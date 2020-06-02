Евхаристия и наша  повседневная жизнь - Бернхард Геринг

Среди католических богословов 20 века Бернхарда Геринга с уверенностью можно назвать в десят ке тех, кто с наибольшей силой употребил свой интеллек туальный потенциал на то, чтобы Церковь ответила на вы зовы современного, постоянно меняющегося мира.

Бернхард Геринг прожил долгую плодотворную жизнь, насыщенную и радостями, и страданиями. Он родился в 1912 г. в селении Бёттинген на юге Германии в семье, не отличающейся знатностью и достатком, где был восьмым из двенадцати детей.

С юности желая стать миссионером, он вступает в 1934 г. в монашескую конгрегацию Пресвя того Искупителя (иначе именуемую Конгрегацией редем птористов), в 1939 г. становится священником и готовится ехать в Латинскую Америку, однако его планы нарушает начавшаяся война: Геринг (как и многие другие немецкие священники и монахи) призбан в армию в санитарный ба тальон, в котором проходит всю войну - сначала на За падном, а затем и на Восточном фронте, в том числе и на оккупированной территории Советского Союза. В годы войны он не раз рисковал жизнью, был ранен, а при от ступлении, уже на территории Польши, лишь чудом из бежал советского плена.

Бернхард Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь - Заповеди Блаженства

Издательство Францисканцев , Москва 2000. -

ISBN 5-89208-024-2

Бернхард Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь - Содержание

Введение

1. Песнь хвалы и взаимное благословение

2. Исповедание хвалы

3. Всякая молитва — это благодарение и хвала

4. Благодарные слушатели слова Божия

5. Аллилуйя: хвала Господу

6. Вестники Евангелия

7. Благодарим Тебя, Господи, задар веры

8. Молитва верных

9. Всё священно, всё Божий дар

10. Всегда благодарить — путь ко спасению

11. Благодарная память

12. Единые во Христе, во славу Бога Отца

13. В единстве со всей Церковью

14. Молитва — радостный и благодарный ответ

15. Дар мира

16. Общники Божественного естества

17. Евхаристия: дар и миссия

Бернхард Геринг - Заповеди Блаженства - Содержание

Введение

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды,ибо они насытятся

5. Блаженны милостивые,ибо они помилованы будут

6. Блаженны чистые сердцем,ибо они Бога узрят

7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное

9. Свет для всего мира