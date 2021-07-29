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Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция

Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Сила гравитации большой личности неизбежно порождает вокруг себя мифологическое поле – недаром М. Л. Гаспаров давно стал героем саг и легенд гуманитарного сообщества. По тем же сложным мифотворческим канонам был организован и научный универсум Михаила Леоновича. В этом интеллектуально насыщенном пространстве обитало несметное количество исторических и литературных персонажей, временной и пространственный диапазон определялся категориями вечности, а художественная креативность и строгая эмпирика сливались в причудливом симбиозе. В этой модели вселенной, однако, трудно вычленить авторитарную мыслительную вертикаль: в ней нет ни древа мира («великой идеи»), ни пресловутого краеугольного камня («главного труда жизни»), на основании которых ученого можно было бы залучить в компанию пророков или учителей жизни. Пространство, сотворенное Гаспаровым, – это конгломерат самостоятельных и часто самодостаточных территорий научной мысли, часть которых успешно им колонизирована, а часть лишь обозначена пунктиром.

Не случайно Михаил Леонович при всей его многолетней безупречной профессиональной репутации стал для общегуманитарной среды знаковой фигурой именно в 1990‐е годы. Его протеическая способность ускользать от диктаторских претензий «научных школ» и монологических концепций, его виртуозное владение различным профессиональным инструментарием и жанровыми категориями во имя расширения и обогащения научного поиска – эта жизненная стратегия стала для отечественных гуманитариев, ищущих свой путь в стремительно трансформирующемся культурном пространстве, и путеводной звездой, и интеллектуальным вызовом. Масштаб личности ученого, широта его диапазона исследований, его научного и культурного кругозора поставили перед составителями его посмертного собрания сочинений непростую задачу. Как в ограниченном объеме 6 томов передать всю многогранность научного наследия Гаспарова и в то же время впервые сформулировать основные направления его исследований? В результате бурных и плодотворных дискуссий члены редколлегии проекта пришли к выводу, что при всех метаморфозах академической деятельности Михаила Леоновича в ней можно уловить главные смысловые линии его творчества, коими, по их мнению, можно считать следующие:
  • историю античности и средневековья,
  • историю и методологию науки,
  • стиховедение,
  • историю русской поэзии,
  • переводческую деятельность.
Именно эти основные характеристики его деятельности предопределили содержание каждого из томов. Уникальность и научная ценность концепции собрания сочинения М. Л. Гаспарова, предложенной составителями, заключаются в том, что:
  • А) тома формируются вокруг «смыслообразующих» монографий (том о Древней Греции откроется «Занимательной Грецией», в том о переводах будет включена монография «Экспериментальные переводы», в том о русской поэзии – «Метр и смысл», том об истории и методологии науки завершится «Записями и выписками»);
  • Б) в каждом томе просветительские тексты на равных правах соседствуют с академическими штудиями.

Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция

М. Л. Гаспаров — «НЛО», 2021
ISBN 978-5-44-481452-9

Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
О МИХАИЛЕ ГАСПАРОВЕ
СЛОЖНАЯ «ПРОСТОТА» МИХАИЛА ГАСПАРОВА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ
  • ОТ СОЧИНИТЕЛЯ
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  • ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  • ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
  • ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ
  • НЕПОЛНОТА И СИММЕТРИЯ В «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА
  • ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ ЛИРИКА
  • СТРОЕНИЕ ЭПИНИКИЯ
  • ПОЭЗИЯ ПИНДАРА
    • ПИНДАР. ОДЫ
  • ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА
    • ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА
  • СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
  • ЕВРИПИД ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО
    • НАЧАЛО «ИФИГЕНИИ В ТАВРИДЕ» ЕВРИПИДА
    • ЕВРИПИД. ЭЛЕКТРА
ОБ ОДНОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОМ ЖАНРЕ
  • АНТИЧНАЯ БАСНЯ – ЖАНР-ПЕРЕКРЕСТОК
  • БАСНИ ЭЗОПА
    • ПРИЛОЖЕНИЕ
    • СЮЖЕТ И ИДЕОЛОГИЯ В ЭЗОПОВСКИХ БАСНЯХ
    • ЭЗОП. БАСНИ
  • ФЕДР И БАБРИЙ
    • СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ АНТИЧНОЙ
    • ЛИТЕРАТУРНОЙ БАСНИ (ФЕДР И БАБРИЙ)
    • СТИЛЬ ФЕДРА И БАБРИЯ
    • ФЕДР. БАСНИ
    • БАБРИЙ. БАСНИ
О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ
  • ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III–II ВЕКОВ ДО Н. Э
  • АРИСТОТЕЛЬ. ПОЭТИКА
  • ФИЛОДЕМ
Views 417
Rating 5.0 / 5
Added 29.07.2021
Author esxatos
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5.0/5 (3)

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