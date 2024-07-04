Гиленсон - История литературы США - В 2 частях
В настоящем учебнике с необходимой полнотой освещается история литературы США в соответствии с вузовскими программами. Автор исходит из того, что вузовский учебник — особый литературоведческий жанр: рассчитанный на студентов разного уровня подготовленности, он призван помочь им наилучшим образом усвоить содержание курса, стимулируя интерес к литературе США, пробуждая потребность в дальнейшем, более глубоком ее изучении.
В прошедшие два десятилетия выпущены разные типы учебников и пособий по историко-литературным курсам. Это отрадно, ибо канула в прошлое пора «декретированного» единомыслия. Появились, например, книги, скомпонованные исключительно по проблемному принципу. Порой в них отсутствуют монографические главы о писателях. Содержание таких учебников выстроено как цепь разделов, посвященных ключевым вопросам изучаемого курса. Подобные труды действительно свежи и нетрадиционны, однако, как показывает опыт, нелегки для восприятия, поскольку ориентированы на студентов, обладающих серьезными знаниями в области теории и истории литературы.
Изучение данного курса нацелено не только на обеспечение филологической, историко-литературной подготовки специалиста, его приобщение к проблемам межкультурной коммуникации. Предлагаемый курс, конечно же, имеет и воспитательную направленность. Подобную аксиоматическую истину уместно напомнить сегодня, когда в иных литературоведческих трудах как реакция на прежнюю идеологическую «зашоренность» делается акцент лишь на анализе стиля и формы художественного произведения.
В нашу задачу не входило представить некую «среднеарифметическую» точку зрения на то или иное явление. Многие великие произведения неисчерпаемы по смыслу, и надо только приветствовать выражение студентом нестандартной, но аргументированной позиции. Ведь литературное произведение живет в историческом времени, одни книги забываются, другие вырастают в своих масштабах и значимости.
Интерес к США, играющим столь важную роль в современном мире, трудно переоценить. Это относится к экономическому и научному опыту, к культуре и искусству. Сближению наших двух стран, народы которых издавна проявляли дружелюбие и симпатию друг к другу, помогает знание американской литературы.
Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1
Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06378-3 (ч. 1)
ISBN 978-5-534-06379-0
Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 1 – Содержание
Предисловие к первой части
Введение. Литература США: проблемы, уроки, итоги
- Четыре века истории: национальная самобытность
- Литературный процесс: периодизация
- По обе стороны Атлантики: диалог литератур
- Американские писатели: русский взгляд
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ПЕРВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1600—1865 гг.)
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Обзорная глава
- Колонии в XVII в.: заря национальной литературы
- Раннее Просвещение: феномен Франклина
- Зрелое Просвещение: публицистика Джефферсона и Пейна
- На исходе XVIII в.: становление поэзии
- Зарождение художественной прозы: Чарлз Брокден Браун
- Ранний романтизм: время надежд
- Вашингтон Ирвинг: возвращение Рип Ван Винкля
- Поздний романтизм: время испытаний
- Ральф Уолдо Эмерсон: к высотам духа
- Генри Торо: одинокий революционер
- Бичер-Стоу: хижина, простоявшая полтора столетия
- Литература
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Глава I. Фенимор Купер: тропами Натти Бампо
- Раннее творчество: роман «Шпион»
- —1840-е годы: Купер в споре с Америкой
- «Морские» романы: «Лоцман»
- Пенталогия о Кожаном Чулке: замысел, структура, главный герой
- «Последний из могикан»: Соколиный Глаз спешит на помощь
- Значение Купера: воспитатель мужества и чести
- Литература
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Глава II. Генри Уодсворт Лонгфелло: смерть и бессмертие Гайаваты
- Лирика Лонгфелло: на пути к «Гайавате»
- «Песнь о Гайавате»: главная книга Лонгфелло
- После «Гайаваты»: классик при жизни
- Литература
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Глава III. Эдгар Аллан По: трагедия гения
- Биография: драма одной жизни
- Эстетика: философия творчества
- Прозаик: краски романтической новеллы
- Поэт: любовь, красота, смерть
- Предтеча символизма: живое наследие
- Литература
-
Глава IV. Натаниел Готорн: падение и слава Эстер Прини
- Мир Готорна: моральная основа бытия
- «Алая буква»: трагический «треугольник»
- Поэтика «Алой буквы»: готорнианский стиль
- Литература
-
Глава V. Герман Мелвилл: смертельный бой с Моби Диком
- Ранний Мелвилл: дорога к «Моби Дику»
- «Моби Дик»: архитектоника
- «Моби Дик»: поэтика
- После «Моби Дика»: поздний Мелвилл
- Литература
-
Глава VI. Уолт Уитмен: «слышу, поет Америка»
- Жизненный путь: «добрый седой поэт»
- «Листья травы»: певец единения людей
- Поэтический мир: открытия Уитмена
- Устремленный в будущее: Уитмен и поэзия XX века
- «Русский» Уитмен: «смелый и оригинальный поэт»
- Литература
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ (1865—1918 гг.)
