Керн - архимандрит Киприан - О лицах, событиях, встречах
Отец Киприан любил богословие и, я убежден, любил его больше всего на свете. Но мне думается, что богословом в точном смысле этого слова он не был. Стихия богословской мысли и искания не была его стихией. В богословии он любил прежде всего само наличие его в Церкви, сам факт церковной культуры, весь ее разреженный, возвышающий воздух. И на всех его книгах и статьях лежит отсвет и тепло этой любви. Но своей темы, которой он был бы одержим всю жизнь, своих вопросов, ответу на которые он посвятил бы всего себя, у него не было. Отсюда разнообразие тем, на которые он писал. Эти темы были очень личнныи, они рождались не от осознанной проблемы, а из некоей прихоти любви; в своих писаниях он скорее описывал то, что ему понравилось, что его увлекло, чем анализировал или искал разрешения проблемы. Поэтому его книги - свидетельство больше о нем самом, чем «объективная» наука. Это не значит, что они не научны и не имеют научной ценности. Отец Киприан любил всю технику науки, честность и строгость ее методов.
И все же его ранняя биография архимандрита Антонина Капустина есть столько же книга о нем самом, сколько о Капустине, хотя все в этой биографии строго научно, выверено по источникам, «оправдано» ссылками на документы ... Его «Крины молитвенные» отражают его восприятие богослужения в определенный период его жизни. Лучшие страницы его «Евхаристии» те, в которых нашел свое выражение его личный евхаристический опыт ... Он писал об архимандрите Антонине Капустине, о Константине Леонтьеве, о митрополите Филарете: не знавшим о. Киприана это сочетание покажется странным и ничем «Объективно» не оправданным. Но иррационально оно постольку, поскольку иррациональна любовь. Отец Киприан был человеком не интеллектуального, а эмоционального следа, он не чувствовал потребности в интеллектуальном «выверивании» своих эмоций; поэтому его книги, статьи, заметки неровны, часто противоречивы. Трудно поверить, что его статья «Левитство и пророчество как типы пастырстiювания» в «Живом Предании» (1937 г.) и книга «Православное пастырское служение» (1957 г.) написаны одним и тем же человеком. Но это так потому, что работы его, написанные на протяжении тридцати лет, не были связаны медленным созреванием и вынашиванием одной центральной темы, одного вопроса, одного подхода. Они всегда отражали «данный интерес» автора, движение сердца больше, чем вопрошание ума.
О лицах, событиях, встречах - Записки архимандрита Киприана - Керна
Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021, 826 с.
Серия: Русские судьбы двадцатого века
ISBN: 978-5-7429-1344-3
О лицах, событиях, встречах - Записки архимандрита Киприана - Керна
Диак. Александр Занемонец. Архимандрит Киприан (Керн). Опыт биографии
ВОСПОМИНАНИЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПЕТЕРБУРГ. БЕЛГРАД. БИТОЛЬ
- Лесное
- Санкт-Петербург
- Белград
- Отъезд в Македонию. Битоль
- Первые впечатления
- Семинария
- «Леонтьевское»
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРХИЕРЕЯХ
- Митрополит Антоний (Храповицкий)
- Епископ Челябинский Гавриил (Чепур)
СЕ, ВОСХОДИМ ВО ИЕРУСАЛИМ. Иерусалимский дневник
ПАМЯТИ АРХИМАНДРИТА КИПРИАНА
- В. В. Вейдле. Памяти отца Киприана
- Проторесвитер Александр Шмеман. Памяти архимандрита Киприана
- Борис Зайцев. Архимандрит Киприан
- Протопресвитер Борис Бобринский. Об архимандрите Киприане
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Письма И. Ф. Мейендорфу
Именной указатель
Географический указатель
Драгоценные свидетельства внутренней жизни удивительного человека. Его дневники и воспоминания помогают понять некоторые события ХХ века, но ещё больше помогаяю из него выйти куда-то в прошлое