Изучение Священного Писания во все времена явилось наиважнейшей задачей христиан. Правильный подход к этому вопросу сохранял от заблуждений и искажений в понимании истин Евангелия, а также помогал устраивать свою жизнь согласно Писания. В наше время, время массового отступления от истины и искажения Слова Божьего, особо актуален вопрос правильного подхода к изучению Библии.

Настоящий материал познакомит читателя с принципами и методами исследования Библии и окажет практическую помощь в понимании Священного Писания.

В начале каждого урока помещен краткий словарь возможно непонятных слов, объяснение которых дано не в широком смысле, а в непосредственном употреблении его в материале.

Надеемся, что учебник своими утверждениями и добрыми советами, как увидеть вечные истины и извлечь их из Библии, поможет обогатиться тем духовным сокровищем, которое в изобилии содержится в Слове Божьем.

Эпп - Герцен - Герменевтика

Издательство: "Христианин" СЦ ЕХБ

1993 г. - 60 с.

Эпп - Герцен - Герменевтика - Содержание

Урок 1. Введение

Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ В ОБЩЕМ

Урок 2. Человек и Библия

Урок 3. Основы изучения Библии

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Урок 4. Связь текста с контекстом

Урок 5. Структура изучаемого материала

Экскурс: Учение Библии

Урок 6. Толкование Писания посредством Писания

Экскурс: Взаимоотношение Ветхого и Нового Завета

Урок 7. Внимание к развитию плана спасения

Экскурс: История спасения

Экскурс: Заветы в Библии

Урок 8. Контекст книги

Урок 9. Ближайший контекст

Экскурс: Синтаксис

Урок 10. Значение отдельных слов и выражений

Глава 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