Гиленсон - История литературы США - В 2 частях

В настоящем учебнике с необходимой полнотой освещается история литературы США в соответствии с вузовскими программами. Автор исходит из того, что вузовский учебник — особый литературоведческий жанр: рассчитанный на студентов разного уровня подготовленности, он призван помочь им наилучшим образом усвоить содержание курса, стимулируя интерес к литературе США, пробуждая потребность в дальнейшем, более глубоком ее изучении.

В прошедшие два десятилетия выпущены разные типы учебников и пособий по историко-литературным курсам. Это отрадно, ибо канула в прошлое пора «декретированного» единомыслия. Появились, например, книги, скомпонованные исключительно по проблемному принципу. Порой в них отсутствуют монографические главы о писателях. Содержание таких учебников выстроено как цепь разделов, посвященных ключевым вопросам изучаемого курса. Подобные труды действительно свежи и нетрадиционны, однако, как показывает опыт, нелегки для восприятия, поскольку ориентированы на студентов, обладающих серьезными знаниями в области теории и истории литературы.

Изучение данного курса нацелено не только на обеспечение филологической, историко-литературной подготовки специалиста, его приобщение к проблемам межкультурной коммуникации. Предлагаемый курс, конечно же, имеет и воспитательную направленность. Подобную аксиоматическую истину уместно напомнить сегодня, когда в иных литературоведческих трудах как реакция на прежнюю идеологическую «зашоренность» делается акцент лишь на анализе стиля и формы художественного произведения.

В нашу задачу не входило представить некую «среднеарифметическую» точку зрения на то или иное явление. Многие великие произведения неисчерпаемы по смыслу, и надо только приветствовать выражение студентом нестандартной, но аргументированной позиции. Ведь литературное произведение живет в историческом времени, одни книги забываются, другие вырастают в своих масштабах и значимости.

Интерес к США, играющим столь важную роль в современном мире, трудно переоценить. Это относится к экономическому и научному опыту, к культуре и искусству. Сближению наших двух стран, народы которых издавна проявляли дружелюбие и симпатию друг к другу, помогает знание американской литературы.

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1

Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06378-3 (ч. 1)

ISBN 978-5-534-06379-0

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1 – Содержание

Предисловие к первой части

Введение. Литература США: проблемы, уроки, итоги

Четыре века истории: национальная самобытность

Литературный процесс: периодизация

По обе стороны Атлантики: диалог литератур

Американские писатели: русский взгляд

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1600—1865 гг.)

Обзорная глава Колонии в XVII в.: заря национальной литературы Раннее Просвещение: феномен Франклина Зрелое Просвещение: публицистика Джефферсона и Пейна На исходе XVIII в.: становление поэзии Зарождение художественной прозы: Чарлз Брокден Браун Ранний романтизм: время надежд Вашингтон Ирвинг: возвращение Рип Ван Винкля Поздний романтизм: время испытаний Ральф Уолдо Эмерсон: к высотам духа Генри Торо: одинокий революционер Бичер-Стоу: хижина, простоявшая полтора столетия Литература

Глава I. Фенимор Купер: тропами Натти Бампо Раннее творчество: роман «Шпион» —1840-е годы: Купер в споре с Америкой «Морские» романы: «Лоцман» Пенталогия о Кожаном Чулке: замысел, структура, главный герой «Последний из могикан»: Соколиный Глаз спешит на помощь Значение Купера: воспитатель мужества и чести Литература

Глава II. Генри Уодсворт Лонгфелло: смерть и бессмертие Гайаваты Лирика Лонгфелло: на пути к «Гайавате» «Песнь о Гайавате»: главная книга Лонгфелло После «Гайаваты»: классик при жизни Литература

Глава III. Эдгар Аллан По: трагедия гения Биография: драма одной жизни Эстетика: философия творчества Прозаик: краски романтической новеллы Поэт: любовь, красота, смерть Предтеча символизма: живое наследие Литература

Глава IV. Натаниел Готорн: падение и слава Эстер Прини Мир Готорна: моральная основа бытия «Алая буква»: трагический «треугольник» Поэтика «Алой буквы»: готорнианский стиль Литература

Глава V. Герман Мелвилл: смертельный бой с Моби Диком Ранний Мелвилл: дорога к «Моби Дику» «Моби Дик»: архитектоника «Моби Дик»: поэтика После «Моби Дика»: поздний Мелвилл Литература

Глава VI. Уолт Уитмен: «слышу, поет Америка» Жизненный путь: «добрый седой поэт» «Листья травы»: певец единения людей Поэтический мир: открытия Уитмена Устремленный в будущее: Уитмен и поэзия XX века «Русский» Уитмен: «смелый и оригинальный поэт» Литература



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ (1865—1918 гг.)

