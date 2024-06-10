Ильин - Психология зависти - Психология воли - Психология страха - Психология риска - Психология любви
Только тот может считать себя свободным от зависти, кто никогда не изучал себя.
Гельвеций
Завистники умирают, но зависть — никогда.
Мольер
В древнегреческой мифологии Зависть — дочь океаниды Стикс и Палланта (сына титана Крия), сестра богини победы Нике, Силы и Мощи. Поэтому Зависть всегда и везде сопровождает свою сестру — крылатую и ясноокую Победу.
Греки представляли зависть то в виде демона Фтоноса, предстающего в мужском обличии, то как уродливую, грязную и косоглазую старуху, с отвисшей грудью, с терниями на голове и змеями в руках, гложущую собственное сердце или внутренности, со змеями в волосах, подобно горгоне Медузе, с длинными желтыми зубами, покрытыми плесенью, с высунутым наружу раздвоенным языком, с которого капает яд; ее посох увит колючим шиповником:
…худоба истощила все тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеют зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Овидий. «Метаморфозы», 2:768
Зависть живет в пещере, грязной и черной от запекшейся крови. Нора чудовища расположена в долине, куда не проникают лучи солнца и где не дует теплый ветер, а лишь клубится зловонный черный туман. Питается богиня исключительно змеиным мясом.
Зависть улыбается, только когда видит чужие несчастья, и никогда не спит, потому что ее всегда грызут мысли, что кому-то в этом мире хорошо. Больше всего - мерзкое создание ненавидит, когда кто-то добивается успеха, потому что в этом случае она начинает чахнуть и иссыхать. Она является сама для себя наказанием: чем больше она беспокоит и гложет людей, тем больше разъедает сама себя.
Когда она покидает свою зловонную пещеру, чтобы сотворить очередную гадость людям, везде, где она проходит, вянут цветы и желтеет трава, а по округам разносится смрад от ее дыхания.
Несмотря на всю отвратительность богини, олимпийцы не чураются временами использовать ее в своих целях. Так, помощью Зависти воспользовалась однажды Афина, приказав той отравить ядом зависти сердце провинившейся перед грозной дочерью Зевса Аглавры.
Лукиан представляет Зависть как «изможденную и отвратительную, с пристальным пронзительным взглядом, высохшую, как при болезни»; она ведет Клевету или стоит в нищенских одеждах перед судьей.
Зависть иногда изображалась в виде человека верхом на собаке с костью в зубах.
Зависть является основой многих легенд и мифологических сюжетов. Так, Прометей вызвал зависть богов, вылепив из земли человека; Меркурия, влюбившегося в Герсу, из зависти обманула ее сестра Аглавра; Психея (Апулей, «Метаморфозы», кн. IV–VI) возбудила своей красотой зависть Венеры; Адам, по одному из преданий, проявил мудрость в деле наименования животных, чем было доказано превосходство земного человека над небесными ангелами — отсюда зависть и вражда сатаны к человеку.
Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия
СПб.: Питер, 2014. — 208 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-00712-2
Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Зависть как чувство
- 1.1. Сущность зависти
- 1.2. Зависть и ревность
- 1.3. Объект и предмет зависти
- 1.4. Этапы развития зависти
- 1.5. Функции зависти
- 1.6. Роль зависти для общества
- 1.7. Зависть и политика
- 1.8. Эмоции, сопровождающие переживание чувства зависти
Глава 2. Виды зависти
- 2.1. Различные подходы к выделению видов зависти
- 2.2. Цвета зависти
- 2.3. Неосознанная и скрытая зависть
Глава 3. Генезис и психологические механизмы возникновения зависти
- 3.1. Теории происхождения зависти
- 3.2. Психологические механизмы формирования чувства зависти в детском возрасте
- 3.3. Внешние факторы, облегчающие и провоцирующие возникновение зависти
- 3.4. Хвастовство как фактор, провоцирующий зависть
Глава 4. Зависть в семье
- 4.1. Зависть между детьми в семье
- 4.2. Материнская зависть
- 4.3. Зависть между супругами
Глава 5. Влияние зависти на личность
- 5.1. Негативное влияние «черной» зависти на завистника
- 5.2. Может ли зависть оказывать положительное влияние на личность?
- 5.3. Негативное влияние «черной» зависти на человека, которому завидуют
Глава 6. Враждебность и ее проявления у завистников
- 6.1. Враждебность и ее виды
- 6.2. Дискредитация объекта зависти
- 6.3. Сплетни
- 6.4. Клевета
- 6.5. Типы клеветников
- 6.6. Как защитить себя от сплетен и клеветы
- 6.7. Использование зависти для манипуляций
- 6.8. Причинение физического вреда
Глава 7. Борьба с «черной» завистью
- 7.1. Борьба с «черной» завистью завистника
- 7.2. Что должен делать человек, которому завидуют
- 7.3. Можно ли искоренить зависть путем изменения общественных отношений?
