В основу данной монографии положено исследование коптских текстов, посвященных мученикам. Все эти произведения относятся к агиографии — определенному виду религиозной литературы. Сам термин «агиография» имеет двоякое значение. Под ним понимается, во-первых, совокупность литературных памятников, посвященных святым или святыням, во-вторых — научная дисциплина, занимающаяся их изучением. В этом значении западными учеными с XVII в. широко применялся термин «агиология». Постепенно он стал вытесняться словом «агиография», использование которого зафиксировано с начала XIX в., хотя в русской традиции в этом столетии был еще в ходу термин «агиология».

На современном этапе агиология представляет собой раздел богословия, «в задачу которого входит изучение святости как явления благодати Божией в мире, святых и их почитания, путей достижения святости». Изначально применявшееся только по отношению к христианским текстам, на данный момент определение «агиография» может употребляться в отношении святых всех религиозных традиций. Поскольку объект нашего рассмотрения — одна из христианских литературных традиций, а именно традиция Египта, то в нашем случае понятие «агиография» мы можем сузить до того раздела христианской литературы, который объединяет «жизнеописания христианских подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные слова, сказания об обретении и о перенесении мощей».

Франгулян Лилия - Агиографический мир мучеников в коптской литературе

Отв. ред. С. А. Моисеева;

Институт востоковедения РАН

М.: ИВ РАН, 2019. 260 с.

ISBN 978-5-89282-884-0

Франгулян Лилия - Агиографический мир мучеников в коптской литературе - Содержание

Введение

Список сокращений

Глава 1. Исторический и литературный контекст

1.1 Исторический контекст

1.2 Основные агиографические жанры 1.2.1 Мученичество 1.2.2 Житие 1.2.3 Энкомий 1.2.4 Сборники посмертных чудес

1.3 Коптская агиография о мучениках 1.3.1 Периодизация коптской агиографии 1.3.2 Классификация мученичеств 1.3.3 Проблема оригинальности текстов 1.3.4 Типы циклов и их состав 1.3.5 Причины появления древнеантиохийского цикла 1.3.6 Псевдоисторический литературный компонент



Глава 2. Композиция и поэтика текстов о мучениках

2.1 Особенности коптских мученичеств 2.1.1 Распространенные элементы композиции 2.1.2 Художественные приемы 2.1.3 Трансформация коптских martyria

2.2 Особенности коптских энкомиев 2.2.1 Композиция энкомиев и житий 2.2.2 Своеобразие посмертных чудес 2.2.3 Отступления в энкомиях, житиях и сборниках чудес 2.2.4 Энкомии коптских авторов в свете творчества отцов Церкви



Глава 3. Значимые персонажи, сюжеты и мотивы

3.1 Характеристика основных персонажей 3.1.1 Специфика главных героев 3.1.2 Образ Диоклетиана 3.1.3 Юлий Акфахский: функции персонажа

3.2 Персонажный уровень как инструмент интертекстуальности

3.3 Сюжеты, навеянные реалиями

3.4 Сюжеты, выстраивающие религиозную картину мира 3.4.1 Сюжеты о посмертной участи и загробном мире 3.4.2 Вероучительное содержание

3.5 Центральное положение Египта

Заключение

Приложение. «Энкомий св. Виктору» Феопемпта Антиохийского. Перевод и комментарии

Издания коптских текстов

Список использованных источников и литературы

Источники

Исследования

Электронные ресурсы

Указатель имен и географических названий

Summary

Table of Contents

Франгулян Лилия - Агиографический мир мучеников в коптской литературе - Заключение

