На вершине интеллектуального пантеона XIX века возвышаются фигуры Карла Маркса (1818–1883), Зигмунда Фрейда (1856–1939) и Фридриха Ницше (1844–1900). Критика социально-экономических систем, осуществленная Марксом, и анализ психосексуальной жизни, проведенный Фрейдом, были хорошо усвоены в конце XX и начале XXI века. В то же время идеи Ницше остаются где-то на задворках современного сознания, как беспокоящий и даже пугающий вызов. Автор знал, что этот вызов не будет принят в течение его жизни. «Вообразим книгу, которая говорит исключительно о таких переживаниях, частый или даже редкий опыт которых невозможен — своего рода первый язык для нового ряда элементов жизненного опыта. Человек ничего не воспримет, читая такую книгу!»

15 октября 1844 года в Реккене, Саксония, лютеранский пастор был благословлен рождением первого ребенка, Фридриха Вильгельма Ницше. Его семья происходила из польской аристократии и произвела немало поколений священнослужителей.

Отец Ницше умер от травмы головного мозга в год, когда мальчику исполнилось пять. В следующем году семья Ницше перебралась в Наумбург. Маленький мальчик был сосредоточен на своих переживаниях, любил поэзию и музыку. В школе его называли «маленький пастор», а дома он жил со своей матерью, сестрой, бабушкой и двумя тетями. Судьбоносный опыт, как нам предстоит убедиться! В 1858 году, в возрасте 14 лет, Ницше получил стипендию на обучение в известной земельной школе Пфорта, что рядом с Наумбургом. Это была строгая лютеранская школа-интернат, высоко ценимая в академической среде. Там Ницше и развил свою любовь к классическим наукам. Он в совершенстве овладел греческим и латынью и стал преданным поклонником Платона и Эсхила.

В октябре 1864 года, в возрасте 20 лет, Ницше поступает в Университет Бонна, чтобы изучать теологию и филологию (литературный анализ классических текстов). Вскоре он отказывается от теологии. Так он объясняет этот поступок в письме своей младшей сестре Элизабет.

В следующем году он переехал в Лейпциг, вслед за своим любимым профессором, Ричлем, который получил в местном университете должность преподавателя. Для Шопенгауэра, как и для его великого предшественника Иммануила Канта, существует фундаментальное различие между тем, как представлен мир человеку (феномен), и тем, что он есть на самом деле (ноумен, вещь в себе).

Все представления — лишь физические манифестации лежащей за ними реальности, которой для Шопенгауэра является Воля. Но эта вневременная, нефизическая космическая сила не объединяется у Шопенгауэра с идеей бога. Напротив, Воля рассматривается как источник всех страданий, так как стремление никогда не заканчивается удовлетворением, а лишь перерастает в новое желание (здесь мы слышим эхо учения Гаутамы Будды). Мы оказываемся приговорены к бесконечной погоне за несбыточными желаниями: «Мы готовы выдувать мыльный пузырь так долго и таким большим, насколько это возможно, хотя мы и знаем, что в итоге он все равно лопнет».