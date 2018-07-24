Русский Путь В истории Русской Православной Церкви XX века имя Патриарха Сергия (Страгородского; 1867-1944), пожалуй, вызывает наибольшие споры и диаметрально противоположные суждения. Он не принадлежит прошлому, он — в настоящем, которое часто проявляет себя либо в отвержении принципов церковно-государственных отношений, сложившихся в эпоху Сталина, либо в объяснении и оправдании их. За спорами, что не удивительно, порой невозможно разглядеть индивидуальные черты самого Патриарха Сергия, который из конкретной личности парадоксальным образом превращается в символ давно ставших достоянием истории лет. Более того, он оказывается в тени «сергианства», — сложного церковно-политического явления, связанного с попыткой некоторых представителей православного священноначалия найти компромисс с безбожными советскими властями и тем самым «спасти» институциональную Церковь.

В этом, думается, и заключается основная проблема изучения жизни Патриарха Сергия, еще при жизни превратившегося в мифологический персонаж — со всеми неизбежными последствиями подобного превращения. Почему так произошло, я и попытаюсь рассказать, анализируя восприятие Патриарха Сергия как в церковных кругах Русской Православной Церкви (РПЦ), так и в среде тех, кто воспринимает Московскую Патриархию исключительно негативно. Но прежде, чем начать говорить об этом, следует в нескольких словах вспомнить об основных вехах жизни нашего героя.

Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология

Сост., вступ. статья, указатель имен С. Л. Фирсова.

СПб.: РХГА, 2017. — 669 с. — (Русский Путь).

ISBN 978-5-88812-826-8

Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология – Содержание

От издателя

С. Л. Фирсов. Прошлое как вызов: к вопросу о психологии восприятия патриарха Московского и Всея Руси Сергия (Страгородского)

I. РАБОТЫ ПАТРИАРХА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО)

Вопрос о личном спасении

<Выступление епископа Сергия (Страгородского) на заседаниях Религиозно-философских собраний> <Фрагменты>

Накануне объявления полной веротерпимости (Поучение на молебне в день основания академии 17 февр. 1905 г.)

Предстоящий Собор и желательные церковные преобразования

Послание (Декларация) Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) и Временного при нем Патриаршего Священного Синода об отношении Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти

Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) и Временного Патриаршего Священного Синода

Памятная записка о нуждах Православной Патриаршей Церкви в СССР. 10 февраля 1930 г.

О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его Заместителя

Журнал № 51 Экстренного заседания Священного Синода 15 мая 1944 г.

II. ВОСПОМИНАНИЯ О ПАТРИАРХЕ СЕРГИИ

Г. П. Георгиевский. Патриарх Сергий Страгородский

Архиепископ Варфоломей (Городцев). Памяти Патриарха Сергия (Из воспоминаний его академического товарища)

Архиепископ Фотий (Тапиро). Крупицы воспоминаний

Е. И. Петровский. В стенах Духовной академии

Архимандрит Нафанаил (Смердынский). Светлый образ Патриарха Сергия

Епископ Александр (Толстопятое). В Бозе почивший Патриарх Сергий

Архимандрит Иоанн (Разумов). Христианский уклад домашней жизни Святейшего Патриарха Сергия

Протоиерей А. П. Смирнов. Москва в Ульяновске.

Епископ Димитрий (Градусов). День святого Афанасия

III. ПАТРИАРХ СЕРГИЙ КАК БОГОСЛОВ И ЦЕРКОВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Н. А. Заозерский. Из академической жизни <Фрагмент>.

Г. В. Флоровский. Пути русского богословия <Фрагмент>.

Архиепископ Гурий. Литературные труды патриарха Сергия

<Епископ Марк (Новоселов)>. Письмо к Н. Н. по поводу Декларации митрополита Сергия (Страгородского) от 16 (29) июля 1927 г.

Митрополит Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов). Выписка из ответа на мнение некоего о необходимости ему (митрополиту) объявить себя Местоблюстителем Патриаршего Престола до времени освобождения из заключения митрополита Крутицкого Петра (Полянского).

Письмо к неизвестному архипастырю по вопросу о местоблюстительстве в Православной Русской Церкви

Митрополит Литовский и Виленский Елевферий (Богоявленский). Разбор постановления группы ярославских иерархов об отложении от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского)

Н. А. Бердяев. Вопль Русской Церкви

Г. П. Федотов. К вопросу о положении Русской Церкви

П. Н. Милюков. Митрополит Сергий и советская власть: 1925-1930 гг.

Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни <Фрагмент>

Священник Михаил (Польский). Положение Церкви в Советской России (Очерк бежавшего из России священника) <Фрагмент>

IV. РАБОТЫ ЦЕРКОВНЫХ И СВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ О ПАТРИАРХЕ СЕРГИИ И ЕГО ПОЛИТИКЕ

П. Г. Рогозный. Несколько новых штрихов к биографии патриарха Сергия (Страгородского)

А. Э. Левитин-Краснов, Б. М. Шавров. Очерки по истории русской церковной смуты <Фрагмент>

Митрополит Мануил (Лемешевский). Патриарх Сергий и обновленческий раскол

Митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). История Русской Православной Церкви

Е. С. Полищук. Патриарх Сергий и его декларация: капитуляция или компромисс?

Игумен Иннокентий (Павлов). Знамение пререкаемое. К 70-летию со дня публикации Декларации митрополита Сергия

А. И. Кырлежев.Экклезиологический аспект сергианства

Священник Александр Мазырин. Вопрос о призвании служителей Церкви в эпоху гонений: два взгляда современников

A. В. Журавский. К вопросу о классификации оппозиционных движений и групп митрополиту Сергию (Страгородскому)

О. Ю. Васильева. Февральская пресс-конференция митрополита Сергия — историческое осмысление и историческое наследие

B. А. Алексеев. «Вечеря в Кремле»

Священник Александр Мазырин. Учредил ли Сталин РПЦ МП?

