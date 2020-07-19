Книга «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета» является пособием, ставящим цель дать достаточные знания в области ученичества, руководства и служения. У всех подобных курсов есть некоторые общие характерные черты. Они свойственны и данной книге.

Книга «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета» является пособием, ставящим цель дать достаточные знания в области ученичества, руководства и служения. У всех подобных курсов есть некоторые общие характерные черты. Они свойственны и данной книге.

Книга «Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета» является пособием, ставящим цель дать достаточные знания в области ученичества, руководства и служения. У всех подобных курсов есть некоторые общие характерные черты. Они свойственны и данной книге.

Эта книга отличается от большинства других тем, что ее не нужно сразу читать от корки до корки. Чтобы получить максимальную пользу от этого курса, вы должны изучать в день по одному уроку. Не пытайтесь за один день охватить материал нескольких уроков. Необходимо некоторое время, чтобы изложенные в отдельном уроке мысли «осели» в сознании, чтобы в дальнейшем их можно было использовать на практике. Не пропускайте ни одного задания — для понимания Ветхого Завета необходима вся их совокупность.