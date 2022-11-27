Франкенберг - Путь древних мудрецов

Абрахам фон Франкенберг, шлезийский дворянин и аристократ из Людвигсдорфа, жил в одно время с Якобом Бёме и подобно Верденхагену цитировал его в своих трактатах. В своих письмах и имеющихся манускриптах, он рассказывает, что в 1617 году (после того как он весьма преуспел в занятиях наукой и особенно в красноречии, однажды, во время траурной церемонии через рок Божий вразумлен был) в своем первом искушении из-за множества противоречий и различных суждений в вере, благодаря постоянному бодрствованию и молению в истинной религиозности, наряду с другими удивительными действиями в самом себе, был приведен в умиротворенный саббат. В таком состоянии и неописуемой словами силе, он услышал и увидел свет всех светов. Наконец здесь ему было указано, что истинное учение и спасительная вера приходит тогда, когда “Адам в нас умирает и будет жить Христос”. После этого откровения он весьма укрепился, найдя подобное учение у Павла и в Немецкой Теологии, Таулера, Фомы Кемпийского, Вайгеля, И. И. Арндта, Швенкфельта и других. Затем, впоследствии, фон Франкенберг прошел через многие искушения: внутренние и внешние, через мучительные противоречия плоти.

Свои юные годы он провел в отцовском имении Людвигсдорф, в четырех милях от Бреслау в герцогстве Эльском. И хотя здесь фон Франкенберг жил в глубокой тиши и уединении, административное управление хозяйством он передал своему младшему брату, избавившись, таким образом, от всех мирских забот. Во время свирепой чумы в 1634 году, он в полном одиночестве принимал инфицированных больных, собственноручно лечил, хоронил, другими словами, заботился о них, при этом подвергая себя смертельной опасности. Церковные проповедники упрекали фон Франкенберга в том, что он не ходил к ним исповедоваться и узнали, что когда он последний раз шел причащаться, то вместо вина вкусил чистой воды. Это и тогдашняя военная ситуация послужили причиной тому, что в конце концов он, ввиду своего бедственного положения и других обстоятельств перебрался в 1645 году в Данциг, и продолжительное время находился у знаменитого математика Яна Гевелия, которого считал своим большим другом. И хотя фон Франкенберг тогда претерпевал немало лишений, но считал, что лучше оставаться в таком положении, чем вступить на службу при дворах, куда его настойчиво приглашали князья Эльские и курфюрсты Бранденбургские.

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica

(Серия «А terra ad solem»)

К. : ИП Береза, 2012.- 320 с. .

ISBN 978-966-195-010-7

Абрахам фон Франкенберг - Путь древних мудрецов. Theo-phrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica - Содержание

Предисловие

Via Veterum Sapientum или Путь древних мудрецов

Theophrastia Valentiniana

Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень

Первая часть. О Творце Книги Природы

Первая глава. О великой тайне творения

Вторая глава. О всеобщих добродетелях Элементов

Третья глава. О склонностях и действиях Астральных Семян

Вторая часть. О семи величайших листах великого мира, и первом из них - Элементе Земля

О третьем листе великого мира, элементе Воздуха

О четвертом листе великого мира - элементе Огне

О пятом листе великого мира, о Тверди или Небе I положение. Объяснение астральных наук и дарований II положение. О влиянии планет III положение. О констелляции звезд согласно нижним вещам IV положение. О констелляции животных, растений и минералов по планетам V положение. О констелляции человека VI положение. О констелляции земель и королевств VII положение. О констелляции последнего, звериного века

О шестом листе Книги Природы, человеке или малом мире

О седьмом листе великого мира, интеллектуальном мире

Третья часть. Об алфавите Книги Природы

Класс первый. О знаках планет

Класс второй. О знаках растений и их связи с частями человеческого тела

Класс третий. О знаках заимствованных у животных

Класс четвертый. О значении обычаев и повадок

Класс пятый. О знамениях болезней

Класс шестой. О признаках симпатии и антипатии, сострадания и отвращения

Класс седьмой. О знаках малого мира, человека

Четвертая часть. О магическом чтении великой Книги Мира

I. Время Мудрости

II. Время Добродетели

III. Время Наслаждений

IV. Время Милости

Пятая часть. Об этике, или благонравии, которому можно обучиться из великого мира

I. Духовные добродетели

II. Добродетели правления и ведения хозяйства

III. Пороки или грехи первой скрижали

IV. Пороки второй скрижали

Шестая часть. О Кабале, которую Бог представил нам в великом мире

Седьмая часть. О живом расчленении Огнем, спагирическом знании и науке разделения