Обзорная глава Исход века: становление реализма Брет Гарт: писатель одной темы Уильям Дин Хоуэлле: «декан американской литературы» Натурализм: Хамлин Гарленд, Фрэнк Норрис, Стивен Крейн Генри Адамс: воспитание писателя «Разгребатели грязи»: одиссея Линкольна Стеффенса Радикальная традиция: последняя утопия Литература черных американцев: трудный процесс становления Литература

Глава VII. Эмили Дикинсон: отшельница из Амхерста Из безвестности к славе: странная судьба «Письмо мое Миру»: безответное послание После Дикинсон: «Поэтический ренессанс» Литература

Глава VIII. Генри Джеймс: добровольный экспатриант Первые шаги в литературе: американец за границей Повести: два шедевра Романы: «Женский портрет» Последнее двадцатилетие: поздняя манера Теоретик и критик: уроки мастера Литература

Глава IX. Марк Твен: смех и слезы юмориста Путь в большую литературу: от Сэма Клеменса к Марку Твену В начале 1870-х: социальная тема Автобиографическая трилогия: «эпос детства» «Приключения Гекльберри Финна»: книга, из которой «вышла вся американская литература» Путешествие в прошлое: история и современность Поздний Твен: от юмора к сатире Твен-художник: «король смеха» Твен и XX век: судьба наследия, споры в критике Литература

Глава X. Джек Лондон: реализм, одухотворенный романтикой «Человек, сделавший себя»: рождение писателя Новеллистика: пафос мужества Джек Лондон — социалист: «Железная пята» «Мартин Иден»: судьба писателя Поздний Лондон: драма писателя Литература

Глава XI. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя Первые ступени: «газетные дни» «Сестра Керри»: две жизни, две судьбы «Трилогия желания»: анатомия успеха «Американская трагедия»: преступление и наказание Клайда Гриффитса Послекризисные годы: «логика жизни» Литература

Глава XII. Эптон Синклер: американский бунтарь Многотомное наследие: «писатель с социальным уклоном» «Джунгли»: «роман-бомба» -е годы: на подъеме Последние десятилетия: эпопея о Лэнни Бадде Литература

Глава XIII. Джон Рид: десять дней одного века По дорогам мира: от Портленда до Петрограда «Десять дней, которые потрясли мир»: «сгусток истории» Наследие Рида: трудная судьба Литература



Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2

Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 404 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-06382-0 (ч. 2)

ISBN 978-5-534-06379-0

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание

Предисловие ко второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (1918—1940 гг.)

Обзорная глава 1920-е годы: «великое десятилетие» 1930-е годы: «красное десятилетие» «Забытые люди»: реальность «другой Америки» Эрскин Колдуэлл: трагедии «глухого Юга» Перл Бак: «Наводить мосты между людьми» Уолдо Фрэнк: смерть и рождение героя Джеймс Фаррелл: «в вакууме бездуховности» Генри Миллер: писатель в «запретной зоне» «Унесенные ветром»: роман, не подвластный времени «Южная школа»: живая традиция Наследие «красных тридцатых»: «за» и «против» Литература

Глава XIV. Шервуд Андерсон: становление «новой прозы» Ранний этап: накопление мастерства «Уайнсбург, Огайо»: книга о «людях-гротесках» Последнее десятилетие: «По ту сторону желания» Мир Андерсона: трагизм повседневности Литература

Глава XV. Синклер Льюис: «рассерженный американец» «Главная улица» и «Бэббит»: рождение «династии» «Эроусмит»: любимый роман Льюиса Нобелевский лауреат: «страх Америки перед литературой» 1930-е годы: против фашизма 1940-е годы: новые проблемы Америка Синклера Льюиса: эстетика, метод, стиль Литература

Глава XVI. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа Ранние книги: эхо войны «Манхэттен»: «коллективный роман» Трилогия «США»: панорама эпохи 1930-е годы: писатель и вызов времени Последние десятилетия: «американское кредо» Художественный метод: «романы-репортажи» Русская судьба Дос Пассоса: второе рождение Литература

Глава XVII. Френсис Скотт Фицджеральд: «второе зрение» писателя «По эту сторону рая»: «все боги умерли» В начале 1920-х: певец «века джаза» «Великий Гэтсби»: гибель мечты Трагедия писателя: американский вариант Литература

Глава XVIII. Уильям Фолкнер: драмы и люди Йокнепатофы «Шум и ярость»: судьба семейства Компсонов Йокнепатофа: «почтовая марка родной страны» Повесть «Медведь»: воспитание Айка Маккаслина Трилогия о Сноупсах: завершение саги Америка Фолкнера: герои, философия, поэтика Литература

Глава XIX. Эрнест Хемингуэй: «простая честная проза о человеке» Становление художника: от Оук-Парка до Парижа «И восходит солнце»: «потерянное поколение» и его герои «Прощай, оружие!»: заря мировой славы Годы в Ки Уэсте: время исканий Испания: «момент истины» «По ком звонит колокол»: «я един со всем Человечеством...» Кубинские годы: недолгое счастье старика Сантьяго Кредо мэтра: «все о себе в своих книгах» Архив, публикации, критика: Хемингуэй продолжается Литература

Глава XX. Томас Вулф: в поисках Америки Тетралогия: «биение могучего сердца Америки» «Домой возврата нет»: художественное завещание Вулфа Повесть «Паутина земли»: монологи Элизы Гант Поэтика Вулфа: «окно, распахнутое во все времена» Литература

