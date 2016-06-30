Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете
Для внимательного читателя Библии едва ли останется незамеченным резкое противоречие между двумя рассказами о сотворении человека, которые изложены в первой и второй главах книги Бытие. В первой главе мы узнаем, как в пятый день творения бог создал рыб и птиц, вообще всякую тварь, живущую в воде и воздухе, как в шестой день он сотворил сперва всех земных животных, а потом людей и что люди были представлены мужчиной и женщиной.
Таким образом, из этого рассказа мы заключаем, что человек был последним по времени созданием из всех существ, живущих на земле, а также, между прочим, что различие полов, как существенный признак человеческого рода, присуще также и божеству; но как примирить такое различие с единством божества, это вопрос, на который автор не удостоил нас ответом.
Оставляя, однако, в стороне эту теологическую проблему, как слишком, быть может, глубокую для человеческого понимания, обратимся к более простому вопросу — о последовательности событий и остановим наше внимание на том утверждении, что бог сотворил сперва низших животных, а потом человеческие существа и что эти последние (мужчина и женщина) были созданы, по всей видимости, одновременно, причем оба в равной мере отражали величие их божественного оригинала. Так мы читаем в первой главе. Но когда мы переходим ко второй главе, то, к немалому нашему смущению, мы находим здесь уже другой, прямо противоположный рассказ о том же самом акте столь большой важности.
Здесь мы совершенно неожиданно узнаем, что бог сотворил сперва человека в образе мужчины, потом низших животных и после них, уже по позднее возникшему замыслу, женщину, создав ее из ребра, которое он взял у мужчины, пока тот спал. Порядок расположения творений по их рангу в обоих рассказах явно противоположный.
Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете
Москва: Политиздат, 1989 г. - 542 с.
ISBN 5-250-01011-3
Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть первая. ДРЕВНЕЙШАЯ ЭПОХА СУЩЕСТВОВАНИЯ МИРА
Глава I. СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Глава II. ГРЕХОПАДЕНИЕ
- Библейский рассказ в книге Бытие
- Легенда о ложной вести
- Легенда о сбрасываемой коже
- Легенды, объединяющие оба мотива
- Заключение
Глава III. «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
Глава IV. ВЕЛИКИЙ ПОТОП
- Введение
- Вавилонское сказание о великом потопе
- Еврейское сказание о великом потопе
- Древнегреческие сказания о великом потопе
- Древнеиндийское сказание о великом потопе
- Современные индийские сказания о великом потопе
- Сказания о великом потопе в Восточной Азии
- Сказания о великом потопе на островах Малайского архипелага
- Сказания о великом потопе в Австралии
- Сказания о великом потопе в Повой Гвинее и Меланезии
- Сказания о великом потопе в Полинезии и Микронезии
- Сказания о великом потопе в Южной Америке
- Сказания о великом потопе в Центральной Америке и Мексике
- Сказания о великом потопе в Северной Америке
- Сказания о великом потопе в Африке
- Географическое распределение сказаний о потопе
- Происхождение сказаний о великом потопе
Глава V. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Часть вторая. ЭПОХА ПАТРИАРХОВ
Глава I. ДОГОВОР МЕЖДУ БОГОМ И АВРААМОМ
Глава II. НАСЛЕДИЕ ИАКОВА, ИЛИ МИНОРАТ
- Следы минората у евреев
- Минорат в Европе
- Вопрос о происхождении минората
- Минорат в Южной Азии
- Минорат в Северо-Восточной Азии
- Минорат в Африке
- Происхождение минората
Глава III. ИАКОВ И КОЗЬИ ШКУРЫ, ИЛИ «ВТОРИЧНОЕ РОЖДЕНИЕ»
- Перехваченное благословение
- Роль жертвенных шкур в ритуале
- „Вторичное рождение"
- Заключение
Глава IV. ИАКОВ В ВЕФИЛЕ
- Сновидение Иакова
- Явление бога во сне
- Небесная лестница
- Священный камень
Глава V. ИАКОВ У КОЛОДЦА
Глава VI. ДОГОВОР В ГАЛААДЕ
Глава VII. ИАКОВ У ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ИАВОК
Глава VIII. ЧАША ИОСИФА
Часть третья. ЭПОХА СУДЕЙ И ЦАРЕЙ
Глава I. МОИСЕЙ В ТРОСТНИКОВОЙ КОРЗИНЕ
Глава II. САМСОН И ДАЛИДА
Глава III. «УЗЕЛ ЖИЗНИ»
Глава IV. АЭНДОРСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА
Глава V. ГРЕХ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
Глава VI. СТРАЖИ ПОРОГА
Глава VII. СВЯЩЕННЫЕ ДУБЫ И ТЕРПЕНТИННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Глава VIII. ИЗРАИЛЬСКИЕ «ВЫСОТЫ»
Глава IX. МОЛЧАНИЕ ВДОВ
Часть четвертая. ЗАКОН
Глава I. ЗАКОН И ЕГО МЕСТО В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
Глава II. НЕ ВАРИ КОЗЛЕНКА В МОЛОКЕ МАТЕРИ ЕГО
Глава III. САМОИСТЯЗАНИЯ В ЗНАК ТРАУРА ПО УМЕРШИМ
Глава IV. БОДЛИВЫЙ БЫК
Глава V. ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Предметный указатель
Указатель этнических наименований
Краткая географическая справка
Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете - Предисловие
Вряд ли найдется в истории письменности другой такой памятник, о котором бы столько писали, столько бы спорили, как Библия. И вряд ли давались одной книге столь различные оценки — от религиозного преклонения перед ней („Библия — священное писание") до юмористической перелицовки библейских сюжетов („Занимательная Библия" Лео Таксиля). В религиоведческой литературе мы также находим множество сочинений, авторы которых обращались к Библии.
