Всякий раз, обращаясь к древним летописям и другим письменным памятникам древней эпохи, мы становимся сопричастниками далеких событий.

Прошлое присутствует рядом с нами в письменности, в архитектуре древних православных храмов, в сохранившихся народных обычаях, в нашей речи.

И чем глубже наши представления о прошлом, тем выше наш образовательный и культурный уровень. Познавая отечественную историю, мы не только приобщаемся к культуре своего народа, но и наследуем лучшие его традиции, опираемся на них в своей созидательной деятельности.