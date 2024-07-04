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Гиленсон - История литературы США - В 2 частях

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
В настоящем учебнике с необходимой полнотой освещается история литературы США в соответствии с вузовскими программами. Автор исходит из того, что вузовский учебник — особый литературоведческий жанр: рассчитанный на студентов разного уровня подготовленности, он призван помочь им наилучшим образом усвоить содержание курса, стимулируя интерес к литературе США, пробуждая потребность в дальнейшем, более глубоком ее изучении.
В прошедшие два десятилетия выпущены разные типы учебников и пособий по историко-литературным курсам. Это отрадно, ибо канула в прошлое пора «декретированного» единомыслия. Появились, например, книги, скомпонованные исключительно по проблемному принципу. Порой в них отсутствуют монографические главы о писателях. Содержание таких учебников выстроено как цепь разделов, посвященных ключевым вопросам изучаемого курса. Подобные труды действительно свежи и нетрадиционны, однако, как показывает опыт, нелегки для восприятия, поскольку ориентированы на студентов, обладающих серьезными знаниями в области теории и истории литературы.
Изучение данного курса нацелено не только на обеспечение филологической, историко-литературной подготовки специалиста, его приобщение к проблемам межкультурной коммуникации. Предлагаемый курс, конечно же, имеет и воспитательную направленность. Подобную аксиоматическую истину уместно напомнить сегодня, когда в иных литературоведческих трудах как реакция на прежнюю идеологическую «зашоренность» делается акцент лишь на анализе стиля и формы художественного произведения.
В нашу задачу не входило представить некую «среднеарифметическую» точку зрения на то или иное явление. Многие великие произведения неисчерпаемы по смыслу, и надо только приветствовать выражение студентом нестандартной, но аргументированной позиции. Ведь литературное произведение живет в историческом времени, одни книги забываются, другие вырастают в своих масштабах и значимости.
Интерес к США, играющим столь важную роль в современном мире, трудно переоценить. Это относится к экономическому и научному опыту, к культуре и искусству. Сближению наших двух стран, народы которых издавна проявляли дружелюбие и симпатию друг к другу, помогает знание американской литературы.

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1

Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06378-3 (ч. 1)
ISBN 978-5-534-06379-0

