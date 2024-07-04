Гиленсон - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века
Рубеж XIX—XX вв. — один из интереснейших и художественно богатых этапов истории мировой литературы. Его хронологические рамки — 1870-е гг. и окончание Первой мировой войны. Этот этап характеризуется чертами переходности: определенную трансформацию претерпевает по сравнению с классическим бальзаковским типом реализм, обогащаясь в художественно-тематическом плане. Одновременно происходит становление новаторских художественных течений: натурализма, символизма, импрессионизма, а на заре нового, XX, века появляются авангардистские школы: футуризм, экспрессионизм, сюрреализм.
Исторический процесс в рассматриваемый период отмечен чертами переходности. Капитализм в ведущих странах Европы и США вступает в новую, монополистическую, стадию развития. Происходят судьбоносные события: в США Гражданская война (1861 — 1865) кладет конец рабству; во Франции франко-прусская война (1870) имеет своим итогом падение Второй империи и рождение Третьей республики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией (1870) приводит к преодолению многовековой раздробленности и образованию Германской империи; Англия в 1860— 1870-е гг. вступает в поздневикторианскую фазу развития. Завершением этого этапа становится Первая мировая война (1914—1918) — событие огромного исторического значения.
Происходят глубинные процессы социально-экономического характера. Обостряются противоречия между европейскими державами, борьба за жизненное пространство, рынки и колонии, завершается передел мира. Ширится рабочее движение, создаются влиятельные социал-демократические партии. Начало 1900-х гг. отмечено конфликтами и войнами. Катастрофа 1914—1918 гг., а также большевистская революция 1917 г. в России во многом изменяют мир и знаменуют наступление нового исторического этапа.
Новые факторы и реалии оказывают многообразное влияние на характер литературного, культурного, духовного развития. На смену великим мастерам классического реализма приходят писатели нового поколения. Это: Золя и Мопассан, Верлен и Рембо, Ибсен и Оскар Уайльд, Генри Джеймс и Марк Твен. Вступают на литературную стезю и продолжают свой путь уже в XIX столетии Франс и Роллан, Шоу и Уэллс, Киплинг и Голсуорси, Верхарн и Метерлинк, Стриндберг и Рильке, Джек Лондон и Драйзер и многие другие.
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века - Учебник для вузов
Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 484 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-04122-4
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы конца XIX— первой половины XX века – Содержание
Часть шестая РУБЕЖ ВЕКОВ КАК ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА
- Предисловие
- Историко-теоретическое введение
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ФРАНЦИЯ
- Глава 1. На вершинах символистской поэзии: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме
- Глава 2. Эмиль Золя: страсть к истине
- Глава 3. Ги де Мопассан: ясновидение мира
- Глава 4. Анатоль Франс: поэзия мысли
- Глава 5. Ромен Роллан: поэтика героического
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Глава 6. Три бельгийских классика: Костер, Верхарн, Метерлинк
- 6.1. Верхарн: ритмы жизни
- 6.2. Метерлинк: долгий полет синей птицы
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Глава 7. Писатели Скандинавии: проблематика, жанры, стилистика
- 7.1. Горизонты скандинавских литератур: от Брандеса до Стриндберга
- 7.2. Ибсен: архитектор новой драмы
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АНГЛИЯ
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Глава 8. Литературные тенденции на исходе века: Оскар Уайльд
- 8.1. Разные грани художественного процесса: от Гарди до Морриса
- 8.2. Оскар Уайльд: необходимость красоты
- Глава 9. Бернард Шоу: интеллектуальный театр
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Глава 10. На переломе столетий: Киплинг, Уэллс, Голсуорси
- 10.1. Рсдиард Киплинг: бремя белых
- 10.2. Герберт Уэллс: пророчества фантаста
- 10.3. Джон Голсуорси: Форсайты и форсайтизм
- Глава 8. Литературные тенденции на исходе века: Оскар Уайльд
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ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ
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Глава 11. Писатели Германии и Австрии на рубеже столетий: Гауптман, Рильке
- 11.1. Литературный процесс па исходе XIX века: Ницше
- 11.2. Герхарт Гауптман: от восхода до заката
- 11.3. Австрийская литература: Рильке
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Глава 12. Многообразие романной формы: Генрих и Томас Манны
- 12.1. Генрих Манн: защита культуры
- 12.2. Томас Манн: пространство эпоса
- Глава 11. Писатели Германии и Австрии на рубеже столетий: Гауптман, Рильке
