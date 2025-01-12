Франчук – Размышления над страницами Библии
Был в моей жизни период, когда много было у меня свободного времени для размышлений. И было это в тюрьме, восемь лет назад. Я действительно благодарен Господу за все то, что было в моей жизни. Это школа. Это сегодня Библия чат - нормально, но в то время...
В то время в тюрьме еще не было Библий. Наоборот, попасть в тюрьму можно было из-за любви к этой книге, за ее издание и распространение и особенно - за образ жизни, который соответствует ее учению.
Пожалуй, больше всего меня удручало то обстоятельство, что Библии у меня не было и не могло быть - ее, конечно же, обязательно бы отняли при первом же обыске, а их, как известно, в тюрьме бывает по нескольку раз в день. Но есть у человека самый надежный тайник для хранения знаний - память. И моей Библией была Библия в памяти.
И вот там, на нарах, и пришла ко мне идея этой книги “Размышления над страницами Библии”. Эта книга была задумана как труд всей жизни - писать ее мне хотелось отдельными выпусками всю жизнь. В тюрьме, опираясь только на память, я написал первые сорок статей. Через год были написаны остальные.
Что будет дальше? Когда будут написаны последующие статьи и будут ли они написаны вообще? Я не знаю. Но каждый день я открываю свою Библию и размышляю над ее святыми страницами. И хочется мне этими мыслями делиться с другими.
Я читал Библию с раннего детства. Первой книгой, которую я прочитал, был, естественно, школьный букварь. Но первая книга после букваря - Святое Евангелие от Матфея. Я и сейчас хорошо помню эту старую книгу в черном переплете, которая принадлежала моему деду. Это была книга еще со старой, дореволюционной орфографией, и в ней были такие буквы, которых я не встречал в букваре. Помнится и сейчас, как мой отец долго объяснял мне значение каждой такой новой для меня буквы.
Недостаточно было бы сказать, что эту книгу бережно хранили в нашей семье - ее прятали в тайнике. Где именно тайник находится, мне тогда еще знать было не положено. Но, наверное, тайник был надежный - частые обыски в нашем доме, и в том числе ночью, не удовлетворяли наших непрошеных гостей. А для меня во время этих обысков самым удивительным было то, что присутствовала «общественность» нашего маленького городка Чёрный Остров на Хмельнитчине в лице завуча нашей школы. И милиционеров тоже первый раз в своей жизни я увидел в нашем доме.
Такое вот было знакомство мое с окружающей жизнью.
Деда моего, как принято говорить теперь, «при Сталине», осудили к 25 годам лишения свободы. И каким-то чудом сумел он сохранить эту книгу в лагерях на строительстве Беломорского канала, в ужасных шахтах Воркуты, в ссылке в суровых степях под Джамбулом, откуда привезли его едва живого и уже неизлечимо больного. Отец мой получил срок 15 лет и тоже чудом Божиим жив остался, пройдя земной ад в шахтах Воркуты.
А вот первая жена моего отца, с которой он прожил только два года и которую последний раз в своей жизни мельком, случайно видел в отдалении в длинном и темном коридоре Хмельницкой тюрьмы (или, быть может, ему просто показалось, что это она?!), когда узниц из женской камеры надзиратели выводили на прогулку, - не вернулась. Она навсегда осталась в холодной Сибири, в Иркутской области. Умерла она в лагере от невыносимых условий жизни и непосильного труда на лесоповале. Не вынесла она срока в 10 лет, и один только Бог знает, где находится ее могила.
В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии
Издание второе, исправленное и дополненное. – Мариуполь: Издательство миссии “Возможность”, 1999. – 200 с.
ISBN 966-7052-37-0
В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии – Содержание
От автора
Предисловие ко второму изданию
- 1. Сторож Едемского сада
- 2. Христос в чужом огороде?!
- 3. Сколько было колен в народе Израильском?
- 4. Невероятное нашествие перепелов
- 5. Проклятие Ноя
- б. Измена Ахитофела
- 7. Семидал
- 8. Долгое ожидание
- 9. Вартимей
- 10. Почему пришлось покинуть Едемский сад? ..
- 11. Дочь Иеффая
- 12. Не начало спасает, а конец
- 13. Козел отпущения
- 14. Горе Ламеха
- 15. Наиболее распространенные ошибки
- 16. Что значит - Иисус Христос?
- 17. Кого Евангелие называет верующим?
- 18. Слово Божие и не Божие
- 19. Пасха еврейская и христианская
- 20. Многоязычие русской Библии
- 21. Церковь в Вавилоне
- 22. Что случилось на привале?
- 23. “Жало** апостола Павла
- 24. Завет соли
- 25. Спасение через чадородие?
- 26. Толкование притчей.
- 27. Не выдавать замуж?!
- 28. Об уважительности
- 29. Право священнодействия
- 30. Богоявление в Ветхом Завете .
- 31. Падение диавола
- 32. Третья часть звезд
- 33. Мария, мать Иисуса
- 34. “Старец Иосиф"
- 35. Неизвестные послания
- 36. Имена Божии
- 37. Урим и туммим
- 38. Пещера на горе Мориа
- 39. Голос ветра
- 40. До пришествия Христа?
- 41. Сыновья Мелхолы
- 42. Кубический город?
- 43. Зятья Лота
- 44. Кто убил Голиафа?
- 45. Слова Канна
- 46. Песня о "Песне песней Соломона”
- 47. Возвращение из Вавилонского плена
- 48. Храм сей строился 46 лет
- 49. Лжесвидетели
- 50. Что такое Милло?
- 51. Игольные уши
- 52. 39 ударов
- 53. Покрывало Сарры
- 54. Жена пророка Осии
- 55. Судьба города Силома
- 56. Рабсак
- 57. Тиршафа
- 58. Судьба скинии собрания
- 59. Бодрствующий миндаль
- 60. Бремя от Господа
- 61. “Ваал” и “ваал”
- 62. Исаия, 38 глава
- 63. Иезекииль, 45 глава .
- 64. Притча о молодом льве
- 65. Иаков поклонился жезлу?
- 66. Разделение материков Земли
- 67. Странный ритуал
- 68. Петр или Христос?
- 69. Страх Исаака
- 70. Дрова священного дерева
- 71. Отрекающийся Христос
- 72. О чистоте пищи
- 73. Великий Иерей
- 74. Сеять, как пшеницу
- 75. Любишь ли ты Меня?
- 76. Позиция царя Агриппы
- 77. “Кочующая” Пасха
- 78. Мамре: дубрава или Аморреянин? ...
- 79. “Сын” или “внук”?
- 80. Зоровавель: сын или племянник?
- 81. Суета и томление духа
- 82. Падение иудеев
- 83. Прообраз водного крещения
- 84. Что хвалишься?
- 85. Дух Божий носился
- 86. Нечистые животные
- 87. Служение рук человеческих
- 88. Спасение страхом?!
- 89. Избрание вдовицы
- 90. Гуманность Иуды?
- 91. Тринадцатый апостол? ?
- 92. Книга псалмов
- 93. Или Измаил - или Исаак
- 94. Жена Каина
- 95. Пресвитер или епископ?
- 96. Что значит - участвовать недостойно.
- 97. Все Писание полезно
- 98. Жена левита
- 99. Уксус на Голгофе
- 100. Хлебодар и виночерпий
- 101. Суверенность Бога над делами людей и правительств в книге пророка Даниила
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