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1 – Содержание

Предисловие к первой части
Введение. Литература США: проблемы, уроки, итоги
  • Четыре века истории: национальная самобытность
  • Литературный процесс: периодизация
  • По обе стороны Атлантики: диалог литератур
  • Американские писатели: русский взгляд
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1600—1865 гг.)
  • Обзорная глава
    • Колонии в XVII в.: заря национальной литературы
    • Раннее Просвещение: феномен Франклина
    • Зрелое Просвещение: публицистика Джефферсона и Пейна
    • На исходе XVIII в.: становление поэзии
    • Зарождение художественной прозы: Чарлз Брокден Браун
    • Ранний романтизм: время надежд
    • Вашингтон Ирвинг: возвращение Рип Ван Винкля
    • Поздний романтизм: время испытаний
    • Ральф Уолдо Эмерсон: к высотам духа
    • Генри Торо: одинокий революционер
    • Бичер-Стоу: хижина, простоявшая полтора столетия
    • Литература
  • Глава I. Фенимор Купер: тропами Натти Бампо
    • Раннее творчество: роман «Шпион»
    • —1840-е годы: Купер в споре с Америкой
    • «Морские» романы: «Лоцман»
    • Пенталогия о Кожаном Чулке: замысел, структура, главный герой
    • «Последний из могикан»: Соколиный Глаз спешит на помощь
    • Значение Купера: воспитатель мужества и чести
    • Литература
  • Глава II. Генри Уодсворт Лонгфелло: смерть и бессмертие Гайаваты
    • Лирика Лонгфелло: на пути к «Гайавате»
    • «Песнь о Гайавате»: главная книга Лонгфелло
    • После «Гайаваты»: классик при жизни
    • Литература
  • Глава III. Эдгар Аллан По: трагедия гения
    • Биография: драма одной жизни
    • Эстетика: философия творчества
    • Прозаик: краски романтической новеллы
    • Поэт: любовь, красота, смерть
    • Предтеча символизма: живое наследие
    • Литература
  • Глава IV. Натаниел Готорн: падение и слава Эстер Прини
    • Мир Готорна: моральная основа бытия
    • «Алая буква»: трагический «треугольник»
    • Поэтика «Алой буквы»: готорнианский стиль
    • Литература
  • Глава V. Герман Мелвилл: смертельный бой с Моби Диком
    • Ранний Мелвилл: дорога к «Моби Дику»
    • «Моби Дик»: архитектоника
    • «Моби Дик»: поэтика
    • После «Моби Дика»: поздний Мелвилл
    • Литература
  • Глава VI. Уолт Уитмен: «слышу, поет Америка»
    • Жизненный путь: «добрый седой поэт»
    • «Листья травы»: певец единения людей
    • Поэтический мир: открытия Уитмена
    • Устремленный в будущее: Уитмен и поэзия XX века
    • «Русский» Уитмен: «смелый и оригинальный поэт»
    • Литература
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ (1865—1918 гг.)
  • Обзорная глава
    • Исход века: становление реализма
    • Брет Гарт: писатель одной темы
    • Уильям Дин Хоуэлле: «декан американской литературы»
    • Натурализм: Хамлин Гарленд, Фрэнк Норрис, Стивен Крейн
    • Генри Адамс: воспитание писателя
    • «Разгребатели грязи»: одиссея Линкольна Стеффенса
    • Радикальная традиция: последняя утопия
    • Литература черных американцев: трудный процесс становления
    • Литература
  • Глава VII. Эмили Дикинсон: отшельница из Амхерста
    • Из безвестности к славе: странная судьба
    • «Письмо мое Миру»: безответное послание
    • После Дикинсон: «Поэтический ренессанс»
    • Литература
  • Глава VIII. Генри Джеймс: добровольный экспатриант
    • Первые шаги в литературе: американец за границей
    • Повести: два шедевра
    • Романы: «Женский портрет»
    • Последнее двадцатилетие: поздняя манера
    • Теоретик и критик: уроки мастера
    • Литература
  • Глава IX. Марк Твен: смех и слезы юмориста
    • Путь в большую литературу: от Сэма Клеменса к Марку Твену
    • В начале 1870-х: социальная тема
    • Автобиографическая трилогия: «эпос детства»
    • «Приключения Гекльберри Финна»: книга, из которой «вышла вся американская литература»
    • Путешествие в прошлое: история и современность
    • Поздний Твен: от юмора к сатире
    • Твен-художник: «король смеха»
    • Твен и XX век: судьба наследия, споры в критике
    • Литература
  • Глава X. Джек Лондон: реализм, одухотворенный романтикой
    • «Человек, сделавший себя»: рождение писателя
    • Новеллистика: пафос мужества
    • Джек Лондон — социалист: «Железная пята»
    • «Мартин Иден»: судьба писателя
    • Поздний Лондон: драма писателя
    • Литература
  • Глава XI. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя
    • Первые ступени: «газетные дни»
    • «Сестра Керри»: две жизни, две судьбы
    • «Трилогия желания»: анатомия успеха
    • «Американская трагедия»: преступление и наказание Клайда Гриффитса
    • Послекризисные годы: «логика жизни»
    • Литература
  • Глава XII. Эптон Синклер: американский бунтарь
    • Многотомное наследие: «писатель с социальным уклоном»
    • «Джунгли»: «роман-бомба»
    • -е годы: на подъеме
    • Последние десятилетия: эпопея о Лэнни Бадде
    • Литература
  • Глава XIII. Джон Рид: десять дней одного века
    • По дорогам мира: от Портленда до Петрограда
    • «Десять дней, которые потрясли мир»: «сгусток истории»
    • Наследие Рида: трудная судьба
    • Литература
Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2

Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 404 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06382-0 (ч. 2)
ISBN 978-5-534-06379-0

Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание

Предисловие ко второй части
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (1918—1940 гг.)
  • Обзорная глава
    • 1920-е годы: «великое десятилетие»
    • 1930-е годы: «красное десятилетие»
    • «Забытые люди»: реальность «другой Америки»
    • Эрскин Колдуэлл: трагедии «глухого Юга»
    • Перл Бак: «Наводить мосты между людьми»
    • Уолдо Фрэнк: смерть и рождение героя
    • Джеймс Фаррелл: «в вакууме бездуховности»
    • Генри Миллер: писатель в «запретной зоне»
    • «Унесенные ветром»: роман, не подвластный времени
    • «Южная школа»: живая традиция
    • Наследие «красных тридцатых»: «за» и «против»
    • Литература
  • Глава XIV. Шервуд Андерсон: становление «новой прозы»
    • Ранний этап: накопление мастерства
    • «Уайнсбург, Огайо»: книга о «людях-гротесках»
    • Последнее десятилетие: «По ту сторону желания»
    • Мир Андерсона: трагизм повседневности
    • Литература
  • Глава XV. Синклер Льюис: «рассерженный американец»
    • «Главная улица» и «Бэббит»: рождение «династии»
    • «Эроусмит»: любимый роман Льюиса
    • Нобелевский лауреат: «страх Америки перед литературой»
    • 1930-е годы: против фашизма
    • 1940-е годы: новые проблемы
    • Америка Синклера Льюиса: эстетика, метод, стиль
    • Литература
  • Глава XVI. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа
    • Ранние книги: эхо войны
    • «Манхэттен»: «коллективный роман»
    • Трилогия «США»: панорама эпохи
    • 1930-е годы: писатель и вызов времени
    • Последние десятилетия: «американское кредо»
    • Художественный метод: «романы-репортажи»
    • Русская судьба Дос Пассоса: второе рождение
    • Литература
  • Глава XVII. Френсис Скотт Фицджеральд: «второе зрение» писателя
    • «По эту сторону рая»: «все боги умерли»
    • В начале 1920-х: певец «века джаза»
    • «Великий Гэтсби»: гибель мечты
    • Трагедия писателя: американский вариант
    • Литература
  • Глава XVIII. Уильям Фолкнер: драмы и люди Йокнепатофы
    • «Шум и ярость»: судьба семейства Компсонов
    • Йокнепатофа: «почтовая марка родной страны»
    • Повесть «Медведь»: воспитание Айка Маккаслина
    • Трилогия о Сноупсах: завершение саги
    • Америка Фолкнера: герои, философия, поэтика
    • Литература
  • Глава XIX. Эрнест Хемингуэй: «простая честная проза о человеке»
    • Становление художника: от Оук-Парка до Парижа
    • «И восходит солнце»: «потерянное поколение» и его герои
    • «Прощай, оружие!»: заря мировой славы
    • Годы в Ки Уэсте: время исканий
    • Испания: «момент истины»
    • «По ком звонит колокол»: «я един со всем Человечеством...»
    • Кубинские годы: недолгое счастье старика Сантьяго
    • Кредо мэтра: «все о себе в своих книгах»
    • Архив, публикации, критика: Хемингуэй продолжается
    • Литература
  • Глава XX. Томас Вулф: в поисках Америки
    • Тетралогия: «биение могучего сердца Америки»
    • «Домой возврата нет»: художественное завещание Вулфа
    • Повесть «Паутина земли»: монологи Элизы Гант
    • Поэтика Вулфа: «окно, распахнутое во все времена»
    • Литература
  • Глава XXI. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста
    • 1930-е годы: «поэт обездоленных»
    • «Гроздья гнева»: «страна Джона Стейнбека»
    • 1940-е годы: новые горизонты
    • Поздний Стейнбек: писатель в меняющемся мире
    • Стейнбек-художник: «сигнальные стяги надежды и вдохновения»
    • Литература
  • Глава XXII. Томас Стернз Элиот: реальность и мифы «бесплодной земли»
    • Вехи биографии: мэтр модернизма
    • Критик и теоретик: «Традиция и индивидуальный талант»
    • Поэт: от «Пруфрока» к «Полым людям»
    • Поздний Элиот: в ореоле славы
    • Литература
  • Глава XXIII. Поэзия межвоенных лет: от Паунда до Сэндберга
    • Многоголосье поэтического слова: новые течения и школы
    • Роберт Фрост: мудрость простоты
    • Карл Сэндберг: «я — народ»
    • Литература
  • Глава XXIV. Юджин О’Нил: «отец американской драмы»
    • Первые шаги: О’Нил и движение «малых театров»
    • Обретение зрелости: «За горизонтом»
    • Время шедевров: высокая трагедия современности
    • От 1920-х к 1930-м: новый творческий этап
    • Поздний О’Нил: долгое путешествие в ночь