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АМЕРИКА
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Глава 13. Особенности литературного процесса (1865—1918): Генри Джеймс
- 13.1. Литература и новые реалии времени: от Эмили Дикинсон до Эптона Синклера
- 13.2. Генри Джеймс: у истоков новой прозы
- Глава 14. Марк Твен: судьба короля смеха
- Глава 15. Джек Лондон: пафос мужества
- Глава 16. Теодор Драйзер: тяжелая поступь правдоискателя
- Заключение
- Список литературы
- Глава 13. Особенности литературного процесса (1865—1918): Генри Джеймс
Часть седьмая МОДЕРНИЗМ И РЕАЛИЗМ НА НОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ЭТАПЕ (1918-1945)
- Предисловие
- Историко-теоретическое введение
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ФРАНЦИЯ
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Глава 17. Литературный процесс 1920-х гг.: течения модернистские и реалистические
- 17.1. Сюрреализм: теория и практика
- 17.2. Анри Барбюс: слова борца
- Глава 18. Марсель Пруст: время утраченное и обретенное
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Глава 19. Литература 1930-х гг.: пора испытаний
- 19.1. Писатели в политической борьбе: от Мальро до Жироду
- 19.2. Роман и его циклизация: Роже Мартен дю Гар
- 19.3. Сент-Экзюпери: цвет мужества
- 19.4. Литература Сопротивления: Элюар
- Глава 17. Литературный процесс 1920-х гг.: течения модернистские и реалистические
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АНГЛИЯ
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Глава 20. Послевоенное десятилетие: модернистская проза (Лоуренс, В. Вульф)
- 20.1. Дэвид Герберт Лоуренс: «Любовник леди Чаттерлей»
- 20.2. Вирджиния Вульф: поэтика психологической прозы
- Глава 21. Джеймс Джойс: одиссея Леопольда Блума
- Глава 22. Литературный процесс в 1930—1940-е гг.: от Олдингтона до Пристли
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Глава 23. Мастера антиутопии: Хаксли и Оруэлл
- 23.1. Прекрасный новый мир: общность, одинаковость, стабильность
- 23.2. «1984»: пришествие Большого Брата
- Глава 20. Послевоенное десятилетие: модернистская проза (Лоуренс, В. Вульф)
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ГЕРМАНИЯ
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Глава 24. Литература послевоенных лет: проблемы и тенденции
- 24.1. Экспрессионизм: сумерки человечества
- 24.2. Долгое эхо войны: А. Цвейг, Ремарк
- 24.3. Фейхтвангер: история и современность
- Глава 25. Томас Манн после 1918 г.: время шедевров
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Глава 26. «Черные годы»: литература против фашизма
- 26.1. Под гнетом свастики: Келлерман, Фаллада
- 26.2. Иоганнес Бехер: «Я — немец»
- Глава 27. Бертольт Брехт: эпический театр
- Глава 24. Литература послевоенных лет: проблемы и тенденции
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АВСТРИЯ
- Глава 28. Франц Кафка: абсурд реального и реальность абсурда
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Глава 29. Литературный процесс после Первой мировой войны: от Музиля до Цвейга
- 29.1. Роман межвоенной эпохи: жанровое своеобразие, поэтика, проблематика
- 29.2. Стефан Цвейг: триумф и трагедия
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ШВЕЙЦАРИЯ
- Глава 30. Герман Гессе: биография души
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АМЕРИКА
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Глава 31. Литература 1920-х гг.: великое десятилетие
- 31.1. Джон Рид: десять дней одного века
- 31.2. Шервуд Андерсон: новая проза
- 31.3. Синклер Льюис: анатом американской культуры
- Глава 32. Уильям Фолкнер: люди и драмы Йокненапатофы
- Глава 33. Эрнест Хемингуэй: простая честная проза о человеке
- Глава 34. Скотт Фицджеральд: «двойное зрение» писателя
- Глава 35. Юджин О’Нил: отец американской драмы
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Глава 36. Модернизм и поэтический реализм: от Т. С. Элиота до Л. Хьюза
- 36.1. Т. С. Элиот: «Бесплодная земля»
- 36.2. Авангардистские течения: Эзра Паунд
- 36.3. Фрост: мудрость простоты
- 36.4. Сэндберг: «Я — народ»
- 36.5. Гарлемский ренессанс: поэзия Ленгстопа Хьюза
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Глава 37. Послекризисное десятилетие: второе открытие Америки
- 37.1. Радикальная традиция: новый этап
- 37.2. Разные грани реалистической прозы: от Колдуэлла до Сарояна
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Глава 38. Высокая проза «красных тридцатых»: Миллер, Вулф, Райт и «Южная школа»
- 38.1. Генри Миллер: писатель в «запретной зоне»
- 38.2. Томас Вулф: в поисках Америки
- 38.3. Ричард Райт: показать неграм самих себя
- 38.4. «Южная» школа: живая традиция
- Глава 39. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа
- Глава 40. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста
- Глава 31. Литература 1920-х гг.: великое десятилетие
Заключение
Список литературы
Большое спасибо!