Гибсон Джин - Упражнения в христианстве - Следуй за Мной

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения . . . для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен“ (2 Тим. 3,16.17). Здесь Бог рисует перед нашими глазами ясную цель — ״совершенного“ христианина, взрослого ״человека Божия“, духовная зрелость которого выражается в практической способности ״ко всякому доброму делу“ — и первоклассное средство: ״все Писание“, применяемое для утверждения в учении, и ориентированного на практическую деятельность ״наставления в праведности“.

Данный курс является попыткой содействовать этому. Его не следует понимать как ״курс“, в конце которого сдают экзамен, а как часть программы ״тренинга“ в христианском вероучении, которая ставит своей целью соединение в одно целое христианского учения и практических поручений для молодых христиан, приобретения знаний и применения духовных способностей на практике.

Серия ״Упражнения в христианстве“ состоит из пяти курсов. Предлагаемая книга содержит нулевой курс. Как видно из нумерации, он занимает особое положение. Нулевой курс — это не часть самих ״упражнений в христианстве“. Его задача состоит в том, чтобы люди интересующиеся христианством, смогли получить адекватное представление о нем. Это должно помочь им, принять ясное и сознательное решение. Нулевой курс также может служить в качестве введения в основы христианского учения для молодых верующих, только начавших свою сознательную христианскую жизнь.

Предлагаемый материал разрабатывался и опробывался в течение десяти лет в церкви Фэрхейвен Байбл Чапел в Сан Леандро, Калифорния. (В этой самостоятельной поместной церкви по новозаветному образцу, впрочем, трудился В. Макдональд, всемирно известный автор многочисленных публикаций по ученичеству, пастырскому попечению, учению о Церкви, толкованию Библии). Эти материалы уже переведены на несколько языков.

Не следует забывать, что никакой материал — в том числе и это пособие — не является чудодейственным средством. Принципиально важным является характер и духовная посвящаемость того, кто преподает материал, и мотивация и готовность учиться тех, кто работает с материалом. Если это имеется в наличии, настоящее пособие может стать хорошей помощью в великом деле подготовки духовно зрелых и способных работников.

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 0 – Курс основ

Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 130 с.

ISBN 3-89397-214-5

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 0 – Курс основ - Содержание

Предисловие

Урок 1. Слово Твое есть истина

Задания к уроку

Урок 2. Величие Бога

Задания к уроку

Урок 3. Подобие Бога

Задания к уроку

Урок 4. Что есть человек

Задания к уроку

Урок 5. Проблема греха

Задания к уроку

Урок 6. Размышления о вечности

Задания к уроку

Урок 7. Иисус — Мессия, посланный Богом

Задания к уроку

Урок 8. Значение креста

Задания к уроку

Урок 9. Второе рождение

Задания к уроку

Урок 10. Спасение по благодати

Задания к уроку

Урок 11. Вера в Иисуса Христа

Задания к уроку

Урок 12. Уверенность в спасение

Задания к уроку

Урок 13. Новая жизнь

Задания к уроку

Глаголы спасения

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 1 – Курс для начинающих

Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 144 с.

ISBN 3-89397-213-7

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 1 – Курс для начинающих - Содержание

Предисловие

УРОК 1. Благая весть

Задания к уроку

УРОК 2. Христология — учение о Христе

Задания к уроку

УРОК 3. Господство Христа

Задания к уроку

УРОК 4. Крещение

Задания к уроку

УРОК 5. Вечное спасение

Задания к уроку

УРОК 6. Жизнь Церкви

Задания к уроку

УРОК 7. Как преодолеть искушение

Задания к уроку

УРОК 8. Встречи с Богом

Задания к уроку

УРОК 9. Насыщение Словом Божиим

Задания к уроку

УРОК 10. Научи нас молиться

Задания к уроку

УРОК 11. Мы — Его свидетели

Задания к уроку

УРОК 12. Личное свидетельство

Задания к уроку

УРОК 13. Вечеря Господня

Задания к уроку

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 2 – Курс для развивающихся

Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1990. – 180 с.

