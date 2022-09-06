Макарий - Веретенников - Митрополиты Древней Руси
Всякий раз, обращаясь к древним летописям и другим письменным памятникам древней эпохи, мы становимся сопричастниками далеких событий.
Прошлое присутствует рядом с нами в письменности, в архитектуре древних православных храмов, в сохранившихся народных обычаях, в нашей речи.
И чем глубже наши представления о прошлом, тем выше наш образовательный и культурный уровень. Познавая отечественную историю, мы не только приобщаемся к культуре своего народа, но и наследуем лучшие его традиции, опираемся на них в своей созидательной деятельности.
архимандрит Макарий - Веретенников - Митрополиты Древней Руси (X—XVI века)
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. — 1256 с.: цв. вкл.
ISBN 978-5-7533-1099-6
архимандрит Макарий - Веретенников - Митрополиты Древней Руси (X—XVI века) - Содержание
Введение
Предисловие
Подвиг апостола Андрея Первозванного
Предыстория Русской иерархии
ЧАСТЬ 1 Митрополиты всея Руси под омофором Константинопольского патриарха
Глава I. Начало распространения христианства в Русской земле
-
Святой Митрополит Михаил (988—992)
-
Митрополит Леонтий (992—1008)
-
Митрополит Иоанн I (до 1018—1035)
-
Митрополит Феопемпт (1035—1047)
Глава II. Митрополиты-богословы
-
Святой Митрополит Иларион (1051—1054)
-
Митрополит Ефрем (1055—1061)
-
Митрополит Георгий (1062—1076)
-
Святой Митрополит Иоанн II (1076—1089)
-
Митрополит Иоанн III (1090—1091)
-
Святой Митрополит Николай (1093—1104)
-
Митрополит Никифор 1(1104—1121)
-
Митрополит Никита (1122—1126)
-
Митрополит Михаил II (і 130—1145)
Глава III. Нарастание княжеских усобиц на Руси
- Митрополит Климент (Смолятич; 1147—1155)
- Святой Митрополит Константин 1(1156—1159)
- Митрополит Феодор (1161—11 63)
- Митрополит Иоанн IV (1164—II66)
- Митрополит Константин II (1167—1170)
- Митрополит Михаил III (і 171—II74)
- Митрополит Никифор II (1175/76—1202)
- Митрополит Матфей (1209—1220)
- Митрополит Кирилл Ц1225—1233)
- Митрополит Иосиф (1236—1240)
Глава IV. После Батыева разорения
-
Святой Митрополит Кирилл II (уп. 1242—1281)
-
Святой Митрополит Максим (1283—1305)
Глава V. Начало возвышения Москвы
-
Чудотворец Митрополит Пётр (1308—1326)
-
Святой Митрополит Феогност (1328—1353)
-
Чудотворец Митрополит Алексий (1354—1378)
Глава VI. Смута в митрополии
-
Архимандрит Михаил (+ 1379) — кандидат на Русскую митрополию.
-
Митрополит Пимен (1380—1389)
-
Святой Митрополит Дионисий 1(1384—1385)
Глава VII. Беды и успехи Московской Руси. Последующее возвышение первопрестольного града
-
Святой Митрополит Киприан (1375—1390—1406)
-
Святой Митрополит Фотий (1408—1410—1431)
Глава VIII. Княжеские усобицы, борьба за великое княжение
-
Митрополит Герасим (1433—1435)
-
Митрополит-кардинал Исидор (1436—1441)
ЧАСТЬ 2 Автокефалия Русской Церкви
Глава I. Утверждение самостоятельного бытия Русской Церкви
-
Чудотворец Митрополит Иона (1448—1461)
-
Святой Митрополит Феодосий (1461—1464)
-
Святой Митрополит Филипп I (1464—1473)
Глава II. Усиление влияния князя на церковные дела. Борьба с ересью
-
Святой Митрополит Геронтий (1473—1489)
-
Ересь жидовствующих. Митрополит Зосима (1490—1494)
-
Святой Митрополит Симон (1495 — tI511)
Глава III. Сведенные с престола
-
Митрополит Варлаам (1511—1521)
-
Митрополит Даниил (1522—1539)
-
Святой Митрополит Иоасаф (1539—1542)
Глава IV. Расцвет русской культуры
-
Чудотворец Митрополит Макарий (1542—1563)
-
Митрополит Афанасий (1564—1566)
Глава V. Царский произвол
-
Чудотворец Митрополит Филипп II (1566—1568)
-
Митрополит Кирилл III (1568—1572)
-
Митрополит Антоний (1572-1581)
-
Митрополит Дионисий II (1581—1586)
-
Имена Митрополитам Киевским от крещения Владимирова
Заключение
Некоторые итоги исследования
Приложение
Древнее «часомерие»
Список сокращений, используемых в библиографических ссылках
Об авторе
архимандрит Макарий - Веретенников - Митрополиты Древней Руси (X—XVI века) - Введение
