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Ильин - Психология зависти - Психология воли - Психология страха - Психология риска - Психология любви

Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Только тот может считать себя свободным от зависти, кто никогда не изучал себя.
Гельвеций
Завистники умирают, но зависть — никогда.
Мольер
В древнегреческой мифологии Зависть — дочь океаниды Стикс и Палланта (сына титана Крия), сестра богини победы Нике, Силы и Мощи. Поэтому Зависть всегда и везде сопровождает свою сестру — крылатую и ясноокую Победу.
Греки представляли зависть то в виде демона Фтоноса, предстающего в мужском обличии, то как уродливую, грязную и косоглазую старуху, с отвисшей грудью, с терниями на голове и змеями в руках, гложущую собственное сердце или внутренности, со змеями в волосах, подобно горгоне Медузе, с длинными желтыми зубами, покрытыми плесенью, с высунутым наружу раздвоенным языком, с которого капает яд; ее посох увит колючим шиповником:
…худоба истощила все тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеют зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Овидий. «Метаморфозы», 2:768
Зависть живет в пещере, грязной и черной от запекшейся крови. Нора чудовища расположена в долине, куда не проникают лучи солнца и где не дует теплый ветер, а лишь клубится зловонный черный туман. Питается богиня исключительно змеиным мясом.
Зависть улыбается, только когда видит чужие несчастья, и никогда не спит, потому что ее всегда грызут мысли, что кому-то в этом мире хорошо. Больше всего - мерзкое создание ненавидит, когда кто-то добивается успеха, потому что в этом случае она начинает чахнуть и иссыхать. Она является сама для себя наказанием: чем больше она беспокоит и гложет людей, тем больше разъедает сама себя.
Когда она покидает свою зловонную пещеру, чтобы сотворить очередную гадость людям, везде, где она проходит, вянут цветы и желтеет трава, а по округам разносится смрад от ее дыхания.
Несмотря на всю отвратительность богини, олимпийцы не чураются временами использовать ее в своих целях. Так, помощью Зависти воспользовалась однажды Афина, приказав той отравить ядом зависти сердце провинившейся перед грозной дочерью Зевса Аглавры.
Лукиан представляет Зависть как «изможденную и отвратительную, с пристальным пронзительным взглядом, высохшую, как при болезни»; она ведет Клевету или стоит в нищенских одеждах перед судьей.
Зависть иногда изображалась в виде человека верхом на собаке с костью в зубах.
Зависть является основой многих легенд и мифологических сюжетов. Так, Прометей вызвал зависть богов, вылепив из земли человека; Меркурия, влюбившегося в Герсу, из зависти обманула ее сестра Аглавра; Психея (Апулей, «Метаморфозы», кн. IV–VI) возбудила своей красотой зависть Венеры; Адам, по одному из преданий, проявил мудрость в деле наименования животных, чем было доказано превосходство земного человека над небесными ангелами — отсюда зависть и вражда сатаны к человеку.

Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия

СПб.: Питер, 2014. — 208 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-00712-2

Ильин Е. П. - Психология зависти, враждебности, тщеславия – Содержание

Предисловие
Введение
Глава 1. Зависть как чувство
  • 1.1. Сущность зависти
  • 1.2. Зависть и ревность
  • 1.3. Объект и предмет зависти
  • 1.4. Этапы развития зависти
  • 1.5. Функции зависти
  • 1.6. Роль зависти для общества
  • 1.7. Зависть и политика
  • 1.8. Эмоции, сопровождающие переживание чувства зависти
Глава 2. Виды зависти
  • 2.1. Различные подходы к выделению видов зависти
  • 2.2. Цвета зависти
  • 2.3. Неосознанная и скрытая зависть
Глава 3. Генезис и психологические механизмы возникновения зависти
  • 3.1. Теории происхождения зависти
  • 3.2. Психологические механизмы формирования чувства зависти в детском возрасте
  • 3.3. Внешние факторы, облегчающие и провоцирующие возникновение зависти
  • 3.4. Хвастовство как фактор, провоцирующий зависть
Глава 4. Зависть в семье
  • 4.1. Зависть между детьми в семье
  • 4.2. Материнская зависть
  • 4.3. Зависть между супругами
Глава 5. Влияние зависти на личность
  • 5.1. Негативное влияние «черной» зависти на завистника
  • 5.2. Может ли зависть оказывать положительное влияние на личность?
  • 5.3. Негативное влияние «черной» зависти на человека, которому завидуют
Глава 6. Враждебность и ее проявления у завистников
  • 6.1. Враждебность и ее виды
  • 6.2. Дискредитация объекта зависти
  • 6.3. Сплетни
  • 6.4. Клевета
  • 6.5. Типы клеветников
  • 6.6. Как защитить себя от сплетен и клеветы
  • 6.7. Использование зависти для манипуляций
  • 6.8. Причинение физического вреда
Глава 7. Борьба с «черной» завистью
  • 7.1. Борьба с «черной» завистью завистника
  • 7.2. Что должен делать человек, которому завидуют
  • 7.3. Можно ли искоренить зависть путем изменения общественных отношений?
Глава 8. Завистливость как свойство личности
  • 8.1. Завистливость как устойчивая черта личности
  • 8.2. Личностные особенности, предрасполагающие к завистливости
  • 8.3. Половые различия в завистливости
  • 8.4. Социально-демографические характеристики и завистливость
  • 8.5. Возрастная динамика завистливости
Глава 9. Тщеславие и гордыня — провокаторы завистливости
  • 9.1. Честолюбие и тщеславие
  • 9.2. Гордость и гордыня
  • 9.3. Истоки и проявления (признаки) гордыни
  • 9.4. Возрастно-половые особенности гордости и гордыни
  • 9.5. Связь гордыни с личностными особенностями
  • 9.6. Отрицательные последствия гордыни
Список литературы
Приложение
  • 1. Методики изучения завистливости
  • 2. Методики изучения личностных качеств, влияющих на возникновение зависти

