Цель данной книги — показать, что любовь — это не чувство, легкодоступное любому человеку независимо от степени его зрелости. Автор стремится убедить читателя в том, что любые попытки любить обречены на провал, если человек не постарается самым активным образом развивать собственную цельную личность, чтобы обрести созидательную ориентацию; удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности любить ближнего, без искреннего смирения, без смелости, веры и дисциплины. В тех культурах, где эти качества редки, способность любить неизбежно оказывается редким достижением. Каждый может спросить себя: как много истинно любящих людей он знает?

Однако трудность задачи не должна быть основанием для отказа от попытки понять, что этому препятствует. Чтобы избежать ненужных сложностей, я постарался изложить проблему, насколько возможно избегая специальных терминов. По этой же причине я также сократил до минимума ссылки на литературу о любви. Для еще одной проблемы — как избежать повторения идей, выраженных в моих предшествующих книгах, — я не нашел удовлетворительного решения. Читатель, особенно знакомый с работами «Бегство от свободы», «Человек для себя» и «Здоровое общество», найдет в этой книге многие уже изложенные в них идеи. Тем не менее «Искусство любить» ни в коем случае не является повторением сказанного, не говоря о том, что даже более старые положения иногда обретают новые перспективы в силу того факта, что все они сосредоточены вокруг одной темы — искусства любить.

Фромм Эрих - Искусство любить

пер. с англ. А. В. Александровой

Москва : АСТ, 2015. 256 с.

Серия "Философия – Neoclassic"

ISBN 978-5-17-089809-1

Фромм Эрих - Искусство любить - Содержание

Предисловие

I. Является ли любовь искусством?

II. Теория любви Любовь как ответ на проблему человеческого существования Любовь между родителями и детьми Объекты любви Братская любовь Материнская любовь Эротическая любовь Любовь к себе Любовь к Богу

III. Любовь и ее деградация в современном западном обществе

IV. Практика любви