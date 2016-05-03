Настоящая коллекция представляет незначительно отредактированные лекции, выступления и семинары. Её отличает и определяет двойной принцип.

Здесь будут публиковаться исключительно транскрипции событий устной мысли.

Её следы, письменные или иные (заметки, магнитофонные записи и т. п.), используемые как базовый материал, всегда будут расшифровываться как можно ближе к своему первоначальному состоянию. Письменные памятники — отзвук речи, а не письма, перенос публичного пространства в иное, а не «публикация».

Мишель Фуко - Живопись Мане

Санкт-Петербург: Владимир Даль, - 2011 г. – 244 с.

ISBN 978-5-93615-108-8

Мишель Фуко - Живопись Мане - Содержание

Маривонн Сезон. Введение

Мишель Фуко. Живопис Ман (текс лекции)

Рагиида Трики. Фук в Тунис

Кароль Талон-Югон. Мане, или смятение зрителя

Давид Мари. Лицо/оборот, или зритель в движении

Тьерри де Дюв. «Ах! Мане!..». Как Мане сконструировал «Ба в фоли-Бержер»?

Катрин Перье. Модернизм Фуко

Доминик Шато. Дискурсивная формация в эстетике

Бланден Кригель. Искусство и словоохотливый взгляд

Клод Имбер. Права образа

Список иллюстраций

Об авторах

Мишель Фуко - Живопись Мане - Введение

Ничто не волнует сильнее, чем-то, что не увидело свет; недосказанность порождает слухи: Мишель Фуко якобы написал более сотни страниц о Мане, и никто не хочет верить, что они пропали. Реальность неутешительна; Даниэль Дефер утверждает: Фуко много работал над трудом о Мане, он делал многочисленные заметки, он весьма интересовался ателье Кутюра, но дописал только лекцию, прочитанную с некоторыми вариациями в 1967 г. в Милане, в 1970 г. в Токио и во Флоренции, а потом, в 1971 г., в Тунисе. Хотя, как свидетельствует проект договора 1967 г. с издательством «Minuit», у книги о Мане есть имя: «Чёрное и цветное», она существует как маллар-меанская книга. Лекция читалась под названием «Живопись Мане». Следует ли рассматривать её как часть утраченной книги или как-то, что заставило Фуко отказаться от написания книги? Это след так и не увидевшего свет шедевра или свидетельство утраченной иллюзии? В отсутствие всяких следов утраченных речей тайны, которыми окружён «Мане», разжигают любопытство, слухи множат толкования и безосновательные утверждения. Отсюда неистовое стремление за неимением лучшего завладеть текстом «Лекции». Всем известно, на что способно желание: подпольно циркулируют тексты, расшифровки, претендующие на буквальность, приблизительные или неточные, внебрачные и незаконные. Нужно ли из этого заключить, что неотредактированные тексты будут жить по-прежнему?

Сегодня ещё можно услышать голос Фуко: сохранилась (как минимум) запись лекции в Тунисе 1971 г. Сопоставление этой живой речи с позднейшей публикацией, не имеющей права на существование, и породило желание сделать настоящую транскрипцию. Она займёт достойное место в коллекции «Traces ecrites», располагаясь между речью и письмом, как произносимый текст, в котором читаемому придаются дыхание и ритм устной речи.

Нельзя не упомянуть о долгой истории создания текста, потому что он был всего лишь фикцией, тогда как то, что можно прочесть под названием «Живопись Мане», должно было обладать статусом документа. Первый этап: слухи о тексте, его поиски и обнаружение этой кассеты и волнение от узнавания голоса. Без помощи тунисских друзей, Фатхи и Рашиды Трики, ничего бы не вышло: благодаря им мне стали доступны аудиозапись и специальный выпуск «Cahiers de Tunisie» 1989 г., посвященный Фуко. Второй этап: кропотливая ретранскрипция лекции, сопровождавшаяся всякими происшествиями: незадолго до конца запись обрывалась. Пока то одни, то другие занимались поисками полной записи, Даниэль Дефер, работавший с Фуко при подготовке лекции и активно участвовавший в отборе диапозитивов, использовавшихся в Тунисе, помог мне восстановить подлинную версию, опираясь на имевшуюся в его распоряжении запись того времени. Тогда созрела идея, что нужно восстановить заслуживающий того текст, что позволит избежать распространения «фальшивок». Французское общество эстетики решило опубликовать его как приложение к своему ежегодному бюллетеню за апрель 2001 г. Последняя часть этой версии транскрипции воспроизводит слегка исправленный тунисский текст: поиски разборчивой записи конца лекции оказались напрасными.

Тогда началась другая история, связанная с рецепцией этого прежде неизвестного текста с неопределённым статусом: его провокативная сила была бесспорной, она призывала к пересмотру, порождала двойную рефлексию как о Фуко, так и о Мане. В ноябре 2001 г. состоялся коллоквиум, посвященный этому тексту и получивший название «Мишель Фуко, взгляд». Выступавшие и аудитория пожелали, чтобы доклады можно было прочитать. Так возник проект издания в коллекции «Traces ecrites» отражающего реакции на устное выступление. В этот момент произошло неожиданное: Доминик Сеглар обнаружила в своих архивах полную копию записи лекции, которую ей передал Дидье Эрибон. Так что представленный здесь текст является полной «научной» расшифровкой записи 1971 г.