Глава 8. Завистливость как свойство личности
- 8.1. Завистливость как устойчивая черта личности
- 8.2. Личностные особенности, предрасполагающие к завистливости
- 8.3. Половые различия в завистливости
- 8.4. Социально-демографические характеристики и завистливость
- 8.5. Возрастная динамика завистливости
Глава 9. Тщеславие и гордыня — провокаторы завистливости
- 9.1. Честолюбие и тщеславие
- 9.2. Гордость и гордыня
- 9.3. Истоки и проявления (признаки) гордыни
- 9.4. Возрастно-половые особенности гордости и гордыни
- 9.5. Связь гордыни с личностными особенностями
- 9.6. Отрицательные последствия гордыни
Список литературы
Приложение
- 1. Методики изучения завистливости
- 2. Методики изучения личностных качеств, влияющих на возникновение зависти
Ильин Е. П. - Психология воли
2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-388-00269-3
Ильин Е. П. - Психология воли – Содержание
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Введение
Глава 1. Теории воли
- 1.1. Воля как волюнтаризм
- 1.2. Воля как свободный выбор
- 1.3. Воля как произвольная мотивация
- 1.4. Воля как долженствование
- 1.5. Воля как особая форма психической регуляции
- 1.6. Воля как контроль за действием
- 1.7. Воля как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей
- 1.8. Слабости противоборствующих по вопросу о природе воли направлений
Глава 2. Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека
- 2.1. Является ли воля реальным психологическим явлением?
- 2.2. Воля как синоним произвольности
- 2.3. Воля — это волевая регуляция или произвольное управление?
- 2.4. Структура произвольного акта
- 2.5. Произвольные и волевые действия
Глава 3. Психофизиологические механизмы произвольного управления поведением и деятельностью
- 3.1. Условно-рефлекторные теории произвольного управления
- 3.2. Функциональные системы и произвольное управление действиями и деятельностью
- 3.3. Сознательность и преднамеренность как признаки произвольного управления
- 3.4. Связь произвольного управления с речевыми сигналами
- 3.5. Представление как компонент произвольного управления
- 3.6. Морфофункциональные структуры произвольного управления
Глава 4. Самоинициация произвольных действий
- 4.1. Представления о непроизвольной инициации произвольных действий
- 4.2. Представления о сознательной инициации волевых действий
Глава 5. Сознательный самоконтроль как форма произвольного управления
- 5.1. Развитие идеи о самоконтроле
- 5.2. Роль обратной связи и ее механизмы в процессе самоконтроля действий
- 5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля
- 5.4. Самоконтроль и автоматизация действий
- 5.5. Самоконтроль поведения
Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)
- 6.1. Что такое «волевой человек»
- 6.2. Волевая регуляция и сила воли
- 6.3. О моральной оценке проявления силы воли
- 6.4. Волевые состояния
- 6.5. Соотношение волевой и эмоциональной регуляции
- 6.6. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции
- 6.7. Природа волевого усилия
- 6.8. Самостимуляция как механизм актуализации волевого усилия
- 6.9. Характеристики и виды волевого усилия
Глава 7. Волевые качества личности
- 7.1. Что такое волевые качества личности
- 7.2. Состав волевых качеств
- 7.3. Структура и общие характеристики волевых качеств
- 7.4. От чего зависит уровень проявления волевых качеств
- 7.5. Насколько объективно оценочное суждение о волевых качествах
- 7.6. Классификации волевых качеств
Глава 8. Характеристика отдельных волевых качеств
- 8.1. Волевые качества, связанные с целеустремленностью
- 8.2. Волевые качества, характеризующие самообладание
- 8.3. Характеристики волевого поведения (сложные морально-волевые качества)
Глава 9. Возрастные и половые особенности произвольной активности
- 9.1. О происхождении произвольных реакций в онтогенезе
- 9.2. Возрастные особенности произвольного управления
- 9.3. Возрастные изменения волевых качеств
Глава 10. Безвольное поведение
- 10.1. Различные проявления безволия
- 10.2. Лень
- 10.3. Выученная беспомощность
Глава 11. Патология воли
- 11.1. Нарушения произвольного управления психическими процессами
- 11.2. Нарушение целесообразности действий
- 11.3. Расстройства произвольных двигательных действий
- 11.4. Моторные нарушения речи
- 11.5. Нарушение силы волевых побуждений
- 11.6. Нарушения в развитии волевой сферы у умственно отсталых детей и детей с задержками психического развития
Глава 12. Развитие силы воли
- 12.1. Стратегия и тактика развития силы воли
- 12.2. Формирование морального компонента силы воли
- 12.3. Развитие волевых качеств
Глава 13. Методы изучения волевых качеств
- 13.1. Что пытаются измерить
- 13.2. Трудности в изучении волевых качеств
- 13.3. Методы изучения волевых качеств
Вместо заключения
Научный словарь терминов
Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности
Фразеологический тематический словарь
Список литературы
Приложение
Методики изучения волевых качеств
- 1. Методики для оценки и самооценки волевых качеств
- 2. Экспериментальные и неэкспериментальные методики изучения смелости
