое волевые качества личности

7.2. Состав волевых качеств

7.3. Структура и общие характеристики волевых качеств

7.4. От чего зависит уровень проявления волевых качеств

7.5. Насколько объективно оценочное суждение о волевых качествах

7.6. Классификации волевых качеств

Глава 8. Характеристика отдельных волевых качеств

8.1. Волевые качества, связанные с целеустремленностью

8.2. Волевые качества, характеризующие самообладание

8.3. Характеристики волевого поведения (сложные морально-волевые качества)

Глава 9. Возрастные и половые особенности произвольной активности

9.1. О происхождении произвольных реакций в онтогенезе

9.2. Возрастные особенности произвольного управления

9.3. Возрастные изменения волевых качеств

Глава 10. Безвольное поведение

10.1. Различные проявления безволия

10.2. Лень

10.3. Выученная беспомощность

Глава 11. Патология воли

11.1. Нарушения произвольного управления психическими процессами

11.2. Нарушение целесообразности действий

11.3. Расстройства произвольных двигательных действий

11.4. Моторные нарушения речи

11.5. Нарушение силы волевых побуждений

11.6. Нарушения в развитии волевой сферы у умственно отсталых детей и детей с задержками психического развития

Глава 12. Развитие силы воли

12.1. Стратегия и тактика развития силы воли

12.2. Формирование морального компонента силы воли

12.3. Развитие волевых качеств

Глава 13. Методы изучения волевых качеств

13.1. Что пытаются измерить

13.2. Трудности в изучении волевых качеств

13.3. Методы изучения волевых качеств

Вместо заключения

Научный словарь терминов

Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности

Фразеологический тематический словарь

Список литературы

Приложение

Методики изучения волевых качеств

1. Методики для оценки и самооценки волевых качеств

2. Экспериментальные и неэкспериментальные методики изучения смелости

3. Экспериментальное изучение упорства

4. Экспериментальные методики изучения терпеливости

5. Изучение произвольного самоконтроля

6. Экспериментальное изучение выдержки

7. Методики изучения решительности

8. Нейродинамическая диагностика волевых качеств

9. Методики выявления лености

10. Самооценка организованности

Ильин Е. П. - Психология страха

СПб.: Питер, 2017. — 352 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-02944-5

Ильин Е. П. - Психология страха – Содержание

Предисловие

Введение (краткий исторический обзор изучения проблемы страха)

Глава 1 . Страх и боязнь

1.1. Многозначность обозначения состояния страха

1.2. Попытки ученых «отдифференцировать» страх и боязнь

1.3. Страх как состояние и боязнь как отношение (установка) к опасности

1.4. Генезис страха и боязни

Глава 2 . Страх как эмоциональное состояние

2.1. Что такое страх

2.2. Причины страха

2.3. Функции страха

2.4. Факторы, влияющие на возникновение страха и его интенсивность

2.5. Физиологические механизмы возникновения страха

2.6. Роль страха

2.7. Бывают ли бесстрашные люди

Глава 3 . Виды состояния страха

3.1. Различные подходы к классификации страхов

3.2. Внушенные страхи

3.3. Социальные и общественные страхи (боязни)

3.4. Ночные страхи

Глава 4 . Формы проявления состояния страха

4.1. Астенические и стенические формы страха

4.2. Испуг

4.3. Ужас

4.4. Отставленный страх

Глава 5 . Панический страх

5.1. Панический страх и паника

5.2. Виды паники

5.3. Формы проявления паники

5.4. Условия развития паники

5.5. Меры по предупреждению и устранению массовой паники

Глава 6 . Тревога

6.1. Тревога как психологическое понятие

6.2. Соотношение тревоги, страха и боязни

6.3. В чем проявляется тревога

6.4. Стадии развития тревоги

6.5. Источники тревоги

6.6. Тревожность как свойство индивида и ее влияние на поведение и эффективность деятельности

Глава 7 . Застенчивость (боязнь общения)

7.1. Понятие о застенчивости

7.2. Генезис застенчивости

7.3. Особенности личности застенчивых

7.4. Особенности общения застенчивых

7.5. Негативные последствия застенчивости

7.6. Предупреждение и устранение застенчивости у детей

Глава 8 . Боязни (фобии)