    • Художник-новатор: «театр творческого воображения»
    • Литература
  • Глава XXV. Драма межвоенных лет: от Райса до Уайлдера
    • Элмер Райс: пионер антифашистской темы
    • «Ангажированная» драма: «театр — это оружие»
    • Клиффорд Одетс: голос эпохи
    • История в зеркале драмы: М. Андерсон, Р. Шервуд
    • Лилиан Хеллман: «я — писатель-моралист»
    • «Наш городок» Уайлдера: вечные первоначала жизни
    • Литература
  • Глава XXVI. Ленгстон Хьюз: «бард Гарлема»
    • «Гарлемский Ренессанс»: первые сборники Хьюза
    • От 1930-х к 1960-м: поэтическая летопись «черной Америки»
    • «Голос Гарлема»: монологи Джесси Симпла
    • Поэтика Хьюза: негритянский фольклор и традиция Уитмена
    • Литература
  • Глава XXVII. Ричард Райт: «показать неграм самих себя»
    • Новое поколение «черной Америки»: «Дети дяди Тома»
    • «Сын Америки»: преступление и наказание Биггера Томаса
    • Парижские годы Райта: прерванный полет
    • Литература
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДО ИСХОДА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1940—2000 гг.)
  • Обзорная глава
    • Писатели и война: музы, которые не молчали
    • «Холодная война» и маккартизм: «время негодяев»
    • Закат ветеранов: смена поколений
    • Американские годы Набокова: «Лолита»
    • «Военный» роман: разные грани батальной прозы
    • Голоса поэтов: от Берримена до Лоуэлла
    • «Битничество» и литература: предвестие «бурных шестидесятых»...........294 Под знаком «негритянской революции»: литература черных (1960—1980-е)
    • Такие разные американцы: этнический компонент
    • Художественно-документальные жанры: «Работа» Стадса Теркела
    • Угасание радикальной традиции: последние из Могикан
    • Тенденции современной литературы: роман на исходе XX века
    • Литература постмодернизма: мир как хаос
    • Литература
  • Глава XXVIII. Сол Беллоу: одинокий интеллектуал в бездуховном мире
    • Обретение героя: «Неприкаянный человек» и «Приключения Оги Марча»
    • «Герцог»: философско-психологический роман
    • Поздний Беллоу: новые вершины интеллектуальной прозы
    • Литература
  • Глава XXIX. Дж. Д. Сэлинджер: наш друг Холден Колфилд
    • Военное поколение
    • «Над пропастью во ржи»: мир глазами подростка
    • Малая проза: писатель-невидимка
    • Литература
  • Глава XXX. Курт Воннегут: абсурд реального и реальность абсурда
    • Ранние романы: парадоксы технического рая
    • «Бойня номер пять»: проклятье войне
    • Поэтика Воннегута: сигналы бедствия
    • Литература
  • Глава XXXI. Джон Апдайк: «как и чем живут американцы»
    • Тетралогия о Кролике: вехи одной жизни
    • «Кентавр»: реальность и миф
    • После «Кентавра»: книги последних десятилетий
    • Литература
  • Глава XXXII. Джеймс Болдуин: в «другой стране»
    • Романист: «закрытая территория» Болдуина
    • Публицист: голос «негритянской революции»
    • «Если Бийл-стрит могла бы заговорить»: гарлемская история
    • Литература
  • Глава XXXIII. Теннесси Уильямс: «театр и я находим друг друга»
    • Трудность мастерства: «Стеклянный зверинец»
    • «Трамвай “Желание”» и «Кошка на раскаленной крыше»: два шедевра Уильямса
    • «Пластический театр»: теория и практика
    • Литература
  • Глава XXXIV. Артур Миллер: пространство социальной драмы
    • Кредо драматурга: «врожденная ценность человеческой личности»
    • «Смерть коммивояжера»: утраченные иллюзии
    • Пьесы 1950-х годов: суровые испытания
    • «После грехопадения»: исповедальная монодрама
    • Поздний Миллер: «в ответе за все зло мира»
    • Литература
  • Глава XXXV. Эдвард Олби: «Необычное. Невероятное. Неожиданное»
    • «Что случилось в зоопарке»: люди в клетках одиночества
    • «Не боюсь Вирджинии Вулф»: правда и иллюзия
    • Художественная философия Олби: между абсурдизмом и реализмом
    • Литература
Новые издание по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам
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Rating 5.0 / 5
Added 04.07.2024
Author brat Vadim
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Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

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