- 3. Экспериментальное изучение упорства
- 4. Экспериментальные методики изучения терпеливости
- 5. Изучение произвольного самоконтроля
- 6. Экспериментальное изучение выдержки
- 7. Методики изучения решительности
- 8. Нейродинамическая диагностика волевых качеств
- 9. Методики выявления лености
- 10. Самооценка организованности
Ильин Е. П. - Психология страха
СПб.: Питер, 2017. — 352 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-02944-5
Ильин Е. П. - Психология страха – Содержание
Предисловие
Введение (краткий исторический обзор изучения проблемы страха)
Глава 1 . Страх и боязнь
- 1.1. Многозначность обозначения состояния страха
- 1.2. Попытки ученых «отдифференцировать» страх и боязнь
- 1.3. Страх как состояние и боязнь как отношение (установка) к опасности
- 1.4. Генезис страха и боязни
Глава 2 . Страх как эмоциональное состояние
- 2.1. Что такое страх
- 2.2. Причины страха
- 2.3. Функции страха
- 2.4. Факторы, влияющие на возникновение страха и его интенсивность
- 2.5. Физиологические механизмы возникновения страха
- 2.6. Роль страха
- 2.7. Бывают ли бесстрашные люди
Глава 3 . Виды состояния страха
- 3.1. Различные подходы к классификации страхов
- 3.2. Внушенные страхи
- 3.3. Социальные и общественные страхи (боязни)
- 3.4. Ночные страхи
Глава 4 . Формы проявления состояния страха
- 4.1. Астенические и стенические формы страха
- 4.2. Испуг
- 4.3. Ужас
- 4.4. Отставленный страх
Глава 5 . Панический страх
- 5.1. Панический страх и паника
- 5.2. Виды паники
- 5.3. Формы проявления паники
- 5.4. Условия развития паники
- 5.5. Меры по предупреждению и устранению массовой паники
Глава 6 . Тревога
- 6.1. Тревога как психологическое понятие
- 6.2. Соотношение тревоги, страха и боязни
- 6.3. В чем проявляется тревога
- 6.4. Стадии развития тревоги
- 6.5. Источники тревоги
- 6.6. Тревожность как свойство индивида и ее влияние на поведение и эффективность деятельности
Глава 7 . Застенчивость (боязнь общения)
- 7.1. Понятие о застенчивости
- 7.2. Генезис застенчивости
- 7.3. Особенности личности застенчивых
- 7.4. Особенности общения застенчивых
- 7.5. Негативные последствия застенчивости
- 7.6. Предупреждение и устранение застенчивости у детей
Глава 8 . Боязни (фобии)
- 8.1. Чего люди боятся
- 8.2. Навязчивые боязни (фобии)
- 8.3. Механизмы возникновения фобий
- 8.4. Влияние фобий на личность и ее поведение
Глава 9 . Боязни, связанные со здоровьем и жизнью
- 9.1. Боязнь водной среды
- 9.2. Боязнь смерти (танатофобия)
- 9.3. Боязнь медицинских вмешательств
Глава 10 . Социальные боязни
- 10.1. Боязнь отвержения
- 10.2. Боязнь неудачи
- 10.3. Боязнь успеха
- 10.4. Боязнь одиночества
- 10.5. Боязнь ответственности
- 10.6. Боязнь выглядеть смешным (гелотофобия)
- 10.7. Боязнь наказания
- 10.8. Боязнь («страх») Бога
Глава 11 . Возрастно-половые особенности проявления страха и боязни
- 11.1. Страхи младенцев и малышей
- 11.2. Страхи и боязни дошкольников
- 11.3. Страхи и боязни детей школьного возраста
- 11.4. Страхи и боязни взрослых
- 11.5. Боязни у пожилых людей
Глава 12 . Проявление страха и тревоги в различных видах деятельности
- 12.1. Тревога и страх в спортивной деятельности
- 12.2. Страхи у военных в боевой обстановке
- 12.3. Сценические страхи и тревога
- 12.4. Страхи в педагогической деятельности
- 12.5. Тревога и страхи у учащихся
Глава 13 . Преодоление боязни и страха
- 13.1. Педагогические воздействия
- 13.2. Привыкание к опасности
- 13.3. Психотерапия
- 13.4. Психотерапевтические способы преодоления страхов у дошкольников
- 13.5. Как лучше вести себя родителям, если ребенок боится
- 13.6. Фармакологическое воздействие
Список литературы
Приложения
Список видов боязней
Методики изучения страха
Методики изучения застенчивости
Методики изучения тревожности
Ильин Е. П. - Психология риска
СПб.: Питер, 2012. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-459-00880-7
Ильин Е. П. - Психология риска – Содержание
Введение
Раздел I Риск как психологический феномен
Глава 1. Риск как научное понятие
-
1.1. Этимология слова «риск»
-
1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода
-
1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности
-
1.4. Риск как прогностическая оценочная категория в ситуации неопределенности
-
1.5. Риск как выбор из многих альтернатив
-
1.6. Риск как действия наудачу
Глава 2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска
-
2.1. Структура риска
-
2.2. Функции риска
-
2.3. Способы оценки степени риска
-
2.4. Управление риском
-
2.5. Объект, факторы и группы риска
-
2.6. Отношение общества к риску
Глава 3. Виды рисков
-
3.1. Преднамеренные и непреднамеренные риски
-
3.2. Объективные и субъективные риски
-
3.3. Реальные и мнимые риски
-
3.4. Мотивированный и немотивированный риски
-
3.5. Оправданный и неоправданный риски
-
3.6. Приемлемый и неприемлемый риски
-
3.7. Виды рисков, выделяемые в других научных дисциплинах
Глава 4. Склонность к риску (рисковость)
-
4.1. Склонность к риску: нормальное явление или патология?
-
4.2. Много ли людей, склонных к риску?
