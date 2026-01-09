Эпп - Герцен - Герменевтика
Изучение Священного Писания во все времена явилось наиважнейшей задачей христиан. Правильный подход к этому вопросу сохранял от заблуждений и искажений в понимании истин Евангелия, а также помогал устраивать свою жизнь согласно Писания. В наше время, время массового отступления от истины и искажения Слова Божьего, особо актуален вопрос правильного подхода к изучению Библии.
Настоящий материал познакомит читателя с принципами и методами исследования Библии и окажет практическую помощь в понимании Священного Писания.
В начале каждого урока помещен краткий словарь возможно непонятных слов, объяснение которых дано не в широком смысле, а в непосредственном употреблении его в материале.
Надеемся, что учебник своими утверждениями и добрыми советами, как увидеть вечные истины и извлечь их из Библии, поможет обогатиться тем духовным сокровищем, которое в изобилии содержится в Слове Божьем.
Эпп - Герцен - Герменевтика
Издательство: "Христианин" СЦ ЕХБ
1993 г. - 60 с.
Эпп - Герцен - Герменевтика - Содержание
Урок 1. Введение
Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В ОБЩЕМ
Урок 2. Человек и Библия
Урок 3. Основы изучения Библии
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Урок 4. Связь текста с контекстом
Урок 5. Структура изучаемого материала
Экскурс: Учение Библии
Урок 6. Толкование Писания посредством Писания
Экскурс: Взаимоотношение Ветхого и Нового Завета
Урок 7. Внимание к развитию плана спасения
Экскурс: История спасения
Экскурс: Заветы в Библии
Урок 8. Контекст книги
Урок 9. Ближайший контекст
Экскурс: Синтаксис
Урок 10. Значение отдельных слов и выражений
Глава 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Урок 11. Анализ культуры
Урок 12. Анализ литературных форм
Урок 13. Притчи, аллегории
Урок 14. Пророчества
Урок 15. Еврейская поэзия
Урок 16. Образные выражения
Урок 17. Символы, прообразы
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