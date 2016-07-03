„Золотая ветвь" известною английского религиоведа и этнолога Джеймса Фрэзера (1854-1941) принадлежит к числу тех фундаментальных исследований, которые составляют непреходящую ценность для многих поколений ученых.

Посвятив жизнь изучению фольклористики и истории религии, Дж. Фрэзер собрал огромный фактический материал,позволивший ему с помощью сравнительно-исторического метода показать связь между современными религиями и первобытными верованиями, выявить земные истоки религиозного миропонимания.

Концепция происхождения и истории религии, выдвинутая Дж. Фрэзером, далеко не бесспорна и не является общепринятой в этнографической науке.

Нельзя не учитывать то, что он стоял на позициях буржуазной методологии; это и обусловило ограниченность его концепции. Однако несомненно одно: ученым были выдвинуты весьма ценные идеи,которые выдержали проверку временем и навсегда утвердились в научном религиоведении.

Марксистский анализ концепции Дж. Фрэзера дан в послесловии к настоящему изданию, написанном доктором исторических наук профессором С. А. Токаревым.

Стоит лишь еще раз подчеркнуть, что концепция Дж. Фрэзера противостоит церковной точке зрения на происхождение и роль религии в истории общества, а его труды дают в руки современных исследователей богатейший фактический материал,который невозможно почерпнуть из жизни, ибо многие описываемые в книге обычаи и ритуалы давно забыты, исчезли и некоторые из описываемых им этнических групп.

Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ВетвьИсследование магии и религии

Второе издание

Москва Издательство политической литературы 1983

Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая Ветвь - Исследование магии и религии - Содержание

От редакции

Из предисловия автора к сокращенному изданию „Золотой ветви"

Глава I. Диана и Вирбий

Глава II. Цари-жрецы

Глава III. Симпатическая магия

Глава IV. Магия и религия

Глава V. Магический контроль над погодой

Глава VI. Колдуны-правители

Глава VII. Воплощенные боги в образе людей

Глава VIII. Цари отдельных природных стихий

Глава IX. Поклонение деревьям

Глава X. Пережитки культа деревьев в современной Европе

Глава XI. Отношение полов и его влияние на растительность

Глава XII. Священный брак

Глава XIII. Цари Рима и Альбы

Глава XIV. Престолонаследие в древнем Лациуме

Глава XV. Поклонение дубу

Глава XVI. Дианус и Диана

Глава XVII. Бремя верховной власти

Глава XVIII. Опасности, угрожающие душе

Глава XIX. Запретные действия

Глава XX. Табу на людей

Глава XXI. Табу на предметы

Глава XXII. Запретные слова

Глава XXIII. Наш долг по отношению к первобытному человеку

Глава XXIV. Предание смерти божественного властителя

Глава XXV. Временные цари

Глава XXVI. Принесение в жертву сына правителя

Глава XXVII. Наследование души

Глава XXVIII. Умерщвление духа дерева

Глава XXIX. Миф об Адонисе

Глава XXX. Адонис в Сирии

Глава XXXI. Адонис на острове Кипр

Глава XXXII Ритуал Адониса

Глава XXXIII. „Сады Адониса"

Глава XXXIV. Миф об Аттисе и его ритуал

Глава XXXV. Аттис - бог растительности

Глава XXXVI. Человеческие воплощения Аттиса

Глава XXXVII. Восточные религии на Западе

Глава XXXVIII. Миф об Осирисе

Глава XXXIX. Обрядовый цикл, связанный с Осирисом

Глава XL. Атрибуты Осириса

Глава XLI. Исида

Глава XLII. Осирис и солнце

Глава XLIII. Дионис

Глава XLIV. Деметра и Персефона

Глава XLV. Мать Хлеба и Хлебная Дева в Северной Европе

Глава XLVI. Мать Хлеба в разных странах

Глава XLVII. Литиерс

Глава XLVIII. Животные представители духа хлеба

Глава XLIX. Животные образы древних богов растительности

Глава L. Причащение телом бога

Глава LI. Гомеопатическая магия мясной пищи

Глава LII. Умерщвление священного животного

Глава LIII. Умилостивление охотниками диких животных

Глава LIV. Типы причащения мясом животных

Глава LV. Перенесение сил зла

Глава LVI. Публичное изгнание злых сил

Глава LVII. Существа, приносимые в жертву на благо общества

Глава LVIII. Люди в роли искупителей чужих грехов в классической древности

Глава LIX. Практика умерщвления бога в Мексике

Глава LX. Между небом и землей

Глава LXI. Миф о Бальдере

Глава LXII. Европейские праздники огня

Глава LXIII. Истолкование праздников огня

Глава LXIV. Сожжение на кострах людей

Глава LXV. Бальдер и омела

Глава LXVI. Пребывающая вне тела душа и се роль в народных сказках

Главa LXVII. Бестелесная душа в народных обычаях

Глава LXVIII. Золотая ветвь

Глава LXIX. Прощание с Неми

Послесловие

Указатели

Краткая географическая справка

Предметный указатель

Указатель мифологических имен

Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ВетвьИсследование магии и религии

Кто не видел картину Тернера „Золотая ветвь"? Пейзаж, залитый золотистым свечением грёзы, в которую погрузился божественный дух Тернера, преобразивший прекраснейший из природных ландшафтов, увиденное в порыве вдохновения небольшое лесное озеро Неми, „зеркало Дианы", как называли его древние. Незабываема спокойная водная гладь, окаймленная зеленой цепью Альбанских гор. Уединенность местности не нарушается двумя типично итальянскими деревеньками, погруженными в дрему на берегу озера, и дворцом - также в итальянском стиле - с садами, которые резкими уступами спускаются к озеру. Кажется, будто Диана не захотела оставить этот одинокий берег и продолжает обитать в лесной чаще!