ISBN 3-89397-213-7

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 2 – Курс для развивающихся - Содержание

Предисловие

Урок 1. Авторитет Библии

Задания к уроку

Урок 2. В каком положении находится верующий по отношению ко Христу

Задания к уроку

Урок 3. Следовать воле Божией

Задания к уроку

Урок 4. Постановка и достижение целей в жизни

Задания к уроку

Урок 5. Как использовать имение Бога?

Задания к уроку

Урок 6. Достижение целей в жизни (часть 2)

Рабочие материалы к лекции 6

Урок 7. Дух Божий: Его личность и работа

Задания к уроку

Урок 8. Дух Божий: Его работа в верующих

Задания к уроку

Урок 9. Духовные дары

Задания к уроку

Урок 10. Служение

Задания к уроку

Урок 11. Личная святость

Задания к уроку

Урок 12. Вдали от Господа

Задания к уроку

Урок 13. Он вернется

Задания к уроку

Приложение 1. Описание духовных даров-

Приложение 2. Не для того пришел, чтобы Ему служили

Приложение 3. Различные взгляды на второе пришествие Христа

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 3 – Курс для совершенствующихся

Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1992. – 153 с.

ISBN 3-89397-221-8

Джин Гибсон – Упражнения в христианстве - 3 – Курс для совершенствующихся – Содержание

Предисловие

УРОК 1. Исследуйте Писания

Задания к 1 уроку

УРОК 2. Понимать Слово

Задания ко 2 уроку

УРОК 3. Жизнь с избытком

Задания к 3 уроку

УРОК 4. Распятый со Христом

Задания к 4 уроку

УРОК 5. Крест в жизни верующих

Задания к 5 уроку

УРОК 6. Характер Христа в верующем

Задания к 6 уроку

УРОК 7. Испытания и скорби

Задания к 7 уроку

УРОК 8. Обида и горечь

Задания к 8 уроку

УРОК 9. Поклонение

Задания к 9 уроку

УРОК 10. Ознакомление с Евангелием

Задания к 10 уроку

УРОК 11. Возражения против Евангелия

Задания к 11 уроку

УРОК 12. Другое Евангелие, другой Иисус

Задания к 12 уроку

УРОК 13. Всемирное миссионерство

Задания к 13 уроку

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пособие для проповеди Евангелия

Джин Гибсон, Фред Колвин – Упражнения в христианстве - 4 – Курс ученичества

Пер. с англ. - Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung e.V., 1992. – 150 с.

ISBN 3-89397-224-2

Джин Гибсон, Фред Колвин – Упражнения в христианстве - 4 – Курс ученичества – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ В КУРС УЧЕНИЧЕСТВА

Призыв к следованию

Задания к введению в курс ученичества

УРОК 1. Цена следования

Задания к 1 уроку

УРОК 2. Иисус Христос: истинный ученик

Задания ко 2 уроку

УРОК 3. Иисус Христос: Муж, имевший поручение

Задания к 3 уроку

УРОК 4. Приоритеты в следовании

Задания к 4 уроку

УРОК 5. Ученик - раб Иисуса Христа

Задания к 5 уроку

УРОК 6. Ученик в школе Божией

Задания к 6 уроку

УРОК 7. Участие ученика в спасении погибающего мира

Задания к 7 уроку

УРОК 8. Участие ученика в жизни церкви

Задания к 8 уроку

УРОК 9. Ученик - труженик

Задания к 9 уроку

УРОК 10. Приобретать учеников

Задания к 10 уроку

УРОК 11. Духовная битва в ученичестве

Задания к 11 уроку

УРОК 12. Жизнь ученика, готового идти на жертвы

Задания к 12 уроку

УРОК 13. Формирование характера в ученичестве

Задания к 13 уроку

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Продолжать следовать - возложить руку на плуг

ПРИЛОЖЕНИЕ. "Редкая , но правдивая история госпожи Х. Граттан Гиннес"