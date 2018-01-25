Всякое человеческое знание — начиная с повседневного знания, лежащего в основе нашей практической жизни, и кончая высшими достижениями и самыми углубленными открытиями науки и философии — отвечает на вопрос: что подлинно есть? каково содержание реальности? Если часто различают простое описание состава реальности от причинного объяснения, то легко видеть, что то и другое все же в конечном счете совпадает, ибо открытие причин явлений есть тоже открытие состава реальности — именно той, которая «производит» данное явление, или из которого оно «проистекает».

Как бы велико ни было в других отношениях различие между возвышенной задачей rerum cognoscere causas (познать причину вещей (лат.). — Ред.) и самым примитивным, непосредственным восприятием того, что стоит перед нашими глазами, — в обоих случаях знание направлено на раскрытие состава реальности и отвечает на вопрос: что подлинно есть? Мы вынуждены беспрерывно ставить и разрешать этот вопрос по двум причинам: во-первых, чтобы обогащать или расширять наше знание, и, во-вторых, чтобы исправлять его. Всякое человеческое знание неизбежно ограничено; оно охватывает фактически лишь ничтожную часть реальности, и за его пределами лежит (пользуясь извест- ным сравнением Ньютона) безграничный океан неизвестного.

Франк Семен - Реальность и человек: метафизика человеческого бытия

Минск : Белорусская Православная Церковь, 2009. 560 с.

ISBN 978-985-511-148-2

Франк Семен - Реальность и человек: метафизика человеческого бытия - Содержание

РЕАЛЬНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК

Предисловие

Глава первая. Действительность и реальность 1. Действительность и идеальное бытие 2. Реальность субъекта 3. Реальность как духовная жизнь 4. Трансцендирование. Реальность как основа моего бытия 5. Реальность как всеобъемлющая полнота и как основа объективной действительности

Глава вторая. Реальность и ее познание 1. Познание реальности как конкретное описание и умудренное неведение 2. Реальность как единство противоположного и как конкретное единство многообразия 3. Красота. Реальность в эстетическом опыте 4. Реальность в опыте общения 3. Реальность в нравственном опыте 6. Реальность как жизнь. Единство актуальности и потенциальности

Глава третья. Идея и реальность Бога 1. Разум и вера. Проблематика религиозного опыта 2. Бог как реальность в составе внутреннего опыта 3. Идея Бога и самоочевидность Его реальности

Глава четвертая. Человек и Бог 1. Двуединое существо человека и идея Богочеловечности 2. Идея безусловной трансцендентности Бога и ничтожества человека 3. Безрелигиозный гуманизм и его саморазложение 4. Антиномизм отношения между Богом и человеком 5. Двойственность человеческого духа. Нетварное начало человеческого существа 6. Творческая природа человека

Глава пятая. Грех и свобода 1. Проблематика греха и свободы 2. Свобода как стихия безосновной спонтанности. Существо греха и истинный смысл «первородного греха» 3. Две сферы человеческого бытия. Задача ограждения жизни от зла и задача преодоления греха

Глава шестая. Человек между миром и Богом 1. Степень и характер природного совершенства мира 2. Раздор между человеком и миром 3. Сродство между человеком и миром как проявлениями единой реальности 4. Мир и человек как творения Божии 5. Трагизм и гармония бытия



КРУШЕНИЕ КУМИРОВ

Предисловие

1. Кумир революции

2. Кумир политики

3. Кумир культуры

4. Кумир «идеи» и «нравственного идеализма»

5. Духовная пустота и встреча с живым Богом

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Предисловие

1. Вступление

2. «Что делать?»

