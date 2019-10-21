Священномученика Андроника, архиепископа Пермского, повезли на расстрел ночью, в первом часу. Пять верст ехали на подводах по Сибирскому тракту, а затем дорога вела в лес. В полной темноте среди лесной чащи мученику пришлось самому выкапывать свою могилу, но, поскольку дело продвигалось медленно, а конвоиры спешили скорее разъехаться по домам, палачи тоже взяли в руки лопаты...

Сломить такого «классового врага» оказалось для большевиков невозможным. Да, были оскорбления, была та почти звериная, нечеловеческая ненависть, характеризующая расправы 1918 года, были и последние, какие-то жалкие угрозы палачей уже на краю могилы: дескать, зароем живым. Но по большому счету эти злоба и унижения — обыкновенная трусливая слабость всякой фальши перед лицом человеческой неподкупности.

Святитель даже и не думал скрывать свое неприятие новой власти. И сам его арест — свидетельство прежде всего безоружности властей против правды, которая окрыляла этого мученика. Перед его арестом большевики объявили город на военном положении, выставили огромное количество красногвардейцев — полторы тысячи — для предотвращения любых попыток населения помочь своему святителю. Всё — под покровом ночи, избегая огласки. Невольно вспоминаются евангельские события в Гефсимании — как будто на разбойника вышли вы... взять Меня (Лк. 22, 52).

Архимандрит Дамаскин (Орловский) - Огнь пылающий: Житие священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Кунгурского. Из духовного наследия

Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2019. — 376 с.

ISBN 978-5-86594-258-0

Архимандрит Дамаскин (Орловский) - Огнь пылающий: Житие священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Кунгурского. Из духовного наследия - Содержание

Монахиня Евфимия (Аксаментова). Предисловие

Житие священномученика Андроника (Никольского) «Не по названию только... являлся ты носителем образа ангелов»

Духовный сын и духовный отец святителя Николая Японского

«Говорю то, что думаю»

На самостоятельной кафедре

«Полагаю, что здесь и моя могила»

«Война кончится ничем, хотя бы мы и победили немцев»

Огненное испытание веры от духа антихристова

«Стоял и стою и буду до смерти стоять на страже веры»

Из духовного наследия

Станем добре, станем со страхом, вонмем. Письма архиерея к иереям

1. Требования времени

2. Наша народная русская культура есть культура духа

3. Духовное пастырствование на почве русского народного духа

4. Отрицательные черты в наблюдаемой современной действительности

5. Глубокая вера и чувствительная совесть у народа, мятущаяся при недостатке пастырского руководства

6. Постепенность и жизненность пастырских начинаний. О богослужении

7. Проповедь Евангелия жизни

8. Содружество ревнителей веры и жизни по вере

9. Благотворительность

10. Народная школа

11. Библиотека, читальня и вообще о печатном слове

12. Борьба с пьянством. Общества трезвости

13. Народные богомоления и паломничества

14. Приходские праздники

15. Нынешний соблазн о видимости сектантского благочестия

16. Священник-миссионер

17. Различные обнаружения церковности в деревне и в городе

18. Евангелие Христово должно быть закваской всей жизни по нему

19. Оцерковление жизни во всех ее отправлениях

20. Благодатная почва для Евангелия в духе русского народа

21. Пастырские посещения домов прихожан

22. Научение обрядам и обычаям церковным

Заключение

Наша церковно-народная жизнь как она есть. Размышления епископа, возвратившегося из путешествия по епархии

1. Благоговение народное пред архиерейским саном

2. По-видимому все обстоит благополучно

3. Безотрадное в религиозном и житейском быту народном

4. Живая могучая народная вера как великая духовная сила

5. Не уныние, но бодрость навевает живая народная вера

6. Настоятельная потребность неустанной проповеди для народа

7. Воспитывающее народную веру православное богослужение

8. Воодушевленные молитвенные крестохожде- ния, воспитывающие живую народную веру

9. Необходимость самых частых путешествий архиереев по епархии

10. Желательная картина архиерейских путешествий по епархии

11. Необходимость подготовки к пастырскому служению

12. Пастырско-миссионерские съезды и курсы

13. С чего начинать поднятие церковности на приходе

14. Посещение домов прихожан

15. Влаговременные поводы к научению прихожан

Послесловие

Речь, произнесенная Его Преосвященством Преосвя щеннейшим Андроником, епископом Тихвинским, на общем собрании Новгородского епархиального Братства Святой Софии 17 февраля 1911 года

Памятник апостолу Японии архиепископу Николаю

Неведомые, но благодетельные для человека пути Божественного Промышления

Всем возлюбленным о Христе чадам Омской поместной Церкви

Христос близ есть. Из слова на 5-ю неделю по Пятидесятнице (Рим. 10,1-10)

