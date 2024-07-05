Гиленсон - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века

В данном курсе рассматривается историко-литературный процесс от окончания Второй мировой до начала третьего тысячелетия. Это новый, современный этап мировой истории и ее культуры. Литературная панорама — сложна и многообразна, отличается своей национальной спецификой в разных странах. Эпическая романная традиция, которой пророчили угасание, сохранила свою жизненность, обогащаясь нетрадиционными приемами. Свидетельство тому — творчество таких больших художников как Мориак, Голдинг, Грэм Грин, Бёлль, Грасс, Воннегут, Беллоу и многие другие. Она обрела свежие краски в содружестве с философской мыслью (Камю, Сартр), сплавив бытовое правдоподобие с фантастикой и мифологией (магический реализм). Плодотворными новаторскими экспериментами отмечен творческий поиск художников модернистской ориентации (новый роман, театр абсурда). На закате ушедшего века модернизм перерастает в новую фазу — постмодернизм (К. Симон, У. Эко). Вместе с тем, писатели левых убеждений заметно теряют свое влияние. Но если обсуждение актуальных общественно-политических проблем переносится в сферу СМИ, журналистики и публицистики, влияние которых резко возрастает, то о «вечных» внутренних проблемах человека, о его душе и сердце, о жизни, смысле бытия, рождении, земном уделе и смерти может высказаться только серьезное искусство. И прежде всего, словесное.

Освоение настоящего курса предполагает владение следующими компонентами.

Во-первых, трудовые действия: использование в педагогической деятельности тех морально-этических и нравственных уроков, которые заключены в изучаемых произведениях, особенно тех, что имеют в основе современный жизненный материал.

Во-вторых, необходимые умения анализировать художественные тексты, особенно нетрадиционной стилевой структуры, а также ориентироваться в современных философско-эстетических и литературоведческих теориях.

В-третьих, необходимые знания основных тенденций литературного процесса, писательских индивидуальностей, а также программных произведений.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века - Учебник для среднего профессионального образования

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 274 с. — (Профессиональное образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-18752-6

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы второй половины XX — начала XXI века – Содержание

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

Предисловие

Историко-литературное введение

ФРАНЦИЯ

Тема 1. Поэзия в послевоенный период: от Арагона до Превера 1.1. Луи Арагон: чувство пути 1.2. Неисчерпаемость поэтического слова: Сен-Жон Перс и Жак Превер

Тема 2. Экзистенциализм и литература: Альбер Камю

Тема 3. Сартр: свободное сознание в несвободном мире

Тема 4. Проблематика и поэтика послевоенного романа: от Веркора до Мориака

Тема 5. Художественный поиск в модернизме: новый роман и театр абсурда 5.1. Новый роман: достижения и утраты 5.2. Театр абсурда: Ионеско и Беккет



АНГЛИЯ

Тема 6. Тенденции историко-литературного процесса после 1945 г.: «сердитые молодые люди» и новая драма

Тема 7. Эволюция романного жанра: от Сноу до Фаулза

Тема 8. Уильям Голдинг: универсальный пессимист и космический оптимист

Тема 9. Грэм Грин: сила и слава писателя

ГЕРМАНИЯ

Тема 10. Литература послевоенных десятилетий: проза, поэзия, драма

Тема 11. Литература ГДР: Анна Зегерс

Тема 12. Генрих Бёлль: язык как оплот свободы

Тема 13. Гюнтер Грасс: голос поколения

АМЕРИКА

Тема 14. От окончания войны до «бурных шестидесятых»: проблемы и тенденции 14.1. Литература и эпоха маккартизма: «время негодяев» 14.2. Война в зеркале литературы: от Мейлера до Хеллера 14.3. Послевоенная проза: проблематика и жанры 14.4. Сэлинджер: монологи Холдена Колфилда

Тема 15. Воннегут и Апдайк: классики при жизни 15.1. Воннегут: абсурдизм «технического рая» 15.2. Джон Апдайк: как и чем живут американцы

Тема 16. «Бурные шестидесятые»: литература в меняющемся мире 16.1. Преддверие шестидесятых: «битники», Керуак и Аллен Гинзберг 16.2. Поэтические голоса: Роберт Лоуэлл 16.3. Писатели новой волны: Эллисон, Хэнсберри, Моррисон 16.4. Джеймс Болдуин: «в другой стране»

Тема 17. Пути и перепутья послевоенной драмы: Артур Миллер и Теннесси Уильямс 17.1. Артур Миллер: пространство социальной драмы 17.2. Теннесси Уильямс: пластический театр

Тема 18. Современный этап: особенности литературного процесса 18.1. Новый журнализм: угасание радикальной традиции 18.2. На исходе века: от Гарднера до Стайрона 18.3. Этнический компонент: Сол Беллоу

Тема 19. Магический реализм: реальность, фантастика, мифология 19.1. Латиноамериканский бум: реальность, фантазия, миф 19.2. Габриэль Гарсиа Маркес: «Сто лет одиночества»

Тема 20. Постмодернизм: мир как хаос

Заключение, или Книга остается с человеком

Практикум

Альбер Камю: человек в экзистенциальном пространстве «Посторонний» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Сэлинджер: монологи Холдена Колфилда «Над пропастью во ржи» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Сол Беллоу: интеллектуал в бездуховном мире «Герцог» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Артур Миллер и Теннесси Уильямс: послевоенная драма в США «Смерть коммивояжера», «Трамвай “Желание”» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Беккет и Ионеско: горизонты «театра абсурда» «В ожидании Годо», «Носороги» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Голдинг: «универсальный пессимист» и «космический оптимист» «Повелитель мух» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Грэм Грин: по дорогам «Гринландии» «Тихий американец» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Генрих Бёлль: «совесть нации» Романы «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература

Гарсиа Маркес: мифы и реальность Макондо «Сто лет одиночества» 1. Историко-литературный контекст 2. Вопросы и темы для обсуждения и анализа 3. Материалы к практическому занятию Рекомендуемая литература



Список литературы

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