Галаха и философия - Основы учения Рамбама - 10 частей
Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Данный курс знакомит учащихся с творчеством виднейшего представителя еврейской культуры Средневековья рабби Моше бен Маймона (Рамбама, или Маймонида). Рамбам является ключевой фигурой в истории еврейской мысли и в истории развития иудаизма и еврейской культуры в целом, поэтому изучение этих (и смежных с ними) областей невозможно без ознакомления с его творчеством.
Особенность творчества Рамбама состоит в том, что оно представляет собой попытку синтеза двух традиций: еврейской (иудаизма) и философской (идущей от Аристотеля). И если формально труды Рамбама можно разделить на раввинистические, посвященные еврейскому закону (галахе), с одной стороны, и философские - с другой, то на содержательном уровне такое разделение провести совсем не просто. Галахические произведения включают в себя философские фрагменты, а философское произведение содержит рассуждения о смысле заповедей и комментарии Писания. Вопрос о соотношении между этими двумя составляющими - галахой и философией - в творчестве Рамбама представляет собой предмет споров, начавшихся еще при жизни Рамбама и продолжающихся по сей день. Этому вопросу уделяется большое внимание в настоящем курсе. Автор курса И. Тверский придерживался той точки зрения, что Рамбаму удалось достичь гармоничного синтеза галахи и философии, и именно этот синтез является основополагающей характеристикой его творчества. Курс построен так, чтобы наглядно (на основе слов самого Рамбама) и убедительно (с помощью подробного анализа структуры и содержания произведений Рамбама) продемонстрировать истинность этого положения.
Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение
Открытый университет Израиля
Кампус Дороти де
Ротшильд, Раанана 43107, п/я 808, дерех а-Университа, 1. Открытый университет Израиля.
Отпечатано в Израиле
Ротшильд, Раанана 43107, п/я 808, дерех а-Университа, 1. Открытый университет Израиля.
Отпечатано в Израиле
Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение
- Часть 1 Введение
- Часть 2 Перуш а-Мишна и Сефер а-мицвот
- Часть 3 Мишне Тора: основные мотивы и тенденции
- Часть 4 Мишне Тора: общая характеристика (I)
- Часть 5 Мишне Тора: общая характеристика (II)
- Части 6-7 Смысл заповедей
- Часть 8 "Море невухим"
- Часть 9 Мессианские идеи в творчестве Рамбама
- Часть 10 Этическое учение Рамбама
Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение - Наставник поколений в зеркале истории
Настоящий курс знакомит нас с наследием рабби Моше бен Маймона– Маймонида, или Рамбама, как принято называть его в еврейской традиции,– одного из наиболее значительных и примечательных деятелей еврейской истории и, по всей видимости, важнейшей фигуры еврейского Средневековья Рамбам, автор трех крупных произведений, которые мы обсудим детально – «Перуш а-Мишна» («Комментарий к Мишне»), «Мишне Тора» («Повторение Закона») и «Море невухим» («Наставник колеблющихся»),– это своеобразная, неповторимая и богатая личность, сочетающая в себе мощь и величие, утонченность и остроту, владеющая даром слова, метким, точным и поэтичным. Поэтому для него не подходят стандартные, шаблонные описания. Высокие фразы становятся бессодержательными, и комплименты только сбивают с толку. К примеру, обширная статья в «Еврейской энциклопедии», посвященная Рамбаму, начинается так: «Самый известный деятель еврейской истории Средневековья; крупнейший галахический авторитет всех поколений, один из самых значительных философов этого периода, ученый и исследователь, руководитель еврейской общины Египта, личность, оказавшая большое влияние на последующие поколения». Все верно, и все же расхожие формулировки недостаточны – чего-то не хватает. Приведенные выше слова не передают индивидуальности Рамбама, его своеобразия. Неповторимый и ослепительно яркий облик Рамбама не находит в них отражения во всей своей полноте.
Мудрецы, знатоки Торы, как современники Рамбама, так и жившие после него, а также исследователи и историки нового времени единодушны в своей оценке уникальности Рамбама и особого значения его идейно-литературного наследия. Из множества разнообразных отзывов напрашивается вывод, что Рамбам не имеет себе равных ни до, ни после него. Это общее мнение выражает известное высказывание: «От Моше до Моше не было такого Моше». Образное наименование «Великий орел»,[1] как иногда называли Рамбама, также говорит о повсеместном признании этого удивительного человека и его исключительных достижений, влияние которых сказывается и по сей день.
1.1 Отзывы, содержащие высокую оценку рамбама. Примеры
Для того чтобы у читателя не возникло впечатления, что сказанное выше говорится лишь «ради красного словца», имеет смысл привести несколько исторических свидетельств. Это не просто апологетика или пустые похвалы неизвестных авторов, а отзывы, содержащие историческую оценку деятельности Рамбама, высказанные в различные эпохи, в разных контекстах и под разными углами зрения. Все они приходят к одному и тому же выводу: Со времен Равины и рава Аши не было у евреев равного Моше по величию его и уму, и деяния его превосходят деяния рабби Хии.[2] Своей ученостью умножал он знание в Йаакове и Тору в Израиле, и не забудется его учение потомками… Ибо не слыхали мы, и и отцы наши не знали сочинения из написанных по завершении гемары, подобного «Мишне Тора»…[3]
[Рамбам] освещает путь блуждающим в потемках, учение его – свет для всего народа Израиля. Как сказано: возжаждали толпы Торы, искали слова Господа и не нашли его. Некому накормить младенцев, ослабели они от голода и жажды. И увидел их на грани истощения, и поднялся Моше и спас их. Подготовил Талмуд для учения, сделав его подобным отборной муке, просеянной через сито.[4] Приготовил еду и накормил занятых, погруженных в повседневную суету, яствами, пищей жирной и сладкой, и ели евреи ман без труда и без хлопот. Теперь они не впадут в заблуждение, ибо удалил он из сочинения своего все указания на источники, объяснения, истории и нововведения, которые затрудняют понимание. И подготовил все, так что снова стало учение подобно освоенному пути, и прошел глас по землям изгнания: «Придите к вратам с благодарностью, войдите во двор с хвалой».[5]
[1] Об употреблении этого сравнения в мидрашах см.: Т. Першель, «Ми Моше ад Моше» («От Моше до Моше»), в: М. Заари, А. Тартаковер и Х. Ормиан (ред.), «Агут иврит бе-Америка», Тель-Авив, 1972; А. Штейнзальц, «А-нешер а-гадоль», Тарбиц, 45, (1976), стр. 157-159.
[2] Равина и рав Аши – мудрецы Талмуда , считаются наиболее авторитетными из последних амораев; рабби Хия – автор Тосефта. См. предисловие Рамбама к книге «Мишне Тора». См. также «Ктувот» 103, стр. 2.
[3] Рабби Аарон бен Мешулам из Лунеля (мудрец и знаток галахи, который жил в Провансе в конце XII – начале XIII в.), «Игерет тшува», сочинение, обращенное к рабби Меиру а-Леви Абулафии, крупнейшему из знатоков Талмуда в Испании начала XIII в.; «Ковец», часть 3, лист 11, столбец 4.
[4] Об употреблении Рамбамом сравнения с отборной мукой для характеристики его сочинений см. часть 3,параграф 1. 3, а также вопрос 11 там же.
[5] Рабби Йеуда бен Шломо Альхаризи (испанский поэт и переводчик начала XIII в.), Тахкемони, раздел 46.
а где сама книга Галаха и философия?!
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