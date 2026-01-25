Отец Киприан любил богословие и, я убежден, любил его больше всего на свете. Но мне думается, что богословом в точном смысле этого слова он не был. Стихия богословской мысли и искания не была его стихией. В богословии он любил прежде всего само наличие его в Церкви, сам факт церковной культуры, весь ее разреженный, возвышающий воздух. И на всех его книгах и статьях лежит отсвет и тепло этой любви. Но своей темы, которой он был бы одержим всю жизнь, своих вопросов, ответу на которые он посвятил бы всего себя, у него не было. Отсюда разнообразие тем, на которые он писал. Эти темы были очень личнныи, они рождались не от осознанной проблемы, а из некоей прихоти любви; в своих писаниях он скорее описывал то, что ему понравилось, что его увлекло, чем анализировал или искал разрешения проблемы. Поэтому его книги - свидетельство больше о нем самом, чем «объективная» наука. Это не значит, что они не научны и не имеют научной ценности. Отец Киприан любил всю технику науки, честность и строгость ее методов.

И все же его ранняя биография архимандрита Антонина Капустина есть столько же книга о нем самом, сколько о Капустине, хотя все в этой биографии строго научно, выверено по источникам, «оправдано» ссылками на документы ... Его «Крины молитвенные» отражают его восприятие богослужения в определенный период его жизни. Лучшие страницы его «Евхаристии» те, в которых нашел свое выражение его личный евхаристический опыт ... Он писал об архимандрите Антонине Капустине, о Константине Леонтьеве, о митрополите Филарете: не знавшим о. Киприана это сочетание покажется странным и ничем «Объективно» не оправданным. Но иррационально оно постольку, поскольку иррациональна любовь. Отец Киприан был человеком не интеллектуального, а эмоционального следа, он не чувствовал потребности в интеллектуальном «выверивании» своих эмоций; поэтому его книги, статьи, заметки неровны, часто противоречивы. Трудно поверить, что его статья «Левитство и пророчество как типы пастырстiювания» в «Живом Предании» (1937 г.) и книга «Православное пастырское служение» (1957 г.) написаны одним и тем же человеком. Но это так потому, что работы его, написанные на протяжении тридцати лет, не были связаны медленным созреванием и вынашиванием одной центральной темы, одного вопроса, одного подхода. Они всегда отражали «данный интерес» автора, движение сердца больше, чем вопрошание ума.

О лицах, событиях, встречах - Записки архимандрита Киприана - Керна

Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021, 826 с.

Серия: Русские судьбы двадцатого века

ISBN: 978-5-7429-1344-3

О лицах, событиях, встречах - Записки архимандрита Киприана - Керна

Диак. Александр Занемонец. Архимандрит Киприан (Керн). Опыт биографии

ВОСПОМИНАНИЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПЕТЕРБУРГ. БЕЛГРАД. БИТОЛЬ

Лесное

Санкт-Петербург

Белград

Отъезд в Македонию. Битоль

Первые впечатления

Семинария

«Леонтьевское»

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРХИЕРЕЯХ

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Епископ Челябинский Гавриил (Чепур)

СЕ, ВОСХОДИМ ВО ИЕРУСАЛИМ. Иерусалимский дневник

ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА

В. В. Вейдле. Памяти отца Киприана

Проторесвитер Александр Шмеман. Памяти архимандрита Киприана

Борис Зайцев. Архимандрит Киприан

Протопресвитер Борис Бобринский. Об архимандрите Киприане

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма И. Ф. Мейендорфу

Именной указатель

Географический указатель