В древности на фоне этого лесного пейзажа неоднократно разыгрывалось одно и то же странное и трагическое событие. На северном берегу озера, прямо под отвесными утесами, к которым притулилась деревушка Неми, находились священная роща и святилище Немийской, или Лесной, Дианы. Озеро и роща были известны тогда под названием Арицийских. Но город Ариция (теперь он называется Ла-Ричча) был расположен почти в пяти километрах отсюда, у подножия Альбанской горы, и отделен крутым спуском от озера, находящегося в небольшой воронко-образной впадине на склоне горы. В священной роще росло дерево, и вокруг нею весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила мрачная фигура человека. Он держал в руке обнаженный меч и внимательно оглядывался вокруг, как будто в любой момент ожидал нападения врага. Это был убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно тоже убить его и занять его место. Таков был закон святилища. Претендент на место жреца мог добиться его только однимспособом — убив своего предшественника, и удерживал он эту должность до тех пор, пока его не убивал более сильный и ловкий конкурент.

Должность эта, обладание которой было столь зыбким, приносила с собой царский титул. Но ни одна коронованная особа не была мучима более мрачными мыслями, чем Немийский жрец. Из года в год зимой и летом, в хорошую и плохую погоду, нес он свою одинокую вахту и только с риском для жизни урывками погружался в беспокойную дрему. Малейшее ослабление бдительности, проявление телесной немощи и утрата искусства владеть мечом ставили его жизнь под угрозу; седина означала для него смертный приговор. От одного его вида прелестный пейзаж мерк в глазах кротких и набожных паломников. С суровой и зловещей фигурой Немийского жреца плохо сочетались мечтательная голубизна итальянского неба, игра светотени в летних лесах и блеск волн на солнце.



Давайте лучше вообразим себе немийский пейзаж, каким он мог предстать перед запоздалым путником в одну из тех бурных осенних ночей, когда густым дождем падают увядшие листья и ветер поет погребальную песнь уходящему году. Какая мрачная картина, положенная на меланхолическую музыку! На заднем плане темнеет растерзанный лес на фоне низкого, затянутого тучами неба, вздохи ветра в ветвях, шелест увядших листьев под ногами да плеск холодной воды о берег. А на переднем плане в сумерках темная фигура человека, ходящего взад и вперед; и когда, выплыв из бегущего облака, бледная луна всматривается в него сквозь оплетенные ветви, на плече его ярко вспыхивает сталь.

Закон наследования титула жреца в Неми не имеет параллелей в классической древности. Для того чтобы найти ему объяснение, следует заглянуть дальше в глубь веков. Никто, видимо, не станет отрицать, что подобный обычай отдает варварской эпохой и, подобно первобытному утесу на гладко подстриженной лужайке, в совершенном одиночестве возвышается посреди изысканного италийского общества времен Империи. Но именно грубый, варварский характер этого обычая вселяет в нас надежду на его объяснение.

Исследования в области древнейшей истории человечества обнаружили, что при множестве поверхностных различий первые грубые философские системы, выработанные человеческим разумом, сходны в своих существенных чертах. Следовательно, если мы сможем доказать, что такой варварский обычай, как наследование титула жреца в Неми, существовал в других обществах, если нам удастся раскрыть причины существования подобного института и доказать, что одни и те же причины действовали в большинстве (если не во всех) человеческих обществ, при различных обстоятельствах пробуждая к жизни множество различающихся в деталях, но в целом сходных институтов, наконец, если нам удастся продемонстрировать, что те же самые причины, вместе с производными от них институтами, на самом деле действовали и в классической древности, — тогда мы сможем по праву заключить, что в более отдаленную эпоху те же причины породили правила преемственности жречества в Неми. За недостатком прямых сведений о том, как этот институт возник, наши заключения никогда не достигнут статуса доказательства, но они будут более или менее вероятными в зависимости от полноты, с какой удастся выполнить указанные условия. Предложить достаточно вероятное объяснение института жрецов в Неми, удовлетворяющее этим условиям, - вот цель данной книги.

Начнем с изложения тех немногих фактов и преданий по этому поводу, которые до нас дошли. Согласно одному из таких преданий, культ Дианы Немийской был учрежден Орестом, который, убив Фаоса, царя Херсонеса Таврического, бежал с сестрой в Италию; в связке веток он привез с собой изображение Дианы Таврической. После смерти его останки были перевезены из Ариции в Рим и захоронены на склоне Капитолийского холма перед храмом Сатурна (рядом с храмом Согласия). Знатокам древности знаком кровавый ритуал, который предание связывает с Дианой Таврической. Оно гласит: каждый чужестранец,который высаживается на берег, приносится в жертву на ее алтаре.Впрочем, будучи перенесен на италийскую почву, этот ритуал вылился в более мягкую форму. В немийском святилище произрастало некое дерево, и с него не могла быть сорвана ни единая ветвь. Лишь беглому рабу, если ему это удастся, позволялось сломать одну из ветвей. В случае удачи ему предоставлялось право сразиться в единоборстве со жрецом и при условии победы занять его место и унаследовать титул Царя Леса (Rex Nemorensis).