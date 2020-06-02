Евхаристия и наша  повседневная жизнь - Бернхард Геринг

Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь
Среди католических богословов 20 века Бернхарда Геринга с уверенностью можно назвать в десят ке тех, кто с наибольшей силой употребил свой интеллек туальный потенциал на то, чтобы Церковь ответила на вы зовы современного, постоянно меняющегося мира.
Бернхард Геринг прожил долгую плодотворную жизнь, насыщенную и радостями, и страданиями. Он родился в 1912 г. в селении Бёттинген на юге Германии в семье, не отличающейся знатностью и достатком, где был восьмым из двенадцати детей.
С юности желая стать миссионером, он вступает в 1934 г. в монашескую конгрегацию Пресвя того Искупителя (иначе именуемую Конгрегацией редем птористов), в 1939 г. становится священником и готовится ехать в Латинскую Америку, однако его планы нарушает начавшаяся война: Геринг (как и многие другие немецкие священники и монахи) призбан в армию в санитарный ба тальон, в котором проходит всю войну - сначала на За падном, а затем и на Восточном фронте, в том числе и на оккупированной территории Советского Союза. В годы войны он не раз рисковал жизнью, был ранен, а при от ступлении, уже на территории Польши, лишь чудом из бежал советского плена.
Бернхард Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь - Заповеди Блаженства
Издательство Францисканцев , Москва 2000. -
ISBN 5-89208-024-2
Бернхард Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь - Содержание
Введение
1. Песнь хвалы и взаимное благословение
2. Исповедание хвалы
3. Всякая молитва — это благодарение и хвала
4. Благодарные слушатели слова Божия
5. Аллилуйя: хвала Господу
6. Вестники Евангелия
7. Благодарим Тебя, Господи, задар веры
8. Молитва верных
9. Всё священно, всё Божий дар
10. Всегда благодарить — путь ко спасению
11. Благодарная память
12. Единые во Христе, во славу Бога Отца
13. В единстве со всей Церковью
14. Молитва — радостный и благодарный ответ
15. Дар мира
16. Общники Божественного естества
17. Евхаристия: дар и миссия
Бернхард Геринг - Заповеди Блаженства - Содержание
Введение
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды,ибо они насытятся
5. Блаженны милостивые,ибо они помилованы будут
6. Блаженны чистые сердцем,ибо они Бога узрят
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное
9. Свет для всего мира
Бернхард Геринг - Евхаристия и наша повседневная жизнь - Песнь хвалы и взаимное благословение
Обычно Евхаристия начинается и заканчивается песнопением радости и хвалы. Всю нашу радость нам надлежит принести с собой на Литургию. Мы слушали, как небо и земля “проповедали славу Божию”. Мы грелись под лучами солнца и внимали музыке земли. Мы восхищались красотой цветов. Мы радовались улыбкам детей, в которых отражалась любовь их родителей, братьев, сестер и друзей. И бесчисленны те знаки доброты, нежности и щедрости, которые мы видели и принимали.
Всё достигает полноты жизни и истины, когда мы приносим это Богу в песни благодарности и радости. И поэтому разве не должна наша радость шириться и углубляться, когда наши голоса соединяются с голосами других в едином пении хвалы Богу? Сколь дивен полученный нами дар голоса: общаться с другими людьми, выражать наши чувства, открывать глубины сердца и петь мелодии, наполняющие своим звучанием весь мир!
Возможно, вы, мой друг, скажете мне: “Столь многое огорчает меня. В моей жизни и вокруг меня так много страданий. Как же могу я петь песни радости и хвалы?”
Только Евхаристия — в самом глубоком своем смысле — может дать ответ на этот вопрос. Мы искуплены: наши скорби тоже могут славить Господа, Который понес на Себе наши страдания и таким обра30м наполнил страдание новым смыслом. Если мы истинно входим в Евхаристию, всё это может быть понято как благословение, как средство очищения, как скромное, но важное участие в искуплении мира.
В свете Пасхальной Тайны, которую мы празднуем, нет ничего препятствующего тому, чтобы мы пели песни хвалы и тем самым благословляли друг друга.
Святой апостол Павел шлет самые трогательные благословения и гимны из заточения. Ведь там тоже — и там особенно — он проповедует Благую Весть. И там он оказывается ближе ко Христу. Единственное его желание — это “познать Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых” (Флп 3, 1011־). Поэтому он способен ободрять собратьев-христиан: “Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь” (Флп 4, 4).
Св. Франциск Ассизский сочинил свой удивительный хвалебный гимн, в котором приглашает присоединиться к нему брата Солнце, и сестру Луну, и все создания, когда он был тяжело болен и почти потерял зрение. А завершил он этот гимн в тот час, когда через возлюбленную сестру его Смерть Господь начал призывать его к Себе.
Это — знамение искупления всего, включая даже смерть (и смерть особенно). Всё существующее способно приближать нас к Господу и к силе воскресения Его, если мы живём нравственным смыслом Его Пасхальной Тайны в благодарении и хвале.
Каждый, кто преображен тайной Евхаристии — тайной благодарения и хвалы, — становится благословением для своих спутников. Неудивительно, что св. Франциск инстинктивно почувствовал эту связь. Для себя и своих учеников он взял за правило приветствовать каждого библейским благословением: “Мир тебе от Господа”, “Мир вам от Господа”.
Если мы будем чутки к космической литургии хвалы и принесем ее с собой на Евхаристическое богослужение, то сможем лучше понять, каким образом мы становимся друг для друга источниками взаимного благословения. Каждый человек, которого мы встречаем, — особенно, если мы тесно связаны с ним в нашей жизни, — оказывается для нас поводом к восхвалению Бога, ибо, будучи народом евхаристическим, мы в каждом открываем прежде всего то благое, что исходит от Бога и помогает нам на нашем пути к Нему. Именно так, ценя друг друга и воздавая нашу общую хвалу Богу, мы становимся настоящим взаимным благословением.
Первое событие в ходе совершения Евхаристии — обмен благословениями между предстоятелем и остальными участниками богослужения. Месса начинается и заканчивается благословением, ибо предполагается, что во Христе мы должны стать еще в большей мере источниками радости, добра, кротости и всякого иного блага. Любой момент, когда бы мы ни встретили друг друга, оказывается благоприятным временем для того, чтобы излучать мир и доброту, радоваться им и возвещать дивные дела Бога, испрашивая Его благоСловения друг для друга.
Благословлять всех и всё, нести всем людям радость и мир Господа — одна из главных функций священника, но она принадлежит не только ему. Миссия священника заключается в том, чтобы все верующие пришли к осознанию, что и они призваны к тому же.
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