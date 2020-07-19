Бейли, Хадсон - Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета
Книга «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета» является пособием, ставящим цель дать достаточные знания в области ученичества, руководства и служения. У всех подобных курсов есть некоторые общие характерные черты. Они свойственны и данной книге.
- Учащиеся работают с пособием от получаса до часа каждый день, а также выполняют различные задания, опирающиеся на реалии повседневной жизни.
- Раз в неделю учащиеся собираются на полтора-два часа в небольших группах.
- Руководитель курса организует дискуссию, направляет процесс освоения и обсуждения того материала, который учащиеся изучили в течение недели, а затем помогает понять практическое значение изученного, применить учение Писания в повседневной жизни.
- Тем, кто успешно заканчивает изучение всего курса в учебных группах, рекомендуется присуждать диплом учебного курса христианского роста, которые может разработать и изготовить ваша церковь.
Уэйлон Бейли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета
СПб. : Библия для всех, 2001. - 231 с. : ил., карт.; 29 см.
ISBN 5-7454-0601-1
Уэйлон Бейли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета - Содержание
Авторы
Введение
- Бог и Его откровение
- Бог и Его творение (Бытие 1—11)
- Бог и патриархи (Бытие 12 — 50)
- Бог и исход (Исход 1 — 19:2)
- Бог и Его закон (Исход 19—Числа)
- Бог и обетованная земля (Второзаконие — Судей)
- Бог и начало правления царей (Руфь—2 Царств)
- Бог и Израиль — единый и разделенный (3 Царств — 2 Паралипоменон)
- Бог, пленение и возрождение Израиля (Ездра — Есфирь)
- Бог и мудрость (Иов — Песнь песней)
- Бог и Большие пророки I (Исаия)
- Бог и Большие пророки II (Иеремия—Даниил)
- Бог и Малые пророки (Осия — Малахия)
Уэйлон Бейли, Том Хадсон - Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета - Введение
Эта книга отличается от большинства других тем, что ее не нужно сразу читать от корки до корки. Чтобы получить максимальную пользу от этого курса, вы должны изучать в день по одному уроку. Не пытайтесь за один день охватить материал нескольких уроков. Необходимо некоторое время, чтобы изложенные в отдельном уроке мысли «осели» в сознании, чтобы в дальнейшем их можно было использовать на практике. Не пропускайте ни одного задания — для понимания Ветхого Завета необходима вся их совокупность.
Как правило, ответы на вопросы даются в нижней части страницы, поэтому вы всегда сможете проверить свою работу. Прежде чем читать мои ответы, напишите собственные. Ответы на некоторые задания предполагают выражение вашего собственного мнения; в таких случаях невозможно считать их верными или неверными. Если у вас возникнут сложности в выполнении задания или будет трудно ответить на вопрос, напишите об этом на полях. Обсудите потом этот вопрос со своим руководителем или вместе с членами группы.
Раз в неделю вы должны будете посещать занятия в группах, чтобы обсудить материал, изученный в течение предыдущей недели, поделиться своими мыслями и свидетельством, помочь друг другу и вместе помолиться. В целях максимальной эффективности работы количество учащихся не должно превышать 10 человек в группе. В более многочисленных группах, как правило, не возникает необходимой близости между учениками и руководителем, нет доверительной атмосферы в общении, ученики больше склонны к пропускам занятий. Если желающих заниматься на курсах окажется более десяти, необходимо найти дополнительных руководителей.
Если вы начали изучение книги «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета» и не являетесь членом организованной группы, постарайтесь найти нескольких друзей, с которыми вы могли бы начать совместное освоение курса. Вы увидите, что общая дискуссия всегда помогает глубже вникнуть в материал и затем применить на практике усвоенное. В одиночестве вам при всем желании не удастся выполнить многое из того, на что этот курс нацелен.
Огромное спасибо!
Хорошая книга для простых членов церкви и проповедников из среды тех, кто не получил специального образования.