В XIX веке различными авторами был создан целый ряд разнообразных исследований по Истории Русской Церкви. Но в начале XX века традиция написания таких трудов, можно сказать, прерывается. В последующее время начинается становление так называемой марксистской исторической науки, что связано с именем М. Н. Покровского (1868—1932). В написании труда «Русская история с древнейших времен» под его редакцией, в котором освещается история России с марксистских позиций, принимал участие Н. М. Никольский (1877—1959). Это был востоковед, историк ближневосточных религий. Он написал ряд глав в «Русской истории с древнейших времен». Позднее эти главы были им переработаны и составили отдельную книгу. Совет Союза воинствующих безбожников в 1931 году издал «Историю Русской Церкви» Н. М. Никольского. Как характеризует этот труд А. В. Карташёв, «большевики нашли в лице Н. М. Никольского, вероятно, искреннего исполнителя очередного "соц.-заказа" для очернения и унижения Русской Церкви»[1]. Книга проникнута презрением к Православию, к вере отцов и нашей Церкви. Данное издание, вышедшее в 1930 и 1931 годах, незадолго до начала «безбожной пятилетки» 1932—1937 годов, явилось не вкладом в развитие церковно-исторической науки, а было призвано способствовать атеизации нашего народа. В 1983 году эта книга была выпущена третьим изданием[2].
В то время, когда у нас были закрыты духовные учебные заведения, русские ученые за рубежом создали практически два исторических труда. Более известен автор «Очерков по истории Русской Церкви» Антон Владимирович Карташёв, скончавшийся в 1960 году в Париже. Первоначально он был доцентом Петроградской духовной академии, обер-прокурором Святейшего Синода, а затем министром вероисповеданий во Временном правительстве, участвовал в работе Поместного Собора 1917—1918 годов. Позднее А. В. Карташёв стал профессором в Сергиевском институте в Париже, готовившем кадры православного духовенства для стран Западной Европы и Америки. В 1920—30-е годы он оставался единственным историком Русской Церкви на академической кафедре. В 1951 году издательство «ИМКА-Пресс» в Париже выпустило его двухтомник «Очерки по истории Русской Церкви». Третий том остался в рукописи. Ныне его труд по отечественной церковной истории является, можно сказать, довольно популярным в книгоиздании. В 1991 году «Очерки...» были переизданы репринтом в московском издательстве «Наука». Затем последовало репринтное воспроизведение 1993 года, осуществленное издательством «Тегга» в уменьшенном формате и суперобложке. Третье переиздание было осуществлено в 1997 году и т.д.[3] Исследование А. В. Карташёва доведено до начала XIX века, времени императора Павла I (1786—1801). Следует отметить, что до эпохи середины XVI века и по структуре, и по стилю своего изложения он следует труду Е. Е. Голубинского. Очень важна и полезна библиография, помещенная А. В. Карташёвым в конце глав своей книги.
Одновременно с А. В. Карташёвым, трудившимся в Париже, в Америке, в Джорданвилльской семинарии, преподавал Николай Дмитриевич Тальберг (+ 1967). Его «История Русской Церкви» первоначально вышла в Нью-Йорке в 1954 году. В России она впервые была репринтирована сорок лет спустя, в 1994 году, и затем неоднократно переиздавалась.[4] Изложение истории автор завершает 1917 годом, и по своему содержанию его труд близок к исследованию П. В. Знаменского.[5] Диакон Владимир Русак более известен своим исследованием, посвященным истории гонений на Русскую Церковь в XX веке, которое было издано на Западе, а позднее переиздано на Родине.[6] Преподавая Историю Русской Церкви в Джорданвилле, он затем издал материалы своих занятий.[7] В конце своего труда автор говорит о Русской Зарубежной Церкви, а также и о Катакомбной. Завершается его труд справочным материалом — перечнем иерархов Русской Церкви, Зарубежной и Катакомбной. Затем следует список русских князей, царей и императоров, и в конце даны перечень важнейших исторических событий и именной указатель.
