Герман – Психологічна травма та шлях до видужання

Звичайна реакція на нелюдське знущання — це бажання викинути його зі свідомості. Часом буває дуже страшно говорити вголос про деякі порушення суспільних норм: це і є суть слова невимовний.

Такі знущання, однак, відмовляються бути похованими. Надзвичайно сильному бажанню заперечувати нелюдські знущання протистоїть не менш сильне переконання, що заперечити їх не вдасться. Народна уява сповнена примар, які не можуть спочити у своїх могилах, допоки їхні історії не будуть розказані. Шила в мішку не сховаєш. Необхідною умовою для відновлення суспільного порядку та для зцілення конкретних жертв є пам’ять та правдиві розповіді про страшні події.

Центральним діалектичним протиріччям психологічної травми є конфлікт між бажанням викинути зі свідомості жахливу подію та прагненням розповісти про неї вголос. Люди, які пережили насильство, часто розповідають свої історії дуже емоційно, суперечливо і фрагментарно; це робить їхні розповіді неправдоподібними і призводить до подвійних норм правди і таємниці/одночасної вимоги і говорити правду і тримати все в таємниці/подвійного імперативу правди і таємниці. Видужання починається тоді, коли істину нарешті буде визнано. Але надто часто гору бере таємниця, і тоді історія травматичної події виходить на поверхню не у розповіді, а під личиною симптому.

Психологічні симптоми страждань травмованих людей привертають увагу до існування невимовної таємниці та одночасно відвертають увагу від неї. Це найкраще видно по тому, як травмовані люди відчувають заціпеніння, або повторно відтворюють подію у переживаннях. Діалектика травми призводить до складних, інколи надзвичайних змін свідомості, які Джордж Орвелл, один із завзятих правдолюбців нашого століття, назвав «дводумством», а фахівці у сфері психічного здоров’я, шукаючи коректної та точної мови, назвали «дисоціацією». Ці зміни виявляються у різноманітних драматичних, часто химерних симптомах істерії, яку Фройдсто років тому трактував як приховане повідомлення про сексуальне насильство в дитинстві.

Д-р Джудіт Герман – Психологічна травма та шлях до видужання – Наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору

Пер. з англ. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. – 424 с.

ISBN 978-617-679-178-2

Д-р Джудіт Герман – Психологічна травма та шлях до видужання – Зміст

Подяки

Вступ

Частина І. Травматичні розлади

Розділ 1. Забута історія

Розділ 2. Жах

Розділ 3. Втрата зв’язку

Розділ 4. Неволя

Розділ 5. Насильство над дітьми

Розділ 6. Новий діагноз

Частина II. Стадії відновлення

Розділ 7. Стосунки, що зцілюють

Розділ 8. Безпека

Розділ 9. Пам’ять та оплакування

Розділ 10. Відновлення зв’язків

Розділ 11. Спільнотність

Післямова. Діалектика травми триває