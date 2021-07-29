Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция

Сила гравитации большой личности неизбежно порождает вокруг себя мифологическое поле – недаром М. Л. Гаспаров давно стал героем саг и легенд гуманитарного сообщества. По тем же сложным мифотворческим канонам был организован и научный универсум Михаила Леоновича. В этом интеллектуально насыщенном пространстве обитало несметное количество исторических и литературных персонажей, временной и пространственный диапазон определялся категориями вечности, а художественная креативность и строгая эмпирика сливались в причудливом симбиозе. В этой модели вселенной, однако, трудно вычленить авторитарную мыслительную вертикаль: в ней нет ни древа мира («великой идеи»), ни пресловутого краеугольного камня («главного труда жизни»), на основании которых ученого можно было бы залучить в компанию пророков или учителей жизни. Пространство, сотворенное Гаспаровым, – это конгломерат самостоятельных и часто самодостаточных территорий научной мысли, часть которых успешно им колонизирована, а часть лишь обозначена пунктиром.



Не случайно Михаил Леонович при всей его многолетней безупречной профессиональной репутации стал для общегуманитарной среды знаковой фигурой именно в 1990‐е годы. Его протеическая способность ускользать от диктаторских претензий «научных школ» и монологических концепций, его виртуозное владение различным профессиональным инструментарием и жанровыми категориями во имя расширения и обогащения научного поиска – эта жизненная стратегия стала для отечественных гуманитариев, ищущих свой путь в стремительно трансформирующемся культурном пространстве, и путеводной звездой, и интеллектуальным вызовом. Масштаб личности ученого, широта его диапазона исследований, его научного и культурного кругозора поставили перед составителями его посмертного собрания сочинений непростую задачу. Как в ограниченном объеме 6 томов передать всю многогранность научного наследия Гаспарова и в то же время впервые сформулировать основные направления его исследований? В результате бурных и плодотворных дискуссий члены редколлегии проекта пришли к выводу, что при всех метаморфозах академической деятельности Михаила Леоновича в ней можно уловить главные смысловые линии его творчества, коими, по их мнению, можно считать следующие:

историю античности и средневековья,

историю и методологию науки,

стиховедение,

историю русской поэзии,

переводческую деятельность.

Именно эти основные характеристики его деятельности предопределили содержание каждого из томов. Уникальность и научная ценность концепции собрания сочинения М. Л. Гаспарова, предложенной составителями, заключаются в том, что:

А) тома формируются вокруг «смыслообразующих» монографий (том о Древней Греции откроется «Занимательной Грецией», в том о переводах будет включена монография «Экспериментальные переводы», в том о русской поэзии – «Метр и смысл», том об истории и методологии науки завершится «Записями и выписками»);

Б) в каждом томе просветительские тексты на равных правах соседствуют с академическими штудиями.

Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция

М. Л. Гаспаров — «НЛО», 2021

ISBN 978-5-44-481452-9

Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

О МИХАИЛЕ ГАСПАРОВЕ

СЛОЖНАЯ «ПРОСТОТА» МИХАИЛА ГАСПАРОВА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ

ОТ СОЧИНИТЕЛЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ

НЕПОЛНОТА И СИММЕТРИЯ В «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ ЛИРИКА

СТРОЕНИЕ ЭПИНИКИЯ

ПОЭЗИЯ ПИНДАРА ПИНДАР. ОДЫ

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

ЕВРИПИД ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО НАЧАЛО «ИФИГЕНИИ В ТАВРИДЕ» ЕВРИПИДА ЕВРИПИД. ЭЛЕКТРА



ОБ ОДНОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОМ ЖАНРЕ

АНТИЧНАЯ БАСНЯ – ЖАНР-ПЕРЕКРЕСТОК

БАСНИ ЭЗОПА ПРИЛОЖЕНИЕ СЮЖЕТ И ИДЕОЛОГИЯ В ЭЗОПОВСКИХ БАСНЯХ ЭЗОП. БАСНИ

ФЕДР И БАБРИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ БАСНИ (ФЕДР И БАБРИЙ) СТИЛЬ ФЕДРА И БАБРИЯ ФЕДР. БАСНИ БАБРИЙ. БАСНИ



О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