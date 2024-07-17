Гиленсон - История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX века)

Настоящий курс, охватывающий в основном вторую треть XIX века и связанный с предыдущим (первая треть столетия), изучается обычно в обычно в течение одного семестра. В рассматриваемое время происходит становление критического (или классического) реализма и одновременно творят поздние романтики во Франции, переживает подъем романтическое движение в США (до исхода столетия).

В центре курса — важнейшая историко-теоретическая проблема реализма, вершинные образцы которого, прежде всего в романном жанре, мы наблюдаем во Франции (Стендаль, Бальзак, Флобер) и в Англии (Диккепс, Теккерей, Ш. Бронте). Их наследие, а также поэзия Беранже, новеллистика Мериме, станут предметом особого внимания как в лекционном курсе, так и в семинарских занятиях. При изучении наследия классиков реализма в поле зрения должны оказаться не только их поэтика и писательское мастерство, но и познавательное значение их произведений, социально­экономические, психологические открытия, ими достигнутые. Их традиции будут развиваться и обогащаться многими большими художниками уже в XX веке. Все это — свидетельство того, что реализм в его классическом варианте — нс замкнутая схема с набором закрепленных признаков, а развивающаяся система, способная к обогащению и отклику на новый исторический опыт, философские представления и знания о мире и человеке.

Важный момент в настоящем курсе — это учет углубляющихся и расширяющихся русско-зарубежных связей, а главное, освещение той продуктивной роли, которую стал играть русский реализм, начиная с творчества Достоевского, Толстого, а позднее Чехова, Горького, для мастеров слова на Западе.

По курсу существует обширная научно-критическая литература, в том числе учебная, касающаяся как отдельных периодов, так и конкретных монографий о писателях. Речь идет о таких направлениях, как стендалеведение, бальзаковедение, теккерееведение, флобериана и т.д. Этот список может быть дополнен книгами, связанными с анализом романов Бальзака «Утраченные иллюзии», «Отец Горио», Флобера «Саламбо»; рецепцией Стендаля, Диккенса, Теккерея в России и др. В качестве учебного пособия может быть использовано пособие: Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы XIX века. Кн. 2. (М. : Изд-во МГПУ, 2012). В нем имеются хронологическая таблица и методические указания.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX века) - Учебник и практикум для среднего профессионального образования

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Профессиональное образование). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-18754-0

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX века) – Содержание

Введение

Предисловие

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ

Глава 1. Этапы и своеобразие реализма

Глава 2. Пьер Жан де Беранже: «Народ — моя муза»

Глава 3. Стендаль: «Жил, писал, любил»

Глава 4. Проспер Мериме: «великий график слова»

Глава 5. Оноре де Бальзак: подвиг Прометея

Глава 6. Гюстав Флобер: «Объективный реализм»

Глава 7. Бодлер и «Парнас»: пролог символизма

АНГЛИЯ

Глава 8. Викторианский роман

Глава 9. Диккенс: «английскость» мастера

Глава 10. Уильям Теккерей: анатомия снобизма

Заключение

Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная

Список литературы

Практические занятия