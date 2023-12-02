Георгий Павлович Беглери (1850-1923) не принадлежит к числу известных фигур в истории России конца XIX — начала XX вв. Скромный агент Русского общества пароходства и торговли в Константинополе, занимавшийся в часы досуга византийской историей и археологией, он знаком историкам как автор нескольких статей в «Византийском временнике» и «Известиях Русского археологического института в Константинополе». Между тем именно ему, как выяснилось из недавно обнаруженных архивных данных, было суждено сыграть весьма значительную роль в непростых отношениях Российского Св. Синода и МИД с Константинопольским патриархатом на протяжении 20 лет после подписания Берлинского трактата в 1878 г.

Родился Г. П. Беглери в 1850 г. в Константинополе, в семье, тесно связанной с духовенством Фанара и вместе с тем дружественно настроенной к России (его дядя митрополит Неофит занимал одну из первых кафедр патриархата — Дерконскую, а другой дядя, архимандрит Григорий, был настоятелем греческой церкви Св. Троицы в Одессе). В 1860 г., в возрасте девяти лет, по желанию своего отца и дяди, архим. Григория, Беглери был отправлен в Одессу для обучения в греческом коммерческом училище. Затем он поступил во вторую одесскую гимназию, которую не смог окончить по причине смерти дяди (в 1866 г.). Вернувшись в Константинополь, он окончил греческое национальное училище на средства княгини Т. Б. Потемкиной, которая в 1867 г. снабдила его рекомендательным письмом к министру двора Н. В. Адлербергу для определения в какое-нибудь военное учебное заведение. В августе 1867 г. Беглери направляется в Крым, где в то время находилась главная квартира имп. Александра II. Проследовав в Петербург вместе с шефом жандармов П. А. Шуваловым, он принял присягу и начал свою службу в корпусе охранной стражи императора. Одновременно Беглери был вольнослушателем Лесного института в Петербурге и в 1872 г. раскрыл заговор студентов против императора; после этого оставаться в России стало для него опасно, и он был вынужден вернуться в Константинополь и начать службу в Обществе пароходства и торговли. Во время войны 1877-1878 гг. Беглери был драгоманом в действующей армии, а затем отправлен в Константинополь в качестве агента Генерального штаба и доставлял сведения шефу жандармов Н. В. Мезенцеву. После заключения Сан-Стефанского мира Беглери провел несколько месяцев в Париже и Женеве, где выполнял поручения Н. В. Мезенцева и Η. П. Игнатьева, собирая информацию о русских эмигрантах. В 1878-1899 гг. он жил в Константинополе, продолжал службу в РОПиТе и писал статьи по церковным и политическим вопросам для русских и греческих газет. В 1899 г. он был назначен агентом в Яффу, а позднее в Смирну.

По-видимому, в 1878 г., в один из своих приездов в Петербург, Беглери познакомился с профессором Петербургской Духовной академии Иваном Егоровичем Троицким (1832-1899), историком Церкви, византинистом, автором монографий и статей, глубоким знатоком и издателем греческих текстов. Как один из лучших специалистов по истории и современному положению Церкви на Востоке, Троицкий был ближайшим советником обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева по восточному вопросу. Поначалу Беглери выполнял для Троицкого роль библиографа, через которого тот пополнял свою библиотеку редкими и старинными греческими изданиями. Вскоре, однако, это амплуа перестало удовлетворять энергичного и честолюбивого константинопольского корреспондента, и постепенно его письма перерастают в детальные сводки новостей из церковной жизни патриархата. На протяжении 20 лет Беглери, будучи в силу своих родственных и личных связей вхож в патриархию, регулярно посылал подробные обзоры внутренней жизни Константинопольской церкви, сопровождая изложение фактов собственным политическим комментарием.

Лора Александровна Герд - Россия и Православный Восток: Константинопольский патриархат в конце XIX в. Письма Г. П. Беглери к проф. И. Е. Троицкому 1878-1898 гг

Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования

Санкт-Петербург: «Издательство ОлегаАбышко», 2003 г. —416 с.

ISBN 5-7435-0228-5

Лора Александровна Герд - Россия и Православный Восток: Константинопольский патриархат в конце XIX в. Письма Г. П. Беглери к проф. И. Е. Троицкому 1878-1898 гг - Содержание

Л. А. Герд. Введение. Константинопольский патриархат и Россия конца XIX в

ПИСЬМА

Папка №13.1878-1880 гг

Папка № 14.1881 -1884 гг

Папка №15. 1886-1887 гг

Папка № 16.1888 г

Папка № 17. 1889 г

Папка № 18. 1890 г

Папка № 19.' 1891-1892 гг

Папка №20. 1893 г

Папка №21. 1894 г

Папка №22. 1895 г

Папка №23. 1896-1898 гг

Примечания

Именной указатель

Список сокращений

Список встречающихся в тексте турецких и греческих слов

Лора Александровна Герд - Россия и Православный Восток: Константинопольский патриархат в конце XIX в. Письма Г. П. Беглери к проф. И. Е. Троицкому 1878-1898 гг – Ведение. Константинопольский патриархат и Россия конца XIX в

По этим письмам Троицкий составлял обзоры «Православный Восток в минувшем году» для журнала «Церковный вестник»; большая часть писем передавалась им для прочтения К. П. Победоносцеву, который оставил на них характерные пометы синим карандашом. Позднее Беглери писал такие же обзоры для российского посольства и Палестинского общества, но эти его работы не могут сравниться по полноте и информативности с письмами к И. Е. Троицкому. 238 писем Беглери (610 лл.) за 1878-1898 гг. хранятся в основной части архива И. Е. Троицкого в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (Дом Плеханова, фонд 790) и представляют собой летопись истории Константинопольского патриархата, написанную компетентным очевидцем и участником событий и, таким образом, являются еще не введенным в научный оборот ценнейшим источником для изучения отношений России и Восточной церкви данного периода. Нельзя назвать Беглери беспристрастным хронистом событий: напротив, он видел высшее благо для Константинопольского патриархата и греческого населения Турции в союзе с Россией и с этой точки зрения оценивал происходящее. Одинаковое негодование вызывали в нем как действия против христиан турецкого правительства, так и антирусская политика фанариотского духовенства. На могучую северную империю должны, по мнению Беглери, ориентироваться восточные христиане, и только от России могут ожидать они освобождения от турецкого владычества.