3. Условия ВОЗМОЖНОСТИ СМЫСЛА жизни

4. Бессмысленность жизни

5. Самоочевидность истинного бытия

6. Оправдание веры

7. Осмысление жизни

8. О духовном и мирском делании

Франк Семен - Реальность и человек: метафизика человеческого бытия - Предисловие

В предлагаемой книге я пытаюсь дать более зрелую и углубленную формулировку философской системы, которая складывалась в моей мысли в течение около сорока лет и первую редакцию которой я изложил в книге «Предмет знания», 1915 (французский перевод «La Connaissance et l’Etre», 1937). За эти долгие годы мои воззрения, конечно, эволюционировали, но определяющая мое мировоззрение центральная интуиция бытия как сверхрационального всеединства осталась неизменной. Первые две главы книги посвящены уяснению идеи реальности как основоположного бытия, отличного от бытия как объективной действительности; третья глава пытается философски уяснить и оправдать идею Бога как первоисточника реальности и как начала абсолютной святыни. Эти три главы имеют значение общефилософского введения в проблему человека. Книга в целом, таким образом, есть опыт метафизики человеческого бытия или философской антропологии (первый набросок которой дан в моей книге «Душа человека», 1917).

Основной мой тезис есть утверждение неразрывной связи между идеей Бога и идеей человека, т. е. оправдание идеи «Богочеловечности», в которой я усматриваю самый смысл Христианской Веры; тем самым основной замысел книги есть преодоление того рокового раздора между двумя верами — верой в Бога и верой в человека, — который столь характерен для европейской духовной жизни последних веков и является главным источником Тезис этот в общем, несмотря на различия в его обосновании и формулировке, сходен с основной религиознофилософской интуицией Вл. Соловьева. Я должен — к стыду моему — признаться, что это сродство уяснилось мне самому только после того, как изложенное в книге построение окончательно сложилось во мне. Влияние на меня мировоззрения Вл. Соловьева было, очевидно, бессознательным. Но я охотно и с благодарностью признаю себя в этом смысле его последователем. Сознательно моя философская мысль определена — как это, может быть, известно читателю, знакомому с прежними моими работами — платонизмом вообще и, в частности, влиянием двух величайших его представителей — Плотина и Николая Кузанского. Многим я обязан и знакомству с мистической литературой.

Из основной идеи «Богочеловечности», как я ее понимаю, вытекает сочетание трезвого сознания несовершенства эмпирического бытия и потому трагизма положения человеческой личности в мире, с метафизическим восприятием бытия как гармонического всеединства, имеющего свою первооснову в абсолютном Духе и абсолютной Святыне. Отдавая должное элементу правды во владеющем нашей эпохой остром сознании трагизма человеческого существования, я пытаюсь показать, что оно согласимо с осмысляющей жизнь и примиряющей религиозной установкой. Я предвижу, что моя книга не удовлетворит ни один из двух лагерей, на которые распалась современная духовная жизнь. Философам и людям неверующей мысли она представится незаконным смешением независимой рациональной мысли с традиционной религиозной верой; богословы и люди просто верующие без размышления признают незаконной саму попытку свободного философского осмысления вопросов, единственный ответ на которые они находят в авторитете положительного откровения и традиционного церковного учения.

Отвержение углубленной, ориентированной на религиозном и метафизическом опыте философской мысли и предубеждение против нее характерно для обоих этих лагерей и для всей духовной атмосферы нашей эпохи. В ответ на это мне достаточно здесь просто сказать, что я следую классической традиции философии. Остается неоспоримым фактом, что во все эпохи расцвета духовной культуры — в афинском просвещении V—IV веков до Р. X., на апогее средневековой культуры в XIII веке, в эпоху Ренессанса, в эпоху бурного роста научной мысли XVII века, в немецком идеализме конца XVIII и начала XIX века — философия одновременно была и независимой, и религиозной. И именно в этой своей классической форме была и нужной всем мыслящим людям, и плодотворной. И, напротив, пренебрежительное и отрицательное отношение к самому замыслу философии осмыслить тайны бытия есть признак упадка духовной культуры. Как бы то ни было, но кто, как говорил Гегель, «обречен быть философом», того, при всей скромности, не смутит критика, основанная на непонимании или отвержении истинного существа философии.

Из существа того «умудренного неведения», из которого истекают все мои мысли, само собой следует, что всякая философская система, — а значит, и моя собственная, — в качестве попытки рационально выразить сверхрациональное существо реальности, должна пониматься только как приблизительное, схематическое и в лучшем случае лишь относительно верное отображение подлинной истины бытия. Эта подлинная истина остается путеводной, но именно поэтому недостижимой звездой. Как гласит арабская поговорка: «Бог знает лучше».

Лондон, сентябрь 1949 г.

С. Франк