-
4.3. Возрастная динамика склонности к риску
-
4.4. Склонность к риску и личностные качества
-
4.5. Физиологические корреляты склонности к риску
-
4.6. Половые различия в склонности к риску
-
4.7. Склонность к риску и успешность деятельности
Раздел II Этапы рискованного действия (поступка)
Глава 5. Восприятие и субъективная оценка степени риска
-
5.1. Что такое восприятие и оценка риска
-
5.2. Внешние факторы, влияющие на оценку риска
-
5.3. Внутренние факторы, влияющие на оценку риска
-
5.4. Половые и гендерные особенности оценки риска
Глава 6. Принятие рискованного решения
-
6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска
-
6.2. Импульсивность и принятие риска
-
6.3. Решительность — пособник риска
-
6.4. Фатализм — катализатор решительности
-
6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации
Глава 7. Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)
-
7.1. Готовность к риску
-
7.2. Решимость
-
7.3. Смелость как самоконтроль рискованных действий
Раздел III Риск в поведении и деятельности
Глава 8. Рискованное девиантное поведение
-
8.1. Девиантное поведение и его виды
-
8.2. Авантюризм
-
8.3. Лихачество и бравада
-
8.4. Влечение к азартным играм (гемблинг)
-
8.5. Риски девиантных субкультур
-
8.6. Преступное поведение
Глава 9. Основные факторы риска для здоровья человека
-
9.1. Курение
-
9.2. Алкоголизм
-
9.3. Наркомания
-
9.4. Факторы риска сексуальных отношений
-
9.5. Факторы риска суицидального поведения
-
9.6. Интернет-зависимость
-
9.7. Роль СМИ в профилактике рисков для здоровья
Глава 10. Риски в профессиональной деятельности
-
10.1. Проявление риска в предпринимательской и управленческой деятельности
-
10.2. Риск в экономике и финансах
-
10.3. Риск в промышленности и охране труда
Глава 11. Риски в развитии, воспитании и обучении детей
-
11.1. Классификация факторов риска в физическом и психическом развитии детей
-
11.2. Факторы риска в психическом развитии детей
-
11.3. Риски, связанные с приходом детей в воспитательно-образовательные учреждения
-
11.4. Риски педагогического процесса в школе
Глава 12. Риски в спорте
-
12.1. Занятия экстремальными видами спорта
-
12.2. Допинг и риск его использования в спорте
-
12.3. Риск спортивного травматизма
-
12.4. Тактическое мышление спортсменов как вероятностное программирование (тактический риск)
Список литературы
Приложение
-
1. Методики выявления склонности к риску
- Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта
- Тест «Способны ли вы идти на оправданный риск?»
- Методика определения склонности к риску Когана–Валлаха
- Методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева
- Карточная игра «Очко»
- Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25)
- Методика «Измерение рациональности»
- Тест «Потребность в поиске ощущений»
- Методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению (М. Цуккерман)
- Тест «Склонность к риску предпринимателя» (Robert D. Hisrich, Candida G. Brush, 1986)
-
2. Методики диагностики личностных свойств, влияющих на оценку степени риска
- Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс)
- Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс)
- Опросник для исследования уровня импульсивности (В. А. Лосенков)
- Опросник «Импульсивность-7» (С. Айзенк)
- Методика «Признаки импульсивности у ребенка»
- Методика «Импульсивность и слабость самоконтроля»
- Экспериментальные методики изучения решительности
- Вопросник для диагностики игровой аддикции (азартности)
- Тест на определение чувства неуверенности в себе
Ильин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатия
СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-00234-9
Ильин Е. П. - Психология помощи – Содержание
Предисловие
Введение
Раздел первый. Психологические аспекты помогающего поведения
-
Глава 1. Помогающее поведение
- 1.1. Что такое помогающее поведение
- 1.2. Ситуации оказания помощи
- 1.3. Мотивы помогающего поведения
- 1.4. Стадии мотивации помогающего поведения
- 1.5. Два подхода к оказанию помощи
- 1.6. Виды помощи
- 1.7. Уровни социальной зрелости помогающего поведения
-
Глава 2. Факторы, влияющие на оказание помощи
- 2.1. Внешние факторы, или Когда и кому чаще помогают
- 2.2. Внутренние факторы, или Кто чаще оказывает помощь
- 2.3. Эмпатия и помогающее поведение
- 2.4. Жалость как побудитель помогающего поведения
- 2.5. Совесть (совестливость) как регулятор помогающего поведения
- 2.6. Равнодушие
-
Глава 3. Благотворительность (филантропия) и спонсорство
- 3.1. Что понимают под благотворительностью
- 3.2. Краткий экскурс в историю благотворительности
- 3.3. Доброта и жадность — два антипода благотворительности
- 3.4. Формы выражения благотворительной деятельности
- 3.5. Субъекты благотворительной деятельности
- 3.6. Критические взгляды на благотворительность
- 3.7. Спонсорство
-
Глава 4. Альтруизм
- 4.1. Что такое альтруизм
- 4.2. Генезис альтруизма
- 4.3. Виды альтруизма
- 4.4. Парохиальный альтруизм
- 4.5. Альтер-альтруизм
- 4.6. Мотивы проявления альтруизма
- 4.7. Альтруизм как психологический механизм защиты
- 4.8. Альтруизм и личностные характеристики
- 4.9. Негативное отношение к альтруизму
-
Глава 5. Альтруизм — это проявление эгоизма?
- 5.1. Эгоизм
- 5.2. Генезис эгоизма
- 5.3. Формы проявления эгоизма
- 5.4. Кто больше склонен к эгоизму
- 5.5. Разумный эгоизм или разумный альтруизм?
- 5.6. Как сказать «нет»
-
Глава 6. Кое-что об альтруистах и эгоистах
- 6.1. Почему одни люди становятся альтруистами, а другие — эгоистами
- 6.2. Типы эгоистов
- 6.3. Нужны ли обществу эгоисты
- 6.4. Как сделать человека альтруистом
-
Глава 7. Негативные стороны помогающего поведения
- 7.1. Когда помощь превращается в «медвежью услугу»
- 7.2. Всегда ли нужно помогать, или Кое-что о выученной беспомощности и лени
- 7.3. Почему люди не обращаются за помощью
- 7.4. Лжепомощь (манипулирование)
- 7.5. Почему люди отказывают в помощи?
