Для внимательного читателя Библии едва ли останется незамеченным резкое противоречие между двумя рассказами о сотворении человека, которые изложены в первой и второй гла­вах книги Бытие. В первой главе мы узнаем, как в пятый день творения бог создал рыб и птиц, вообще всякую тварь, живущую в воде и воздухе, как в шестой день он сотворил сперва всех земных животных, а потом людей и что люди были представлены мужчиной и женщиной.

Таким образом, из этого рассказа мы заключаем, что человек был последним по времени созданием из всех существ, живущих на земле, а также, между прочим, что различие полов, как существенный признак чело­веческого рода, присуще также и божеству; но как прими­рить такое различие с единством божества, это вопрос, на ко­торый автор не удостоил нас ответом.

Оставляя, однако, в сто­роне эту теологическую проблему, как слишком, быть может, глубокую для человеческого понимания, обратимся к более простому вопросу — о последовательности событий и остано­вим наше внимание на том утверждении, что бог сотворил сперва низших животных, а потом человеческие существа и что эти последние (мужчина и женщина) были созданы, по всей видимости, одновременно, причем оба в равной мере отражали величие их божественного оригинала. Так мы читаем в первой главе. Но когда мы переходим ко второй главе, то, к немалому нашему смущению, мы находим здесь уже другой, прямо противоположный рассказ о том же самом акте столь большой важности.

Здесь мы совершенно неожиданно узнаем, что бог сотворил сперва человека в образе мужчины, потом низших животных и после них, уже по позднее возникшему замыслу, женщину, создав ее из ребра, которое он взял у мужчины, пока тот спал. Порядок расположения творений по их рангу в обоих рассказах явно противоположный.

Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете

Москва: Политиздат, 1989 г. - 542 с.

ISBN 5-250-01011-3

Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть первая. ДРЕВНЕЙШАЯ ЭПОХА СУЩЕСТВОВАНИЯ МИРА

Глава I. СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Глава II. ГРЕХОПАДЕНИЕ

Библейский рассказ в книге Бытие

Легенда о ложной вести

Легенда о сбрасываемой коже

Легенды, объединяющие оба мотива

Заключение

Глава III. «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»

Глава IV. ВЕЛИКИЙ ПОТОП

Введение

Вавилонское сказание о великом потопе

Еврейское сказание о великом потопе

Древнегреческие сказания о великом потопе

Древнеиндийское сказание о великом потопе

Современные индийские сказания о великом потопе

Сказания о великом потопе в Восточной Азии

Сказания о великом потопе на островах Малайского архипелага

Сказания о великом потопе в Австралии

Сказания о великом потопе в Повой Гвинее и Меланезии

Сказания о великом потопе в Полинезии и Микронезии

Сказания о великом потопе в Южной Америке

Сказания о великом потопе в Центральной Америке и Мексике

Сказания о великом потопе в Северной Америке

Сказания о великом потопе в Африке

Географическое распределение сказаний о потопе

Происхождение сказаний о великом потопе

Глава V. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Часть вторая. ЭПОХА ПАТРИАРХОВ

Глава I. ДОГОВОР МЕЖДУ БОГОМ И АВРААМОМ

Глава II. НАСЛЕДИЕ ИАКОВА, ИЛИ МИНОРАТ

Следы минората у евреев

Минорат в Европе

Вопрос о происхождении минората

Минорат в Южной Азии

Минорат в Северо-Восточной Азии

Минорат в Африке

Происхождение минората

Глава III. ИАКОВ И КОЗЬИ ШКУРЫ, ИЛИ «ВТОРИЧНОЕ РОЖДЕНИЕ»

Перехваченное благословение

Роль жертвенных шкур в ритуале

„Вторичное рождение"

Заключение

Глава IV. ИАКОВ В ВЕФИЛЕ

Сновидение Иакова

Явление бога во сне

Небесная лестница

Священный камень

Глава V. ИАКОВ У КОЛОДЦА

Глава VI. ДОГОВОР В ГАЛААДЕ

Глава VII. ИАКОВ У ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ИАВОК

Глава VIII. ЧАША ИОСИФА

Часть третья. ЭПОХА СУДЕЙ И ЦАРЕЙ

Глава I. МОИСЕЙ В ТРОСТНИКОВОЙ КОРЗИНЕ

Глава II. САМСОН И ДАЛИДА

Глава III. «УЗЕЛ ЖИЗНИ»

Глава IV. АЭНДОРСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА

Глава V. ГРЕХ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ

Глава VI. СТРАЖИ ПОРОГА

Глава VII. СВЯЩЕННЫЕ ДУБЫ И ТЕРПЕНТИННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Глава VIII. ИЗРАИЛЬСКИЕ «ВЫСОТЫ»