Ильин Е. П. - Психология волиИльин Е. П. - Психология воли

2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-388-00269-3

Ильин Е. П. - Психология воли – Содержание

Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Введение
Глава 1. Теории воли
  • 1.1. Воля как волюнтаризм
  • 1.2. Воля как свободный выбор
  • 1.3. Воля как произвольная мотивация
  • 1.4. Воля как долженствование
  • 1.5. Воля как особая форма психической регуляции
  • 1.6. Воля как контроль за действием
  • 1.7. Воля как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей
  • 1.8. Слабости противоборствующих по вопросу о природе воли направлений
Глава 2. Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека
  • 2.1. Является ли воля реальным психологическим явлением?
  • 2.2. Воля как синоним произвольности
  • 2.3. Воля — это волевая регуляция или произвольное управление?
  • 2.4. Структура произвольного акта
  • 2.5. Произвольные и волевые действия
Глава 3. Психофизиологические механизмы произвольного управления поведением и деятельностью
  • 3.1. Условно-рефлекторные теории произвольного управления
  • 3.2. Функциональные системы и произвольное управление действиями и деятельностью
  • 3.3. Сознательность и преднамеренность как признаки произвольного управления
  • 3.4. Связь произвольного управления с речевыми сигналами
  • 3.5. Представление как компонент произвольного управления
  • 3.6. Морфофункциональные структуры произвольного управления
Глава 4. Самоинициация произвольных действий
  • 4.1. Представления о непроизвольной инициации произвольных действий
  • 4.2. Представления о сознательной инициации волевых действий
Глава 5. Сознательный самоконтроль как форма произвольного управления
  • 5.1. Развитие идеи о самоконтроле
  • 5.2. Роль обратной связи и ее механизмы в процессе самоконтроля действий
  • 5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля
  • 5.4. Самоконтроль и автоматизация действий
  • 5.5. Самоконтроль поведения
Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)
  • 6.1. Что такое «волевой человек»
  • 6.2. Волевая регуляция и сила воли
  • 6.3. О моральной оценке проявления силы воли
  • 6.4. Волевые состояния
  • 6.5. Соотношение волевой и эмоциональной регуляции
  • 6.6. Волевое усилие как один из механизмов волевой регуляции
  • 6.7. Природа волевого усилия
  • 6.8. Самостимуляция как механизм актуализации волевого усилия
  • 6.9. Характеристики и виды волевого усилия
Глава 7. Волевые качества личности
  • 7.1. Что такое волевые качества личности
  • 7.2. Состав волевых качеств
  • 7.3. Структура и общие характеристики волевых качеств
  • 7.4. От чего зависит уровень проявления волевых качеств
  • 7.5. Насколько объективно оценочное суждение о волевых качествах
  • 7.6. Классификации волевых качеств
Глава 8. Характеристика отдельных волевых качеств
  • 8.1. Волевые качества, связанные с целеустремленностью
  • 8.2. Волевые качества, характеризующие самообладание
  • 8.3. Характеристики волевого поведения (сложные морально-волевые качества)
Глава 9. Возрастные и половые особенности произвольной активности
  • 9.1. О происхождении произвольных реакций в онтогенезе
  • 9.2. Возрастные особенности произвольного управления
  • 9.3. Возрастные изменения волевых качеств
Глава 10. Безвольное поведение
  • 10.1. Различные проявления безволия
  • 10.2. Лень
  • 10.3. Выученная беспомощность
Глава 11. Патология воли
  • 11.1. Нарушения произвольного управления психическими процессами
  • 11.2. Нарушение целесообразности действий
  • 11.3. Расстройства произвольных двигательных действий
  • 11.4. Моторные нарушения речи
  • 11.5. Нарушение силы волевых побуждений
  • 11.6. Нарушения в развитии волевой сферы у умственно отсталых детей и детей с задержками психического развития
Глава 12. Развитие силы воли
  • 12.1. Стратегия и тактика развития силы воли
  • 12.2. Формирование морального компонента силы воли
  • 12.3. Развитие волевых качеств
Глава 13. Методы изучения волевых качеств
  • 13.1. Что пытаются измерить
  • 13.2. Трудности в изучении волевых качеств
  • 13.3. Методы изучения волевых качеств
Вместо заключения
Научный словарь терминов
Бытовой словарь терминов, характеризующих волевую сферу личности
Фразеологический тематический словарь
Список литературы
Приложение
Методики изучения волевых качеств
  • 1. Методики для оценки и самооценки волевых качеств
  • 2. Экспериментальные и неэкспериментальные методики изучения смелости
  • 3. Экспериментальное изучение упорства
  • 4. Экспериментальные методики изучения терпеливости
  • 5. Изучение произвольного самоконтроля
  • 6. Экспериментальное изучение выдержки
  • 7. Методики изучения решительности
  • 8. Нейродинамическая диагностика волевых качеств
  • 9. Методики выявления лености
  • 10. Самооценка организованности

Ильин Е. П. - Психология страхаИльин Е. П. - Психология страха

СПб.: Питер, 2017. — 352 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-02944-5