8.1. Чего люди боятся

8.2. Навязчивые боязни (фобии)

8.3. Механизмы возникновения фобий

8.4. Влияние фобий на личность и ее поведение

Глава 9 . Боязни, связанные со здоровьем и жизнью

9.1. Боязнь водной среды

9.2. Боязнь смерти (танатофобия)

9.3. Боязнь медицинских вмешательств

Глава 10 . Социальные боязни

10.1. Боязнь отвержения

10.2. Боязнь неудачи

10.3. Боязнь успеха

10.4. Боязнь одиночества

10.5. Боязнь ответственности

10.6. Боязнь выглядеть смешным (гелотофобия)

10.7. Боязнь наказания

10.8. Боязнь («страх») Бога

Глава 11 . Возрастно-половые особенности проявления страха и боязни

11.1. Страхи младенцев и малышей

11.2. Страхи и боязни дошкольников

11.3. Страхи и боязни детей школьного возраста

11.4. Страхи и боязни взрослых

11.5. Боязни у пожилых людей

Глава 12 . Проявление страха и тревоги в различных видах деятельности

12.1. Тревога и страх в спортивной деятельности

12.2. Страхи у военных в боевой обстановке

12.3. Сценические страхи и тревога

12.4. Страхи в педагогической деятельности

12.5. Тревога и страхи у учащихся

Глава 13 . Преодоление боязни и страха

13.1. Педагогические воздействия

13.2. Привыкание к опасности

13.3. Психотерапия

13.4. Психотерапевтические способы преодоления страхов у дошкольников

13.5. Как лучше вести себя родителям, если ребенок боится

13.6. Фармакологическое воздействие

Список литературы

Приложения

Список видов боязней

Методики изучения страха

Методики изучения застенчивости

Методики изучения тревожности

Ильин Е. П. - Психология риска

СПб.: Питер, 2012. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00880-7

Ильин Е. П. - Психология риска – Содержание

Введение

Раздел I Риск как психологический феномен

Глава 1. Риск как научное понятие

1.1. Этимология слова «риск»

1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода

1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности

1.4. Риск как прогностическая оценочная категория в ситуации неопределенности

1.5. Риск как выбор из многих альтернатив

1.6. Риск как действия наудачу

Глава 2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска

2.1. Структура риска

2.2. Функции риска

2.3. Способы оценки степени риска

2.4. Управление риском

2.5. Объект, факторы и группы риска

2.6. Отношение общества к риску

Глава 3. Виды рисков

3.1. Преднамеренные и непреднамеренные риски

3.2. Объективные и субъективные риски

3.3. Реальные и мнимые риски

3.4. Мотивированный и немотивированный риски

3.5. Оправданный и неоправданный риски

3.6. Приемлемый и неприемлемый риски

3.7. Виды рисков, выделяемые в других научных дисциплинах

Глава 4. Склонность к риску (рисковость)

4.1. Склонность к риску: нормальное явление или патология?

4.2. Много ли людей, склонных к риску?

4.3. Возрастная динамика склонности к риску

4.4. Склонность к риску и личностные качества

4.5. Физиологические корреляты склонности к риску

4.6. Половые различия в склонности к риску

4.7. Склонность к риску и успешность деятельности

Раздел II Этапы рискованного действия (поступка)

Глава 5. Восприятие и субъективная оценка степени риска

5.1. Что такое восприятие и оценка риска

5.2. Внешние факторы, влияющие на оценку риска

5.3. Внутренние факторы, влияющие на оценку риска

5.4. Половые и гендерные особенности оценки риска

Глава 6. Принятие рискованного решения

6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска

6.2. Импульсивность и принятие риска

6.3. Решительность — пособник риска

6.4. Фатализм — катализатор решительности

6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации

Глава 7. Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)

