В 1851 г. (за несколько месяцев до смерти) В. А. Жуковский написал стихотворение «Царскосельский лебедь», в котором отразил свои взаимоотношения с современной ему эпохой. Стихотворение получилось трагичным, потому что это был автопортрет одинокой, пережившей свое время души, души, не совпадающей с новой эпохой, новыми ритмами, новым стилем жизни, души благородной и поистине царственной.

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,

Как же нелюдимо ты, отшелышк хилый,

Здесь сидишь на лоне вод уединенных!

Спутников давнишних, прежней современных

Жизни, переживши, сетуя глубоко,

Их ты поминаешь думой одинокой! <...>

Так осознает себя поэт, который был бесспорным лидером в литературе допушкинского периода, поэт, которому русская лирика была обязана новым содержанием. В. Г. Белинский писал о Жуковском: «Его романтическая муза <...> дала русской поэзии душу и сердце, познакомив ее с таинством страданий, утрат, мистических откровений, полного тревоги стремления “в оный таинственный свет”, которому нет имени, нет места, но в котором юная душа чувствует свою родную, заветную сторону». По словам Г. А. Гуковского, Жуковский «открыл русской поэзии душу человеческую, психологический анализ». Он сформировал новый тип поэтического языка, по словам В. С. Баевского «заложил основы суггестивного, внушающего (от англ, suggest) стиля, главная задача которого — вызвать в читателе определенное настроение, внушить ему чувства и, во вторую очередь, мысли, угодные автору»1. Поэт, которого Пушкин величал «кормилицей» современных поэтов и который сам себя называл «дядькой» русской литературы, принимал участие в судьбе многих русских литераторов в критические, трагические моменты их жизни. А. С. Пушкин, Н. И. Тургенев, И. В. Киреевский, Т. Г. Шевченко, Е. А. Боратынский, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен ощущали сильную поддержку В. А. Жуковского.

Свое жизненное и творческое кредо Жуковский сформулировал следующим образом:

Для меня в то время было

Жизнь и поэзия — одно.

Как видим, этическое и эстетическое в представлении поэта взаимосвязаны, он не разделяет жизнь и творчество.

Формирование Жуковского происходило в Московском университетском благородном пансионе, директором которого был Иван Петрович Тургенев, общественный деятель, публицист, поэт, масон, отец друзей поэта Александра и Андрея Тургеневых. И. П. Тургенев приобщил своего воспитанника к творчеству, под его влиянием юный поэт пришел к мысли о необходимости преобразовать свой характер, для чего сформулировал своего рода программу становления души. Эти принципы отразили этические представления будущего писателя.

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы первой трети XIX века - Учебник для вузов

Под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 207с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-01260-6

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы первой трети XIX века – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)

1.1. Лирика

1.2. Баллады

1.3. Поэтическое слово

Глава 2. Константин Николаевич Батюшков (1787—1855)

2.1. «Речь о влиянии легкой поэзии на язык»

2.2. Жанровая система лирики

Глава 3. Творчество декабристов

3.1. Система ключевых понятий

3.2. Мифологизация истории

3.3. Своеобразие лирики

3.4. Цикл К. Ф. Рылеева «Князю Е. П. Оболенскому»

3.5. Стилевые течения

3.6. Лиро-эпические жанры: декабристская поэма, думы

Глава 4. Александр Сергеевич Грибоедов (1795—1829)

4.1. Комедия «Горе от ума»

Глава 5. Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)

5.1. Лицейский период (1813 — лето 1817)

5.2. Петербургский период (осень 1817 — весна 1820)

5.3. Лирика южной ссылки (1820—1824)

5.4. Лирика второй половины 1820-х годов

5.5. Лирика 1830-х годов

5.6. Роман «Евгений Онегин»

5.7. Проза

5.8. Поэмы

5.9. Драматургия

Глава 6. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)

6.1. Лирика

6.2. Становление психологизма (роман «Княгиня Лиговская»)

6.3. «Герой нашего времени»

6.4. Драматургия

Глава 7. Евгений Абрамович Боратынский (1800—1844)

Глава 8. Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)

8.1. От «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду»

8.2. Цикл петербургских повестей

8.3. Новаторство Гоголя-драматурга. «Ревизор»

8.4. «Мертвые души»

Заключение

Литература

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы второй трети XIX века - Учебник для вузов

Под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 245 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-01185-2

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы второй трети XIX века – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. «Натуральная школа»

1.1. Литературная теория натуральной школы. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского

1.2. Художественный метод «натуральной школы*

Глава 2. Александр Иванович Герцен (1812—1870)

2.1. Начало литературной деятельности. «Записки одного молодого человека*

2.2. Проза 1840-х годов. «Кто виноват?»