Ильин Е. П. - Психология страха – Содержание

Предисловие
Введение (краткий исторический обзор изучения проблемы страха)
Глава 1 . Страх и боязнь
  • 1.1. Многозначность обозначения состояния страха
  • 1.2. Попытки ученых «отдифференцировать» страх и боязнь
  • 1.3. Страх как состояние и боязнь как отношение (установка) к опасности
  • 1.4. Генезис страха и боязни
Глава 2 . Страх как эмоциональное состояние
  • 2.1. Что такое страх
  • 2.2. Причины страха
  • 2.3. Функции страха
  • 2.4. Факторы, влияющие на возникновение страха и его интенсивность
  • 2.5. Физиологические механизмы возникновения страха
  • 2.6. Роль страха
  • 2.7. Бывают ли бесстрашные люди
Глава 3 . Виды состояния страха
  • 3.1. Различные подходы к классификации страхов
  • 3.2. Внушенные страхи
  • 3.3. Социальные и общественные страхи (боязни)
  • 3.4. Ночные страхи
Глава 4 . Формы проявления состояния страха
  • 4.1. Астенические и стенические формы страха
  • 4.2. Испуг
  • 4.3. Ужас
  • 4.4. Отставленный страх
Глава 5 . Панический страх
  • 5.1. Панический страх и паника
  • 5.2. Виды паники
  • 5.3. Формы проявления паники
  • 5.4. Условия развития паники
  • 5.5. Меры по предупреждению и устранению массовой паники
Глава 6 . Тревога
  • 6.1. Тревога как психологическое понятие
  • 6.2. Соотношение тревоги, страха и боязни
  • 6.3. В чем проявляется тревога
  • 6.4. Стадии развития тревоги
  • 6.5. Источники тревоги
  • 6.6. Тревожность как свойство индивида и ее влияние на поведение и эффективность деятельности
Глава 7 . Застенчивость (боязнь общения)
  • 7.1. Понятие о застенчивости
  • 7.2. Генезис застенчивости
  • 7.3. Особенности личности застенчивых
  • 7.4. Особенности общения застенчивых
  • 7.5. Негативные последствия застенчивости
  • 7.6. Предупреждение и устранение застенчивости у детей
Глава 8 . Боязни (фобии)
  • 8.1. Чего люди боятся
  • 8.2. Навязчивые боязни (фобии)
  • 8.3. Механизмы возникновения фобий
  • 8.4. Влияние фобий на личность и ее поведение
Глава 9 . Боязни, связанные со здоровьем и жизнью
  • 9.1. Боязнь водной среды
  • 9.2. Боязнь смерти (танатофобия)
  • 9.3. Боязнь медицинских вмешательств
Глава 10 . Социальные боязни
  • 10.1. Боязнь отвержения
  • 10.2. Боязнь неудачи
  • 10.3. Боязнь успеха
  • 10.4. Боязнь одиночества
  • 10.5. Боязнь ответственности
  • 10.6. Боязнь выглядеть смешным (гелотофобия)
  • 10.7. Боязнь наказания
  • 10.8. Боязнь («страх») Бога
Глава 11 . Возрастно-половые особенности проявления страха и боязни
  • 11.1. Страхи младенцев и малышей
  • 11.2. Страхи и боязни дошкольников
  • 11.3. Страхи и боязни детей школьного возраста
  • 11.4. Страхи и боязни взрослых
  • 11.5. Боязни у пожилых людей
Глава 12 . Проявление страха и тревоги в различных видах деятельности
  • 12.1. Тревога и страх в спортивной деятельности
  • 12.2. Страхи у военных в боевой обстановке
  • 12.3. Сценические страхи и тревога
  • 12.4. Страхи в педагогической деятельности
  • 12.5. Тревога и страхи у учащихся
Глава 13 . Преодоление боязни и страха
  • 13.1. Педагогические воздействия
  • 13.2. Привыкание к опасности
  • 13.3. Психотерапия
  • 13.4. Психотерапевтические способы преодоления страхов у дошкольников
  • 13.5. Как лучше вести себя родителям, если ребенок боится
  • 13.6. Фармакологическое воздействие
Список литературы
Приложения
Список видов боязней
Методики изучения страха
Методики изучения застенчивости
Методики изучения тревожности

Ильин Е. П. - Психология рискаИльин Е. П. - Психология риска

СПб.: Питер, 2012. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-459-00880-7