7.1. Готовность к риску

7.2. Решимость

7.3. Смелость как самоконтроль рискованных действий

Раздел III Риск в поведении и деятельности

Глава 8. Рискованное девиантное поведение

8.1. Девиантное поведение и его виды

8.2. Авантюризм

8.3. Лихачество и бравада

8.4. Влечение к азартным играм (гемблинг)

8.5. Риски девиантных субкультур

8.6. Преступное поведение

Глава 9. Основные факторы риска для здоровья человека

9.1. Курение

9.2. Алкоголизм

9.3. Наркомания

9.4. Факторы риска сексуальных отношений

9.5. Факторы риска суицидального поведения

9.6. Интернет-зависимость

9.7. Роль СМИ в профилактике рисков для здоровья

Глава 10. Риски в профессиональной деятельности

10.1. Проявление риска в предпринимательской и управленческой деятельности

10.2. Риск в экономике и финансах

10.3. Риск в промышленности и охране труда

Глава 11. Риски в развитии, воспитании и обучении детей

11.1. Классификация факторов риска в физическом и психическом развитии детей

11.2. Факторы риска в психическом развитии детей

11.3. Риски, связанные с приходом детей в воспитательно-образовательные учреждения

11.4. Риски педагогического процесса в школе

Глава 12. Риски в спорте

12.1. Занятия экстремальными видами спорта

12.2. Допинг и риск его использования в спорте

12.3. Риск спортивного травматизма

12.4. Тактическое мышление спортсменов как вероятностное программирование (тактический риск)

Список литературы

Приложение

1. Методики выявления склонности к риску Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта Тест «Способны ли вы идти на оправданный риск?» Методика определения склонности к риску Когана–Валлаха Методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева Карточная игра «Очко» Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25) Методика «Измерение рациональности» Тест «Потребность в поиске ощущений» Методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению (М. Цуккерман) Тест «Склонность к риску предпринимателя» (Robert D. Hisrich, Candida G. Brush, 1986)

2. Методики диагностики личностных свойств, влияющих на оценку степени риска Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс) Опросник для исследования уровня импульсивности (В. А. Лосенков) Опросник «Импульсивность-7» (С. Айзенк) Методика «Признаки импульсивности у ребенка» Методика «Импульсивность и слабость самоконтроля» Экспериментальные методики изучения решительности Вопросник для диагностики игровой аддикции (азартности) Тест на определение чувства неуверенности в себе



Ильин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатия

СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-496-00234-9

Ильин Е. П. - Психология помощи – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Психологические аспекты помогающего поведения

Глава 1. Помогающее поведение 1.1. Что такое помогающее поведение 1.2. Ситуации оказания помощи 1.3. Мотивы помогающего поведения 1.4. Стадии мотивации помогающего поведения 1.5. Два подхода к оказанию помощи 1.6. Виды помощи 1.7. Уровни социальной зрелости помогающего поведения

Глава 2. Факторы, влияющие на оказание помощи 2.1. Внешние факторы, или Когда и кому чаще помогают 2.2. Внутренние факторы, или Кто чаще оказывает помощь 2.3. Эмпатия и помогающее поведение 2.4. Жалость как побудитель помогающего поведения 2.5. Совесть (совестливость) как регулятор помогающего поведения 2.6. Равнодушие

Глава 3. Благотворительность (филантропия) и спонсорство 3.1. Что понимают под благотворительностью 3.2. Краткий экскурс в историю благотворительности 3.3. Доброта и жадность — два антипода благотворительности 3.4. Формы выражения благотворительной деятельности 3.5. Субъекты благотворительной деятельности 3.6. Критические взгляды на благотворительность 3.7. Спонсорство

Глава 4. Альтруизм 4.1. Что такое альтруизм 4.2. Генезис альтруизма 4.3. Виды альтруизма 4.4. Парохиальный альтруизм 4.5. Альтер-альтруизм 4.6. Мотивы проявления альтруизма 4.7. Альтруизм как психологический механизм защиты 4.8. Альтруизм и личностные характеристики 4.9. Негативное отношение к альтруизму

Глава 5. Альтруизм — это проявление эгоизма? 5.1. Эгоизм 5.2. Генезис эгоизма 5.3. Формы проявления эгоизма 5.4. Кто больше склонен к эгоизму 5.5. Разумный эгоизм или разумный альтруизм? 5.6. Как сказать «нет»