Раздел второй. Психология профессиональной помогающей деятельности
-
Глава 8. Психологическая характеристика профессиональной помогающей деятельности
- 8.1. Помогающие отношения как условие успешной помогающей деятельности
- 8.2. Помогающая деятельность социальных работников
- 8.3. Помогающая деятельность психологов-консультантов
- 8.4. Помогающая деятельность консультантов телефонной службы доверия
- 8.5. Помогающая деятельность учителей и воспитателей
- 8.6. Психологические аспекты работы няней в семье
- 8.7. Психологические аспекты помогающей деятельности социальных педагогов
- 8.8. Психологические аспекты помогающей деятельности медицинских работников
- 8.9. Психологические особенности спасателей
- 8.10. Психологические особенности деятельности работников службы занятости населения
-
Глава 9. Профессиональная деструкция личности работников помогающих профессий
- 9.1. Профессиональная деструкция и факторы, ее обусловливающие
- 9.2. Профессиональная деформация работников помогающих профессий
- 9.3. Выгорание как негативное последствие профессиональной помогающей деятельности
- 9.4. Психологическое здоровье работников помогающих профессий
Приложение
- Методики выявления склонности к помогающему поведению
- Опросник «Мотивация помощи»
- Шкала альтруизма из Опросника интерперсонального диагноза
- Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (шкалы альтруизма и эгоизма)
- Опросник «Альтруизм»
- Тест «Альтруизм — эгоизм»
- Шкала диспозиционного эгоизма
- Тест «Зачем вам нужны советы?»
- Методики выявления свойств личности, влияющих на помогающее поведение
- Опросник «Отзывчивость и доброта — вот ваши слабые места?»
- Опросник на щедрость
- Опросник на жадность
- Опросник «Склонны ли вы к жадности?»
- Определение щедрости (расточительности) и бережливости (скупости) по почерку
- Методика И. М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии»
- Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»
- Измерение чувства вины и стыда (Test of Self-Conscious Affect — TOSCA)
- Опросник вины (Guilt Inventory)
- Методика изучения совестливости
- Опросник «Сильно ли ваше чувство долга?»
- Методика изучения застенчивости
- Стенфордский опросник застенчивости
- Методика «Определение уровня алекситимии»
- Методики выявления профессиональной деформации работников помогающих профессий
- Методика «Профессиональная деформация педагогов»
- Опросник «Ауто- и гетероагрессия»
- Методика А. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному поведению
- Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»
- Методики диагностики профессионального выгорания (сгорания)
- Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко
- Опросник на «выгорание» (МВI)
Ильин Е. П. - Психология любви
СПб.: Питер, 2013. — 336 с.: ил.
ISBN 978-5-459-01640-6
Ильин Е. П. - Психология любви – Содержание
Предисловие
Введение
Раздел первый. Любовь и влюбленность
-
Глава 1. Любовь
- 1.1. Что же такое любовь?
- 1.2. Теории любви
- 1.3. Различное отношение к феномену любви
- 1.4. Возрастные особенности отношения к любви
- 1.5. Стадии любви
- 1.6. Языки любви
-
Глава 2. Виды любви
- 2.1. Классификации видов любви
- 2.2. Платоническая любовь и ее виды
- 2.3. Любовь к себе
- 2.4. Нарциссизм
- 2.5. Виды эротической (сексуальной, плотской) любви
- 2.6. Первая любовь
- 2.7. Совместимая любовь, или Стерпится — слюбится
- 2.8. Любовная аддикция (наркоманическая любовь)
- 2.9. Виды псевдолюбви по Э. Фромму
-
Глава 3. Влюбленность
- 3.1. Так что такое влюбленность?
- 3.2. Общение влюбленных
- 3.3. «Любви все возрасты покорны…»
- 3.4. Половые особенности влюбленности
- 3.5. Физиология и биохимия влюбленности
- 3.6. Влюбленность — это болезнь или средство от болезней?
- 3.7. Влюбчивость
-
Глава 4. Как возникает влюбленность
- 4.1. Пути возникновения влюбленности, или Существует ли любовь с первого взгляда
- 4.2. «Любовь зла — полюбишь и козла», или В кого влюбляются
- 4.3. Роль обстоятельств в возникновении влюбленности
- 4.4. Как привлекают к себе внимание объекта влюбленности
- 4.5. Что усиливает влюбленность
- 4.6. Сколько продолжается влюбленность
- 4.7. Исчезновение влюбленности
- 4.8. Эротическая любовь-дружба, или Во что перерастает влюбленность
- 4.9. Любовь — это не просто дружба
-
Глава 5. Мифы о романтической любви
- 5.1. Настоящая любовь — это любовь с первого взгляда
- 5.2. Объект любви — единственный и неповторимый?
- 5.3. Существует ли вечная любовь?
- 5.4. С глаз долой — из сердца вон?
- 5.5. Настоящая любовь — это потрясающий секс
- 5.6. Любовь присуща только человеку
- 5.7. Отказ от себя — это высшее проявление любви
- 5.8. «Настоящая» любовь — обоюдная
- 5.9. Другие мифы
Раздел второй. Проявление любви в переживаниях
-
Глава 6. Эмоции, в которых проявляется чувство любви
- 6.1. Нежность
- 6.2. Умиление
- 6.3. Любовное томление
-
Глава 7. Любовь и ревность
- 7.1. Что такое ревность?
- 7.2. Есть ли польза от ревности?