Ильин Е. П. - Психология риска – Содержание

Введение
Раздел I Риск как психологический феномен
Глава 1. Риск как научное понятие
  • 1.1. Этимология слова «риск»
  • 1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного исхода
  • 1.3. Риск как активность человека в ситуации неопределенности
  • 1.4. Риск как прогностическая оценочная категория в ситуации неопределенности
  • 1.5. Риск как выбор из многих альтернатив
  • 1.6. Риск как действия наудачу
Глава 2. Теоретические аспекты рассмотрения проблемы риска
  • 2.1. Структура риска
  • 2.2. Функции риска
  • 2.3. Способы оценки степени риска
  • 2.4. Управление риском
  • 2.5. Объект, факторы и группы риска
  • 2.6. Отношение общества к риску
Глава 3. Виды рисков
  • 3.1. Преднамеренные и непреднамеренные риски
  • 3.2. Объективные и субъективные риски
  • 3.3. Реальные и мнимые риски
  • 3.4. Мотивированный и немотивированный риски
  • 3.5. Оправданный и неоправданный риски
  • 3.6. Приемлемый и неприемлемый риски
  • 3.7. Виды рисков, выделяемые в других научных дисциплинах
Глава 4. Склонность к риску (рисковость)
  • 4.1. Склонность к риску: нормальное явление или патология?
  • 4.2. Много ли людей, склонных к риску?
  • 4.3. Возрастная динамика склонности к риску
  • 4.4. Склонность к риску и личностные качества
  • 4.5. Физиологические корреляты склонности к риску
  • 4.6. Половые различия в склонности к риску
  • 4.7. Склонность к риску и успешность деятельности
Раздел II Этапы рискованного действия (поступка)
Глава 5. Восприятие и субъективная оценка степени риска
  • 5.1. Что такое восприятие и оценка риска
  • 5.2. Внешние факторы, влияющие на оценку риска
  • 5.3. Внутренние факторы, влияющие на оценку риска
  • 5.4. Половые и гендерные особенности оценки риска
Глава 6. Принятие рискованного решения
  • 6.1. Факторы, учитываемые при принятии риска
  • 6.2. Импульсивность и принятие риска
  • 6.3. Решительность — пособник риска
  • 6.4. Фатализм — катализатор решительности
  • 6.5. Минимизация риска при принятии решения в неопределенной ситуации
Глава 7. Готовность к риску и осуществление рискованного действия (поведения)
  • 7.1. Готовность к риску
  • 7.2. Решимость
  • 7.3. Смелость как самоконтроль рискованных действий
Раздел III Риск в поведении и деятельности
Глава 8. Рискованное девиантное поведение
  • 8.1. Девиантное поведение и его виды
  • 8.2. Авантюризм
  • 8.3. Лихачество и бравада
  • 8.4. Влечение к азартным играм (гемблинг)
  • 8.5. Риски девиантных субкультур
  • 8.6. Преступное поведение
Глава 9. Основные факторы риска для здоровья человека
  • 9.1. Курение
  • 9.2. Алкоголизм
  • 9.3. Наркомания
  • 9.4. Факторы риска сексуальных отношений
  • 9.5. Факторы риска суицидального поведения
  • 9.6. Интернет-зависимость
  • 9.7. Роль СМИ в профилактике рисков для здоровья
Глава 10. Риски в профессиональной деятельности
  • 10.1. Проявление риска в предпринимательской и управленческой деятельности
  • 10.2. Риск в экономике и финансах
  • 10.3. Риск в промышленности и охране труда
Глава 11. Риски в развитии, воспитании и обучении детей
  • 11.1. Классификация факторов риска в физическом и психическом развитии детей
  • 11.2. Факторы риска в психическом развитии детей
  • 11.3. Риски, связанные с приходом детей в воспитательно-образовательные учреждения
  • 11.4. Риски педагогического процесса в школе
Глава 12. Риски в спорте
  • 12.1. Занятия экстремальными видами спорта
  • 12.2. Допинг и риск его использования в спорте
  • 12.3. Риск спортивного травматизма
  • 12.4. Тактическое мышление спортсменов как вероятностное программирование (тактический риск)
Список литературы
Приложение
  • 1. Методики выявления склонности к риску
    • Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта
    • Тест «Способны ли вы идти на оправданный риск?»
    • Методика определения склонности к риску Когана–Валлаха
    • Методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева
    • Карточная игра «Очко»
    • Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25)
    • Методика «Измерение рациональности»
    • Тест «Потребность в поиске ощущений»
    • Методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному поведению (М. Цуккерман)
    • Тест «Склонность к риску предпринимателя» (Robert D. Hisrich, Candida G. Brush, 1986)
  • 2. Методики диагностики личностных свойств, влияющих на оценку степени риска
    • Методика «Мотивация к успеху» (Т. Элерс)
    • Методика «Мотивация к избеганию неудач» (Т. Элерс)
    • Опросник для исследования уровня импульсивности (В. А. Лосенков)
    • Опросник «Импульсивность-7» (С. Айзенк)
    • Методика «Признаки импульсивности у ребенка»
    • Методика «Импульсивность и слабость самоконтроля»
    • Экспериментальные методики изучения решительности
    • Вопросник для диагностики игровой аддикции (азартности)
    • Тест на определение чувства неуверенности в себе

Ильин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатияИльин Е. П. - Психология помощи - Альтруизм, эгоизм, эмпатия

СПб.: Питер, 2013. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-496-00234-9

Ильин Е. П. - Психология помощи – Содержание

Предисловие
Введение
Раздел первый. Психологические аспекты помогающего поведения
  • Глава 1. Помогающее поведение
    • 1.1. Что такое помогающее поведение
    • 1.2. Ситуации оказания помощи
    • 1.3. Мотивы помогающего поведения
    • 1.4. Стадии мотивации помогающего поведения
    • 1.5. Два подхода к оказанию помощи
    • 1.6. Виды помощи
    • 1.7. Уровни социальной зрелости помогающего поведения
  • Глава 2. Факторы, влияющие на оказание помощи
    • 2.1. Внешние факторы, или Когда и кому чаще помогают
    • 2.2. Внутренние факторы, или Кто чаще оказывает помощь
    • 2.3. Эмпатия и помогающее поведение
    • 2.4. Жалость как побудитель помогающего поведения
    • 2.5. Совесть (совестливость) как регулятор помогающего поведения
    • 2.6. Равнодушие
  • Глава 3. Благотворительность (филантропия) и спонсорство
    • 3.1. Что понимают под благотворительностью
    • 3.2. Краткий экскурс в историю благотворительности
    • 3.3. Доброта и жадность — два антипода благотворительности
    • 3.4. Формы выражения благотворительной деятельности
    • 3.5. Субъекты благотворительной деятельности
    • 3.6. Критические взгляды на благотворительность
    • 3.7. Спонсорство
  • Глава 4. Альтруизм
    • 4.1. Что такое альтруизм
    • 4.2. Генезис альтруизма
    • 4.3. Виды альтруизма
    • 4.4. Парохиальный альтруизм
    • 4.5. Альтер-альтруизм
    • 4.6. Мотивы проявления альтруизма
    • 4.7. Альтруизм как психологический механизм защиты
    • 4.8. Альтруизм и личностные характеристики
    • 4.9. Негативное отношение к альтруизму
  • Глава 5. Альтруизм — это проявление эгоизма?
    • 5.1. Эгоизм
    • 5.2. Генезис эгоизма
    • 5.3. Формы проявления эгоизма
    • 5.4. Кто больше склонен к эгоизму
    • 5.5. Разумный эгоизм или разумный альтруизм?
    • 5.6. Как сказать «нет»
  • Глава 6. Кое-что об альтруистах и эгоистах
    • 6.1. Почему одни люди становятся альтруистами, а другие — эгоистами
    • 6.2. Типы эгоистов
    • 6.3. Нужны ли обществу эгоисты
    • 6.4. Как сделать человека альтруистом
  • Глава 7. Негативные стороны помогающего поведения
    • 7.1. Когда помощь превращается в «медвежью услугу»
    • 7.2. Всегда ли нужно помогать, или Кое-что о выученной беспомощности и лени
    • 7.3. Почему люди не обращаются за помощью
    • 7.4. Лжепомощь (манипулирование)
    • 7.5. Почему люди отказывают в помощи?
Раздел второй. Психология профессиональной помогающей деятельности
  • Глава 8. Психологическая характеристика профессиональной помогающей деятельности
    • 8.1. Помогающие отношения как условие успешной помогающей деятельности
    • 8.2. Помогающая деятельность социальных работников
    • 8.3. Помогающая деятельность психологов-консультантов
    • 8.4. Помогающая деятельность консультантов телефонной службы доверия
    • 8.5. Помогающая деятельность учителей и воспитателей
    • 8.6. Психологические аспекты работы няней в семье
    • 8.7. Психологические аспекты помогающей деятельности социальных педагогов
    • 8.8. Психологические аспекты помогающей деятельности медицинских работников
    • 8.9. Психологические особенности спасателей
    • 8.10. Психологические особенности деятельности работников службы занятости населения
  • Глава 9. Профессиональная деструкция личности работников помогающих профессий
    • 9.1. Профессиональная деструкция и факторы, ее обусловливающие
    • 9.2. Профессиональная деформация работников помогающих профессий
    • 9.3. Выгорание как негативное последствие профессиональной помогающей деятельности
    • 9.4. Психологическое здоровье работников помогающих профессий
Приложение
  • Методики выявления склонности к помогающему поведению
  • Опросник «Мотивация помощи»
  • Шкала альтруизма из Опросника интерперсонального диагноза
  • Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (шкалы альтруизма и эгоизма)
  • Опросник «Альтруизм»
  • Тест «Альтруизм — эгоизм»
  • Шкала диспозиционного эгоизма
  • Тест «Зачем вам нужны советы?»
  • Методики выявления свойств личности, влияющих на помогающее поведение
  • Опросник «Отзывчивость и доброта — вот ваши слабые места?»
  • Опросник на щедрость
  • Опросник на жадность
  • Опросник «Склонны ли вы к жадности?»
  • Определение щедрости (расточительности) и бережливости (скупости) по почерку
  • Методика И. М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии»
  • Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии»
  • Измерение чувства вины и стыда (Test of Self-Conscious Affect — TOSCA)
  • Опросник вины (Guilt Inventory)
  • Методика изучения совестливости
  • Опросник «Сильно ли ваше чувство долга?»
  • Методика изучения застенчивости
  • Стенфордский опросник застенчивости
  • Методика «Определение уровня алекситимии»
  • Методики выявления профессиональной деформации работников помогающих профессий
  • Методика «Профессиональная деформация педагогов»
  • Опросник «Ауто- и гетероагрессия»
  • Методика А. Ассингера «Диагностика склонности к агрессивному поведению
  • Методика «Личностная агрессивность и конфликтность»
  • Методики диагностики профессионального выгорания (сгорания)
  • Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко
  • Опросник на «выгорание» (МВI)