Глава 6. Кое-что об альтруистах и эгоистах 6.1. Почему одни люди становятся альтруистами, а другие — эгоистами 6.2. Типы эгоистов 6.3. Нужны ли обществу эгоисты 6.4. Как сделать человека альтруистом

Глава 7. Негативные стороны помогающего поведения 7.1. Когда помощь превращается в «медвежью услугу» 7.2. Всегда ли нужно помогать, или Кое-что о выученной беспомощности и лени 7.3. Почему люди не обращаются за помощью 7.4. Лжепомощь (манипулирование) 7.5. Почему люди отказывают в помощи?



Раздел второй. Психология профессиональной помогающей деятельности

Глава 8. Психологическая характеристика профессиональной помогающей деятельности 8.1. Помогающие отношения как условие успешной помогающей деятельности 8.2. Помогающая деятельность социальных работников 8.3. Помогающая деятельность психологов-консультантов 8.4. Помогающая деятельность консультантов телефонной службы доверия 8.5. Помогающая деятельность учителей и воспитателей 8.6. Психологические аспекты работы няней в семье 8.7. Психологические аспекты помогающей деятельности социальных педагогов 8.8. Психологические аспекты помогающей деятельности медицинских работников 8.9. Психологические особенности спасателей 8.10. Психологические особенности деятельности работников службы занятости населения

Глава 9. Профессиональная деструкция личности работников помогающих профессий 9.1. Профессиональная деструкция и факторы, ее обусловливающие 9.2. Профессиональная деформация работников помогающих профессий 9.3. Выгорание как негативное последствие профессиональной помогающей деятельности 9.4. Психологическое здоровье работников помогающих профессий



Приложение

Методики выявления склонности к помогающему поведению

Опросник «Мотивация помощи»

Шкала альтруизма из Опросника интерперсонального диагноза

Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (шкалы альтруизма и эгоизма)

Опросник «Альтруизм»

Тест «Альтруизм — эгоизм»

Шкала диспозиционного эгоизма

Тест «Зачем вам нужны советы?»

Методики выявления свойств личности, влияющих на помогающее поведение

Опросник «Отзывчивость и доброта — вот ваши слабые места?»

Опросник на щедрость

Опросник на жадность

Опросник «Склонны ли вы к жадности?»

Определение щедрости (расточительности) и бережливости (скупости) по почерку

Методика И. М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии»

Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»

Измерение чувства вины и стыда (Test of Self-Conscious Affect — TOSCA)

Опросник вины (Guilt Inventory)

Методика изучения совестливости

Опросник «Сильно ли ваше чувство долга?»

Методика изучения застенчивости

Стенфордский опросник застенчивости

Методика «Определение уровня алекситимии»

Методики выявления профессиональной деформации работников помогающих профессий

Методика «Профессиональная деформация педагогов»

Опросник «Ауто- и гетероагрессия»

Методика А. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному поведению

Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»

Методики диагностики профессионального выгорания (сгорания)

Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко

Опросник на «выгорание» (МВI)

Ильин Е. П. - Психология любви

СПб.: Питер, 2013. — 336 с.: ил.

ISBN 978-5-459-01640-6

Ильин Е. П. - Психология любви – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Любовь и влюбленность

Глава 1. Любовь 1.1. Что же такое любовь? 1.2. Теории любви 1.3. Различное отношение к феномену любви 1.4. Возрастные особенности отношения к любви 1.5. Стадии любви 1.6. Языки любви

Глава 2. Виды любви 2.1. Классификации видов любви 2.2. Платоническая любовь и ее виды 2.3. Любовь к себе 2.4. Нарциссизм 2.5. Виды эротической (сексуальной, плотской) любви 2.6. Первая любовь 2.7. Совместимая любовь, или Стерпится — слюбится 2.8. Любовная аддикция (наркоманическая любовь) 2.9. Виды псевдолюбви по Э. Фромму

