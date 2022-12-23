Євген Глива - Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди

«Світ ловив мене і не спіймав».

Ці слова, що підсумували життєвий шлях Григорія Савича Сковороди, впродовж усіх часів зазнавали найрізноманітніших інтерпретацій. Ми у своїй монографії схиляємося до думки, що філософ, глибоко осягнувши життя та будучи чутливим до голосу Творця, не звабився спокусами світу цього, а твердо беріг себе, свою сутність, відповідність, свою ”людяність”, та закликав інших пізнати в собі людину. Але не плоть, не тінь, не спотворений спокусами Божий промисел, а людину "нетлінну", світлу та богоподібну — людину духовну.

Автор певен, що Сковорода говорить про універсальні в часі та просторі цінності та вади людини, їхнє джерело, причини та методи впливу на них. Відтак, оприлюднюючи цю монографію, щиро сподівається, що вона прислужиться кожному, болю- дана повсякчас стоїть перед вибором, мусить вирішувати — "право чи ліво".

А надто сподівається автор на увагу психотерапевтів. Адже психотерапевтична література нині надзвичайно багата на теорії особистості, в яких поважні серйозні філософи й науковці намагаються окреслити сутність людини. Завдання це, як можна собі уявити, — не просте й не легке, але, певно що, дуже важливе, бо психотерапевт безсилий без знання праобразу сутності людини, без розуміння, що їй властиве, природне, для чого та чому вона живе, чого прагне, які перешкода долає, чому не діє, хворіє чи й доходить самогубства.

Намагаючись убезпечити простодушну, довірливу людину, яка потребує психологічної допомоги, закон нині вимагає від психотерапевтів належної університетської освіти, зорієнтованої на забезпечення їхньої здатності допомогти хворій та потребуючій людині. Задля того серед інших дисциплін психологи студіюють теорії особистості, методології виховання та перевиховання.

Водночас спостережливий думаючий психотерапевт помітить, що навіть знання всіх теорій особистості не дає вичерпної задовільної відповіді на визначальні запитання: Що таке істотність чи есенція людини, а отже, де її щастя? Яка її життєва ціль? Чому та до чого їй прямувати? Чим зумовлені невдачі, страждання, недуга, розпач?!

Євген Глива - Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди

К.: Видавництво ТОВ ״КММ”, 2006. - 256 с.

ISBN 966-96599-5-7

Євген Глива - Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди – Зміст

Овіяний громовицями епохи. До життєпису академіка АПН України, доктора Євгена Гливи. Авт.: Сергій Максименко, Олексій Губко

Передмова

Частина 1. Психологічний аналіз творчої спадщини Григорія Сковороди

Дещо про Сковороду зі споминів Михайла Ковалинського Аксіологія

Божественність “Суб’єктивно, що означає стати християнином” “Суб’єктивна істина, духовність. Істина - це суб’єктивність”

Пасторальна психологія

Свобода волі

Мислення

Прокинувшись, побачили славу Його Натуралістичний підхід Гуманістичний підхід Онтологічний підхід

Хай цілує мене поцілунками уст своїх

Вхідні двері до християнського доброчестя

Сковорода

Нарцис

Бесіда названа Двоє, про те, що легко бути блаженним Бесіда перша Бесіда друга

Діалог або розмова про давній світ.

Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя вжитті

Кільце

Розмова, що називається Алфавіт, або Буквар миру. Кілька крихт і крупинок із поганського богослов’я Байка про котів Картина зображеного біса, якого називають смуток, туга, печаль Прикмети деяких спорідностей Спорідненість до хліборобства Спорідненість до воїнства Спорідненість до богослов’я Хор природних благовісників Кілька символів, тобто загадкових або таємничих образів, із поганського богослов’я

Книжечка, що називається Silenus Alcibiadis, тобто Ікона Алківіадська (Ізраїльський змій) Сутність цієї книги Переддвер’я, або Ґанок Звернення притчі до Бога, або до Вічності У речах можна завважити вічність Початок в усіх світових системах відчувається і всю тлінь, наче одяг свій, носить: Він є світ першородний Тут кілька знамень, гербів і печаток, що тайно утворюють гірний початок На цьому початку заснована вся Біблія Біблія — це маленький богоподібний світ, або світик. Світобудова лиш її стосується, а не великого, населеного створіннями світу. Про символи, або образи. Як вони називалися у греків? А як називаються в Біблії? Перший дослід, що випробовує силу такого слова: “Звершилися небо й земля...” Випробовується сила такого слова: “Відпочив у сьомий день від усіх справ своїх...” Про Захаріїн Свічник Про сни фараонові

Книжечка про читання Святого Письма, названа Жінка Лотова Про наставника Про симпатію, або співчуття між читцем і наставником Про відкидання світських думок Про страшну небезпеку в читанні Про читання в міру. Про читання на користь душевну. Про вірного проводиря Вдячний Єродій Убогий жайворонок

Діалог. Назва його — Потоп зміїний Діалог, або розмова



Частина 2. Психологічна спадщина Григорія Сковороди в контексті світової психології

Карл Ясперс

Ґабріель Марсель

Карл Ґустаф Юнґ

Малькольм Джівс

Природа та ціль людини в Новому Завіті

Доля людини

Контроль і модифікація поведінки

Голос Бога — совість, або сумління в людині

Теорії особистості Психодинамічні теорії Структура особистості Фройда

Соціально набуті теорії особистості Теорія соціального виховання та мотиваційних бажань Феноменологічні теорії

Критичні міркування щодо ставлення до теорій особистості

Блаженство, або щастя

Благословення Господнє

Віра

Гнів

Бог.

Брехня, або лжа

Вдячність

Апостасія, або віровідступництво

Виправдання

Витривалість, або послідовність

Влада, або органи суспільного управління

Гординя , або гордість людини

Гостинність

Гріх

Гріш як засіб та змагання до досягнення

Добрі діла

Довіра

Дух Святий

Душа

Жадібність

Заздрість

Головна заповідь, або любов

Крадіжка

Ласка, або благодать

Лінощі

Милосердя Боже

Милостиня

Мир

Миролюбність

Надія

Наклеп

Невдячність

Незгода

Ненависть

Непоміркованість

Непослух

Подружжя

Покора

Покута, або жаль

Послух

Потішення

Праця

Радість

Родина

Розбещеність

Свобода волі

Користолюбство, або скнарість

Скромність

Смерть

Совість

Сотворения

Спаситель

Сповідь

Спокуси

Справедливість

Страх

Терпіння

Терплячість

Тіло

Харизма, або Боже обдарування

Честолюбність

Наука про духовність людини

Ставлення Біблії до духовності

Психодинаміка духовності

Фундаментальна духовність людини

Образ людини як духовної істоти

Про відношення творчості Григорія Сковороди до теорій особистості

Післяслово :

Бібліографія

Предметний покажчик

Іменний покажчик

Перелік вжитих термінів, імен і назв в їх узгодженні з сучасною українською літературною мовою