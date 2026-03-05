Гибсон Джин - Упражнения в христианстве - Следуй за Мной

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения . . . для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен“ (2 Тим. 3,16.17). Здесь Бог рисует перед нашими глазами ясную цель — ״совершенного“ христианина, взрослого ״человека Божия“, духовная зрелость которого выражается в практической способности ״ко всякому доброму делу“ — и первоклассное средство: ״все Писание“, применяемое для утверждения в учении, и ориентированного на практическую деятельность ״наставления в праведности“.
Данный курс является попыткой содействовать этому. Его не следует понимать как ״курс“, в конце которого сдают экзамен, а как часть программы ״тренинга“ в христианском вероучении, которая ставит своей целью соединение в одно целое христианского учения и практических поручений для молодых христиан, приобретения знаний и применения духовных способностей на практике.
Серия ״Упражнения в христианстве“ состоит из пяти курсов. Предлагаемая книга содержит нулевой курс. Как видно из нумерации, он занимает особое положение. Нулевой курс — это не часть самих ״упражнений в христианстве“. Его задача состоит в том, чтобы люди интересующиеся христианством, смогли получить адекватное представление о нем. Это должно помочь им, принять ясное и сознательное решение. Нулевой курс также может служить в качестве введения в основы христианского учения для молодых верующих, только начавших свою сознательную христианскую жизнь.
Предлагаемый материал разрабатывался и опробывался в течение десяти лет в церкви Фэрхейвен Байбл Чапел в Сан Леандро, Калифорния. (В этой самостоятельной поместной церкви по новозаветному образцу, впрочем, трудился В. Макдональд, всемирно известный автор многочисленных публикаций по ученичеству, пастырскому попечению, учению о Церкви, толкованию Библии). Эти материалы уже переведены на несколько языков.
Не следует забывать, что никакой материал — в том числе и это пособие — не является чудодейственным средством. Принципиально важным является характер и духовная посвящаемость того, кто преподает материал, и мотивация и готовность учиться тех, кто работает с материалом. Если это имеется в наличии, настоящее пособие может стать хорошей помощью в великом деле подготовки духовно зрелых и способных работников.
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 0 – Курс основ
Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 130 с.
ISBN 3-89397-214-5
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 0 – Курс основ - Содержание
Предисловие
Урок 1. Слово Твое есть истина
- Задания к уроку
Урок 2. Величие Бога
- Задания к уроку
Урок 3. Подобие Бога
- Задания к уроку
Урок 4. Что есть человек
- Задания к уроку
Урок 5. Проблема греха
- Задания к уроку
Урок 6. Размышления о вечности
- Задания к уроку
Урок 7. Иисус — Мессия, посланный Богом
- Задания к уроку
Урок 8. Значение креста
- Задания к уроку
Урок 9. Второе рождение
- Задания к уроку
Урок 10. Спасение по благодати
- Задания к уроку
Урок 11. Вера в Иисуса Христа
- Задания к уроку
Урок 12. Уверенность в спасение
- Задания к уроку
Урок 13. Новая жизнь
- Задания к уроку
Глаголы спасения
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 1 – Курс для начинающих
Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 144 с.
ISBN 3-89397-213-7
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 1 – Курс для начинающих - Содержание
Предисловие
УРОК 1. Благая весть
- Задания к уроку
УРОК 2. Христология — учение о Христе
- Задания к уроку
УРОК 3. Господство Христа
- Задания к уроку
УРОК 4. Крещение
- Задания к уроку
УРОК 5. Вечное спасение
- Задания к уроку
УРОК 6. Жизнь Церкви
- Задания к уроку
УРОК 7. Как преодолеть искушение
- Задания к уроку
УРОК 8. Встречи с Богом
- Задания к уроку
УРОК 9. Насыщение Словом Божиим
- Задания к уроку
УРОК 10. Научи нас молиться
- Задания к уроку
УРОК 11. Мы — Его свидетели
- Задания к уроку
УРОК 12. Личное свидетельство
- Задания к уроку
УРОК 13. Вечеря Господня
- Задания к уроку
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 2 – Курс для развивающихся
Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 180 с.
ISBN 3-89397-213-7
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 2 – Курс для развивающихся - Содержание
Предисловие
Урок 1. Авторитет Библии
- Задания к уроку
Урок 2. В каком положении находится верующий по отношению ко Христу
- Задания к уроку
Урок 3. Следовать воле Божией
- Задания к уроку
Урок 4. Постановка и достижение целей в жизни
- Задания к уроку
Урок 5. Как использовать имение Бога?
