История русской литературы XX—XXI веков - Учебник и практикум для вузов

Новейшее время, отсчет которого начался с XX в., отмечено достижениями во всех видах европейского искусства. Существенные предпосылки для этих достижений были заложены в последние годы XIX в. и в первые десятилетия XX в. Тогда искусство Европы было на подъеме. Особенно значительных успехов достигло российское искусство. Начало XX в. в России культурологи и искусствоведы называют «серебряным веком». Если в XIX столетии наше искусство обрело европейское признание, то уже в первом десятилетии наступившего столетия оно явило немало «законодателей мод».

«Русские сезоны» 1904—1914 гг. в ряде европейских столиц определяли художественные вкусы Старого света. Европейцы были поражены балетными постановками, «летающей» А. Павловой, «зависающим» в воздухе В. Нижинским, музыкальным новаторством А. Скрябина, И. Стравинского, С. Прокофьева. Споры о живописи «Мира искусства», «Голубой розы», авангарда, начавшиеся в России, продолжились за рубежом. В то же время пришло время русского театра. Основательно реформировал европейскую сцену МХАТ, открывший неореалистическую «школу Станиславского». Символисты тяготели к театральности, к мифотворчеству, их идею «нового театра» осуществил В. Мейерхольд, который, по словам Е. Вахтангова, «дал корни театрам будущего». Духом акмеизма, «тоской по культуре прошлого» была пронизана деятельность Московского камерного театра А. Таирова. Другие приоритеты отстаивал «Созерцатель» ФУТУРИСТОВ> в организации которого активно участвовал В. Маяковский. В это время происходило становление оригинальной русской философии. Ее создатели, вслед за В. Соловьевым, очеловечили абстрактную мысль, связали познание мира с познанием человека, отвлеченная наука стала оперировать такими понятиями, как любовь, совесть, вера, грех. Поэтому она оказала такое сильное влияние на искусство.

Как же совмещаются эти успехи с мрачными определениями породившей их эпохи — «кризисная», «переломная», «роковая», «поворотная»? Многие, казалось бы, аксиоматические истины эти времена опровергли, от многих надежд, включая надежды на неограниченные, «ренессансные», возможности человека, заставили отказаться. Ответ есть: само осознание «кризиса» — жизни, сознания, веры — стимулировало активность творческих личностей, поиск новых решений художественных задач, новых жизнестроительных идей взамен утраченных. Искусство кризисной эпохи может быть высоким, но не может не быть трагическим по преимуществу.

В действительности утраты всегда сочетаются с обретениями, разочарования перемежаются с надеждами. Для многих конец XIX — начало XX в. — время ожидания перемен, плодотворного соединения интуиции, духа, мысли, ожидание синтеза и создания на его основе зиждительного искусства, восстановления некогда относительно целостных представлений о том, что есть мир. Синтез — модное слово в среде интеллектуалов начала XX в., а затем и искусствоведов последовавших десятилетий. Синтез явил себя в высоком искусстве, хотя задач за пределами искусства не решил. Но нет периодов, отмеченных только синтезом или только анализом. Модернизм, «жаждавший синтеза», был порождением анализа, в частности, аналитического отношения к структуре художественного текста: разложения его на составляющие элементы и концентрации внимания на одном из этих элементов. Символ, притом в символистском понимании, давно существовал в высоком искусстве, но символисты переосмыслили, заложили теоретическую базу под это существование. Они были по-своему правы, рассуждая о своих давних корнях. Акмеисты в центр эстетической системы поставили слово, футуристы — форму, «слово как таковое».

История русской литературы XX—XXI веков - Учебник и практикум для вузов

Под общей редакцией В. А. Мескина.— Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 411с.— (Высшее образование).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-00234-8

История русской литературы XX—XXI веков – Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

Введение. Культурное сознание в эпоху перехода к Новейшему времени: философия, религия, наука

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 1. Эстетическое многоголосие «серебряного века»

1.1. Пути, перепутья, традиции и новаторство в поэзии. Течения, направления, личности

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

1.2. Реализм, модернизм, неореализм в прозе и драматургии. Сохранение н преодоление традиций

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 2. 1920—1950-е годы

2.1. Литературные группы 1920-х годов. Явление социалистического реализма

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.2. Поэзия пореволюционной России

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.3. Инерция «серебряного века» в поэзии Новейшего времени. А. Ахматова. М. Цветаева. О. Мандельштам. Б. Пастернак

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.4. Тема гражданской войны. И. Бабель. А. Фадеев. М. Шолохов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.5. Творчество за пределами соцреализма. В традициях реализма. М. Зощенко. М. Булгаков. Л. Леонов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.6. Творчество за пределами соцреализма. Обращение к антиутопии. Е. Замятин. А. Платонов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.7. Литература русской эмиграции. Г. Газданов. В. Набоков

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

2.8. Лирика поэтов-фронтовиков.А. Твардовский. К. Симонов. М. Исаковский

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 3. 1950—1960-е годы

3.1. Эволюция проблематики в литературе о Великой Отечественной войне

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

3.2. Антитоталитарная литература. А. Солженицын. В. Шаламов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Список рекомендованной литературы

3.3. Творчество литераторов-сшестидесятников». Ч. Айтматов. В. Розов. Братья Стругацкие

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных заданий

Рекомендуемая литература

3.4. «Эстрадная поэзия».Е. Евтушенко. А. Вознесенский. Р. Рождественский. Б. Ахмадулина

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 4. 1960—1990-е годы

4.1. «Деревенская проза». В. Распутин. В. Белов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.2. Городская проза. Ю. Трифонов. В. Маканин

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Список рекомендованной литературы

4.3. Проблематика сатирической прозы. В. Войнович. Ф. Искандер

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.4. Третья волна русской эмиграции.В. Аксенов. Г. Владимов. С. Довлатов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.5. Стилевые искания в поэзии. Н. Рубцов. А. Кушнер. И. Бродский. Б. Окуджава. В. Высоцкий

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.6. Драматургия. А. Вампилов

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.7. Литература эпохи «перестройки».Открытия словесности «возвращенной» и «потаенной»

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

4.8. Постмодернизм в прозе. С. Соколов. В. Сорокин. В. Пелевин

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 5. Литературная ситуация конца XX — начала XXI века

5.1. Мейнстрим — массовая, коммерческая литература

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

5.2. Лауреаты и номинанты современных литературных премий.Л. Улицкая. М. Шишкин. Д. Быков

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

5.3. Драматургия «новой волны». Л. Петрушевская. Н. Коляда

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

5.4. Поэтические искания па рубеже прошлого и наступившего столетия.С. Гандлевский. Д. Пригов. И. Жданов. Б. Рыжий. В. Полозкова

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы для индивидуальных сообщений

Рекомендуемая литература

Глава 6. В контексте словесности XX века

6.1. Литература народов России

6.2. Детская и подростковая литература

6.3. Процессы в журналистике

6.4. Литературные премии в прошлом и настоящем: победители и номинанты

Глоссарий. Литературоведческие, культурологические термины и понятия, встречающиеся в работах по изящной словесности Новейшего времени