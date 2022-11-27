Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франкенберг - Путь древних мудрецов

Франкенберг - Путь древних мудрецов
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series A terra ad solem (12 books)
Абрахам фон Франкенберг, шлезийский дворянин и аристократ из Людвигсдорфа, жил в одно время с Якобом Бёме и подобно Верденхагену цитировал его в своих трактатах. В своих письмах и имеющихся манускриптах, он рассказывает, что в 1617 году (после того как он весьма преуспел в занятиях наукой и особенно в красноречии, однажды, во время траурной церемонии через рок Божий вразумлен был) в своем первом искушении из-за множества противоречий и различных суждений в вере, благодаря постоянному бодрствованию и молению в истинной религиозности, наряду с другими удивительными действиями в самом себе, был приведен в умиротворенный саббат. В таком состоянии и неописуемой словами силе, он услышал и увидел свет всех светов. Наконец здесь ему было указано, что истинное учение и спасительная вера приходит тогда, когда “Адам в нас умирает и будет жить Христос”. После этого откровения он весьма укрепился, найдя подобное учение у Павла и в Немецкой Теологии, Таулера, Фомы Кемпийского, Вайгеля, И. И. Арндта, Швенкфельта и других. Затем, впоследствии, фон Франкенберг прошел через многие искушения: внутренние и внешние, через мучительные противоречия плоти.
Свои юные годы он провел в отцовском имении Людвигсдорф, в четырех милях от Бреслау в герцогстве Эльском. И хотя здесь фон Франкенберг жил в глубокой тиши и уединении, административное управление хозяйством он передал своему младшему брату, избавившись, таким образом, от всех мирских забот. Во время свирепой чумы в 1634 году, он в полном одиночестве принимал инфицированных больных, собственноручно лечил, хоронил, другими словами, заботился о них, при этом подвергая себя смертельной опасности. Церковные проповедники упрекали фон Франкенберга в том, что он не ходил к ним исповедоваться и узнали, что когда он последний раз шел причащаться, то вместо вина вкусил чистой воды. Это и тогдашняя военная ситуация послужили причиной тому, что в конце концов он, ввиду своего бедственного положения и других обстоятельств перебрался в 1645 году в Данциг, и продолжительное время находился у знаменитого математика Яна Гевелия, которого считал своим большим другом. И хотя фон Франкенберг тогда претерпевал немало лишений, но считал, что лучше оставаться в таком положении, чем вступить на службу при дворах, куда его настойчиво приглашали князья Эльские и курфюрсты Бранденбургские.

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica

(Серия «А terra ad solem»)
К. : ИП Береза, 2012.- 320 с. .
ISBN 978-966-195-010-7

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica - Содержание

Предисловие
Via Veterum Sapientum или Путь древних мудрецов
Theophrastia Valentiniana
Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень
Первая часть. О Творце Книги Природы
  • Первая глава. О великой тайне творения
  • Вторая глава. О всеобщих добродетелях Элементов
  • Третья глава. О склонностях и действиях Астральных Семян
Вторая часть. О семи величайших листах великого мира, и первом из них - Элементе Земля
  • О третьем листе великого мира, элементе Воздуха
  • О четвертом листе великого мира - элементе Огне
  • О пятом листе великого мира, о Тверди или Небе
    • I положение. Объяснение астральных наук и дарований
    • II положение. О влиянии планет
    • III положение. О констелляции звезд согласно нижним вещам
    • IV положение. О констелляции животных, растений и минералов по планетам
    • V положение. О констелляции человека
    • VI положение. О констелляции земель и королевств
    • VII положение. О констелляции последнего, звериного века
  • О шестом листе Книги Природы, человеке или малом мире
  • О седьмом листе великого мира, интеллектуальном мире
Третья часть. Об алфавите Книги Природы
  • Класс первый. О знаках планет
  • Класс второй. О знаках растений и их связи с частями человеческого тела
  • Класс третий. О знаках заимствованных у животных
  • Класс четвертый. О значении обычаев и повадок
  • Класс пятый. О знамениях болезней
  • Класс шестой. О признаках симпатии и антипатии, сострадания и отвращения
  • Класс седьмой. О знаках малого мира, человека
Четвертая часть. О магическом чтении великой Книги Мира
  • I. Время Мудрости
  • II. Время Добродетели
  • III. Время Наслаждений
  • IV. Время Милости
Пятая часть. Об этике, или благонравии, которому можно обучиться из великого мира
  • I. Духовные добродетели
  • II. Добродетели правления и ведения хозяйства
  • III. Пороки или грехи первой скрижали
  • IV. Пороки второй скрижали
Шестая часть. О Кабале, которую Бог представил нам в великом мире
Седьмая часть. О живом расчленении Огнем, спагирическом знании и науке разделения
Views 353
Rating 4.0 / 5
Added 27.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
4.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books