Ильин Е. П. - Психология любвиИльин Е. П. - Психология любви

СПб.: Питер, 2013. — 336 с.: ил.
ISBN 978-5-459-01640-6

Ильин Е. П. - Психология любви – Содержание

Предисловие
Введение
Раздел первый. Любовь и влюбленность
  • Глава 1. Любовь
    • 1.1. Что же такое любовь?
    • 1.2. Теории любви
    • 1.3. Различное отношение к феномену любви
    • 1.4. Возрастные особенности отношения к любви
    • 1.5. Стадии любви
    • 1.6. Языки любви
  • Глава 2. Виды любви
    • 2.1. Классификации видов любви
    • 2.2. Платоническая любовь и ее виды
    • 2.3. Любовь к себе
    • 2.4. Нарциссизм
    • 2.5. Виды эротической (сексуальной, плотской) любви
    • 2.6. Первая любовь
    • 2.7. Совместимая любовь, или Стерпится — слюбится
    • 2.8. Любовная аддикция (наркоманическая любовь)
    • 2.9. Виды псевдолюбви по Э. Фромму
  • Глава 3. Влюбленность
    • 3.1. Так что такое влюбленность?
    • 3.2. Общение влюбленных
    • 3.3. «Любви все возрасты покорны…»
    • 3.4. Половые особенности влюбленности
    • 3.5. Физиология и биохимия влюбленности
    • 3.6. Влюбленность — это болезнь или средство от болезней?
    • 3.7. Влюбчивость
  • Глава 4. Как возникает влюбленность
    • 4.1. Пути возникновения влюбленности, или Существует ли любовь с первого взгляда
    • 4.2. «Любовь зла — полюбишь и козла», или В кого влюбляются
    • 4.3. Роль обстоятельств в возникновении влюбленности
    • 4.4. Как привлекают к себе внимание объекта влюбленности
    • 4.5. Что усиливает влюбленность
    • 4.6. Сколько продолжается влюбленность
    • 4.7. Исчезновение влюбленности
    • 4.8. Эротическая любовь-дружба, или Во что перерастает влюбленность
    • 4.9. Любовь — это не просто дружба
  • Глава 5. Мифы о романтической любви
    • 5.1. Настоящая любовь — это любовь с первого взгляда
    • 5.2. Объект любви — единственный и неповторимый?
    • 5.3. Существует ли вечная любовь?
    • 5.4. С глаз долой — из сердца вон?
    • 5.5. Настоящая любовь — это потрясающий секс
    • 5.6. Любовь присуща только человеку
    • 5.7. Отказ от себя — это высшее проявление любви
    • 5.8. «Настоящая» любовь — обоюдная
    • 5.9. Другие мифы
Раздел второй. Проявление любви в переживаниях
  • Глава 6. Эмоции, в которых проявляется чувство любви
    • 6.1. Нежность
    • 6.2. Умиление
    • 6.3. Любовное томление
  • Глава 7. Любовь и ревность
    • 7.1. Что такое ревность?
    • 7.2. Есть ли польза от ревности?
    • 7.3. Личностные и индивидные особенности, способствующие ревности
    • 7.4. Детская ревность
    • 7.5. Ревность к объекту сексуальной любви и ее причины
    • 7.6. Реакции ревности
    • 7.7. Виды ревности
    • 7.8. Мужская и женская ревность
    • 7.9. Родительская ревность
    • 7.10. Способы преодоления ревности
    • 7.11. Ревнивая личность
Раздел третий. Экспрессивное проявление любви
  • Глава 8. Ласка как поведенческое проявление любви
    • 8.1. Что такое ласка и зачем она нужна людям?
    • 8.2. Вербальные средства выражения ласки
    • 8.3. Невербальные средства
    • 8.4. Физиология ласки
  • Глава 9. Ласковость как свойство личности
    • 9.1. Потребность в получении ласки
    • 9.2. Непринятие ласки
    • 9.3. Неспособность проявлять ласку
  • Глава 10. Родительская любовь и ласка и их роль в развитии детей
    • 10.1. Материнская ласка и факторы, на нее влияющие
    • 10.2. Ношение малыша на руках как «любовь в ручном эквиваленте»
    • 10.3. Роль отцовской ласки
    • 10.4. Недоласканный ребенок
    • 10.5. Заласканный ребенок
    • 10.6. Нужно ли у мальчиков воспитывать ласковость?
Раздел четвертый. Эротическая любовь
  • Глава 11. Любовные игры
    • 11.1. Флирт и кокетство
    • 11.2. Служебный роман
    • 11.3. Курортный роман
    • 11.4. Альфонство
    • 11.5. Донжуанство
  • Глава 12. Любовь и секс
    • 12.1. Соотношение любви и секса
    • 12.2. Эротические ласки
    • 12.3. Проблема неласковых партнеров
  • Глава 13. Любовь и брак
    • 13.1. Брак как способ закрепления любовных отношений
    • 13.2. Неравный брак
    • 13.3. Причины неудовлетворенности любовными отношениями
    • 13.4. Способы улучшения любовных отношений
  • Глава 14. Супружеская неверность (измена)
    • 14.1. Возникновение представлений о супружеской верности и неверности
    • 14.2. Отношение мужчин и женщин к неверности
    • 14.3. Типы мужей-изменников
    • 14.4. Мотивы измены
    • 14.5. Провоцируемые измены
    • 14.6. Возрастная динамика измен
  • Глава 15. Разрыв супружеских отношений
    • 15.1. Возрастная динамика разводов
    • 15.2. Причины разводов
    • 15.3. Психологические последствия развода
Приложение
  • Опросник «Любите ли вы себя?»
  • Опросник «Тоска по нежности»
  • Опросник «Способны ли вы к привязанности?»
  • Опросник «Ваше отношение к любви»
  • Опросник «Страстны ли вы?»
  • Тест «Ревнивы ли вы?» (1)
  • Тест «Ревнивы ли вы?» (2)
  • Опросник «Шкала любви и симпатии»
  • Опросник «Надолго ли вас хватит?»
  • Опросник «Действительно ли у вас с ним (с ней) все кончено?»
  • Тест для женщин «Насколько вы разбираетесь в сигналах флирта?»
  • Тест «Умеете ли вы флиртовать?»
  • Тест «Курортный роман и вы»
  • Тест «Насколько вы влюбчивы?» (1)
  • Тест «Насколько вы влюбчивы?» (2)
  • Тест «Ваше поведение, когда вы влюблены»
  • Тест «На что вы готовы ради любимого?»
  • Тест «Любовная зависимость»
  • Тест «Проверьте себя на психосексуальную совместимость»