Всем возлюбленным о Христе чадам Пермской поместной Церкви

К духовенству Пермской епархии

Перед лицом психологии современной разрухи. Обращение к духовенству и ко всем образованным русским людям

«Церковь... объявлена... нелегальной»

«Именем Божиим заклинаю... опомниться»

Христос воскресе! Воистину воскресе! Архипастырский привет на Святую Пасху верным чадам Пермской поместной Церкви

Источники публикуемых материалов

Приложение

Архимандрит Дамаскин (Орловский) - Огнь пылающий: Житие священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Кунгурского. Из духовного наследия - Станем добре, станем со страхом, вонмем. Письма архиерея к иереям. Письма архиерея к иереям. 1. Требования времени

Смута первых годов настоящего двадцатого столетия затронула всю русскую жизнь и действительность. Со всех сторон раздаются жалобы на вольнодумство в народе, упадок веры, на сектантское брожение, на упадок жизни и нравов, на развал семьи, на озорство и хулиганство, на вольность и дерзость молодежи. Но за последнее время подмечается всеми и другое явление — обратное: замечается пробуждение духовной жажды в народе, почему и храмы Божии уже начинают заполняться, с вниманием народ слушает проповедь пастырскую, охотно посещает религиозно-нравственные чтения. Этим пробуждением духовной жажды после минувшего освободительства в значительной степени объясняется и успех разного рода сектантства.

Таким положением дела и надлежит пастырям Церкви Христовой воспользоваться как можно усерднее, чтобы православный народ, не найдя от нас ответа на свои духовные запросы, не ушел на страну далече — к разным лжеучителям. Принять нужно во внимание и весьма малую осведомленность народную, как в городах, так и в деревнях, с основными даже истинами христианского упования. Едва ли всякий сумеет толково рассказать — как он верует. Нередко приходится видеть неисправность и внешнюю, обрядовую. Многие не знают самых употребительных молитв, неправильно совершают крестное знамение и другие православные обычаи. Все это нужно принять строго во внимание, принять решительные меры и усердно заняться духовным просвещением паствы, направлением в церковное русло духовного народного пробуждения, а где нужно — борьбою с начавшимся вольномыслием, сектантством или развалом жизни. <...>

2. Наша народная русская культура есть культура духа

Нашему пастырскому попечению вверен Богом и от Бога церковной властию благочестивый по своей природе русский народ. Для всякого внимательного к народной жизни наблюдателя с несомненностью очевидна особенность народной русской души, народной русской культуры. Наша народная культура есть исключительно культура духа. Во всем укладе жизни, в обычаях, в душевных исканиях, в народном и даже литературном творчестве непременно есть искание нравственной ценности жизни, отношение к ней именно с этой стороны. Все прочее, чисто внешнее, имеет уже второстепенный и попутный смысл и значение, обусловливаемое нравственными основаниями, как это и должно быть всюду и всегда. Конечно, и культура нерусская, хотя и христианская, не пренебрегает нравственными вопросами, прилагая нравственные мерки и ко всей жизни. Но разница глубокая и существенная, разница в самом существе дела. Просто говоря: в европейско-американской культуре вопросы духа, предметы нравственного порядка 186 Станем добре, станем со страхом, вонмем имеют лишь частичное значение, занимая как бы один уголок в этой культуре, а следовательно, и в носителях ее. Всеохватывающего значения они там не имеют. Просто без таких вопросов пока нельзя обходиться. Как нельзя, например, культурному человеку принимать пищу всей пятерней, неудобно и одеваться не по-европейски, так нельзя пока обходиться и без вопросов чисто духовных, обходиться без всякой религии и морали. Это все-таки только лишь порядочность, приличие, но не смысл жизни, не высшая для нее ценность и обоснование ее самой.

Иное представляет культура чисто русская. Для нее и самая жизнь не имеет ценности без ценностей духа, без ценностей нравственных. Только с нравственной стороны расценивается и самая жизнь человека со всеми его поступками и намерениями. Не будет этих нравственных оснований — не будет смысла и в самых высоких и полезных делах человека. Поэтому русский человек, даже испытавший на себе воздействие и нерусской культуры, все-таки смотрит на жизнь как на приложение к делу жизни нравственных запросов духа. В самой жизни поэтому ищет подвига, как несомненного оправдания и для существования человека на земле. Даже отрицательные элементы общества русского в самое свое отрицание вкладывают смысл нравственный. Даже революционеры, добиваясь всевозможных поворотов жизни, стоят за правду жизни, мечтают о том, чтобы только эта правда и была в ней, чтобы при ее господстве воцарилось всеобщее счастье.