Гиленсон - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века

Рубеж XIX—XX вв. — один из интереснейших и художественно богатых этапов истории мировой литературы. Его хронологические рамки — 1870-е гг. и окончание Первой мировой войны. Этот этап характеризуется чертами переходности: определенную трансформацию претерпевает по сравнению с классическим бальзаковским типом реализм, обогащаясь в художественно-тематическом плане. Одновременно происходит становление новаторских художественных течений: натурализма, символизма, импрессионизма, а на заре нового, XX, века появляются авангардистские школы: футуризм, экспрессионизм, сюрреализм.

Исторический процесс в рассматриваемый период отмечен чертами переходности. Капитализм в ведущих странах Европы и США вступает в новую, монополистическую, стадию развития. Происходят судьбоносные события: в США Гражданская война (1861 — 1865) кладет конец рабству; во Франции франко-прусская война (1870) имеет своим итогом падение Второй империи и рождение Третьей республики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией (1870) приводит к преодолению многовековой раздробленности и образованию Германской империи; Англия в 1860— 1870-е гг. вступает в поздневикторианскую фазу развития. Завершением этого этапа становится Первая мировая война (1914—1918) — событие огромного исторического значения.

Происходят глубинные процессы социально-экономического характера. Обостряются противоречия между европейскими державами, борьба за жизненное пространство, рынки и колонии, завершается передел мира. Ширится рабочее движение, создаются влиятельные социал-демократические партии. Начало 1900-х гг. отмечено конфликтами и войнами. Катастрофа 1914—1918 гг., а также большевистская революция 1917 г. в России во многом изменяют мир и знаменуют наступление нового исторического этапа.

Новые факторы и реалии оказывают многообразное влияние на характер литературного, культурного, духовного развития. На смену великим мастерам классического реализма приходят писатели нового поколения. Это: Золя и Мопассан, Верлен и Рембо, Ибсен и Оскар Уайльд, Генри Джеймс и Марк Твен. Вступают на литературную стезю и продолжают свой путь уже в XIX столетии Франс и Роллан, Шоу и Уэллс, Киплинг и Голсуорси, Верхарн и Метерлинк, Стриндберг и Рильке, Джек Лондон и Драйзер и многие другие.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века - Учебник для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 484 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-04122-4

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века – Содержание

Часть шестая РУБЕЖ ВЕКОВ КАК ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА

Предисловие

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ Глава 1. На вершинах символистской поэзии: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме Глава 2. Эмиль Золя: страсть к истине Глава 3. Ги де Мопассан: ясновидение мира Глава 4. Анатоль Франс: поэзия мысли Глава 5. Ромен Роллан: поэтика героического Глава 6. Три бельгийских классика: Костер, Верхарн, Метерлинк 6.1. Верхарн: ритмы жизни 6.2. Метерлинк: долгий полет синей птицы Глава 7. Писатели Скандинавии: проблематика, жанры, стилистика 7.1. Горизонты скандинавских литератур: от Брандеса до Стриндберга 7.2. Ибсен: архитектор новой драмы

АНГЛИЯ Глава 8. Литературные тенденции на исходе века: Оскар Уайльд 8.1. Разные грани художественного процесса: от Гарди до Морриса 8.2. Оскар Уайльд: необходимость красоты Глава 9. Бернард Шоу: интеллектуальный театр Глава 10. На переломе столетий: Киплинг, Уэллс, Голсуорси 10.1. Рсдиард Киплинг: бремя белых 10.2. Герберт Уэллс: пророчества фантаста 10.3. Джон Голсуорси: Форсайты и форсайтизм

ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ Глава 11. Писатели Германии и Австрии на рубеже столетий: Гауптман, Рильке 11.1. Литературный процесс па исходе XIX века: Ницше 11.2. Герхарт Гауптман: от восхода до заката 11.3. Австрийская литература: Рильке Глава 12. Многообразие романной формы: Генрих и Томас Манны 12.1. Генрих Манн: защита культуры 12.2. Томас Манн: пространство эпоса