Ильин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизмИльин Е. П. - Психология надежды - Оптимизм и пессимизм

СПб.: Питер, 2015. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-496-01680-3

Ильин Е. П. - Психология надежды – Содержание

Предисловие
Введение
Раздел первый. НАДЕЖДА
  • Глава 1. Представления о надежде
    • 1.1. Обыденные представления о надежде и ее роли
    • 1.2. Научные воззрения на сущность надежды
  • Глава 2. Надежда как сложное психологическое образование
    • 2.1. Структура надежды
    • 2.2. Функции надежды
    • 2.3. Предмет (содержание) надежды, или На что люди надеются чаще всего
    • 2.4. Объекты надежды, или На кого мы больше надеемся
    • 2.5. Формы и виды надежды
    • 2.6. У кого надежда выражена сильнее
    • 2.7. Диспозиционная надежда и стратегии совладания
  • Глава 3. Истоки надежды
    • 3.1. Надежда и мечта
    • 3.2. Надежда и вера
    • 3.3. Надежда и оптимизм
  • Глава 4. Безнадежность как психологический феномен
    • 4.1. Крах надежды
    • 4.2. Безнадежность и отчаяние
    • 4.3. Способы борьбы с чувством безнадежности
Раздел второй. ОПТИМИЗМ И ПЕССИМИЗМ
  • Глава 5. Психологическая характеристика оптимизма и пессимизма
    • 5.1. В чем проявляется оптимизм и пессимизм
    • 5.2. Виды оптимизма и пессимизма
    • 5.3. Физиологические основы оптимизма и пессимизма
    • 5.4. Конструкт оптимизма и пессимизма
    • 5.5. Оптимизм и механизмы психологической защиты
  • Глава 6. Отношение к оптимизму и пессимизму
    • 6.1. Неоправданный (нереалистичный) оптимизм
    • 6.2. Защитный пессимизм
  • Глава 7. Подходы к изучению оптимизма-пессимизма
    • 7.1. Диспозиционный оптимизм
    • 7.2. Атрибутивный стиль
    • 7.3. Соотношение диспозиционного оптимизма и оптимистического атрибутивного стиля
  • Глава 8. Факторы, влияющие на выраженность оптимизма-пессимизма
    • 8.1. Оптимизм–пессимизм и индивидные и личностные особенности
    • 8.2. Возрастно-половые особенности оптимизма–пессимизма
    • 8.3. Выраженность оптимизма и социальные факторы
  • Глава 9. Оптимизм-пессимизм как личностная характеристика
    • 9.1. Кто такие оптимисты и пессимисты
    • 9.2. Кого больше — оптимистов или пессимистов
    • 9.3. Откуда берутся оптимисты и пессимисты
    • 9.4. Как стать оптимистом
    • 9.5. Когнитивная психотерапия как средство повышения оптимизма
  • Глава 10. Оптимизм-пессимизм и психологическое и физическое здоровье
    • 10.1. Оптимизм и психологическое здоровье
    • 10.2. Оптимизм–пессимизм и продолжительность жизни
    • 10.3. Оптимизм–пессимизм и частота и течение болезней
    • 10.4. Оптимизм и несчастные случаи
    • 10.5. Оптимизм–пессимизм и стресс
  • Глава 11. Оптимизм и успешность деятельности
    • 11.1. Оптимизм и успешность в профессиональной деятельности
    • 11.2. Оптимизм и предпринимательство
    • 11.3. Оптимизм и политическая карьера
    • 11.4. Оптимизм и успешность в учебе
    • 11.5. Оптимизм–пессимизм и спортивные достижения
  • Глава 12, Оптимизм и семейные отношения
    • 12.1. Оптимизм и супружеские отношения
    • 12.2. Оптимизм и качество детско-родительских отношений
Заключение
Список литературы
Приложения

