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Франчук – Размышления над страницами Библии

В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Был в моей жизни период, когда много было у меня свободного времени для размышлений. И было это в тюрьме, восемь лет назад. Я действительно благодарен Господу за все то, что было в моей жизни. Это школа. Это сегодня Библия чат - нормально, но в то время...
В то время в тюрьме еще не было Библий. Наоборот, попасть в тюрьму можно было из-за любви к этой книге, за ее издание и распространение и особенно - за образ жизни, который соответствует ее учению.
Пожалуй, больше всего меня удручало то обстоятельство, что Библии у меня не было и не могло быть - ее, конечно же, обязательно бы отняли при первом же обыске, а их, как известно, в тюрьме бывает по нескольку раз в день. Но есть у человека самый надежный тайник для хранения знаний - память. И моей Библией была Библия в памяти.
И вот там, на нарах, и пришла ко мне идея этой книги “Размышления над страницами Библии”. Эта книга была задумана как труд всей жизни - писать ее мне хотелось отдельными выпусками всю жизнь. В тюрьме, опираясь только на память, я написал первые сорок статей. Через год были написаны остальные.
Что будет дальше? Когда будут написаны последующие статьи и будут ли они написаны вообще? Я не знаю. Но каждый день я открываю свою Библию и размышляю над ее святыми страницами. И хочется мне этими мыслями делиться с другими.
Я читал Библию с раннего детства. Первой книгой, которую я прочитал, был, естественно, школьный букварь. Но первая книга после букваря - Святое Евангелие от Матфея. Я и сейчас хорошо помню эту старую книгу в черном переплете, которая принадлежала моему деду. Это была книга еще со старой, дореволюционной орфографией, и в ней были такие буквы, которых я не встречал в букваре. Помнится и сейчас, как мой отец долго объяснял мне значение каждой такой новой для меня буквы.
Недостаточно было бы сказать, что эту книгу бережно хранили в нашей семье - ее прятали в тайнике. Где именно тайник находится, мне тогда еще знать было не положено. Но, наверное, тайник был надежный - частые обыски в нашем доме, и в том числе ночью, не удовлетворяли наших непрошеных гостей. А для меня во время этих обысков самым удивительным было то, что присутствовала «общественность» нашего маленького городка Чёрный Остров на Хмельнитчине в лице завуча нашей школы. И милиционеров тоже первый раз в своей жизни я увидел в нашем доме.
Такое вот было знакомство мое с окружающей жизнью.
Деда моего, как принято говорить теперь, «при Сталине», осудили к 25 годам лишения свободы. И каким-то чудом сумел он сохранить эту книгу в лагерях на строительстве Беломорского канала, в ужасных шахтах Воркуты, в ссылке в суровых степях под Джамбулом, откуда привезли его едва живого и уже неизлечимо больного. Отец мой получил срок 15 лет и тоже чудом Божиим жив остался, пройдя земной ад в шахтах Воркуты.
А вот первая жена моего отца, с которой он прожил только два года и которую последний раз в своей жизни мельком, случайно видел в отдалении в длинном и темном коридоре Хмельницкой тюрьмы (или, быть может, ему просто показалось, что это она?!), когда узниц из женской камеры надзиратели выводили на прогулку, - не вернулась. Она навсегда осталась в холодной Сибири, в Иркутской области. Умерла она в лагере от невыносимых условий жизни и непосильного труда на лесоповале. Не вынесла она срока в 10 лет, и один только Бог знает, где находится ее могила.

В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии

Издание второе, исправленное и дополненное. – Мариуполь: Издательство миссии “Возможность”, 1999. – 200 с.
ISBN 966-7052-37-0

В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии – Содержание

От автора
Предисловие ко второму изданию
  • 1. Сторож Едемского сада
  • 2. Христос в чужом огороде?!
  • 3. Сколько было колен в народе Израильском?
  • 4. Невероятное нашествие перепелов
  • 5. Проклятие Ноя
  • б. Измена Ахитофела
  • 7. Семидал
  • 8. Долгое ожидание
  • 9. Вартимей
  • 10. Почему пришлось покинуть Едемский сад? ..
  • 11. Дочь Иеффая
  • 12. Не начало спасает, а конец
  • 13. Козел отпущения
  • 14. Горе Ламеха
  • 15. Наиболее распространенные ошибки
  • 16. Что значит - Иисус Христос?
  • 17. Кого Евангелие называет верующим?
  • 18. Слово Божие и не Божие
  • 19. Пасха еврейская и христианская
  • 20. Многоязычие русской Библии
  • 21. Церковь в Вавилоне
  • 22. Что случилось на привале?
  • 23. “Жало** апостола Павла
  • 24. Завет соли
  • 25. Спасение через чадородие?
  • 26. Толкование притчей.
  • 27. Не выдавать замуж?!
  • 28. Об уважительности
  • 29. Право священнодействия
  • 30. Богоявление в Ветхом Завете .
  • 31. Падение диавола
  • 32. Третья часть звезд
  • 33. Мария, мать Иисуса
  • 34. “Старец Иосиф"
  • 35. Неизвестные послания
  • 36. Имена Божии
  • 37. Урим и туммим
  • 38. Пещера на горе Мориа
  • 39. Голос ветра
  • 40. До пришествия Христа?
  • 41. Сыновья Мелхолы
  • 42. Кубический город?
  • 43. Зятья Лота
  • 44. Кто убил Голиафа?
  • 45. Слова Канна
  • 46. Песня о "Песне песней Соломона”
  • 47. Возвращение из Вавилонского плена
  • 48. Храм сей строился 46 лет
  • 49. Лжесвидетели
  • 50. Что такое Милло?
  • 51. Игольные уши
  • 52. 39 ударов
  • 53. Покрывало Сарры
  • 54. Жена пророка Осии
  • 55. Судьба города Силома
  • 56. Рабсак
  • 57. Тиршафа
  • 58. Судьба скинии собрания
  • 59. Бодрствующий миндаль
  • 60. Бремя от Господа
  • 61. “Ваал” и “ваал”
  • 62. Исаия, 38 глава
  • 63. Иезекииль, 45 глава .
  • 64. Притча о молодом льве
  • 65. Иаков поклонился жезлу?
  • 66. Разделение материков Земли
  • 67. Странный ритуал
  • 68. Петр или Христос?
  • 69. Страх Исаака
  • 70. Дрова священного дерева
  • 71. Отрекающийся Христос
  • 72. О чистоте пищи
  • 73. Великий Иерей
  • 74. Сеять, как пшеницу
  • 75. Любишь ли ты Меня?
  • 76. Позиция царя Агриппы
  • 77. “Кочующая” Пасха
  • 78. Мамре: дубрава или Аморреянин? ...
  • 79. “Сын” или “внук”?
  • 80. Зоровавель: сын или племянник?
  • 81. Суета и томление духа
  • 82. Падение иудеев
  • 83. Прообраз водного крещения
  • 84. Что хвалишься?
  • 85. Дух Божий носился
  • 86. Нечистые животные
  • 87. Служение рук человеческих
  • 88. Спасение страхом?!
  • 89. Избрание вдовицы
  • 90. Гуманность Иуды?
  • 91. Тринадцатый апостол? ?
  • 92. Книга псалмов
  • 93. Или Измаил - или Исаак
  • 94. Жена Каина
  • 95. Пресвитер или епископ?
  • 96. Что значит - участвовать недостойно.
  • 97. Все Писание полезно
  • 98. Жена левита
  • 99. Уксус на Голгофе
  • 100. Хлебодар и виночерпий
  • 101. Суверенность Бога над делами людей и правительств в книге пророка Даниила
Views 582
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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