- 7.3. Личностные и индивидные особенности, способствующие ревности
- 7.4. Детская ревность
- 7.5. Ревность к объекту сексуальной любви и ее причины
- 7.6. Реакции ревности
- 7.7. Виды ревности
- 7.8. Мужская и женская ревность
- 7.9. Родительская ревность
- 7.10. Способы преодоления ревности
- 7.11. Ревнивая личность
Раздел третий. Экспрессивное проявление любви
-
Глава 8. Ласка как поведенческое проявление любви
- 8.1. Что такое ласка и зачем она нужна людям?
- 8.2. Вербальные средства выражения ласки
- 8.3. Невербальные средства
- 8.4. Физиология ласки
-
Глава 9. Ласковость как свойство личности
- 9.1. Потребность в получении ласки
- 9.2. Непринятие ласки
- 9.3. Неспособность проявлять ласку
-
Глава 10. Родительская любовь и ласка и их роль в развитии детей
- 10.1. Материнская ласка и факторы, на нее влияющие
- 10.2. Ношение малыша на руках как «любовь в ручном эквиваленте»
- 10.3. Роль отцовской ласки
- 10.4. Недоласканный ребенок
- 10.5. Заласканный ребенок
- 10.6. Нужно ли у мальчиков воспитывать ласковость?
Раздел четвертый. Эротическая любовь
-
Глава 11. Любовные игры
- 11.1. Флирт и кокетство
- 11.2. Служебный роман
- 11.3. Курортный роман
- 11.4. Альфонство
- 11.5. Донжуанство
-
Глава 12. Любовь и секс
- 12.1. Соотношение любви и секса
- 12.2. Эротические ласки
- 12.3. Проблема неласковых партнеров
-
Глава 13. Любовь и брак
- 13.1. Брак как способ закрепления любовных отношений
- 13.2. Неравный брак
- 13.3. Причины неудовлетворенности любовными отношениями
- 13.4. Способы улучшения любовных отношений
-
Глава 14. Супружеская неверность (измена)
- 14.1. Возникновение представлений о супружеской верности и неверности
- 14.2. Отношение мужчин и женщин к неверности
- 14.3. Типы мужей-изменников
- 14.4. Мотивы измены
- 14.5. Провоцируемые измены
- 14.6. Возрастная динамика измен
-
Глава 15. Разрыв супружеских отношений
- 15.1. Возрастная динамика разводов
- 15.2. Причины разводов
- 15.3. Психологические последствия развода
Приложение
- Опросник «Любите ли вы себя?»
- Опросник «Тоска по нежности»
- Опросник «Способны ли вы к привязанности?»
- Опросник «Ваше отношение к любви»
- Опросник «Страстны ли вы?»
- Тест «Ревнивы ли вы?» (1)
- Тест «Ревнивы ли вы?» (2)
- Опросник «Шкала любви и симпатии»
- Опросник «Надолго ли вас хватит?»
- Опросник «Действительно ли у вас с ним (с ней) все кончено?»
- Тест для женщин «Насколько вы разбираетесь в сигналах флирта?»
- Тест «Умеете ли вы флиртовать?»
- Тест «Курортный роман и вы»
- Тест «Насколько вы влюбчивы?» (1)
- Тест «Насколько вы влюбчивы?» (2)
- Тест «Ваше поведение, когда вы влюблены»
- Тест «На что вы готовы ради любимого?»
- Тест «Любовная зависимость»
- Тест «Проверьте себя на психосексуальную совместимость»
Ильин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизм
СПб.: Питер, 2015. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-496-01680-3
Ильин Е. П. - Психология надежды – Содержание
Предисловие
Введение
Раздел первый. НАДЕЖДА
-
Глава 1. Представления о надежде
- 1.1. Обыденные представления о надежде и ее роли
- 1.2. Научные воззрения на сущность надежды
-
Глава 2. Надежда как сложное психологическое образование
- 2.1. Структура надежды
- 2.2. Функции надежды
- 2.3. Предмет (содержание) надежды, или На что люди надеются чаще всего
- 2.4. Объекты надежды, или На кого мы больше надеемся
- 2.5. Формы и виды надежды
- 2.6. У кого надежда выражена сильнее
- 2.7. Диспозиционная надежда и стратегии совладания
-
Глава 3. Истоки надежды
- 3.1. Надежда и мечта
- 3.2. Надежда и вера
- 3.3. Надежда и оптимизм
-
Глава 4. Безнадежность как психологический феномен
- 4.1. Крах надежды
- 4.2. Безнадежность и отчаяние
- 4.3. Способы борьбы с чувством безнадежности
Раздел второй. ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ
-
Глава 5. Психологическая характеристика оптимизма и пессимизма
- 5.1. В чем проявляется оптимизм и пессимизм
- 5.2. Виды оптимизма и пессимизма
- 5.3. Физиологические основы оптимизма и пессимизма
- 5.4. Конструкт оптимизма и пессимизма
- 5.5. Оптимизм и механизмы психологической защиты
-
Глава 6. Отношение к оптимизму и пессимизму
- 6.1. Неоправданный (нереалистичный) оптимизм
- 6.2. Защитный пессимизм
-
Глава 7. Подходы к изучению оптимизма-пессимизма
- 7.1. Диспозиционный оптимизм
- 7.2. Атрибутивный стиль
- 7.3. Соотношение диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля
-
Глава 8. Факторы, влияющие на выраженность оптимизма-пессимизма
- 8.1. Оптимизм–пессимизм и индивидные и личностные особенности
- 8.2. Возрастно-половые особенности оптимизма–пессимизма
- 8.3. Выраженность оптимизма и социальные факторы
-
Глава 9. Оптимизм-пессимизм как личностная характеристика
- 9.1. Кто такие оптимисты и пессимисты
- 9.2. Кого больше — оптимистов или пессимистов
- 9.3. Откуда берутся оптимисты и пессимисты
- 9.4. Как стать оптимистом
- 9.5. Когнитивная психотерапия как средство повышения оптимизма
-
Глава 10. Оптимизм-пессимизм и психологическое и физическое здоровье
- 10.1. Оптимизм и психологическое здоровье
- 10.2. Оптимизм–пессимизм и продолжительность жизни
- 10.3. Оптимизм–пессимизм и частота и течение болезней
- 10.4. Оптимизм и несчастные случаи
- 10.5. Оптимизм–пессимизм и стресс
-
Глава 11. Оптимизм и успешность деятельности
- 11.1. Оптимизм и успешность в профессиональной деятельности
- 11.2. Оптимизм и предпринимательство
- 11.3. Оптимизм и политическая карьера
- 11.4. Оптимизм и успешность в учебе
- 11.5. Оптимизм–пессимизм и спортивные достижения
