Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция

Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция
Сила гравитации большой личности неизбежно порождает вокруг себя мифологическое поле – недаром М. Л. Гаспаров давно стал героем саг и легенд гуманитарного сообщества. По тем же сложным мифотворческим канонам был организован и научный универсум Михаила Леоновича. В этом интеллектуально насыщенном пространстве обитало несметное количество исторических и литературных персонажей, временной и пространственный диапазон определялся категориями вечности, а художественная креативность и строгая эмпирика сливались в причудливом симбиозе. В этой модели вселенной, однако, трудно вычленить авторитарную мыслительную вертикаль: в ней нет ни древа мира («великой идеи»), ни пресловутого краеугольного камня («главного труда жизни»), на основании которых ученого можно было бы залучить в компанию пророков или учителей жизни. Пространство, сотворенное Гаспаровым, – это конгломерат самостоятельных и часто самодостаточных территорий научной мысли, часть которых успешно им колонизирована, а часть лишь обозначена пунктиром.
Не случайно Михаил Леонович при всей его многолетней безупречной профессиональной репутации стал для общегуманитарной среды знаковой фигурой именно в 1990‐е годы. Его протеическая способность ускользать от диктаторских претензий «научных школ» и монологических концепций, его виртуозное владение различным профессиональным инструментарием и жанровыми категориями во имя расширения и обогащения научного поиска – эта жизненная стратегия стала для отечественных гуманитариев, ищущих свой путь в стремительно трансформирующемся культурном пространстве, и путеводной звездой, и интеллектуальным вызовом. Масштаб личности ученого, широта его диапазона исследований, его научного и культурного кругозора поставили перед составителями его посмертного собрания сочинений непростую задачу. Как в ограниченном объеме 6 томов передать всю многогранность научного наследия Гаспарова и в то же время впервые сформулировать основные направления его исследований? В результате бурных и плодотворных дискуссий члены редколлегии проекта пришли к выводу, что при всех метаморфозах академической деятельности Михаила Леоновича в ней можно уловить главные смысловые линии его творчества, коими, по их мнению, можно считать следующие:
- историю античности и средневековья,
- историю и методологию науки,
- стиховедение,
- историю русской поэзии,
- переводческую деятельность.
Именно эти основные характеристики его деятельности предопределили содержание каждого из томов. Уникальность и научная ценность концепции собрания сочинения М. Л. Гаспарова, предложенной составителями, заключаются в том, что:
- А) тома формируются вокруг «смыслообразующих» монографий (том о Древней Греции откроется «Занимательной Грецией», в том о переводах будет включена монография «Экспериментальные переводы», в том о русской поэзии – «Метр и смысл», том об истории и методологии науки завершится «Записями и выписками»);
- Б) в каждом томе просветительские тексты на равных правах соседствуют с академическими штудиями.
Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция
М. Л. Гаспаров — «НЛО», 2021
ISBN 978-5-44-481452-9
Михаил Леонович Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах - Том I - Греция - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
О МИХАИЛЕ ГАСПАРОВЕ
СЛОЖНАЯ «ПРОСТОТА» МИХАИЛА ГАСПАРОВА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ
- ОТ СОЧИНИТЕЛЯ
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ
- ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
- ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ
- НЕПОЛНОТА И СИММЕТРИЯ В «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА
- ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ ЛИРИКА
- СТРОЕНИЕ ЭПИНИКИЯ
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ПОЭЗИЯ ПИНДАРА
- ПИНДАР. ОДЫ
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА
- ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА
- СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
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ЕВРИПИД ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО
- НАЧАЛО «ИФИГЕНИИ В ТАВРИДЕ» ЕВРИПИДА
- ЕВРИПИД. ЭЛЕКТРА
ОБ ОДНОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОМ ЖАНРЕ
- АНТИЧНАЯ БАСНЯ – ЖАНР-ПЕРЕКРЕСТОК
-
БАСНИ ЭЗОПА
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- СЮЖЕТ И ИДЕОЛОГИЯ В ЭЗОПОВСКИХ БАСНЯХ
- ЭЗОП. БАСНИ
-
ФЕДР И БАБРИЙ
- СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ АНТИЧНОЙ
- ЛИТЕРАТУРНОЙ БАСНИ (ФЕДР И БАБРИЙ)
- СТИЛЬ ФЕДРА И БАБРИЯ
- ФЕДР. БАСНИ
- БАБРИЙ. БАСНИ
О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ
- ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА III–II ВЕКОВ ДО Н. Э
- АРИСТОТЕЛЬ. ПОЭТИКА
- ФИЛОДЕМ
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