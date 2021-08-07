Сергей Французов - Пять житий - Очерки изучения арабо-православной агиографии - Исследование и публикация

Французов - Пять житий - Очерки арабо-православной агиографии
Замысел этой книги складывался постепенно, по мере того как ее будущий автор в ходе подготовки каталога арабо-христианских рукописей Института восточных рукописей РАН (предварительный и, следует отметить, весьма «сырой» вариант которого поступил к нему на доработку в 2005 г.) стал все более основательно и скрупулезно знакомиться с арабоязычной письменной традицией ближневосточных христиан. В сравнении с богатой и разнообразной арабо-мусульманской словесностью, стержнем которой был и остается классический арабский язык, она предстала в виде литературной резервации со специфическим, приближенным к разговорному, языком, собственным стилем, включавшим особые устойчивые формулы, своим репертуаром произведений. Среди них выделялись богословские труды, предназначенные для весьма немногочисленной интеллектуальной элиты христианских общин, литургические и гимнографические сочинения, появлению которых способствовали повседневные потребности духовенства, комментарии к Священному Писанию, гомилии и полемические трактаты, привлекавшие внимание в том числе достаточно многочисленных мирян. Однако жанром, через который народное религиозное чувство наиболее полно выразило себя, стала агиография, понимаемая в широком смысле не только как биографии святых, но и как приписываемые им, Пресвятой Богородице, архангелам и самому Спасителю чудеса, а также как жизнеописания ветхозаветных патриархов, пророков и иных благочестивых верующих в Единого Бога, подвижничество которых пришлось на дохристианскую эпоху. Кроме того, агиография восточнохристианских народов как наиболее доступная для восприятия часть их культурного наследия вызывает неподдельный читательский интерес широких слоев образованных соотечественников, и воцерковленных, и светских.
К сожалению, в уникальном по подбору произведений собрании арабо-христианских рукописей ИВР РАН агиографические сочинения практически не представлены. Однако они выявлены, пусть и в незначительном количестве, в некоторых списках более стандартной по составу соответствующей коллекции Российской национальной библиотеки. С тем большим воодушевлением было воспринято открытие в сентябре 2010 г. в Библиотеке Румынской академии в Бухаресте, в фонды которой автор получил доступ благодаря участию в совместном проекте с коллегами из Института изучения Юго-Восточной Европы той же академии, не известного прежде агиографического сборника, хранящегося под шифром B.A.R. Ms. Orientale 365. Это — далеко не единственная арабо-христианская рукопись в Библиотеке Румынской академии, но, пожалуй, самая интересная среди них. 34 агиографических предания, входящих в ее состав, дают достаточно полное представление о произведениях этого жанра, бытовавших на рубеже средневековья и нового времени у православных арабов, в среде которых она была переписана в конце XVIII в.
Как было справедливо подмечено, «по сравнению с другими восточными агиографическими традициями арабская до настоящего времени менее всего служила объектом целостного изучения». Арабские православные сборники пространных житий, как правило, удостаивались лишь кратких упоминаний у Г. Графа и Ж. Насраллаха. При этом разделение корпуса арабо-православной агиографии «на две группы — переводные и оригинальные тексты, которые требуют различного подхода к их рассмотрению», может быть принято лишь с серьезными оговорками. Будучи однажды переведенными на арабский язык с греческого, жития общехристианских святых многократно перелагались и пересказывались, в том числе в результате изустного бытования, и превращались в неотъемлемую часть арабо-христианского культурного наследия. А так называемые оригинальные жития зачастую оставались на периферии агиографической традиции, поскольку их герои так и не стали широко почитаемыми среди православных арабов.
Сергей Алексеевич Французов - Пять житий. Очерки изучения арабо-православной агиографии. Исследование и публикация
Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — 280 с., ил.
ISBN 978-5-8064-3050-3
Сергей Алексеевич Французов - Пять житий. Очерки изучения арабо-православной агиографии. Исследование и публикация - Содержание
Предисловие
Часть первая. ИССЛЕДОВАНИЕ
- Глава 1. Арабо-православный агиографический сборник в Библиотеке Румынской академии в Бухаресте
- Глава 2. Язык памятников арабо-православной письменной традиции
- Глава 3. Голубка ал-Ма’муна
- Глава 4. Четыре смерти святого Георгия
- Глава 5. Креститель Эмессы
- Глава 6. Прекрасная и неприступная
- Глава 7. Благословен День Воскресный
- Глава 8. Мусульманские реалии и коранические выражения в арабской агиографии (вместо Заключения)
Часть вторая. ТЕКСТЫ
I. Чудо Богородицы в Атрибе
- 1. «Бухарестская» версия
- Текст
- Перевод
- 2. Тайбитская версия
- Текст
- Перевод
II. Житие св. Георгия
- 1. «Бухарестская» версия
- Текст
- Перевод
- 2. Тайбитская версия
- Текст
- Перевод
III. Житие св. Герасима Эмесского
- Текст
- Перевод
IV. Сказание о благочестивой израильтянке Хасане
- Текст
- Перевод
V. Сказание о ниспосланной с небес Грамоте о почитании Дня Воскресного
- 1. «Бухарестская» версия «арабо-православной редакции»
- Текст
- Перевод
- 2. Тайбитская версия «арабо-православной редакции»
- Текст
- Перевод
Список сокращений
Библиография
Словари
Источники
Исследования
Указатели
Указатель географических названий
Указатель теонимов, антропонимов и родовых имен
Указатель этнонимов, наименований конфессий, религиозных братств, монашеских орденов и конгрегаций
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