-
Глава 12, Оптимизм и семейные отношения
- 12.1. Оптимизм и супружеские отношения
- 12.2. Оптимизм и качество детско-родительских отношений
Заключение
Список литературы
Приложения
Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы
СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-459-00574-5
Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы – Содержание
Предисловие
Глава 1. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВНОСТИ (ПОВЕДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
- 1.1. Краткий экскурс в историю изучения детерминации активности человека и животных
- 1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека
- 1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека
Глава 2. ПОТРЕБНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
- 02.1. Понимание потребности как нужды
- 02.2. Потребность как предмет удовлетворения нужды
- 02.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность
- 02.4. Потребность как необходимость
- 02.5. Потребность как состояние
- 02.6. Потребность личности как системная реакция
- 02.7. Вторичные потребности личности
- 02.8. Этапы формирования потребности личности
- 02.9. Классификация потребностей
- 2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей
Глава 3. МОНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ МОТИВА
- 3.1. Мотив как потребность
- 3.2. Мотив как цель (предмет удовлетворения потребности)
- 3.3. Мотив как побуждение
- 3.4. Мотив как намерение
- 3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)
- 3.6. Мотив как состояние
- 3.7. Мотив как формулировка
- 3.8. Мотив как удовлетворенность
Глава 4. МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС
- 4.1. Понимание термина «мотивация»
- 4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация
- 4.3. О положительной и отрицательной мотивации
- 4.4. Стадиальность мотивационного процесса
Глава 5. ВНУТРЕННЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ
- 5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности
- 5.2. Мотиваторы
- 5.3. «Укороченная» мотивация. Автоматизированные и импульсивные («немотивированные») действия и поступки
Глава 6. ВНЕШНЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ
- 6.1. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными стимулами
- 6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса
- 6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива
- 6.4. Императивные прямые формы организации мотивационного процесса
- 6.5. Манипуляция
- 6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта
- 6.7. Индивидуальные особенности мотивации
Глава 7. МОТИВ КАК СЛОЖНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- 7.1. Границы и структура мотива
- 7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности
- 7.3. Функции мотива
- 7.4. Характеристики мотива
- 7.5. Осознаваемость мотива
- 7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы
- 7.7. Что означает «борьба мотивов»?
- 7.8. О классификации мотивов
Глава 8. ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
- 08.1. Мотивационные состояния
- 08.2. Мотивационная установка
- 08.3. Мечта как разновидность мотивационной установки
- 08.4. Влечения, желания, хотения
- 08.5. Склонность
- 08.6. Привычки
- 08.7. Интересы
- 08.8. Направленность личности
- 08.9. Мотивационные свойства личности
- 8.10. Мотивационная сфера личности
Глава 9. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТРУКТУРЫ МОТИВА
- 09.1. Период младенчества
- 09.2. Период раннего детства (1–3 года)
- 09.3. Период дошкольного детства
- 09.4. Период младшего школьного возраста
- 09.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)
- 09.6. Период старшего школьного возраста
- 09.7. Доминирующие потребности в различные возрастные периоды
- 09.8. Возрастные изменения направленности личности
- 09.9. Онтогенетическое развитие интересов
- 9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива
Глава 10. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕНИЯ
- 10.1. Что такое «потребность в общении
- 10.2. Цели общения
- 10.3. Застенчивость как отрицательный мотиватор общения
- 10.4. Возрастные особенности мотивации общения
- 10.5. Классификация мотивов общения
Глава 11. МОТИВАЦИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
- 11.1. Мотивация нормативного поведения
- 11.2. Мотивация помощи и альтруистического поведения
- 11.3. Мотивация семейной жизни
- 11.4. Мотивация самосовершенствования
- 11.5. Мотивация политического выбора избирателями
- 11.6. Мотивация читательской деятельности
- 11.7. Мотивы интеллектуальной миграции
Глава 12. МОТИВАЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ
- 12.1. Общие представления о девиантном поведении и его причинах
- 12.2. Мотивация агрессивного поведения человека
- 12.3. Мотивация эгрессивного поведения
- 12.4. Мотивация преступного (делинквентного) поведения
- 12.5. Мотивы аддиктивного поведения
- 12.6. Мотивы суицидального поведения
Глава 13. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 13.1. Мотивация учебной деятельности в школе
- 13.2. Формирование мотивов учебной деятельности школьников
- 13.3. Мотивация учебной деятельности студентов
Глава 14. МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 14.1. Мотивация трудовой деятельности
- 14.2. Мотивы педагогической деятельности
- 14.3. Особенности мотивации научной деятельности
- 14.4. Особенности мотивации предпринимательской деятельности и мотивации потребителя