Глава 3. Влюбленность 3.1. Так что такое влюбленность? 3.2. Общение влюбленных 3.3. «Любви все возрасты покорны…» 3.4. Половые особенности влюбленности 3.5. Физиология и биохимия влюбленности 3.6. Влюбленность — это болезнь или средство от болезней? 3.7. Влюбчивость

Глава 4. Как возникает влюбленность 4.1. Пути возникновения влюбленности, или Существует ли любовь с первого взгляда 4.2. «Любовь зла — полюбишь и козла», или В кого влюбляются 4.3. Роль обстоятельств в возникновении влюбленности 4.4. Как привлекают к себе внимание объекта влюбленности 4.5. Что усиливает влюбленность 4.6. Сколько продолжается влюбленность 4.7. Исчезновение влюбленности 4.8. Эротическая любовь-дружба, или Во что перерастает влюбленность 4.9. Любовь — это не просто дружба

Глава 5. Мифы о романтической любви 5.1. Настоящая любовь — это любовь с первого взгляда 5.2. Объект любви — единственный и неповторимый? 5.3. Существует ли вечная любовь? 5.4. С глаз долой — из сердца вон? 5.5. Настоящая любовь — это потрясающий секс 5.6. Любовь присуща только человеку 5.7. Отказ от себя — это высшее проявление любви 5.8. «Настоящая» любовь — обоюдная 5.9. Другие мифы



Раздел второй. Проявление любви в переживаниях

Глава 6. Эмоции, в которых проявляется чувство любви 6.1. Нежность 6.2. Умиление 6.3. Любовное томление

Глава 7. Любовь и ревность 7.1. Что такое ревность? 7.2. Есть ли польза от ревности? 7.3. Личностные и индивидные особенности, способствующие ревности 7.4. Детская ревность 7.5. Ревность к объекту сексуальной любви и ее причины 7.6. Реакции ревности 7.7. Виды ревности 7.8. Мужская и женская ревность 7.9. Родительская ревность 7.10. Способы преодоления ревности 7.11. Ревнивая личность



Раздел третий. Экспрессивное проявление любви

Глава 8. Ласка как поведенческое проявление любви 8.1. Что такое ласка и зачем она нужна людям? 8.2. Вербальные средства выражения ласки 8.3. Невербальные средства 8.4. Физиология ласки

Глава 9. Ласковость как свойство личности 9.1. Потребность в получении ласки 9.2. Непринятие ласки 9.3. Неспособность проявлять ласку

Глава 10. Родительская любовь и ласка и их роль в развитии детей 10.1. Материнская ласка и факторы, на нее влияющие 10.2. Ношение малыша на руках как «любовь в ручном эквиваленте» 10.3. Роль отцовской ласки 10.4. Недоласканный ребенок 10.5. Заласканный ребенок 10.6. Нужно ли у мальчиков воспитывать ласковость?



Раздел четвертый. Эротическая любовь

Глава 11. Любовные игры 11.1. Флирт и кокетство 11.2. Служебный роман 11.3. Курортный роман 11.4. Альфонство 11.5. Донжуанство

Глава 12. Любовь и секс 12.1. Соотношение любви и секса 12.2. Эротические ласки 12.3. Проблема неласковых партнеров

Глава 13. Любовь и брак 13.1. Брак как способ закрепления любовных отношений 13.2. Неравный брак 13.3. Причины неудовлетворенности любовными отношениями 13.4. Способы улучшения любовных отношений

Глава 14. Супружеская неверность (измена) 14.1. Возникновение представлений о супружеской верности и неверности 14.2. Отношение мужчин и женщин к неверности 14.3. Типы мужей-изменников 14.4. Мотивы измены 14.5. Провоцируемые измены 14.6. Возрастная динамика измен

Глава 15. Разрыв супружеских отношений 15.1. Возрастная динамика разводов 15.2. Причины разводов 15.3. Психологические последствия развода



Приложение

Опросник «Любите ли вы себя?»

Опросник «Тоска по нежности»

Опросник «Способны ли вы к привязанности?»

Опросник «Ваше отношение к любви»

Опросник «Страстны ли вы?»