- Задания к уроку
Урок 6. Достижение целей в жизни (часть 2)
- Рабочие материалы к лекции 6
Урок 7. Дух Божий: Его личность и работа
- Задания к уроку
Урок 8. Дух Божий: Его работа в верующих
- Задания к уроку
Урок 9. Духовные дары
- Задания к уроку
Урок 10. Служение
- Задания к уроку
Урок 11. Личная святость
- Задания к уроку
Урок 12. Вдали от Господа
- Задания к уроку
Урок 13. Он вернется
- Задания к уроку
Приложение 1. Описание духовных даров-
Приложение 2. Не для того пришел, чтобы Ему служили
Приложение 3. Различные взгляды на второе пришествие Христа
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 3 – Курс для совершенствующихся
Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1992. – 153 с.
ISBN 3-89397-221-8
Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 3 – Курс для совершенствующихся – Содержание
Предисловие
УРОК 1. Исследуйте Писания
- Задания к 1 уроку
УРОК 2. Понимать Слово
- Задания ко 2 уроку
УРОК 3. Жизнь с избытком
- Задания к 3 уроку
УРОК 4. Распятый со Христом
- Задания к 4 уроку
УРОК 5. Крест в жизни верующих
- Задания к 5 уроку
УРОК 6. Характер Христа в верующем
- Задания к 6 уроку
УРОК 7. Испытания и скорби
- Задания к 7 уроку
УРОК 8. Обида и горечь
- Задания к 8 уроку
УРОК 9. Поклонение
- Задания к 9 уроку
УРОК 10. Ознакомление с Евангелием
- Задания к 10 уроку
УРОК 11. Возражения против Евангелия
- Задания к 11 уроку
УРОК 12. Другое Евангелие, другой Иисус
- Задания к 12 уроку
УРОК 13. Всемирное миссионерство
- Задания к 13 уроку
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пособие для проповеди Евангелия
Джин Гибсон, Фред Колвин – Упражнения в христианстве - 4 – Курс ученичества
Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1992. – 150 с.
ISBN 3-89397-224-2
Джин Гибсон, Фред Колвин – Упражнения в христианстве - 4 – Курс ученичества – Содержание
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ В КУРС УЧЕНИЧЕСТВА
- Призыв к следованию
- Задания к введению в курс ученичества
УРОК 1. Цена следования
- Задания к 1 уроку
УРОК 2. Иисус Христос: истинный ученик
- Задания ко 2 уроку
УРОК 3. Иисус Христос: Муж, имевший поручение
- Задания к 3 уроку
УРОК 4. Приоритеты в следовании
- Задания к 4 уроку
УРОК 5. Ученик - раб Иисуса Христа
- Задания к 5 уроку
УРОК 6. Ученик в школе Божией
- Задания к 6 уроку
УРОК 7. Участие ученика в спасении погибающего мира
- Задания к 7 уроку
УРОК 8. Участие ученика в жизни церкви
- Задания к 8 уроку
УРОК 9. Ученик - труженик
- Задания к 9 уроку
УРОК 10. Приобретать учеников
- Задания к 10 уроку
УРОК 11. Духовная битва в ученичестве
- Задания к 11 уроку
УРОК 12. Жизнь ученика, готового идти на жертвы
- Задания к 12 уроку
УРОК 13. Формирование характера в ученичестве
- Задания к 13 уроку
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Продолжать следовать - возложить руку на плуг
ПРИЛОЖЕНИЕ. "Редкая , но правдивая история госпожи Х. Граттан Гиннес"
Джин Гибсон – Следуй за Мной – Первые шаги
Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1991. – 66 с.
Джин Гибсон – Следуй за Мной – Содержание
Предисловие
- УРОК 1 Как стать дитем Божиим
- УРОК 2 Уверенность в спасении
- УРОК 3 Открыто исповедовать Господа Иисуса
- УРОК 4 Ежедневное общение с Отцом
- УРОК 5 Школа молитвы
- УРОК 6 Победоносная христианская жизнь
- УРОК 7 Постоянное общение с Отцом
- УРОК 8 Послушание Господу
- УРОК 9 Общение с детьми Божиими
- УРОК 10 Как указать другим путь к вечной жизни
- УРОК 11 Жить под водительством Святого Духа
- УРОК 12 Исполнять волю Божию
