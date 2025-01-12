Франчук – Размышления над страницами Библии

Библия чат - нормально, но в то время... Был в моей жизни период, когда много было у меня свободного времени для размышлений. И было это в тюрьме, восемь лет назад. Я действительно благодарен Господу за все то, что было в моей жизни. Это школа. Это сегодня

В то время в тюрьме еще не было Библий. Наоборот, попасть в тюрьму можно было из-за любви к этой книге, за ее издание и распространение и особенно - за образ жизни, который соответствует ее учению.

Пожалуй, больше всего меня удручало то обстоятельство, что Библии у меня не было и не могло быть - ее, конечно же, обязательно бы отняли при первом же обыске, а их, как известно, в тюрьме бывает по нескольку раз в день. Но есть у человека самый надежный тайник для хранения знаний - память. И моей Библией была Библия в памяти.

И вот там, на нарах, и пришла ко мне идея этой книги “Размышления над страницами Библии”. Эта книга была задумана как труд всей жизни - писать ее мне хотелось отдельными выпусками всю жизнь. В тюрьме, опираясь только на память, я написал первые сорок статей. Через год были написаны остальные.

Что будет дальше? Когда будут написаны последующие статьи и будут ли они написаны вообще? Я не знаю. Но каждый день я открываю свою Библию и размышляю над ее святыми страницами. И хочется мне этими мыслями делиться с другими.

Я читал Библию с раннего детства. Первой книгой, которую я прочитал, был, естественно, школьный букварь. Но первая книга после букваря - Святое Евангелие от Матфея. Я и сейчас хорошо помню эту старую книгу в черном переплете, которая принадлежала моему деду. Это была книга еще со старой, дореволюционной орфографией, и в ней были такие буквы, которых я не встречал в букваре. Помнится и сейчас, как мой отец долго объяснял мне значение каждой такой новой для меня буквы.

Недостаточно было бы сказать, что эту книгу бережно хранили в нашей семье - ее прятали в тайнике. Где именно тайник находится, мне тогда еще знать было не положено. Но, наверное, тайник был надежный - частые обыски в нашем доме, и в том числе ночью, не удовлетворяли наших непрошеных гостей. А для меня во время этих обысков самым удивительным было то, что присутствовала «общественность» нашего маленького городка Чёрный Остров на Хмельнитчине в лице завуча нашей школы. И милиционеров тоже первый раз в своей жизни я увидел в нашем доме.

Такое вот было знакомство мое с окружающей жизнью.

Деда моего, как принято говорить теперь, «при Сталине», осудили к 25 годам лишения свободы. И каким-то чудом сумел он сохранить эту книгу в лагерях на строительстве Беломорского канала, в ужасных шахтах Воркуты, в ссылке в суровых степях под Джамбулом, откуда привезли его едва живого и уже неизлечимо больного. Отец мой получил срок 15 лет и тоже чудом Божиим жив остался, пройдя земной ад в шахтах Воркуты.

А вот первая жена моего отца, с которой он прожил только два года и которую последний раз в своей жизни мельком, случайно видел в отдалении в длинном и темном коридоре Хмельницкой тюрьмы (или, быть может, ему просто показалось, что это она?!), когда узниц из женской камеры надзиратели выводили на прогулку, - не вернулась. Она навсегда осталась в холодной Сибири, в Иркутской области. Умерла она в лагере от невыносимых условий жизни и непосильного труда на лесоповале. Не вынесла она срока в 10 лет, и один только Бог знает, где находится ее могила.

В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии

Издание второе, исправленное и дополненное. – Мариуполь: Издательство миссии “Возможность”, 1999. – 200 с.

ISBN 966-7052-37-0

В. И. Франчук – Размышления над страницами Библии – Содержание

От автора

Предисловие ко второму изданию