Франкенберг - Путь древних мудрецов
Абрахам фон Франкенберг, шлезийский дворянин и аристократ из Людвигсдорфа, жил в одно время с Якобом Бёме и подобно Верденхагену цитировал его в своих трактатах. В своих письмах и имеющихся манускриптах, он рассказывает, что в 1617 году (после того как он весьма преуспел в занятиях наукой и особенно в красноречии, однажды, во время траурной церемонии через рок Божий вразумлен был) в своем первом искушении из-за множества противоречий и различных суждений в вере, благодаря постоянному бодрствованию и молению в истинной религиозности, наряду с другими удивительными действиями в самом себе, был приведен в умиротворенный саббат. В таком состоянии и неописуемой словами силе, он услышал и увидел свет всех светов. Наконец здесь ему было указано, что истинное учение и спасительная вера приходит тогда, когда “Адам в нас умирает и будет жить Христос”. После этого откровения он весьма укрепился, найдя подобное учение у Павла и в Немецкой Теологии, Таулера, Фомы Кемпийского, Вайгеля, И. И. Арндта, Швенкфельта и других. Затем, впоследствии, фон Франкенберг прошел через многие искушения: внутренние и внешние, через мучительные противоречия плоти.
Свои юные годы он провел в отцовском имении Людвигсдорф, в четырех милях от Бреслау в герцогстве Эльском. И хотя здесь фон Франкенберг жил в глубокой тиши и уединении, административное управление хозяйством он передал своему младшему брату, избавившись, таким образом, от всех мирских забот. Во время свирепой чумы в 1634 году, он в полном одиночестве принимал инфицированных больных, собственноручно лечил, хоронил, другими словами, заботился о них, при этом подвергая себя смертельной опасности. Церковные проповедники упрекали фон Франкенберга в том, что он не ходил к ним исповедоваться и узнали, что когда он последний раз шел причащаться, то вместо вина вкусил чистой воды. Это и тогдашняя военная ситуация послужили причиной тому, что в конце концов он, ввиду своего бедственного положения и других обстоятельств перебрался в 1645 году в Данциг, и продолжительное время находился у знаменитого математика Яна Гевелия, которого считал своим большим другом. И хотя фон Франкенберг тогда претерпевал немало лишений, но считал, что лучше оставаться в таком положении, чем вступить на службу при дворах, куда его настойчиво приглашали князья Эльские и курфюрсты Бранденбургские.
Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica
(Серия «А terra ad solem»)
К. : ИП Береза, 2012.- 320 с. .
ISBN 978-966-195-010-7
Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica - Содержание
Предисловие
Via Veterum Sapientum или Путь древних мудрецов
Theophrastia Valentiniana
Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень
Первая часть. О Творце Книги Природы
- Первая глава. О великой тайне творения
- Вторая глава. О всеобщих добродетелях Элементов
- Третья глава. О склонностях и действиях Астральных Семян
Вторая часть. О семи величайших листах великого мира, и первом из них - Элементе Земля
- О третьем листе великого мира, элементе Воздуха
- О четвертом листе великого мира - элементе Огне
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О пятом листе великого мира, о Тверди или Небе
- I положение. Объяснение астральных наук и дарований
- II положение. О влиянии планет
- III положение. О констелляции звезд согласно нижним вещам
- IV положение. О констелляции животных, растений и минералов по планетам
- V положение. О констелляции человека
- VI положение. О констелляции земель и королевств
- VII положение. О констелляции последнего, звериного века
- О шестом листе Книги Природы, человеке или малом мире
- О седьмом листе великого мира, интеллектуальном мире
Третья часть. Об алфавите Книги Природы
- Класс первый. О знаках планет
- Класс второй. О знаках растений и их связи с частями человеческого тела
- Класс третий. О знаках заимствованных у животных
- Класс четвертый. О значении обычаев и повадок
- Класс пятый. О знамениях болезней
- Класс шестой. О признаках симпатии и антипатии, сострадания и отвращения
- Класс седьмой. О знаках малого мира, человека
Четвертая часть. О магическом чтении великой Книги Мира
- I. Время Мудрости
- II. Время Добродетели
- III. Время Наслаждений
- IV. Время Милости
Пятая часть. Об этике, или благонравии, которому можно обучиться из великого мира
- I. Духовные добродетели
- II. Добродетели правления и ведения хозяйства
- III. Пороки или грехи первой скрижали
- IV. Пороки второй скрижали
Шестая часть. О Кабале, которую Бог представил нам в великом мире
Седьмая часть. О живом расчленении Огнем, спагирическом знании и науке разделения
спасибо