Тест «Ревнивы ли вы?» (1)

Тест «Ревнивы ли вы?» (2)

Опросник «Шкала любви и симпатии»

Опросник «Надолго ли вас хватит?»

Опросник «Действительно ли у вас с ним (с ней) все кончено?»

Тест для женщин «Насколько вы разбираетесь в сигналах флирта?»

Тест «Умеете ли вы флиртовать?»

Тест «Курортный роман и вы»

Тест «Насколько вы влюбчивы?» (1)

Тест «Насколько вы влюбчивы?» (2)

Тест «Ваше поведение, когда вы влюблены»

Тест «На что вы готовы ради любимого?»

Тест «Любовная зависимость»

Тест «Проверьте себя на психосексуальную совместимость»

Ильин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизм

СПб.: Питер, 2015. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-01680-3

Ильин Е. П. - Психология надежды – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. НАДЕЖДА

Глава 1. Представления о надежде 1.1. Обыденные представления о надежде и ее роли 1.2. Научные воззрения на сущность надежды

Глава 2. Надежда как сложное психологическое образование 2.1. Структура надежды 2.2. Функции надежды 2.3. Предмет (содержание) надежды, или На что люди надеются чаще всего 2.4. Объекты надежды, или На кого мы больше надеемся 2.5. Формы и виды надежды 2.6. У кого надежда выражена сильнее 2.7. Диспозиционная надежда и стратегии совладания

Глава 3. Истоки надежды 3.1. Надежда и мечта 3.2. Надежда и вера 3.3. Надежда и оптимизм

Глава 4. Безнадежность как психологический феномен 4.1. Крах надежды 4.2. Безнадежность и отчаяние 4.3. Способы борьбы с чувством безнадежности



Раздел второй. ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ

Глава 5. Психологическая характеристика оптимизма и пессимизма 5.1. В чем проявляется оптимизм и пессимизм 5.2. Виды оптимизма и пессимизма 5.3. Физиологические основы оптимизма и пессимизма 5.4. Конструкт оптимизма и пессимизма 5.5. Оптимизм и механизмы психологической защиты

Глава 6. Отношение к оптимизму и пессимизму 6.1. Неоправданный (нереалистичный) оптимизм 6.2. Защитный пессимизм

Глава 7. Подходы к изучению оптимизма-пессимизма 7.1. Диспозиционный оптимизм 7.2. Атрибутивный стиль 7.3. Соотношение диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля

Глава 8. Факторы, влияющие на выраженность оптимизма-пессимизма 8.1. Оптимизм–пессимизм и индивидные и личностные особенности 8.2. Возрастно-половые особенности оптимизма–пессимизма 8.3. Выраженность оптимизма и социальные факторы

Глава 9. Оптимизм-пессимизм как личностная характеристика 9.1. Кто такие оптимисты и пессимисты 9.2. Кого больше — оптимистов или пессимистов 9.3. Откуда берутся оптимисты и пессимисты 9.4. Как стать оптимистом 9.5. Когнитивная психотерапия как средство повышения оптимизма

Глава 10. Оптимизм-пессимизм и психологическое и физическое здоровье 10.1. Оптимизм и психологическое здоровье 10.2. Оптимизм–пессимизм и продолжительность жизни 10.3. Оптимизм–пессимизм и частота и течение болезней 10.4. Оптимизм и несчастные случаи 10.5. Оптимизм–пессимизм и стресс

Глава 11. Оптимизм и успешность деятельности 11.1. Оптимизм и успешность в профессиональной деятельности 11.2. Оптимизм и предпринимательство 11.3. Оптимизм и политическая карьера 11.4. Оптимизм и успешность в учебе 11.5. Оптимизм–пессимизм и спортивные достижения

Глава 12, Оптимизм и семейные отношения 12.1. Оптимизм и супружеские отношения 12.2. Оптимизм и качество детско-родительских отношений



Заключение

Список литературы

Приложения

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы

СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-459-00574-5

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы – Содержание

Предисловие

Глава 1. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВНОСТИ (ПОВЕДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1.1. Краткий экскурс в историю изучения детерминации активности человека и животных