2.3. «Былое и думы». Проблема метода и жанра

Глава 3. Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)

3.1. Идея красоты

3.2. Художественная позиция поэта в контексте эпохи

3.3. Способы развертывания лирического сюжета

Глава 4. Федор Иванович Тютчев (1803—1873)

4.1. Мотивы лирики

4.2. «Денисьевский цикл»

Глава 5. Николай Алексеевич Некрасов (1821—1877)

5.1. Поэтическое творчество 1840—1850-х годов

5.2. Новаторские черты лирики. Эпическое начало в поэзии

5.3. Поэзия сердца: любовная лирика

5.4. О поэте и поэзии. «Поэт и Гражданин»

5.5. Мастер стиха

5.6. Поэмы

Глава 6. Алексей Константинович Толстой (1817—1875)

6.1. Лирика

6.2. Сатирические произведения

6.3. Драматическая трилогия

Глава 7. Иван Александрович Гончаров (1812—1891)

7.1. Художественный метод

7.2. «Обыкновенная история»

7.3. Концепция мира и личности. «Фрегат “Паллада”»

7.4. «Обломов»

7.5. «Обрыв»

Глава 8. Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)

8.1. Лирика

8.2. Творчество 1840—1850-х годов

8.3. «Рудин». «Дворянское гнездо»

8.4. Романы Тургенева: особенности поэтики

8.5. Творчество 1870—1880-х годов

Глава 9. Александр Николаевич Островский (1823—1886)

9.1. Начало творческого пути. Феномен «Банкрота»

9.2. Сценический успех

9.3. От «Грозы» к «Бесприданнице»

9.4. Комедии конца 1860-х — начала 1870-х годов

9.5. Исторические хроники. Пьесы из театральной жизни

9.6. «Снегурочка»

9.7. Великий мастер формы

Глава 10. Николай Гаврилович Чернышевский-романист и русская демократическая беллетристика 1860-х годов

10.1. Художественный метод Чернышевского-романиста

10.2. «Что делать?»

10.3. Демократическая беллетристика 1860-х годов: Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, Ф. М. Решетников

Глава 11. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889)

11.1. Начало литературной деятельности

11.2. Творчество 1850—1860-х годов. «Губернские очерки»

11.3. «Глуповский» цикл: «История одного города»

11.4. «Господа Головлевы»

11.5. Сказки

Заключение

Литература

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы последней трети XIX века - Учебник для вузов

Под редакцией Н. М. Фортунатова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 310 с.— (Высшее образование).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-9916-8592-4

Фортунатов, Н. М. - История русской литературы последней трети XIX века – Содержание

Введение

Глава 1. Федор Михайлович Достоевский (1821-1881)

1.1. Достоевский и его истолкователи

1.2. Писательский поиск

1.3. Поэтика. Общие идеи

1.4. Ниспровергатель сюжетных догм

1.5. Принципы характерологии

1.6. Черты архитектоники

Глава 2. Лев Николаевич Толстой (1828—1910)

2.1. Начало творческого пути

2.2. «Война и мир»

2.3. Проза 1870-х годов

2.4. Духовный кризис

2.5. Проза 1880-х годов

2.6. Проза 1890-х годов. «Крейцерова соната», «Хозяин и работник»

2.7. «Воскресение»

2.8. Новаторство романной техники

2.9. Драматургия

Глава 3. Антон Павлович Чехов (1860—1904)

3.1. От «Антоши Чехопте» к А. П. Чехову

3.2. Поиск собственного пути

3.3. Энциклопедичность картин русской жизни

3.4. Эволюция авторских идей

3.5. Новаторство Чехова-прозаика

3.6. Драматургия

3.7. Проблематика. Особенности архитектоники пьес. Характерология

3.8. Черты поэтики драматургии Чехова

Глава 4. Провинциальный контекст в литературе 1850—1890-х годов

Глава 5. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) (1818—1883)

5.1. Летописец Нижегородского края

5.2. Роман-дилогия «В лесах» и «На горах»

5.3. Исследователь раскола. Краевед

Глава 6. Николай Семенович Лесков (1831—1895)

6.1. Становление творческого метода

6.2. «Соборяне»

6.3. «Праведничсский» цикл. «Очарованный странник»

Глава 7. Владимир Галактионович Короленко (1853—1921)

7.1. Писатель-беллетрист

7.2. Мастер малых форм

7.3. Очерки, очерковые циклы

7.4. Публицистика

Заключение

Литература