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивыИльин Е. П. - Мотивация и мотивы

СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
ISBN 978-5-459-00574-5

Ильин Е. П. - Мотивация и мотивы – Содержание

Предисловие
Глава 1. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВНОСТИ (ПОВЕДЕНИЯ) ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
  • 1.1. Краткий экскурс в историю изучения детерминации активности человека и животных
  • 1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека
  • 1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека
Глава 2. ПОТРЕБНОСТЬ КАК ВНУТРЕННИЙ ПОБУДИТЕЛЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
  • 02.1. Понимание потребности как нужды
  • 02.2. Потребность как предмет удовлетворения нужды
  • 02.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность
  • 02.4. Потребность как необходимость
  • 02.5. Потребность как состояние
  • 02.6. Потребность личности как системная реакция
  • 02.7. Вторичные потребности личности
  • 02.8. Этапы формирования потребности личности
  • 02.9. Классификация потребностей
  • 2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей
Глава 3. МОНИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ МОТИВА
  • 3.1. Мотив как потребность
  • 3.2. Мотив как цель (предмет удовлетворения потребности)
  • 3.3. Мотив как побуждение
  • 3.4. Мотив как намерение
  • 3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)
  • 3.6. Мотив как состояние
  • 3.7. Мотив как формулировка
  • 3.8. Мотив как удовлетворенность
Глава 4. МОТИВАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС
  • 4.1. Понимание термина «мотивация»
  • 4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация
  • 4.3. О положительной и отрицательной мотивации
  • 4.4. Стадиальность мотивационного процесса
Глава 5. ВНУТРЕННЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ
  • 5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности
  • 5.2. Мотиваторы
  • 5.3. «Укороченная» мотивация. Автоматизированные и импульсивные («немотивированные») действия и поступки
Глава 6. ВНЕШНЕОРГАНИЗОВАННАЯ МОТИВАЦИЯ
  • 6.1. Мотивация, обусловленная внешними второсигнальными стимулами
  • 6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса
  • 6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива
  • 6.4. Императивные прямые формы организации мотивационного процесса
  • 6.5. Манипуляция
  • 6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта
  • 6.7. Индивидуальные особенности мотивации
Глава 7. МОТИВ КАК СЛОЖНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • 7.1. Границы и структура мотива
  • 7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности
  • 7.3. Функции мотива
  • 7.4. Характеристики мотива
  • 7.5. Осознаваемость мотива
  • 7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы
  • 7.7. Что означает «борьба мотивов»?
  • 7.8. О классификации мотивов
Глава 8. ВИДЫ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
  • 08.1. Мотивационные состояния
  • 08.2. Мотивационная установка
  • 08.3. Мечта как разновидность мотивационной установки
  • 08.4. Влечения, желания, хотения
  • 08.5. Склонность
  • 08.6. Привычки
  • 08.7. Интересы
  • 08.8. Направленность личности
  • 08.9. Мотивационные свойства личности
  • 8.10. Мотивационная сфера личности
Глава 9. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТРУКТУРЫ МОТИВА
  • 09.1. Период младенчества
  • 09.2. Период раннего детства (1–3 года)
  • 09.3. Период дошкольного детства
  • 09.4. Период младшего школьного возраста
  • 09.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)
  • 09.6. Период старшего школьного возраста
  • 09.7. Доминирующие потребности в различные возрастные периоды
  • 09.8. Возрастные изменения направленности личности
  • 09.9. Онтогенетическое развитие интересов
  • 9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива
Глава 10. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕНИЯ
  • 10.1. Что такое «потребность в общении
  • 10.2. Цели общения
  • 10.3. Застенчивость как отрицательный мотиватор общения
  • 10.4. Возрастные особенности мотивации общения
  • 10.5. Классификация мотивов общения
Глава 11. МОТИВАЦИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
  • 11.1. Мотивация нормативного поведения
  • 11.2. Мотивация помощи и альтруистического поведения
  • 11.3. Мотивация семейной жизни
  • 11.4. Мотивация самосовершенствования
  • 11.5. Мотивация политического выбора избирателями
  • 11.6. Мотивация читательской деятельности
  • 11.7. Мотивы интеллектуальной миграции
Глава 12. МОТИВАЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (ДЕВИАНТНОГО) ПОВЕДЕНИЯ
  • 12.1. Общие представления о девиантном поведении и его причинах
  • 12.2. Мотивация агрессивного поведения человека
  • 12.3. Мотивация эгрессивного поведения
  • 12.4. Мотивация преступного (делинквентного) поведения
  • 12.5. Мотивы аддиктивного поведения
  • 12.6. Мотивы суицидального поведения
Глава 13. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • 13.1. Мотивация учебной деятельности в школе
  • 13.2. Формирование мотивов учебной деятельности школьников
  • 13.3. Мотивация учебной деятельности студентов
Глава 14. МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • 14.1. Мотивация трудовой деятельности
  • 14.2. Мотивы педагогической деятельности
  • 14.3. Особенности мотивации научной деятельности
  • 14.4. Особенности мотивации предпринимательской деятельности и мотивации потребителя
  • 14.5. Мотивация учебно-физкультурной и спортивной деятельности
Глава 15. МОТИВАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • 15.1. Сила мотива и эффективность деятельности
  • 15.2. Мотивационный потенциал различных видов стимуляции
Глава 16. ПАТОЛОГИЯ И МОТИВАЦИЯ
  • 16.1. Неудовлетворенные потребности и влечения и невротические расстройства личности
  • 16.2. Особенности мотивации и мотивов при различных заболеваниях
Глава 17. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ
  • 17.1. Методы изучения мотивировок и мотиваторов
  • 17.2. Наблюдение и оценка причин действий и поступков человека
  • 17.3. Экспериментальные методы выявления мотивов
ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • III. Научный словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности
  • III. Бытовой словарь терминов, характеризующих мотивационную сферу личности
  • III. Фразеологический мотивационный словарь
  • IV. Методики изучения мотивации и мотивов
  • 01. Методика «Выявление осознанности различных компонентов мотива
  • 02. Методики изучения выраженности различных потребностей личности
  • 03. Методики изучения личностных особенностей, влияющих на принятие
  • 00. решения
  • 04. Методики изучения особенностей мотивации общения
  • 05. Методики изучения мотивации поведения в группе
  • 06. Методики изучения силы и устойчивости мотива
  • 07. Методики изучения мотивов поведения дошкольников
  • 08. Методики изучения мотивации учебной деятельности и поведения
  • 09. Методики изучения мотивации профессиональной деятельности
  • 10. Методики изучения мотивов спортивной деятельности
Литература
Предметный указатель