1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека

1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека

Глава 2. ПОТРЕБНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

02.1. Понимание потребности как нужды

02.2. Потребность как предмет удовлетворения нужды

02.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность

02.4. Потребность как необходимость

02.5. Потребность как состояние

02.6. Потребность личности как системная реакция

02.7. Вторичные потребности личности

02.8. Этапы формирования потребности личности

02.9. Классификация потребностей

2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей

Глава 3. МОНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ МОТИВА

3.1. Мотив как потребность

3.2. Мотив как цель (предмет удовлетворения потребности)

3.3. Мотив как побуждение

3.4. Мотив как намерение

3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)

3.6. Мотив как состояние

3.7. Мотив как формулировка

3.8. Мотив как удовлетворенность

Глава 4. МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС

4.1. Понимание термина «мотивация»

4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация

4.3. О положительной и отрицательной мотивации

4.4. Стадиальность мотивационного процесса

Глава 5. ВНУТРЕННЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности

5.2. Мотиваторы

5.3. «Укороченная» мотивация. Автоматизированные и импульсивные («немотивированные») действия и поступки

Глава 6. ВНЕШНЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ

6.1. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными стимулами

6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса

6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива

6.4. Императивные прямые формы организации мотивационного процесса

6.5. Манипуляция

6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта

6.7. Индивидуальные особенности мотивации

Глава 7. МОТИВ КАК СЛОЖНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7.1. Границы и структура мотива

7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности

7.3. Функции мотива

7.4. Характеристики мотива

7.5. Осознаваемость мотива

7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы

7.7. Что означает «борьба мотивов»?

7.8. О классификации мотивов

Глава 8. ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

08.1. Мотивационные состояния

08.2. Мотивационная установка

08.3. Мечта как разновидность мотивационной установки

08.4. Влечения, желания, хотения

08.5. Склонность

08.6. Привычки

08.7. Интересы

08.8. Направленность личности

08.9. Мотивационные свойства личности

8.10. Мотивационная сфера личности

Глава 9. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТРУКТУРЫ МОТИВА

09.1. Период младенчества

09.2. Период раннего детства (1–3 года)

09.3. Период дошкольного детства

09.4. Период младшего школьного возраста

09.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)

09.6. Период старшего школьного возраста

09.7. Доминирующие потребности в различные возрастные периоды

09.8. Возрастные изменения направленности личности

09.9. Онтогенетическое развитие интересов

9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива

Глава 10. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕНИЯ

10.1. Что такое «потребность в общении

10.2. Цели общения

10.3. Застенчивость как отрицательный мотиватор общения

10.4. Возрастные особенности мотивации общения

10.5. Классификация мотивов общения

Глава 11. МОТИВАЦИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

11.1. Мотивация нормативного поведения

11.2. Мотивация помощи и альтруистического поведения

11.3. Мотивация семейной жизни

11.4. Мотивация самосовершенствования

11.5. Мотивация политического выбора избирателями

11.6. Мотивация читательской деятельности

11.7. Мотивы интеллектуальной миграции

Глава 12. МОТИВАЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ

12.1. Общие представления о девиантном поведении и его причинах

12.2. Мотивация агрессивного поведения человека

12.3. Мотивация эгрессивного поведения

12.4. Мотивация преступного (делинквентного) поведения

12.5. Мотивы аддиктивного поведения

12.6. Мотивы суицидального поведения

Глава 13. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Мотивация учебной деятельности в школе

13.2. Формирование мотивов учебной деятельности школьников

13.3. Мотивация учебной деятельности студентов

Глава 14. МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Мотивация трудовой деятельности

14.2. Мотивы педагогической деятельности

14.3. Особенности мотивации научной деятельности

14.4. Особенности мотивации предпринимательской деятельности и мотивации потребителя

14.5. Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности

Глава 15. МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Сила мотива и эффективность деятельности

15.2. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции

Глава 16. ПАТОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ

16.1. Неудовлетворенные потребности и влечения и невротические расстройства личности