В данной работе были рассмотрены коптские тексты в честь мучеников Древней Церкви. Хотя мы сосредоточились лишь на части памятников и, возможно, какие-то особенности остались за рамками нашего исследования, но это не мешает нам выделить главные характеристики произведений, сделать обобщающие выводы и придать этому литературному явлению более или менее четкие очертания. При сопоставлении истории Коптской Церкви I тысячелетия по P. X. и классификации коптских мученичеств становится очевидной отличительная черта агиографии данной традиции. Теоретически соответственно трем эпохам, которые переживала Коптская Церковь: древней, эпохи христологических споров и первых веков арабского владычества, — должно было бы происходить обогащение агиографии историями о новомучениках, а между тем доминирующим героем martyria остается мученик Древней Церкви. Предположительно, в VII־VIII вв. авторы стремились посредством агиографии выстроить самоидентификацию коптов на основе этого персонажа и тем самым сплотить общину. Агиографические памятники, анализируемые в данной монографии, возможно, представляют собой одну из первых попыток предотвратить угрозу ассимиляции, потому вероятное время их распространения — это относительно спокойный ранний период после арабского завоевания, до ужесточения религиозной и налоговой политики в халифате.

Коптские тексты формировали псевдоисторический литературный пласт, несомненно частично основанный на реальности. Для придания авторитета описываемым событиям тексты псевдоатрибутировались известным отцам Церкви, но, помимо них, произведения приписывались и церковным деятелям, о которых ничего не известно. Вопрос, существовали ли таковые на самом деле или были частью вымышленной реальности, до открытия новых памятников во многих случаях остается нерешенным. Как бы то ни было, для коптских авторов было важно доказать читателям достоверность передаваемых сведений, поэтому они использовали определенный литературный прием, вкладывая в уста псевдоавторов автобиографические свидетельства. Ряд текстов объединяется в циклы, гомилетические и агиографические. Самый ранний из последних — древнеантиохийский — сформировался при патриархе Дамиане (конец VI — начало VII в.). В нем засвидетельствовано большое число мучеников родом из Антиохии, пострадавших в Египте, мощи которых остались в регионе, где они были казнены, тем самым повышая его значимость. Одной из целей создания этих текстов было сближение с Антиохийским патриархатом. Затем на основе древнеантиохийского цикла появились и другие агиографические циклы. Из литературного анализа явствует, что тексты, посвященные древним мученикам, в первую очередь подразделяются на мученичества и немученичества. Последние озаглавлены как «энкомии», но, по сути, сюда входят и энкомии, и жития мучеников, и сборники посмертных чудес. При этом энкомии отличаются от житий мучеников лишь наличием риторических отступлений. Мученичество, житие мученика и сборник посмертных чудес разграничиваются по таким параметрам, как композиция, упоминания об авторстве, риторические отступления, характер чудес, роль определенных персонажей.

Сборники посмертных чудес представляют собой совокупность увлекательных и назидательных историй, в которых святой хотя и совершает ключевое действие (чудо), с литературной точки зрения выступает в повествовании не главным, а эпизодическим персонажем. Классификация посмертных чудес наглядно показывает, от чего авторы предостерегали паству (неисполнение обета, пренебрежение молитвой, немилосердие к ближним, воровство и т.д.). Коптские martyria выстраиваются по образцу греческих, и в них используются общехристианские топосы: диалоги с гонителями, обвинение в магии, разнообразные пытки, чудеса, мученичества второстепенных персонажей, демонстративное противостояние гонителям и т.д. Коптское же своеобразие проявляется в подаче материала, в том выборе из многочисленных вариаций, который делали авторы. Помимо этого, ряд общих мест приобретает отличительные черты, несвойственные другим традициям (упоминание 70 или 72 идолов, явление мученику Христа с архангелами). Есть элементы композиции, воеходящие к коптской апокрифической традиции (особая форма завета мученику от Бога) и отчасти к древнеегипетской (воскрешение мученика). Сопоставление анализируемых произведений с более ранней традицией показало, как изменились композиция текстов и авторский подход к написанию мученичеств. Если ранние тексты представляют собой сухой допрос, а поведение подсудимого адекватно ситуации, то в martyria, написанных спустя столетия после гонений, мученик изображается иначе: он ведет себя вызывающе, унижает правителей, бесстрашно проходит многочисленные пытки. Хотя авторы свободно оперируют разными сюжетами и мотивами, ни один из безымянных агиографов, очевидно, не ставил целью написать произведение, поражающее своими литературными достоинствами или выверенностью фактов.