Ильин Е. П. - Психология доверияИльин Е. П. - Психология доверия

СПб.: Питер, 2013. — 288 с.: ил.
ISBN 978-5-496-00017-8

Ильин Е. П. - Психология доверия – Содержание

Предисловие
Введение
Раздел первый. Доверие и доверчивость как проблема психологии
  • Глава 1. Общетеоретические вопросы психологии доверия
    • 1.1. Что такое доверие
    • 1.2. Вера, доверие, уверенность
    • 1.3. Направления изучения доверия
    • 1.4. Функции доверия
    • 1.5. Структура акта доверия
    • 1.6. Факторы, влияющие на формирование доверия
    • 1.7. Этапы формирования доверительных отношений
    • 1.8. Характеристики доверия
  • Глава 2. Виды и типы доверия
    • 2.1. Виды доверия
    • 2.2. Доверие к миру
    • 2.3. Доверие себе
    • 2.4. Обобщенное (социальное, общее) и межличностное доверие
    • 2.5. Типы доверия
  • Глава 3. Недоверие как средство безопасности
    • 3.1. Издержки доверчивости, или «Люди! Будьте бдительны!»
    • 3.2. Ложь и обман: их распознавание
    • 3.3. Недоверие как самостоятельный феномен
  • Глава 4. Доверчивость/недоверчивость как свойства личности
    • 4.1. Доверчивость как свойство личности
    • 4.2. Недоверчивость как свойство личности
    • 4.3. Издержки недоверчивости
    • 4.4. Генезис доверчивости/недоверчивости
    • 4.5. Возрастные и гендерные особенности доверия и доверчивости
  • Глава 5. Кому больше доверяют
    • 5.1. Знание других и доверие к ним
    • 5.2. Свойства личности человека, вызывающие к нему доверие
    • 5.3. Различие критериев доверия/недоверия
    • 5.4. Что усиливает доверие
    • 5.5. Что подрывает доверие
    • 5.6. Как войти в доверие
  • Глава 6. Доверительные отношения и общение
    • 6.1. Что такое доверительное общение
    • 6.2. Невербальные средства выражения доверия/недоверия в процессе общения
    • 6.3. Доверие и социально-психологический климат в группе
Раздел второй. Проявление доверия в различных сферах жизнедеятельности человека
  • Глава 7. Доверие в организациях
    • 7.1. Доверие в рекрутинговой деятельности, или Как внушить доверие и не быть обманутым при поступлении на работу
    • 7.2. Доверие/недоверие в организации
    • 7.3. Личностные и половые особенности проявления доверия в организации
    • 7.4. Формирование доверия в организациях
    • 7.5. Кризис доверия в организации и его восстановление
    • 7.6. Доверяй, но проверяй
  • Глава 8. Доверие в банковской сфере и бизнесе
    • 8.1. Банковское кредитование и доверие
    • 8.2. Инвестирование в банки и доверие
    • 8.3. Доверие в коммерческой деятельности
    • 8.4. Доверие между продавцом и покупателем
    • 8.5. Доверие к рекламе
  • Глава 9. Доверие в общественно-политической жизни
    • 9.1. Доверие к средствам массовой информации
    • 9.2. Доверие к государственным структурам
    • 9.3. Доверие к политике и политикам
    • 9.4. Доверие к политическому оратору
  • Глава 10. Доверие в сфере помогающих профессий
    • 10.1. Доверие в медицине
    • 10.2. Доверие в психотерапии
    • 10.3. Доверие и образование
    • 10.4. Доверительность в работе психолога и социального педагога
  • Глава 11. Доверие и делинквентное поведение
    • 11.1. Особенности доверия у подростков-правонарушителей
    • 11.2. Доверительное общение подростков с делинквентным поведением
Список литературы
  • Приложение
  • Шкала подозрительности
  • Шкала «Доверчивость/подозрительность»
  • Шкала «Подозрительность»
  • Тест на мнительность
  • Тест-опросник Т. Лири
  • Рефлексивный опросник уровня доверия к себе
  • Опросник для изучения критериев доверия и недоверия личности другим людям
  • Методика изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе
  • Методика оценки доверия/недоверия сотрудника коллегам и руководителям организации
  • Методика оценки уровня доверия в организации Р. Б. Шо
  • Методика «Вера в людей» М. Розенберга
  • Методика межличностного доверия Р. Левицки, М. Стивенсон и Б. Банкер
  • Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям
  • Рефлексивный опросник уровня доверия к себе
  • Анкета доверия рекламе
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Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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