В наше время были осуществлены перепечатка и репринтное переиздание работ церковных историков — авторов предшествующего периода. Большую роль в воссоздании книжного фонда исторической литературы сыграло издательство Крутицкого Патриаршего подворья в Москве, которое репринтировало труд профессора Казанской духовной академии П. В. Знаменского[8] (+ 1917) и профессора Московской духовной академии Е. Е. Голубинского[9] (+ 1912). Важным дополнением к труду последнего является том со справочными материалами, включающими именной указатель к его «Истории...», облегчающий работу с объемным трудом[10].
[1] Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959 - Т. I. С. 37.
[2] Н. С. Гордиенко в предисловии к «Истории...» говорит о необходимости продолжения успешного дела, начатого Н. М. Никольским, т.к. в преддверии 1000-летия Крещения Руси «богословско-церковные круги Московской патриархии пытаются использовать эту дату для прославления русского православия и создания ему репутации социально прогрессивной силы, стимулятора духовного прогресса общества» (Никольский Н. М. История Русской Церкви. М., 1983. С. 20). Спустя пять лет в том же Издательстве политической литературы вышла книга «Как была крещена Русь» (М., 1988), в которой говорится, что «труд Н. М. Никольского некоторые вопросы излагает слишком упрощенно, кое-что просто вызывает возражения» (с. 14). В книге приводятся некоторые вопросы к труду Н. М. Никольского, например: «Верно ли, что русская церковь "была колонией" Константинопольского Патриархата?» и т.д. (Там же. С. 15).
[3] Укажем последние издание данного труда: Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. Минск, 2007; То же. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009.
[4] Укажем еще два издания: Тальберг Н. История Русской Церкви. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1997. Переиздана в 2008 г. Известны также другие издания: 2000, 2001, 2004, 2007 гг.
[5] Подобно А. В. Карташёву, который одновременно с русской историей преподавал общую церковную историю и написал книгу «Эпоха Вселенских Соборов» (М., 1994)' Н. Д. Тальберг опубликовал свою «Историю христианской Церкви» (М.: «Интербук»; Нью-Йорк: «Астра», 1991).
[6] См.: Степанов В. (Русак). Свидетельство обвинения: В 3 т. М., 1993.
[7] См.: Русак В. История Русской Церкви. Со времени основания до наших дней. США, 1993.
[8] См.: Знаменский П. В. История Русской Церкви: учеб. рук-во. Paris; М., 1996. (Материалы по истории Церкви. Кн. ю). Данный труд был переиздан в 2000 г.
[9] См.: Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: Т. 1. Ч. 1—2; Т. 2. Ч. 1—2. М.: Крутицкое Патриаршее подворье; Общество любителей церковной истории, 1997—1998. (Материалы по истории Церкви. Кн. 16—19).
[10] См.: Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского с приложением «Воспоминаний» Е. Е. Голубинского и именного указателя к «Истории Русской Церкви». М., 1998. (Материалы по истории Церкви. Кн. 20).
23/10/2016
Интересное издание!
Есть мнения по этой книге?
Знаю этого автора очень хорошо. Он начинал с исследований по митрополиту Московскому Макарию (XVI в.). Скурпулёзно изучил всю эпоху, связанную с его деятельностью, всю жизнь митрополита до последней точки, всю его церковную и государственную деятельность. Написал по нему ряд работ и защитил диссертацию магистерскую при МДА (эта церковная степень равна докторской по болонской систем, как-то так). Затем написал ряд работ по московским митрополитам периода царствования Иоанна Грозного (эта книга есть на сайте), а затем уже замахнулся на этот грандиозный труд. Точнее, этот труд - результат ряда его отдельных исследований по каждому митрополиту, которые публиковались в разных изданиях, а теперь вот соеденины в единый "талмуд". :-) Исследователь очень ответственный, пунктуальный, скурпулёзно работает с источниками. Конечно, как и у любого другого исследователя, у него можно найти какие-то мелкие огрехи, но я бы этот труд очень рекомендовал к прочтению и изучению. И еще его отдельные работы по митрополиту Московскому Макарию.