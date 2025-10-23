Проповедь в центре которой Христос - Брайан Чапелл

Ядро этой книги составляют два слова: авторитет и искупление.

В наше время действенному проповедованию Слова Божьего препятствуют две силы. Первым «врагом» благовествования, о котором уже достаточно много написано, является крушение авторитетов. Господство идей субъективизма и скептицизма, отвергающих существование трансцендентной истины, привело к тому, что в современной культуре сложилась обстановка, в которой нет места никаким авторитетам. Но, как указывал еще апостол Павел, подобное отступление от библейских истин неизбежно превращает людей в рабов собственных страстей и делает их жертвами себялюбия окружающих.

Общество и Церковь остро нуждаются в истинах, которые могли бы помочь человеку понять этот полный противоречий мир и жить в нем. Крушение авторитетов, свойственное нашему времени, лишь подчеркивает эти противоречия. Не во всех ответах на злободневные вопросы современности, которые дает Церковь через своих служителей, звучит Благая весть.

Некоторые проповедники утратили надежду найти авторитетный источник истины. Другие чуждаются авторитета, сознавая, что общество неприязненно относится к любому, кто говорит так, как если бы он точно знал ответы на жизненно важные для каждого вопросы - ответы, обязывающие человека поступать так, а не иначе. Если такие пастыри все же не теряют желания помогать людям, они зачастую просто перекраивают психологические и управленческие теории на «религиозный» манер. Утешая мудростью человеческой, почерпнутой из новых популярных книг, такие проповедники не врачуют сердечную боль, а ложно обнадеживают страждущего.

Альтернативой всему этому является проповедование, четко разъясняющее то, что говорится в Слове Божьем о проблемах современности, жизненно важных для нас вопросах и вечной участи душ наших. Внимая словам такой проповеди, люди должны слышать голос не человека, но Самого Бога, они должны обретать знание, не теряющее своей значимости от веяний времени. Но какой бы очевидной ни была эта альтернатива, широкое ее принятие сопряжено со многими трудностями. Вот уже более полувека многие христиане проявляют (и не всегда безосновательно) крайне негативное отношение к разъяснительной проповеди. Они считали и продолжают считать, будто проповедь, облеченная в эту форму, неминуемо превращается в скучный пересказ несущественных обстоятельств, связанных с библейскими событиями, либо в отвлеченный разговор на апологетические темы, интересный лишь тем, кто сведущ в тонкостях догматики.

Пришло время возродить разъяснительную проповедь: вернуть этой форме проповеди ее некогда авторитетный статус и «спасти» методы разъяснительного проповедования от тех, кто занимается этим делом, но не знает (или не хочет знать) о культурных факторах, коммуникативных требованиях и библейских предписаниях, которыми во многом определяется успех благовествования. В данной книге предпринята попытка возродить этот вид проповеди. В начале книги даются рекомендации, которые помогут служителям Слова создавать проповеди на основе библейских истин. Такие проповеди не будут нести на себе отпечаток традиционного мышления и свидетельствовать о том, что проповедник не знаком с законами коммуникации (в настоящее время эти недостатки причиняют множество неудобств как самим проповедникам, так и прихожанам)*.

Прим. переводчика: коммуникация - общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д.; передача того или иного содержания от одного сознания к другому посредством знаков, зафиксированных на материальных носителях.

Второй «враг» действенного благовествования, о котором пойдет речь в этой работе, во многих случаях является скрытым порождением первого. Проповедники евангельского христианства, которых тревожит усиливающаяся секуляризация Церкви и общества, могут избрать неверный курс: желая реформировать наше деградирующее общество, они могут поставить во главу угла своего служения нравственное воспитание масс. Нельзя ставить в вину этим проповедникам их стремление обличить и искоренить зло. Когда умножается грех, верные Богу проповедники могут, должны и непременно будут взывать к согражданам: «Остановитесь!»

Однако если проповедник убежден (или ему кажется), что язвы общества можно излечить, перевоспитав тех, кто это общество составляет, или критикуя образ жизни большинства, он непременно будет провозглашать весть, противоречащую евангелию. В Библии не говорится о том, что мы сможем угодить Богу благодаря самосовершенствованию. Красной нитью через все Священное Писание проходит мысль о том, что своими силами человек не может снискать Божьего благоволения. Лишь по милости Божьей мы можем стать угодными Ему и делать то, что Он нам велит. Благодать воцарилась!

Пускай, создавая проповедь, священнослужитель движим самыми лучшими намерениями; пускай его проповедь покоится на прочном библейском основании; однако если при этом он не говорит о желании и способности творить волю Божью, коими Господь наделяет истинно уразумевших смысл свершения Христова, - значит он проповедует фарисейство.

Проповедь, во всех отношениях согласующаяся с Писанием, будет не только словом о Божьих повелениях, но и вестью о спасительных истинах, приняв которые, человек может приобщиться к святости. Такую проповедь, казалось бы, создать невозможно. Как найти в каждом стихе Писания то, что указывало бы на свершение Христа, если во многих местах Библии о Нем не сказано абсолютно ничего? Ответ на этот вопрос заключается в следующем: мы должны учиться принимать Слово Божье как единую весть о нужде человека и о том, как Бог удовлетворяет эту нужду.

В этой книге рассмотрен вопрос об органической связи всего учения Библии и Благой вести, а также определены богословские принципы, которые помогут нам «очистить» разъяснительную проповедь от того, что привносят в нее благонамеренные, но неумелые служители евангельских церквей, подчеркивающие важность соблюдения Божьего закона. Проповедь, в центре которой Христос, делает ненужными пространные тирады о значении человеческих усилий, поскольку она призывает повиноваться Богу, полагаясь на Него Самого. Толкование Библии в форме разъяснительной проповеди порождает истинное благочестие, дерзновение перед Богом и неиссякаемую радость - качества, столь необходимые верующим для успешной христианской жизни и плодотворного служения Искупителю.