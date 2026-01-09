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Эпп - Герцен - Герменевтика

Эпп - Герцен - Герменевтика
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Homiletics

Изучение Священного Писания во все времена явилось наиважнейшей задачей христиан. Правильный подход к этому вопросу сохранял от заблуждений и искажений в понимании истин Евангелия, а также помогал устраивать свою жизнь согласно Писания. В наше время, время массового отступления от истины и искажения Слова Божьего, особо актуален вопрос правильного подхода к изучению Библии.

Настоящий материал познакомит читателя с принципами и методами исследования Библии и окажет практическую помощь в понимании Священного Писания.

В начале каждого урока помещен краткий словарь возможно непонятных слов, объяснение которых дано не в широком смысле, а в непосредственном употреблении его в материале.

Надеемся, что учебник своими утверждениями и добрыми советами, как увидеть вечные истины и извлечь их из Библии, поможет обогатиться тем духовным сокровищем, которое в изобилии содержится в Слове Божьем.

Эпп - Герцен - Герменевтика

Издательство: "Христианин" СЦ ЕХБ

1993 г. - 60 с.

Эпп - Герцен - Герменевтика - Содержание

  • Урок 1. Введение

Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В ОБЩЕМ

  • Урок 2. Человек и Библия

  • Урок 3. Основы изучения Библии

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

  • Урок 4. Связь текста с контекстом

  • Урок 5. Структура изучаемого материала

  • Экскурс: Учение Библии

  • Урок 6. Толкование Писания посредством Писания

  • Экскурс: Взаимоотношение Ветхого и Нового Завета

  • Урок 7. Внимание к развитию плана спасения

  • Экскурс: История спасения

  • Экскурс: Заветы в Библии

  • Урок 8. Контекст книги

  • Урок 9. Ближайший контекст

  • Экскурс: Синтаксис

  • Урок 10. Значение отдельных слов и выражений

Глава 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

  • Урок 11. Анализ культуры

  • Урок 12. Анализ литературных форм

  • Урок 13. Притчи, аллегории

  • Урок 14. Пророчества

  • Урок 15. Еврейская поэзия

  • Урок 16. Образные выражения

  • Урок 17. Символы, прообразы

Views 687
Rating 4.8 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

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