Д. В. Поспеловский. Русская Православная Церковь в XX веке <Фрагмент>

В. С. Степанов (Русак). Свидетельство обвинения <Фрагмент>

Иеромонах Никон (Белавенец). «Дедушка». (Субъективные заметки «сергианина» к 50-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Сергия)

Протоиерей Александр Ранне. Святейший патриарх Сергий (Страгородский)

Священник Илья Соловьев. Патриарх Сергий Страгородский: оправдавшиеся надежды

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список основных трудов патриарха Сергия (Страгородского)

Список статей и книг о патриархе Сергии и «Сергианстве»

Указатель имен

Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология – А. И. Кырлежев.Экклезиологический аспект сергианства

Если оставить в стороне феномен прокоммунистического «обновленческого» движения, в Российской Церкви пореволюционной эпохи можно выделить два основных направления в церковном сознании и церковной практике «советского» периода. Разделение это связано с решением вопроса о том, как существовать Церкви в коммунистическом государстве, — вопроса, который в середине 20-х годов уже нельзя было обойти.

Два решения и две разные — по существу противоположные — позиции нашли свое выражение в двух документах этого времени: «Соловецком послании» 1927 г. (то есть обращении к советскому правительству епископов, находившихся в заключении в Соловецком лагере) и знаменитой Декларации митрополита Сергия (Страгородского) и его единомышленников 1927 г., положившей начало новым взаимоотношениям Церкви и государства в СССР.

Только прямые гонения на Церковь: террор, аресты, ссылка и заключение священнослужителей, изъятие церковных ценностей, закрытие и разрушение храмов, запреты на религиозную деятельность и т. п. — вполне отрезвили церковное сознание части иерархии и Церкви. После падения самодержавия самоопределения Церкви в секулярном демократическом государстве так и не состоялось — такого государства не возникло.

С приходом большевиков наступила эпоха идеократии, которая не желала иметь никакой Церкви, но вынуждена была по политическим и дипломатическим причинам допустить (а на самом деле организовать) некое подобие Церкви, от начала и до конца контролируемой и «управляемой» со стороны государственной власти. По отношению к этой власти и определяет себя Церковь устами авторов «Соловецкого послания» и Декларации.

В послании соловчан первым делом заявляется принципиальная непримиримость православия и квазирелигиозной коммунистической идеологии как антипода христианства (в плане мировоззрения). Поэтому снова, как и в раннехристианскую эпоху, здесь делается различие между государственной властью и каким-либо ее идеологическим или религиозным обоснованием. Церковь заявляет свои права на полную независимость своей внутренней жизни на основании закона об отделении Церкви от государства, а также принимает на себя обязательства лояльности к существующей власти, но только как власти гражданской, то есть секулярной. Пришло время, когда Церковь оказалась в таком положении, что сама стала апеллировать к принципу разделения с государством, ибо теперь это единственная правовая возможность существовать в безрелигиозном государстве, заявляющем себя государством демократическим.

Иную позицию занял митрополит Сергий в своей Декларации, формально признающей советский закон об отделении Церкви от государства, но практически являющей пример инерции старого церковного сознания, выразившегося здесь, однако, в совершенно извращенной форме: по существу декларация предлагает концепцию церковно-государственной «симфонии», но на этот раз с откровенно антицерковным государством, поставившим перед собой задачу постепенного уничтожения Церкви и религиозной веры в обществе и общественном сознании.

Если соловчане прежде всего различают государство и воспринятую им идеологию, то сергиане «реалистически» воспринимают эти два феномена как нечто единое и неделимое.

Если соловчане предлагают государству отказ от участия Церкви в политике (то есть отказ как от одобрения, так и от неодобрения политики государства), сергиане вписывают Церковь в политическое противостояние коммунистического государства с его противниками («мы не с врагами нашего Советского государства, а с нашим правительством»).

Если соловчане выражают готовность к лишениям и репрессиям (и готовы встретить их «спокойно») в случае отказа властей принять их предложения, то сергиане аргументируют свою соглашательскую позицию именно необходимостью «мира и спокойствия» для Церкви (в условиях реальных гонений!) во что бы то ни стало.

Если соловчане обязуются соблюдать закон об отделении Церкви от государства (одновременно выдвигая требование его исполнения и со стороны государства), то сергиане декларируют свое «повиновение законной власти», а не закону, этой властью провозглашенному, но не исполняемому.

Если соловчане отказываются производить какой-либо суд над епископами-эмигрантами по политическим причинам (эмигранты по своему положению не обязаны подчиняться законам государства, гражданами которого они не являются), то сергиане требуют от эмигрантского духовенства выражения «полной лояльности к Советскому Правительству в общественной деятельности» (требование совершенно абсурдное со стороны церковной власти со всех точек зрения).

Если соловчане требуют возможности созвать церковный Собор, однако при условии полного невмешательства в его работу со стороны власти, то сергиане заранее уверяют власть в том, что предстоящий Собор «соборным разумом» (!) лишь подтвердит занятую ими позицию по отношению к государству (девять епископов заранее предрешают мнение Собора).

Наконец, если соловчане акцентируют свой отказ от ложного свидетельства об отсутствии гонений на Церковь в СССР, то сергиане уже в Декларации (помимо специальных публичных заявлений митрополита Сергия) косвенно высказывают эту ложь в формулировке, ставшей потом обычной в публичных заявлениях церковных иерархов, — выражая «благодарность Советскому Правительству за внимание к духовным нуждам православного населения» (и даже совершая нечто более кощунственное: выражая благодарение Богу, «тако благоволившему о святой нашей Церкви»).