- 14.5. Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности
Глава 15. МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 15.1. Сила мотива и эффективность деятельности
- 15.2. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции
Глава 16. ПАТОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ
- 16.1. Неудовлетворенные потребности и влечения и невротические расстройства личности
- 16.2. Особенности мотивации и мотивов при различных заболеваниях
Глава 17. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ
- 17.1. Методы изучения мотивировок и мотиваторов
- 17.2. Наблюдение и оценка причин действий и поступков человека
- 17.3. Экспериментальные методы выявления мотивов
ПРИЛОЖЕНИЕ:
- III. Научный словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности
- III. Бытовой словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности
- III. Фразеологический мотивационный словарь
- IV. Методики изучения мотивации и мотивов
- 01. Методика «Выявление осознанности различных компонентов мотива
- 02. Методики изучения выраженности различных потребностей личности
- 03. Методики изучения личностных особенностей, влияющих на принятие
- 00. решения
- 04. Методики изучения особенностей мотивации общения
- 05. Методики изучения мотивации поведения в группе
- 06. Методики изучения силы и устойчивости мотива
- 07. Методики изучения мотивов поведения дошкольников
- 08. Методики изучения мотивации учебной деятельности и поведения
- 09. Методики изучения мотивации профессиональной деятельности
- 10. Методики изучения мотивов спортивной деятельности
Литература
Предметный указатель
Ильин Е. П. - Психология доверия
СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-496-00017-8
Ильин Е. П. - Психология доверия – Содержание
Предисловие
Введение
Раздел первый. Доверие и доверчивость как проблема психологии
-
Глава 1. Общетеоретические вопросы психологии доверия
- 1.1. Что такое доверие
- 1.2. Вера, доверие, уверенность
- 1.3. Направления изучения доверия
- 1.4. Функции доверия
- 1.5. Структура акта доверия
- 1.6. Факторы, влияющие на формирование доверия
- 1.7. Этапы формирования доверительных отношений
- 1.8. Характеристики доверия
-
Глава 2. Виды и типы доверия
- 2.1. Виды доверия
- 2.2. Доверие к миру
- 2.3. Доверие себе
- 2.4. Обобщенное (социальное, общее) и межличностное доверие
- 2.5. Типы доверия
-
Глава 3. Недоверие как средство безопасности
- 3.1. Издержки доверчивости, или «Люди! Будьте бдительны!»
- 3.2. Ложь и обман: их распознавание
- 3.3. Недоверие как самостоятельный феномен
-
Глава 4. Доверчивость/недоверчивость как свойства личности
- 4.1. Доверчивость как свойство личности
- 4.2. Недоверчивость как свойство личности
- 4.3. Издержки недоверчивости
- 4.4. Генезис доверчивости/недоверчивости
- 4.5. Возрастные и гендерные особенности доверия и доверчивости
-
Глава 5. Кому больше доверяют
- 5.1. Знание других и доверие к ним
- 5.2. Свойства личности человека, вызывающие к нему доверие
- 5.3. Различие критериев доверия/недоверия
- 5.4. Что усиливает доверие
- 5.5. Что подрывает доверие
- 5.6. Как войти в доверие
-
Глава 6. Доверительные отношения и общение
- 6.1. Что такое доверительное общение
- 6.2. Невербальные средства выражения доверия/недоверия в процессе общения
- 6.3. Доверие и социально-психологический климат в группе
Раздел второй. Проявление доверия в различных сферах жизнедеятельности человека
-
Глава 7. Доверие в организациях
- 7.1. Доверие в рекрутинговой деятельности, или Как внушить доверие и не быть обманутым при поступлении на работу
- 7.2. Доверие/недоверие в организации
- 7.3. Личностные и половые особенности проявления доверия в организации
- 7.4. Формирование доверия в организациях
- 7.5. Кризис доверия в организации и его восстановление
- 7.6. Доверяй, но проверяй
-
Глава 8. Доверие в банковской сфере и бизнесе
- 8.1. Банковское кредитование и доверие
- 8.2. Инвестирование в банки и доверие
- 8.3. Доверие в коммерческой деятельности
- 8.4. Доверие между продавцом и покупателем
- 8.5. Доверие к рекламе
-
Глава 9. Доверие в общественно-политической жизни
- 9.1. Доверие к средствам массовой информации
- 9.2. Доверие к государственным структурам
- 9.3. Доверие к политике и политикам
- 9.4. Доверие к политическому оратору
-
Глава 10. Доверие в сфере помогающих профессий
- 10.1. Доверие в медицине
- 10.2. Доверие в психотерапии
- 10.3. Доверие и образование
- 10.4. Доверительность в работе психолога и социального педагога
-
Глава 11. Доверие и делинквентное поведение
- 11.1. Особенности доверия у подростков-правонарушителей
- 11.2. Доверительное общение подростков с делинквентным поведением
Список литературы
- Приложение
- Шкала подозрительности
- Шкала «Доверчивость/подозрительность»
- Шкала «Подозрительность»
- Тест на мнительность
- Тест-опросник Т. Лири
- Рефлексивный опросник уровня доверия к себе
- Опросник для изучения критериев доверия и недоверия личности другим людям
- Методика изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе
- Методика оценки доверия/недоверия сотрудника коллегам и руководителям организации
- Методика оценки уровня доверия в организации Р. Б. Шо
- Методика «Вера в людей» М. Розенберга
- Методика межличностного доверия Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер
- Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям
- Рефлексивный опросник уровня доверия к себе
- Анкета доверия рекламе
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