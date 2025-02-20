Фромм Эрих - Любовь, сексуальность и матриархат о гендере

«Нельзя понять психологию женщины и психологию мужчины, не принимая во внимание тот факт, что около шести тысяч лет между полами ведется необъявленная война. Это своего рода партизанская война. Шесть тысяч лет назад патриархат подчинил женщин, и человеческое общество стало опираться на мужское превосходство. Женщина сделалась собственностью мужчины, ей надлежало быть благодарной за каждую уступку с его стороны. Однако никакое господство одной половины человечества над другой, одного социального класса, одной нации или одного пола над другим невозможно без подспудного бунта, без гнева, ненависти и жажды мести со стороны тех, кто угнетен и кого эксплуатируют, без страха и уязвимости тех, кто эксплуатирует и угнетает».

В этом заявлении Эриха Фромма из интервью, опубликованного в итальянской газете «Эспрессо» 16 февраля 1975 года, сведены воедино основные мысли автора по проблемам пола и гендера. Дело не только и не столько в половых различиях; скорее, само 6 Райнер Функ взаимодействие неизбежно приводит к затруднениям у обоих полов. Эриха Фромма в первую очередь интересует не факт анатомических и биологических различий между полами, для него важна их функционализация в ходе человеческой истории. Применительно к сексуальности различие между полами — отличие от другого пола — имеет функцию обеспечения выживания человека. Однако сексуальное влечение к противоположному полу, очевидно, обладает крайне ограниченным значением, оно не способно помешать людям использовать половые и гендерные различия для установления господства. В вопросах пола и гендера важнее всего то обстоятельство, как эта функционализация гендерных различий влияет на осознание человеком своей идентичности, а также на сосуществование людей и, прежде всего, на сосуществование полов. Любое решение проблем пола и гендера, направленное только на то, чтобы сместить господство от мужчины к женщине, поощряет войну полов. Вот почему Фромм в уже упомянутом интервью 1975 года не высказывается по поводу движения за права женщин, которое в действительности «лишь развивает правила патриархального мира, за тем исключением, что женщины приобретают власть, которая раньше принадлежала одним мужчинам».

Фромм Эрих - Любовь, сексуальность и матриархат о гендере

[сборник : перевод с английского и немецкого] / Эрих Фромм. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 320 с. — (Philosophy-Неоклассика).

ISBN 978-5-17-160078-5

Фромм Эрих - Любовь сексуальность и матриархат о гендере - Содержание

Предисловие редактора оригинального издания. Перевод В. Желнинова

Материнское право и мужское творение

1. Открытие Бахофеном материнского права. Перевод А. Курышевой

2. Социально-психологическое значение теории материнского права. Перевод В. Желнинова

3. Мужское творение. Перевод В. Желнинова

4. Книга Роберта Бриффо о материнском праве. Перевод В. Желнинова

5. Значимость теории материнского права в наши дни. Перевод А. Курышевой

Половые различия и характер

6. Пол и характер. Перевод А. Курышевой

7. Мужчина и женщина. Перевод А. Курышевой

Гендер и сексуальность

8. Сексуальность и характер. Перевод А. Курышевой

Социальный характер и любовь

9. Себялюбие и любовь к себе. Перевод А. Курышевой

10. Любим ли мы по-прежнему жизнь? Перевод А. Курышевой

Библиография

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