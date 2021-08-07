Сергей Французов - Пять житий - Очерки изучения арабо-православной агиографии - Исследование и публикация

Замысел этой книги складывался постепенно, по мере того как ее будущий автор в ходе подготовки каталога арабо-христианских рукописей Института восточных рукописей РАН (предварительный и, следует отметить, весьма «сырой» вариант которого поступил к нему на доработку в 2005 г.) стал все более основательно и скрупулезно знакомиться с арабоязычной письменной традицией ближневосточных христиан. В сравнении с богатой и разнообразной арабо-мусульманской словесностью, стержнем которой был и остается классический арабский язык, она предстала в виде литературной резервации со специфическим, приближенным к разговорному, языком, собственным стилем, включавшим особые устойчивые формулы, своим репертуаром произведений. Среди них выделялись богословские труды, предназначенные для весьма немногочисленной интеллектуальной элиты христианских общин, литургические и гимнографические сочинения, появлению которых способствовали повседневные потребности духовенства, комментарии к Священному Писанию, гомилии и полемические трактаты, привлекавшие внимание в том числе достаточно многочисленных мирян. Однако жанром, через который народное религиозное чувство наиболее полно выразило себя, стала агиография, понимаемая в широком смысле не только как биографии святых, но и как приписываемые им, Пресвятой Богородице, архангелам и самому Спасителю чудеса, а также как жизнеописания ветхозаветных патриархов, пророков и иных благочестивых верующих в Единого Бога, подвижничество которых пришлось на дохристианскую эпоху. Кроме того, агиография восточнохристианских народов как наиболее доступная для восприятия часть их культурного наследия вызывает неподдельный читательский интерес широких слоев образованных соотечественников, и воцерковленных, и светских.

К сожалению, в уникальном по подбору произведений собрании арабо-христианских рукописей ИВР РАН агиографические сочинения практически не представлены. Однако они выявлены, пусть и в незначительном количестве, в некоторых списках более стандартной по составу соответствующей коллекции Российской национальной библиотеки. С тем большим воодушевлением было воспринято открытие в сентябре 2010 г. в Библиотеке Румынской академии в Бухаресте, в фонды которой автор получил доступ благодаря участию в совместном проекте с коллегами из Института изучения Юго-Восточной Европы той же академии, не известного прежде агиографического сборника, хранящегося под шифром B.A.R. Ms. Orientale 365. Это — далеко не единственная арабо-христианская рукопись в Библиотеке Румынской академии, но, пожалуй, самая интересная среди них. 34 агиографических предания, входящих в ее состав, дают достаточно полное представление о произведениях этого жанра, бытовавших на рубеже средневековья и нового времени у православных арабов, в среде которых она была переписана в конце XVIII в.

Как было справедливо подмечено, «по сравнению с другими восточными агиографическими традициями арабская до настоящего времени менее всего служила объектом целостного изучения». Арабские православные сборники пространных житий, как правило, удостаивались лишь кратких упоминаний у Г. Графа и Ж. Насраллаха. При этом разделение корпуса арабо-православной агиографии «на две группы — переводные и оригинальные тексты, которые требуют различного подхода к их рассмотрению», может быть принято лишь с серьезными оговорками. Будучи однажды переведенными на арабский язык с греческого, жития общехристианских святых многократно перелагались и пересказывались, в том числе в результате изустного бытования, и превращались в неотъемлемую часть арабо-христианского культурного наследия. А так называемые оригинальные жития зачастую оставались на периферии агиографической традиции, поскольку их герои так и не стали широко почитаемыми среди православных арабов.

Сергей Алексеевич Французов - Пять житий. Очерки изучения арабо-православной агиографии. Исследование и публикация

Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — 280 с., ил.

ISBN 978-5-8064-3050-3

Сергей Алексеевич Французов - Пять житий. Очерки изучения арабо-православной агиографии. Исследование и публикация - Содержание

Предисловие

Часть первая. ИССЛЕДОВАНИЕ

Глава 1. Арабо-православный агиографический сборник в Библиотеке Румынской академии в Бухаресте

Глава 2. Язык памятников арабо-православной письменной традиции

Глава 3. Голубка ал-Ма’муна

Глава 4. Четыре смерти святого Георгия

Глава 5. Креститель Эмессы

Глава 6. Прекрасная и неприступная

Глава 7. Благословен День Воскресный

Глава 8. Мусульманские реалии и коранические выражения в арабской агиографии (вместо Заключения)

Часть вторая. ТЕКСТЫ

I. Чудо Богородицы в Атрибе

1. «Бухарестская» версия

Текст

Перевод

2. Тайбитская версия

Текст

Перевод

II. Житие св. Георгия

1. «Бухарестская» версия

Текст

Перевод

2. Тайбитская версия

Текст

Перевод

III. Житие св. Герасима Эмесского

Текст

Перевод

IV. Сказание о благочестивой израильтянке Хасане

Текст

Перевод

V. Сказание о ниспосланной с небес Грамоте о почитании Дня Воскресного

1. «Бухарестская» версия «арабо-православной редакции»

Текст

Перевод

2. Тайбитская версия «арабо-православной редакции»

Текст

Перевод

Список сокращений

Библиография

Словари

Источники

Исследования

Указатели

Указатель географических названий

Указатель теонимов, антропонимов и родовых имен

Указатель этнонимов, наименований конфессий, религиозных братств, монашеских орденов и конгрегаций