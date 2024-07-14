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Агеносов - История литературы Русского Зарубежья - 1-я, 2-3-я волна

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Educational, Philology Literature
Литература Русского Зарубежья уже давно считается неотъемлемой частью литературного процесса XX столетия. На родину постепенно вернулись произведения всех крупных писателей, эмигрировавших после Октябрьских событий 1917 г. С каждым годом появляются все новые имена, может быть, не столь значительных, как Бунин или Шмелев, Ходасевич и Г. Иванов, но хороших писателей, отлученных от России, но неизменно любивших ее. После 1945 г. первое поколение писателей-эмигрантов пополнилось несколькими десятками в основном начинающих писателей из числа советских военнопленных, остарбайтеров и принципиальных врагов советской власти, отказавшихся возвращаться на родину, где их ждал ГУЛАГ или в лучшем случае жизнь под подозрением в предательстве. К 1950— 1960-м гг. они составили костяк авторов Русского Зарубежья. В 1960-е гг. в вынужденной эмиграции оказалась большая группа писателей, «выдавленных» из СССР из-за несогласия с порядками брежневского застоя.
Сегодня книги авторов все трех эмиграций стоят на полках рядом с произведениями советских писателей, достойно дополняя и углубляя картину героической, драматической и трагической эпохи XX века. Появились и научные исследования литературы Русского Зарубежья. Первой монографией стала книга выдающегося литературоведа Глеба Петровича Струве (1898—1985) «Русская литература в изгнании» (первое издание в 1956 г.). С тех пор книга неоднократно переиздавалась. Через 40 лет она стала достоянием российских читателей. Выдающимся событием и научным подвигом А. Н. Николюкина (главный редактор) стало издание четырехтомной «Литературной энциклопедии русского зарубежья», правда, посвященной только периоду 1918—1940 гг.
Существует и ряд учебников в помощь студентам и школьникам, изучающим литературу XX века. Предлагаемая книга из их числа. Вышедшая в 1998 г. и первая рекомендованная Министерством образования и науки для вузов и школ, она неоднократно переиздавалась в сокращенном виде как элективный курс для средних школ. Однако за прошедшие годы наука совершила значительный скачок, появились новые сведения о писателях и литературном процессе русской диаспоры в целом. Студенту уже не надо искать зарубежные издания тех или иных книг: в России вышли репрезентативные издания произведений писателей Русского Зарубежья. Существенно обогатилась научно-исследовательская литература. Все это потребовало внесения в новое издание существенных дополнений и уточнений. В первую очередь они относятся к спискам литературы, но задели и некоторые существенные вопросы толкования творчества отдельных писателей. Вместе с тем сохранился основной принцип построения книги: обзоры трех волн русской литературной эмиграции чередуются с монографическими главами о творчестве наиболее видных деятелей русской диаспоры.

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 365 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-02922-2

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна - Оглавление

Предисловие
Глава 1. «Под чуждым небосклоном»: первая волна русской эмиграции
  • 1.1. Проблематика и художественные течения литературы Русского Зарубежья 1920—1940-х годов
  • 1.2. В странах рассеяния: региональные различия в литературном творчестве
  • Литература (аннотированный список)
Глава 2. «Мы не разлучались...»: Дмитрий Мережковский (1865—1941), Зинаида Гиппиус (1869—1945)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 3. «Самый русский из писателей»: Иван Шмелев (1873-1950)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 4. «Русский, верующий, любящий»: Борис Зайцев (1881-1972)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 5. «Вольный каменщик»: Михаил Осоргин (1878—1942)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 6. «Сквозь огнь скорбей»: Алексей Ремизов (1877—1957)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 7. «Ум резкий, сильный и насмешливый»: Марк Алданов (Ландау) (1886-1957)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 8. «И счастлив я печальною судьбой»: Иван Бунин (1870-1953)
  • Литература, (аннотированный список)
Глава 9. «Грубой жизнью оглушенный»: Владислав Ходасевич (1886-1939)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 10. «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья...»: Георгий Иванов (1894—1958)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 11. «Роман с собственной душой»: Марина Цветаева (1892-1941)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 12. «Прошедший все ступени»: Арсений Несмелов (Митропольский) (1889—1945)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 13. «И писать до смерти без ответа...»: Борис Поплавский (1903-1935)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 14. Обретение себя: Гайто Газданов (1903—1971)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 15. «Ничья меж смыслом и смычком...»: Владимир Набоков (1899-1977)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 16. «Осколки разбитого вдребезги»: Аркадий Аверченко (1881-1925)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 17. «Мы смехом заглушим свои стенанья»: Тэффи (Н. А. Лохвицкая) (1872-1952)
  • Литература (аннотированный список)
Вопросы и задания для самоконтроля
История литературы Русского Зарубежья

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 2-3-я волна

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 176с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-02923-9

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 2-3-я волна - Оглавление

Предисловие
Глава 18. «Восставшие из небытия»: Ди-Пи и вторая волна русской эмиграции
  • Литература (аннотированный список)
Глава 19. «Я их изведал, радости земли...»: Дмитрий Кленовский (Крачковский) (1893—1976)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 20. «Здесь чудо все: и небо и земля...»: Иван Елагин (Матвеев)(1918—1987)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 21. «Чтоб плыть и плыть, захлебываясь в звездах...»: Николай Моршен (Марченко) (1917—2001)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 22. «Две строчки времени»: Леонид Ржевский (Суражевский) (190321905—1986)
  • Литература (аннотированный список)
Глава 23. «Племя младое, незнакомое...» Несколько слов о литературе третьей волны русской эмиграции
  • Литература (аннотированный список)
Вопросы и задания для самоконтроля
Указатель имен
Литература
Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 2 years ago

спасибо, "иноагенты"...

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