-
Обзорная глава
- Исход века: становление реализма
- Брет Гарт: писатель одной темы
- Уильям Дин Хоуэлле: «декан американской литературы»
- Натурализм: Хамлин Гарленд, Фрэнк Норрис, Стивен Крейн
- Генри Адамс: воспитание писателя
- «Разгребатели грязи»: одиссея Линкольна Стеффенса
- Радикальная традиция: последняя утопия
- Литература черных американцев: трудный процесс становления
- Литература
-
Глава VII. Эмили Дикинсон: отшельница из Амхерста
- Из безвестности к славе: странная судьба
- «Письмо мое Миру»: безответное послание
- После Дикинсон: «Поэтический ренессанс»
- Литература
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Глава VIII. Генри Джеймс: добровольный экспатриант
- Первые шаги в литературе: американец за границей
- Повести: два шедевра
- Романы: «Женский портрет»
- Последнее двадцатилетие: поздняя манера
- Теоретик и критик: уроки мастера
- Литература
-
Глава IX. Марк Твен: смех и слезы юмориста
- Путь в большую литературу: от Сэма Клеменса к Марку Твену
- В начале 1870-х: социальная тема
- Автобиографическая трилогия: «эпос детства»
- «Приключения Гекльберри Финна»: книга, из которой «вышла вся американская литература»
- Путешествие в прошлое: история и современность
- Поздний Твен: от юмора к сатире
- Твен-художник: «король смеха»
- Твен и XX век: судьба наследия, споры в критике
- Литература
-
Глава X. Джек Лондон: реализм, одухотворенный романтикой
- «Человек, сделавший себя»: рождение писателя
- Новеллистика: пафос мужества
- Джек Лондон — социалист: «Железная пята»
- «Мартин Иден»: судьба писателя
- Поздний Лондон: драма писателя
- Литература
-
Глава XI. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя
- Первые ступени: «газетные дни»
- «Сестра Керри»: две жизни, две судьбы
- «Трилогия желания»: анатомия успеха
- «Американская трагедия»: преступление и наказание Клайда Гриффитса
- Послекризисные годы: «логика жизни»
- Литература
-
Глава XII. Эптон Синклер: американский бунтарь
- Многотомное наследие: «писатель с социальным уклоном»
- «Джунгли»: «роман-бомба»
- -е годы: на подъеме
- Последние десятилетия: эпопея о Лэнни Бадде
- Литература
-
Глава XIII. Джон Рид: десять дней одного века
- По дорогам мира: от Портленда до Петрограда
- «Десять дней, которые потрясли мир»: «сгусток истории»
- Наследие Рида: трудная судьба
- Литература
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Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2
Учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 404 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-06382-0 (ч. 2)
ISBN 978-5-534-06379-0
Гиленсон, Б. А. - История литературы США - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание
Предисловие ко второй части
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (1918—1940 гг.)