Глава IX. МОЛЧАНИЕ ВДОВ

Часть четвертая. ЗАКОН

Глава I. ЗАКОН И ЕГО МЕСТО В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Глава II. НЕ ВАРИ КОЗЛЕНКА В МОЛОКЕ МАТЕРИ ЕГО

Глава III. САМОИСТЯЗАНИЯ В ЗНАК ТРАУРА ПО УМЕРШИМ

Глава IV. БОДЛИВЫЙ БЫК

Глава V. ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Предметный указатель

Указатель этнических наименований

Краткая географическая справка

Джеймс Джордж Фрэзер - Фольклор в Ветхом Завете - Предисловие

Вряд ли найдется в истории письменности другой такой памятник, о котором бы столько писали, столько бы спорили, как Библия. И вряд ли давались одной книге столь различные оценки — от религиозного преклонения перед ней („Библия — священное писание") до юмористической перелицовки библейских сюжетов („Занимательная Библия" Лео Таксиля). В религиоведческой литературе мы также находим множество сочинений, авторы которых обращались к Библии.

Несколько поколений ученых разных специальностей, применяя исторический метод, бились над решением проблем происхождения и истории книг Ветхого и Нового заветов. Многое сделано, ряд вопросов прояснился. После работ Ж. Астрюка, В. Де Ветте, Г. К. Графа, Ю. Вельхаузена и других классиков библейской критики никто уже не оспаривает их основных выводов: главная часть Ветхого завета (Новый завет оставим здесь в стороне) — а именно Пятикнижие Моисея — составилась из нескольких друг другу противоречащих текстов, условно названных Яхвист, Элохист, Второзаконие, Жреческий кодекс; были предположительно установлены хронологические даты написания отдельных источников, время их сложения в единый памятник; проведено текстуальное сопоставление библейских текстов с мотивами религиозно-мифологической литературы Вавилона, Египта, античного мира, определены пути их взаимного соприкосновения и заимствования...

Но многое в критическом изучении библейских книг, содержащихся в них сюжетов и мотивов долгое время оставалось еще неясным. Привлечь в более широких масштабах этнографический и фольклорный материал — аналогичные библейским мотивы и сюжеты в верованиях и обрядах древних и новых народов, чтобы на нем построить объяснение темных мест в ветхозаветных текстах, — такую задачу принял на себя автор сочинения „Фольклор в Ветхом завете" английский (точнее, шотландский) ученый Джеймс Джордж Фрэзер.

Прославивший свое имя целым рядом блестящих этнографических, религиоведческих и других сочинений, начиная с первого издания классической „Золотой ветви" (1-е изд. в 2-х кн., 1890 г.), за которой последовали „Описание Греции" Павсания" (6 томов, 1898 г.), „Тотемизм и экзогамия" (4 тома, 1910 г.), „Вера в бессмертие" (3 тома, 1913 г.), „Почитание природы" (1926 г.), „Мифы о происхождении огня" (1930 г.), „Страх смерти в примитивной религии" (1933 г.) и другие, Фрэзер постепенно усовершенствовал свой чисто эволюционистский метод, применяя его к исследованию общих фольклорно-этнографических и религиоведческих проблем. Его „Золотая ветвь" постепенно развернулась в 12 капитальных томов (1911—1915 гг.). Попутно, по мере изучения очередных проблем, ученый касался вопросов древнееврейской религии, и ему показалось полезным собрать в одно целое „ветхозаветные" факты и проблемы, осветив их сравнительно-этнографическими данными. Так родилось объемистое трехтомное сочинение — „Фольклор в Ветхом завете" (1918 г.), вскоре сжатое самим автрром до однотомного (1923 г.).

Разумеется, читая книгу, современный читатель должен помнить о том, когда она написана, учитывать своеобразие научных позиций автора и особенности его литературного стиля. Со времени ее выхода в свет прошло почти семь десятилетий. Естественно, кое-что в ней просто устарело. Не всегда для нас приемлема терминология Фрэзера. Надо помнить и о том, что примеры, приводимые им, порой почерпнуты из записок христианских миссионеров и колониальных служащих, и относиться к ним следует с известной скидкой на сам их характер.

Бурные события нашей эпохи внесли немало изменений в жизнь народов, чьи нравы и обычаи нашли отражение в труде Фрэзера. Многие из этих народов вступили на путь национально-освободительной борьбы. Рухнула колониальная система империализма. В процессе прогрессивного развития обретших свободу стран преодолевается их вековая отсталость, уходят в прошлое традиции, покоившиеся на невежестве людей, на смену им приходят новые. И это тоже надо иметь в виду читателю. За время, прошедшее с момента написания книги, изменились и многие географические названия. Поэтому представляется вполне оправданным снабдить данное издание специальной географической справкой. Думается, что столь же оправдан указатель этнических наименований, помещенный в конце книги.