Несколько поколений ученых разных специальностей, применяя исторический метод, бились над решением проблем происхождения и истории книг Ветхого и Нового заветов. Многое сделано, ряд вопросов прояснился. После работ Ж. Астрюка, В. Де Ветте, Г. К. Графа, Ю. Вельхаузена и других классиков библейской критики никто уже не оспаривает их основных выводов: главная часть Ветхого завета (Новый завет оставим здесь в стороне) — а именно Пятикнижие Моисея — составилась из нескольких друг другу противоречащих текстов, условно названных Яхвист, Элохист, Второзаконие, Жреческий кодекс; были предположительно установлены хронологические даты написания отдельных источников, время их сложения в единый памятник; проведено текстуальное сопоставление библейских текстов с мотивами религиозно-мифологической литературы Вавилона, Египта, античного мира, определены пути их взаимного соприкосновения и заимствования...
Но многое в критическом изучении библейских книг, содержащихся в них сюжетов и мотивов долгое время оставалось еще неясным. Привлечь в более широких масштабах этнографический и фольклорный материал — аналогичные библейским мотивы и сюжеты в верованиях и обрядах древних и новых народов, чтобы на нем построить объяснение темных мест в ветхозаветных текстах, — такую задачу принял на себя автор сочинения „Фольклор в Ветхом завете" английский (точнее, шотландский) ученый Джеймс Джордж Фрэзер.
Прославивший свое имя целым рядом блестящих этнографических, религиоведческих и других сочинений, начиная с первого издания классической „Золотой ветви" (1-е изд. в 2-х кн., 1890 г.), за которой последовали „Описание Греции" Павсания" (6 томов, 1898 г.), „Тотемизм и экзогамия" (4 тома, 1910 г.), „Вера в бессмертие" (3 тома, 1913 г.), „Почитание природы" (1926 г.), „Мифы о происхождении огня" (1930 г.), „Страх смерти в примитивной религии" (1933 г.) и другие, Фрэзер постепенно усовершенствовал свой чисто эволюционистский метод, применяя его к исследованию общих фольклорно-этнографических и религиоведческих проблем. Его „Золотая ветвь" постепенно развернулась в 12 капитальных томов (1911—1915 гг.). Попутно, по мере изучения очередных проблем, ученый касался вопросов древнееврейской религии, и ему показалось полезным собрать в одно целое „ветхозаветные" факты и проблемы, осветив их сравнительно-этнографическими данными. Так родилось объемистое трехтомное сочинение — „Фольклор в Ветхом завете" (1918 г.), вскоре сжатое самим автрром до однотомного (1923 г.).
Разумеется, читая книгу, современный читатель должен помнить о том, когда она написана, учитывать своеобразие научных позиций автора и особенности его литературного стиля. Со времени ее выхода в свет прошло почти семь десятилетий. Естественно, кое-что в ней просто устарело. Не всегда для нас приемлема терминология Фрэзера. Надо помнить и о том, что примеры, приводимые им, порой почерпнуты из записок христианских миссионеров и колониальных служащих, и относиться к ним следует с известной скидкой на сам их характер.
Бурные события нашей эпохи внесли немало изменений в жизнь народов, чьи нравы и обычаи нашли отражение в труде Фрэзера. Многие из этих народов вступили на путь национально-освободительной борьбы. Рухнула колониальная система империализма. В процессе прогрессивного развития обретших свободу стран преодолевается их вековая отсталость, уходят в прошлое традиции, покоившиеся на невежестве людей, на смену им приходят новые. И это тоже надо иметь в виду читателю. За время, прошедшее с момента написания книги, изменились и многие географические названия. Поэтому представляется вполне оправданным снабдить данное издание специальной географической справкой. Думается, что столь же оправдан указатель этнических наименований, помещенный в конце книги.
Спасибо!