Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности
серия Slavia Christiana
Св. Писание занимает исключительное по важности место в церковнославянскoй письменности. Свидетельством тому является уже сама многочисленность рукописей богослужебных книг, содержащих Св. Писание (Евангелия, Псалтыри, Апостолы), а также обилие библейских цитат, встречающихся, помимо литургических текстов, буквально во всех произведениях древней книжности — от житий до хождений, от летописей до посланий.
Само выявление цитат не представляет особой сложности (нередко текст содержит прямое указание автора на источник), и нетрудно понять их oбщую функцию авторитетного основания в рассуждениях писателя.
При более внимательном рассмотрении библейские цитаты могут стать своеобразными вехами на пути изучения отдельных произведений в контексте византийско-славянской символики мироздания, основанной на христианском учении отцов церкви и на традиции монастырской жизни, глубоко укоренившейся в Средние века в балканском и восточнославянском мире.
Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности
М.: «Индрик», 2014. — 232 с.
ISBN 978-5-91674-306-7
Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности - Содержание
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ Библейские цитаты и посредническая роль литургических книг и священнодействия
ГЛАВА ВТОРАЯСв. Писание и святоотеческая экзегеза в «Житии Мефодия»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Святые места и Св. Писание в «Хождении в Святую Землю» игумена Даниила
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Св. Писание и «духовный брак» в «Житии Параскевы»
ГЛАВА ПЯТАЯ Библейские цитаты и «мистерия» в «Сказании о Мамаевом побоище»
ГЛАВА ШЕСТАЯ Библия и экзегеза в «Послании старца Филофея к Мисюрю Мунехину»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Св. Писание и «auctoritates» у Максима Грека
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Функции библейских цитат в церковнославянской книжности
Заключение
Принятые сокращения
Марчелло Гардзанити - Библейские цитаты в церковнославянской книжности - Введение
Употребление библейских цитат никогда не было кодифицировано и регулировалось исключительно преданием и существующими письменными образцами. Кроме того, современные исследователи достаточно далеки от византийско-славянской символики мироздания, от контекста литургии и религиозной жизни, в котором бытовали средневековые книги.
В данной книге мы предлагаем итоги наших исследований, которые могли бы послужить толчком к новому прочтению церковнославянского наследия на основе библейских цитат в целях выявления его глубинной семантики и должного признания литературных достоинств отдельных произведений, зачастую недооцененных или малоисследованных. Каждая глава представляет, в переработанном виде с поправками и добавлениями, ранее опубликованную статью, ставшую результатом многолетнего изучения церковнославянской письменности.
Нам бы хотелось выразить искреннюю благодарность всем коллегам, чьи советы и замечания во время конференций или в личных разговорах содействовали появлению этой работы. Мы благодарны также переводчикам статей, ставших главами нашей книги, И.В. Двизовой, Н.Н. Жуковой, П.В. Петрухину и редактору книги Н.Н. Запольской.
Гардзанити Марчелло (Marcello Garzaniti)
Краткая биографическая справка.
Родился 1 марта 1956.
Окончил Филологический факультет (Алма Матер, Болонья 1979), Богословский факультет (Грегориана 1983), имеет степень доктора Восточных церковных наук (Папский Восточный Институт, 1990).
С 1992 г. — профессор славянской филологии при Флорентийском Университете. Является приглашенным профессором в университетах в Киеве, Вайцбурге, Мюнстере, Париже.
Член библейской комиссии при Международном комитете Славистов.
Член редакции журнала «Студи Славистичи» (Флоренция) и «Древняя Русь» (Москва). С 2009 Председатель Общества итальянских славистов.
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