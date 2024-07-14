Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна

Литература Русского Зарубежья уже давно считается неотъемлемой частью литературного процесса XX столетия. На родину постепенно вернулись произведения всех крупных писателей, эмигрировавших после Октябрьских событий 1917 г. С каждым годом появляются все новые имена, может быть, не столь значительных, как Бунин или Шмелев, Ходасевич и Г. Иванов, но хороших писателей, отлученных от России, но неизменно любивших ее. После 1945 г. первое поколение писателей-эмигрантов пополнилось несколькими десятками в основном начинающих писателей из числа советских военнопленных, остарбайтеров и принципиальных врагов советской власти, отказавшихся возвращаться на родину, где их ждал ГУЛАГ или в лучшем случае жизнь под подозрением в предательстве. К 1950— 1960-м гг. они составили костяк авторов Русского Зарубежья. В 1960-е гг. в вынужденной эмиграции оказалась большая группа писателей, «выдавленных» из СССР из-за несогласия с порядками брежневского застоя.

Сегодня книги авторов все трех эмиграций стоят на полках рядом с произведениями советских писателей, достойно дополняя и углубляя картину героической, драматической и трагической эпохи XX века. Появились и научные исследования литературы Русского Зарубежья. Первой монографией стала книга выдающегося литературоведа Глеба Петровича Струве (1898—1985) «Русская литература в изгнании» (первое издание в 1956 г.). С тех пор книга неоднократно переиздавалась. Через 40 лет она стала достоянием российских читателей. Выдающимся событием и научным подвигом А. Н. Николюкина (главный редактор) стало издание четырехтомной «Литературной энциклопедии русского зарубежья», правда, посвященной только периоду 1918—1940 гг.

Существует и ряд учебников в помощь студентам и школьникам, изучающим литературу XX века. Предлагаемая книга из их числа. Вышедшая в 1998 г. и первая рекомендованная Министерством образования и науки для вузов и школ, она неоднократно переиздавалась в сокращенном виде как элективный курс для средних школ. Однако за прошедшие годы наука совершила значительный скачок, появились новые сведения о писателях и литературном процессе русской диаспоры в целом. Студенту уже не надо искать зарубежные издания тех или иных книг: в России вышли репрезентативные издания произведений писателей Русского Зарубежья. Существенно обогатилась научно-исследовательская литература. Все это потребовало внесения в новое издание существенных дополнений и уточнений. В первую очередь они относятся к спискам литературы, но задели и некоторые существенные вопросы толкования творчества отдельных писателей. Вместе с тем сохранился основной принцип построения книги: обзоры трех волн русской литературной эмиграции чередуются с монографическими главами о творчестве наиболее видных деятелей русской диаспоры.

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 365 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-02922-2

Агеносов Владимир - История литературы Русского Зарубежья - 1-я волна - Оглавление

Предисловие

Глава 1. «Под чуждым небосклоном»: первая волна русской эмиграции

1.1. Проблематика и художественные течения литературы Русского Зарубежья 1920—1940-х годов

1.2. В странах рассеяния: региональные различия в литературном творчестве

Литература (аннотированный список)

Глава 2. «Мы не разлучались...»: Дмитрий Мережковский (1865—1941), Зинаида Гиппиус (1869—1945)

Литература (аннотированный список)

Глава 3. «Самый русский из писателей»: Иван Шмелев (1873-1950)

Литература (аннотированный список)

Глава 4. «Русский, верующий, любящий»: Борис Зайцев (1881-1972)

Литература (аннотированный список)

Глава 5. «Вольный каменщик»: Михаил Осоргин (1878—1942)

Литература (аннотированный список)

Глава 6. «Сквозь огнь скорбей»: Алексей Ремизов (1877—1957)

Литература (аннотированный список)

Глава 7. «Ум резкий, сильный и насмешливый»: Марк Алданов (Ландау) (1886-1957)

Литература (аннотированный список)

Глава 8. «И счастлив я печальною судьбой»: Иван Бунин (1870-1953)

Литература, (аннотированный список)

Глава 9. «Грубой жизнью оглушенный»: Владислав Ходасевич (1886-1939)

Литература (аннотированный список)

Глава 10. «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья...»: Георгий Иванов (1894—1958)

Литература (аннотированный список)

Глава 11. «Роман с собственной душой»: Марина Цветаева (1892-1941)

Литература (аннотированный список)

Глава 12. «Прошедший все ступени»: Арсений Несмелов (Митропольский) (1889—1945)

Литература (аннотированный список)

Глава 13. «И писать до смерти без ответа...»: Борис Поплавский (1903-1935)

Литература (аннотированный список)

Глава 14. Обретение себя: Гайто Газданов (1903—1971)

Литература (аннотированный список)

Глава 15. «Ничья меж смыслом и смычком...»: Владимир Набоков (1899-1977)

Литература (аннотированный список)

Глава 16. «Осколки разбитого вдребезги»: Аркадий Аверченко (1881-1925)

Литература (аннотированный список)

Глава 17. «Мы смехом заглушим свои стенанья»: Тэффи (Н. А. Лохвицкая) (1872-1952)

Литература (аннотированный список)

Вопросы и задания для самоконтроля