АМЕРИКА Глава 13. Особенности литературного процесса (1865—1918): Генри Джеймс 13.1. Литература и новые реалии времени: от Эмили Дикинсон до Эптона Синклера 13.2. Генри Джеймс: у истоков новой прозы Глава 14. Марк Твен: судьба короля смеха Глава 15. Джек Лондон: пафос мужества Глава 16. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя Заключение Список литературы



Часть седьмая МОДЕРНИЗМ И РЕАЛИЗМ НА НОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ЭТАПЕ (1918-1945)

Предисловие

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ Глава 17. Литературный процесс 1920-х гг.: течения модернистские и реалистические 17.1. Сюрреализм: теория и практика 17.2. Анри Барбюс: слова борца Глава 18. Марсель Пруст: время утраченное и обретенное Глава 19. Литература 1930-х гг.: пора испытаний 19.1. Писатели в политической борьбе: от Мальро до Жироду 19.2. Роман и его циклизация: Роже Мартен дю Гар 19.3. Сент-Экзюпери: цвет мужества 19.4. Литература Сопротивления: Элюар

АНГЛИЯ Глава 20. Послевоенное десятилетие: модернистская проза (Лоуренс, В. Вульф) 20.1. Дэвид Герберт Лоуренс: «Любовник леди Чаттерлей» 20.2. Вирджиния Вульф: поэтика психологической прозы Глава 21. Джеймс Джойс: одиссея Леопольда Блума Глава 22. Литературный процесс в 1930—1940-е гг.: от Олдингтона до Пристли Глава 23. Мастера антиутопии: Хаксли и Оруэлл 23.1. Прекрасный новый мир: общность, одинаковость, стабильность 23.2. «1984»: пришествие Большого Брата

ГЕРМАНИЯ Глава 24. Литература послевоенных лет: проблемы и тенденции 24.1. Экспрессионизм: сумерки человечества 24.2. Долгое эхо войны: А. Цвейг, Ремарк 24.3. Фейхтвангер: история и современность Глава 25. Томас Манн после 1918 г.: время шедевров Глава 26. «Черные годы»: литература против фашизма 26.1. Под гнетом свастики: Келлерман, Фаллада 26.2. Иоганнес Бехер: «Я — немец» Глава 27. Бертольт Брехт: эпический театр

АВСТРИЯ Глава 28. Франц Кафка: абсурд реального и реальность абсурда Глава 29. Литературный процесс после Первой мировой войны: от Музиля до Цвейга 29.1. Роман межвоенной эпохи: жанровое своеобразие, поэтика, проблематика 29.2. Стефан Цвейг: триумф и трагедия

ШВЕЙЦАРИЯ Глава 30. Герман Гессе: биография души

АМЕРИКА Глава 31. Литература 1920-х гг.: великое десятилетие 31.1. Джон Рид: десять дней одного века 31.2. Шервуд Андерсон: новая проза 31.3. Синклер Льюис: анатом американской культуры Глава 32. Уильям Фолкнер: люди и драмы Йокненапатофы Глава 33. Эрнест Хемингуэй: простая честная проза о человеке Глава 34. Скотт Фицджеральд: «двойное зрение» писателя Глава 35. Юджин О’Нил: отец американской драмы Глава 36. Модернизм и поэтический реализм: от Т. С. Элиота до Л. Хьюза 36.1. Т. С. Элиот: «Бесплодная земля» 36.2. Авангардистские течения: Эзра Паунд 36.3. Фрост: мудрость простоты 36.4. Сэндберг: «Я — народ» 36.5. Гарлемский ренессанс: поэзия Ленгстопа Хьюза Глава 37. Послекризисное десятилетие: второе открытие Америки 37.1. Радикальная традиция: новый этап 37.2. Разные грани реалистической прозы: от Колдуэлла до Сарояна Глава 38. Высокая проза «красных тридцатых»: Миллер, Вулф, Райт и «Южная школа» 38.1. Генри Миллер: писатель в «запретной зоне» 38.2. Томас Вулф: в поисках Америки 38.3. Ричард Райт: показать неграм самих себя 38.4. «Южная» школа: живая традиция Глава 39. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа Глава 40. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста



Заключение

Список литературы