Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Данный курс знакомит учащихся с творчеством виднейшего представителя еврейской культуры Средневековья рабби Моше бен Маймона (Рамбама, или Маймонида). Рамбам является ключевой фигурой в истории еврейской мысли и в истории развития иудаизма и еврейской культуры в целом, поэтому изучение этих (и смежных с ними) областей невозможно без ознакомления с его творчеством.

Особенность творчества Рамбама состоит в том, что оно представляет собой попытку синтеза двух традиций: еврейской (иудаизма) и философской (идущей от Аристотеля). И если формально труды Рамбама можно разделить на раввинистические, посвященные еврейскому закону (галахе), с одной стороны, и философские - с другой, то на содержательном уровне такое разделение провести совсем не просто. Галахические произведения включают в себя философские фрагменты, а философское произведение содержит рассуждения о смысле заповедей и комментарии Писания. Вопрос о соотношении между этими двумя составляющими - галахой и философией - в творчестве Рамбама представляет собой предмет споров, начавшихся еще при жизни Рамбама и продолжающихся по сей день. Этому вопросу уделяется большое внимание в настоящем курсе. Автор курса И. Тверский придерживался той точки зрения, что Рамбаму удалось достичь гармоничного синтеза галахи и философии, и именно этот синтез является основополагающей характеристикой его творчества. Курс построен так, чтобы наглядно (на основе слов самого Рамбама) и убедительно (с помощью подробного анализа структуры и содержания произведений Рамбама) продемонстрировать истинность этого положения.

Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение

Открытый университет Израиля Кампус Дороти де

Ротшильд, Раанана 43107, п/я 808, дерех а-Университа, 1. Открытый университет Израиля.

Отпечатано в Израиле

Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение

Часть 1 Введение

Часть 2 Перуш а-Мишна и Сефер а-мицвот

Часть 3 Мишне Тора: основные мотивы и тенденции

Часть 4 Мишне Тора: общая характеристика (I)

Часть 5 Мишне Тора: общая характеристика (II)

Части 6-7 Смысл заповедей

Часть 8 "Море невухим"

Часть 9 Мессианские идеи в творчестве Рамбама

Часть 10 Этическое учение Рамбама

Галаха и философия - Основы учения Рамбама - Курс академической программы Открытого университета Израиля - Иудаика и израилеведение - Наставник поколений в зеркале истории