Глава XXI. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста 1930-е годы: «поэт обездоленных» «Гроздья гнева»: «страна Джона Стейнбека» 1940-е годы: новые горизонты Поздний Стейнбек: писатель в меняющемся мире Стейнбек-художник: «сигнальные стяги надежды и вдохновения» Литература

Глава XXII. Томас Стернз Элиот: реальность и мифы «бесплодной земли» Вехи биографии: мэтр модернизма Критик и теоретик: «Традиция и индивидуальный талант» Поэт: от «Пруфрока» к «Полым людям» Поздний Элиот: в ореоле славы Литература

Глава XXIII. Поэзия межвоенных лет: от Паунда до Сэндберга Многоголосье поэтического слова: новые течения и школы Роберт Фрост: мудрость простоты Карл Сэндберг: «я — народ» Литература

Глава XXIV. Юджин О’Нил: «отец американской драмы» Первые шаги: О’Нил и движение «малых театров» Обретение зрелости: «За горизонтом» Время шедевров: высокая трагедия современности От 1920-х к 1930-м: новый творческий этап Поздний О’Нил: долгое путешествие в ночь Художник-новатор: «театр творческого воображения» Литература

Глава XXV. Драма межвоенных лет: от Райса до Уайлдера Элмер Райс: пионер антифашистской темы «Ангажированная» драма: «театр — это оружие» Клиффорд Одетс: голос эпохи История в зеркале драмы: М. Андерсон, Р. Шервуд Лилиан Хеллман: «я — писатель-моралист» «Наш городок» Уайлдера: вечные первоначала жизни Литература

Глава XXVI. Ленгстон Хьюз: «бард Гарлема» «Гарлемский Ренессанс»: первые сборники Хьюза От 1930-х к 1960-м: поэтическая летопись «черной Америки» «Голос Гарлема»: монологи Джесси Симпла Поэтика Хьюза: негритянский фольклор и традиция Уитмена Литература

Глава XXVII. Ричард Райт: «показать неграм самих себя» Новое поколение «черной Америки»: «Дети дяди Тома» «Сын Америки»: преступление и наказание Биггера Томаса Парижские годы Райта: прерванный полет Литература



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДО ИСХОДА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1940—2000 гг.)

Обзорная глава Писатели и война: музы, которые не молчали «Холодная война» и маккартизм: «время негодяев» Закат ветеранов: смена поколений Американские годы Набокова: «Лолита» «Военный» роман: разные грани батальной прозы Голоса поэтов: от Берримена до Лоуэлла «Битничество» и литература: предвестие «бурных шестидесятых»...........294 Под знаком «негритянской революции»: литература черных (1960—1980-е) Такие разные американцы: этнический компонент Художественно-документальные жанры: «Работа» Стадса Теркела Угасание радикальной традиции: последние из Могикан Тенденции современной литературы: роман на исходе XX века Литература постмодернизма: мир как хаос Литература

Глава XXVIII. Сол Беллоу: одинокий интеллектуал в бездуховном мире Обретение героя: «Неприкаянный человек» и «Приключения Оги Марча» «Герцог»: философско-психологический роман Поздний Беллоу: новые вершины интеллектуальной прозы Литература

Глава XXIX. Дж. Д. Сэлинджер: наш друг Холден Колфилд Военное поколение «Над пропастью во ржи»: мир глазами подростка Малая проза: писатель-невидимка Литература

Глава XXX. Курт Воннегут: абсурд реального и реальность абсурда Ранние романы: парадоксы технического рая «Бойня номер пять»: проклятье войне Поэтика Воннегута: сигналы бедствия Литература

Глава XXXI. Джон Апдайк: «как и чем живут американцы» Тетралогия о Кролике: вехи одной жизни «Кентавр»: реальность и миф После «Кентавра»: книги последних десятилетий Литература

Глава XXXII. Джеймс Болдуин: в «другой стране» Романист: «закрытая территория» Болдуина Публицист: голос «негритянской революции» «Если Бийл-стрит могла бы заговорить»: гарлемская история Литература

Глава XXXIII. Теннесси Уильямс: «театр и я находим друг друга» Трудность мастерства: «Стеклянный зверинец» «Трамвай “Желание”» и «Кошка на раскаленной крыше»: два шедевра Уильямса «Пластический театр»: теория и практика Литература

Глава XXXIV. Артур Миллер: пространство социальной драмы Кредо драматурга: «врожденная ценность человеческой личности» «Смерть коммивояжера»: утраченные иллюзии Пьесы 1950-х годов: суровые испытания «После грехопадения»: исповедальная монодрама Поздний Миллер: «в ответе за все зло мира» Литература

Глава XXXV. Эдвард Олби: «Необычное. Невероятное. Неожиданное» «Что случилось в зоопарке»: люди в клетках одиночества «Не боюсь Вирджинии Вулф»: правда и иллюзия Художественная философия Олби: между абсурдизмом и реализмом Литература



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