-
Обзорная глава
- 1920-е годы: «великое десятилетие»
- 1930-е годы: «красное десятилетие»
- «Забытые люди»: реальность «другой Америки»
- Эрскин Колдуэлл: трагедии «глухого Юга»
- Перл Бак: «Наводить мосты между людьми»
- Уолдо Фрэнк: смерть и рождение героя
- Джеймс Фаррелл: «в вакууме бездуховности»
- Генри Миллер: писатель в «запретной зоне»
- «Унесенные ветром»: роман, не подвластный времени
- «Южная школа»: живая традиция
- Наследие «красных тридцатых»: «за» и «против»
- Литература
-
Глава XIV. Шервуд Андерсон: становление «новой прозы»
- Ранний этап: накопление мастерства
- «Уайнсбург, Огайо»: книга о «людях-гротесках»
- Последнее десятилетие: «По ту сторону желания»
- Мир Андерсона: трагизм повседневности
- Литература
-
Глава XV. Синклер Льюис: «рассерженный американец»
- «Главная улица» и «Бэббит»: рождение «династии»
- «Эроусмит»: любимый роман Льюиса
- Нобелевский лауреат: «страх Америки перед литературой»
- 1930-е годы: против фашизма
- 1940-е годы: новые проблемы
- Америка Синклера Льюиса: эстетика, метод, стиль
- Литература
-
Глава XVI. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа
- Ранние книги: эхо войны
- «Манхэттен»: «коллективный роман»
- Трилогия «США»: панорама эпохи
- 1930-е годы: писатель и вызов времени
- Последние десятилетия: «американское кредо»
- Художественный метод: «романы-репортажи»
- Русская судьба Дос Пассоса: второе рождение
- Литература
-
Глава XVII. Френсис Скотт Фицджеральд: «второе зрение» писателя
- «По эту сторону рая»: «все боги умерли»
- В начале 1920-х: певец «века джаза»
- «Великий Гэтсби»: гибель мечты
- Трагедия писателя: американский вариант
- Литература
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Глава XVIII. Уильям Фолкнер: драмы и люди Йокнепатофы
- «Шум и ярость»: судьба семейства Компсонов
- Йокнепатофа: «почтовая марка родной страны»
- Повесть «Медведь»: воспитание Айка Маккаслина
- Трилогия о Сноупсах: завершение саги
- Америка Фолкнера: герои, философия, поэтика
- Литература
-
Глава XIX. Эрнест Хемингуэй: «простая честная проза о человеке»
- Становление художника: от Оук-Парка до Парижа
- «И восходит солнце»: «потерянное поколение» и его герои
- «Прощай, оружие!»: заря мировой славы
- Годы в Ки Уэсте: время исканий
- Испания: «момент истины»
- «По ком звонит колокол»: «я един со всем Человечеством...»
- Кубинские годы: недолгое счастье старика Сантьяго
- Кредо мэтра: «все о себе в своих книгах»
- Архив, публикации, критика: Хемингуэй продолжается
- Литература
-
Глава XX. Томас Вулф: в поисках Америки
- Тетралогия: «биение могучего сердца Америки»
- «Домой возврата нет»: художественное завещание Вулфа
- Повесть «Паутина земли»: монологи Элизы Гант
- Поэтика Вулфа: «окно, распахнутое во все времена»
- Литература
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Глава XXI. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста
- 1930-е годы: «поэт обездоленных»
- «Гроздья гнева»: «страна Джона Стейнбека»
- 1940-е годы: новые горизонты
- Поздний Стейнбек: писатель в меняющемся мире
- Стейнбек-художник: «сигнальные стяги надежды и вдохновения»
- Литература
-
Глава XXII. Томас Стернз Элиот: реальность и мифы «бесплодной земли»
- Вехи биографии: мэтр модернизма
- Критик и теоретик: «Традиция и индивидуальный талант»
- Поэт: от «Пруфрока» к «Полым людям»
- Поздний Элиот: в ореоле славы
- Литература
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Глава XXIII. Поэзия межвоенных лет: от Паунда до Сэндберга
- Многоголосье поэтического слова: новые течения и школы
- Роберт Фрост: мудрость простоты
- Карл Сэндберг: «я — народ»
- Литература
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Глава XXIV. Юджин О’Нил: «отец американской драмы»
- Первые шаги: О’Нил и движение «малых театров»
- Обретение зрелости: «За горизонтом»
- Время шедевров: высокая трагедия современности
- От 1920-х к 1930-м: новый творческий этап
- Поздний О’Нил: долгое путешествие в ночь
- Художник-новатор: «театр творческого воображения»
- Литература
-
Глава XXV. Драма межвоенных лет: от Райса до Уайлдера
- Элмер Райс: пионер антифашистской темы
- «Ангажированная» драма: «театр — это оружие»
- Клиффорд Одетс: голос эпохи
- История в зеркале драмы: М. Андерсон, Р. Шервуд
- Лилиан Хеллман: «я — писатель-моралист»
- «Наш городок» Уайлдера: вечные первоначала жизни
- Литература
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Глава XXVI. Ленгстон Хьюз: «бард Гарлема»
- «Гарлемский Ренессанс»: первые сборники Хьюза
- От 1930-х к 1960-м: поэтическая летопись «черной Америки»
- «Голос Гарлема»: монологи Джесси Симпла
- Поэтика Хьюза: негритянский фольклор и традиция Уитмена
- Литература
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Глава XXVII. Ричард Райт: «показать неграм самих себя»
- Новое поколение «черной Америки»: «Дети дяди Тома»
- «Сын Америки»: преступление и наказание Биггера Томаса
- Парижские годы Райта: прерванный полет
- Литература
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ОТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДО ИСХОДА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1940—2000 гг.)