16.2. Особенности мотивации и мотивов при различных заболеваниях

Глава 17. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ

17.1. Методы изучения мотивировок и мотиваторов

17.2. Наблюдение и оценка причин действий и поступков человека

17.3. Экспериментальные методы выявления мотивов

ПРИЛОЖЕНИЕ:

III. Научный словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

III. Бытовой словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности

III. Фразеологический мотивационный словарь

IV. Методики изучения мотивации и мотивов

01. Методика «Выявление осознанности различных компонентов мотива

02. Методики изучения выраженности различных потребностей личности

03. Методики изучения личностных особенностей, влияющих на принятие

00. решения

04. Методики изучения особенностей мотивации общения

05. Методики изучения мотивации поведения в группе

06. Методики изучения силы и устойчивости мотива

07. Методики изучения мотивов поведения дошкольников

08. Методики изучения мотивации учебной деятельности и поведения

09. Методики изучения мотивации профессиональной деятельности

10. Методики изучения мотивов спортивной деятельности

Литература

Предметный указатель

Ильин Е. П. - Психология доверия

СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00017-8

Ильин Е. П. - Психология доверия – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел первый. Доверие и доверчивость как проблема психологии

Глава 1. Общетеоретические вопросы психологии доверия 1.1. Что такое доверие 1.2. Вера, доверие, уверенность 1.3. Направления изучения доверия 1.4. Функции доверия 1.5. Структура акта доверия 1.6. Факторы, влияющие на формирование доверия 1.7. Этапы формирования доверительных отношений 1.8. Характеристики доверия

Глава 2. Виды и типы доверия 2.1. Виды доверия 2.2. Доверие к миру 2.3. Доверие себе 2.4. Обобщенное (социальное, общее) и межличностное доверие 2.5. Типы доверия

Глава 3. Недоверие как средство безопасности 3.1. Издержки доверчивости, или «Люди! Будьте бдительны!» 3.2. Ложь и обман: их распознавание 3.3. Недоверие как самостоятельный феномен

Глава 4. Доверчивость/недоверчивость как свойства личности 4.1. Доверчивость как свойство личности 4.2. Недоверчивость как свойство личности 4.3. Издержки недоверчивости 4.4. Генезис доверчивости/недоверчивости 4.5. Возрастные и гендерные особенности доверия и доверчивости

Глава 5. Кому больше доверяют 5.1. Знание других и доверие к ним 5.2. Свойства личности человека, вызывающие к нему доверие 5.3. Различие критериев доверия/недоверия 5.4. Что усиливает доверие 5.5. Что подрывает доверие 5.6. Как войти в доверие

Глава 6. Доверительные отношения и общение 6.1. Что такое доверительное общение 6.2. Невербальные средства выражения доверия/недоверия в процессе общения 6.3. Доверие и социально-психологический климат в группе



Раздел второй. Проявление доверия в различных сферах жизнедеятельности человека

Глава 7. Доверие в организациях 7.1. Доверие в рекрутинговой деятельности, или Как внушить доверие и не быть обманутым при поступлении на работу 7.2. Доверие/недоверие в организации 7.3. Личностные и половые особенности проявления доверия в организации 7.4. Формирование доверия в организациях 7.5. Кризис доверия в организации и его восстановление 7.6. Доверяй, но проверяй

Глава 8. Доверие в банковской сфере и бизнесе 8.1. Банковское кредитование и доверие 8.2. Инвестирование в банки и доверие 8.3. Доверие в коммерческой деятельности 8.4. Доверие между продавцом и покупателем 8.5. Доверие к рекламе

Глава 9. Доверие в общественно-политической жизни 9.1. Доверие к средствам массовой информации 9.2. Доверие к государственным структурам 9.3. Доверие к политике и политикам 9.4. Доверие к политическому оратору

Глава 10. Доверие в сфере помогающих профессий 10.1. Доверие в медицине 10.2. Доверие в психотерапии 10.3. Доверие и образование 10.4. Доверительность в работе психолога и социального педагога

Глава 11. Доверие и делинквентное поведение 11.1. Особенности доверия у подростков-правонарушителей 11.2. Доверительное общение подростков с делинквентным поведением



Список литературы