Гиленсон - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века
В данном курсе рассматривается историко-литературный процесс от окончания Второй мировой до начала третьего тысячелетия. Это новый, современный этап мировой истории и ее культуры. Литературная панорама — сложна и многообразна, отличается своей национальной спецификой в разных странах. Эпическая романная традиция, которой пророчили угасание, сохранила свою жизненность, обогащаясь нетрадиционными приемами. Свидетельство тому — творчество таких больших художников как Мориак, Голдинг, Грэм Грин, Бёлль, Грасс, Воннегут, Беллоу и многие другие. Она обрела свежие краски в содружестве с философской мыслью (Камю, Сартр), сплавив бытовое правдоподобие с фантастикой и мифологией (магический реализм). Плодотворными новаторскими экспериментами отмечен творческий поиск художников модернистской ориентации (новый роман, театр абсурда). На закате ушедшего века модернизм перерастает в новую фазу — постмодернизм (К. Симон, У. Эко). Вместе с тем, писатели левых убеждений заметно теряют свое влияние. Но если обсуждение актуальных общественно-политических проблем переносится в сферу СМИ, журналистики и публицистики, влияние которых резко возрастает, то о «вечных» внутренних проблемах человека, о его душе и сердце, о жизни, смысле бытия, рождении, земном уделе и смерти может высказаться только серьезное искусство. И прежде всего, словесное.
Освоение настоящего курса предполагает владение следующими компонентами.
Во-первых, трудовые действия: использование в педагогической деятельности тех морально-этических и нравственных уроков, которые заключены в изучаемых произведениях, особенно тех, что имеют в основе современный жизненный материал.
Во-вторых, необходимые умения анализировать художественные тексты, особенно нетрадиционной стилевой структуры, а также ориентироваться в современных философско-эстетических и литературоведческих теориях.
В-третьих, необходимые знания основных тенденций литературного процесса, писательских индивидуальностей, а также программных произведений.
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века - Учебник для среднего профессионального образования
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 274 с. — (Профессиональное образование). —Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-18752-6
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века – Содержание
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны
Предисловие
Историко-литературное введение
ФРАНЦИЯ
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Тема 1. Поэзия в послевоенный период: от Арагона до Превера
- 1.1. Луи Арагон: чувство пути
- 1.2. Неисчерпаемость поэтического слова: Сен-Жон Перс и Жак Превер
- Тема 2. Экзистенциализм и литература: Альбер Камю
- Тема 3. Сартр: свободное сознание в несвободном мире
- Тема 4. Проблематика и поэтика послевоенного романа: от Веркора до Мориака
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Тема 5. Художественный поиск в модернизме: новый роман и театр абсурда
- 5.1. Новый роман: достижения и утраты
- 5.2. Театр абсурда: Ионеско и Беккет
АНГЛИЯ
- Тема 6. Тенденции историко-литературного процесса после 1945 г.: «сердитые молодые люди» и новая драма
- Тема 7. Эволюция романного жанра: от Сноу до Фаулза
- Тема 8. Уильям Голдинг: универсальный пессимист и космический оптимист
- Тема 9. Грэм Грин: сила и слава писателя
ГЕРМАНИЯ
- Тема 10. Литература послевоенных десятилетий: проза, поэзия, драма
- Тема 11. Литература ГДР: Анна Зегерс
- Тема 12. Генрих Бёлль: язык как оплот свободы
- Тема 13. Гюнтер Грасс: голос поколения
АМЕРИКА
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Тема 14. От окончания войны до «бурных шестидесятых»: проблемы и тенденции
- 14.1. Литература и эпоха маккартизма: «время негодяев»
- 14.2. Война в зеркале литературы: от Мейлера до Хеллера
- 14.3. Послевоенная проза: проблематика и жанры
- 14.4. Сэлинджер: монологи Холдена Колфилда
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Тема 15. Воннегут и Апдайк: классики при жизни
- 15.1. Воннегут: абсурдизм «технического рая»
- 15.2. Джон Апдайк: как и чем живут американцы
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Тема 16. «Бурные шестидесятые»: литература в меняющемся мире
- 16.1. Преддверие шестидесятых: «битники», Керуак и Аллен Гинзберг
- 16.2. Поэтические голоса: Роберт Лоуэлл
- 16.3. Писатели новой волны: Эллисон, Хэнсберри, Моррисон
- 16.4. Джеймс Болдуин: «в другой стране»
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Тема 17. Пути и перепутья послевоенной драмы: Артур Миллер и Теннесси Уильямс
- 17.1. Артур Миллер: пространство социальной драмы
- 17.2. Теннесси Уильямс: пластический театр
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Тема 18. Современный этап: особенности литературного процесса
- 18.1. Новый журнализм: угасание радикальной традиции
- 18.2. На исходе века: от Гарднера до Стайрона
- 18.3. Этнический компонент: Сол Беллоу
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Тема 19. Магический реализм: реальность, фантастика, мифология
- 19.1. Латиноамериканский бум: реальность, фантазия, миф
- 19.2. Габриэль Гарсиа Маркес: «Сто лет одиночества»
- Тема 20. Постмодернизм: мир как хаос
- Заключение, или Книга остается с человеком
Практикум
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Альбер Камю: человек в экзистенциальном пространстве «Посторонний»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Сэлинджер: монологи Холдена Колфилда «Над пропастью во ржи»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Сол Беллоу: интеллектуал в бездуховном мире «Герцог»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Артур Миллер и Теннесси Уильямс: послевоенная драма в США «Смерть коммивояжера», «Трамвай “Желание”»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Беккет и Ионеско: горизонты «театра абсурда» «В ожидании Годо», «Носороги»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Голдинг: «универсальный пессимист» и «космический оптимист» «Повелитель мух»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
-
Грэм Грин: по дорогам «Гринландии» «Тихий американец»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Генрих Бёлль: «совесть нации» Романы «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
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Гарсиа Маркес: мифы и реальность Макондо «Сто лет одиночества»
- 1. Историко-литературный контекст
- 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа
- 3. Материалы к практическому занятию
- Рекомендуемая литература
Список литературы
Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам
Вторая половина XX в. и заря нового, третьего, тысячелетия, несмотря на многие острые конфликты и войны, оказалась относительно более спокойным временем по сравнению с первой половиной столетия. Удалось смягчить «холодную войну» между Востоком и Западом, вступить в полосу мирного сосуществования. Произошел распад колониальной системы, на карте мира появились многие независимые государства, ослабла идеологическая конфронтация. Глубинные перемены в мире как следствие научно-технической революции, распад СССР и образование СНГ — все это имело результатом новую расстановку геополитических сил на планете. Правда, начало XXI в. характеризуется новым опасным обострением международной обстановки.
Складывается постиндустриальное общество. Социально-политические процессы, получившие конкретное преломление в отдельных странах и регионах Востока и Запада, процессы, формирование «массовой культуры» и все возрастающая роль СМИ, прорывы в науке, технике, медицине неизбежно затронули все сферы человеческой жизнедеятельности. И получили отзвук в духовной и художественной сфере. И, конечно же, в искусстве слова. Но как бы ни изменялись материально-технические, внешние условия человеческого существования, остаются неизменно актуальными для каждого нового поколения общечеловеческие проблемы. А они — были и остаются главным содержанием серьезной, высокой литературы.
Гиленсон, Борис Александрович - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века: учебник для вузов
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный
ISBN 978-5-534-02564-4
Гиленсон, Борис Александрович - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века: учебник для вузов - Содержание
см. выше в предыдущем издании - полностью одинаково.
Большое спасибо!