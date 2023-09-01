серия Slavia Christiana

Св. Писание занимает исключительное по важности место в церковнославянскoй письменности. Свидетельством тому является уже сама многочисленность рукописей богослужебных книг, содержащих Св. Писание (Евангелия, Псалтыри, Апостолы), а также обилие библейских цитат, встречающихся, помимо литургических текстов, буквально во всех произведениях древней книжности — от житий до хождений, от летописей до посланий.

Само выявление цитат не представляет особой сложности (нередко текст содержит прямое указание автора на источник), и нетрудно понять их oбщую функцию авторитетного основания в рассуждениях писателя.

При более внимательном рассмотрении библейские цитаты могут стать своеобразными вехами на пути изучения отдельных произведений в контексте византийско-славянской символики мироздания, основанной на христианском учении отцов церкви и на традиции монастырской жизни, глубоко укоренившейся в Средние века в балканском и восточнославянском мире.

Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности

М.: «Индрик», 2014. — 232 с.

ISBN 978-5-91674-306-7

Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности - Содержание

Введение

ГЛАВА ПЕРВАЯ Библейские цитаты и посредническая роль литургических книг и священнодействия

ГЛАВА ВТОРАЯСв. Писание и святоотеческая экзегеза в «Житии Мефодия»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Святые места и Св. Писание в «Хождении в Святую Землю» игумена Даниила

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Св. Писание и «духовный брак» в «Житии Параскевы»

ГЛАВА ПЯТАЯ Библейские цитаты и «мистерия» в «Сказании о Мамаевом побоище»

ГЛАВА ШЕСТАЯ Библия и экзегеза в «Послании старца Филофея к Мисюрю Мунехину»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Св. Писание и «auctoritates» у Максима Грека

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Функции библейских цитат в церковнославянской книжности

Заключение

Принятые сокращения

Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности - Введение

Употребление библейских цитат никогда не было кодифицировано и регулировалось исключительно преданием и существующими письменными образцами. Кроме того, современные исследователи достаточно далеки от византийско-славянской символики мироздания, от контекста литургии и религиозной жизни, в котором бытовали средневековые книги.

В данной книге мы предлагаем итоги наших исследований, которые могли бы послужить толчком к новому прочтению церковнославянского наследия на основе библейских цитат в целях выявления его глубинной семантики и должного признания литературных достоинств отдельных произведений, зачастую недооцененных или малоисследованных. Каждая глава представляет, в переработанном виде с поправками и добавлениями, ранее опубликованную статью, ставшую результатом многолетнего изучения церковнославянской письменности.

Нам бы хотелось выразить искреннюю благодарность всем коллегам, чьи советы и замечания во время конференций или в личных разговорах содействовали появлению этой работы. Мы благодарны также переводчикам статей, ставших главами нашей книги, И.В. Двизовой, Н.Н. Жуковой, П.В. Петрухину и редактору книги Н.Н. Запольской.

Гардзанити Марчелло (Marcello Garzaniti)

Краткая биографическая справка.

Родился 1 марта 1956.

Окончил Филологический факультет (Алма Матер, Болонья 1979), Богословский факультет (Грегориана 1983), имеет степень доктора Восточных церковных наук (Папский Восточный Институт, 1990).

С 1992 г. — профессор славянской филологии при Флорентийском Университете. Является приглашенным профессором в университетах в Киеве, Вайцбурге, Мюнстере, Париже.

Член библейской комиссии при Международном комитете Славистов.

Член редакции журнала «Студи Славистичи» (Флоренция) и «Древняя Русь» (Москва). С 2009 Председатель Общества итальянских славистов.