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Обзорная глава
- Писатели и война: музы, которые не молчали
- «Холодная война» и маккартизм: «время негодяев»
- Закат ветеранов: смена поколений
- Американские годы Набокова: «Лолита»
- «Военный» роман: разные грани батальной прозы
- Голоса поэтов: от Берримена до Лоуэлла
- «Битничество» и литература: предвестие «бурных шестидесятых»...........294 Под знаком «негритянской революции»: литература черных (1960—1980-е)
- Такие разные американцы: этнический компонент
- Художественно-документальные жанры: «Работа» Стадса Теркела
- Угасание радикальной традиции: последние из Могикан
- Тенденции современной литературы: роман на исходе XX века
- Литература постмодернизма: мир как хаос
- Литература
-
Глава XXVIII. Сол Беллоу: одинокий интеллектуал в бездуховном мире
- Обретение героя: «Неприкаянный человек» и «Приключения Оги Марча»
- «Герцог»: философско-психологический роман
- Поздний Беллоу: новые вершины интеллектуальной прозы
- Литература
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Глава XXIX. Дж. Д. Сэлинджер: наш друг Холден Колфилд
- Военное поколение
- «Над пропастью во ржи»: мир глазами подростка
- Малая проза: писатель-невидимка
- Литература
-
Глава XXX. Курт Воннегут: абсурд реального и реальность абсурда
- Ранние романы: парадоксы технического рая
- «Бойня номер пять»: проклятье войне
- Поэтика Воннегута: сигналы бедствия
- Литература
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Глава XXXI. Джон Апдайк: «как и чем живут американцы»
- Тетралогия о Кролике: вехи одной жизни
- «Кентавр»: реальность и миф
- После «Кентавра»: книги последних десятилетий
- Литература
-
Глава XXXII. Джеймс Болдуин: в «другой стране»
- Романист: «закрытая территория» Болдуина
- Публицист: голос «негритянской революции»
- «Если Бийл-стрит могла бы заговорить»: гарлемская история
- Литература
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Глава XXXIII. Теннесси Уильямс: «театр и я находим друг друга»
- Трудность мастерства: «Стеклянный зверинец»
- «Трамвай “Желание”» и «Кошка на раскаленной крыше»: два шедевра Уильямса
- «Пластический театр»: теория и практика
- Литература
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Глава XXXIV. Артур Миллер: пространство социальной драмы
- Кредо драматурга: «врожденная ценность человеческой личности»
- «Смерть коммивояжера»: утраченные иллюзии
- Пьесы 1950-х годов: суровые испытания
- «После грехопадения»: исповедальная монодрама
- Поздний Миллер: «в ответе за все зло мира»
- Литература
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Глава XXXV. Эдвард Олби: «Необычное. Невероятное. Неожиданное»
- «Что случилось в зоопарке»: люди в клетках одиночества
- «Не боюсь Вирджинии Вулф»: правда и иллюзия
- Художественная философия Олби: между абсурдизмом и реализмом
- Литература
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