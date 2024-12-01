Гиллен Майкл - Поверь и увидишь - Путь ученого от атеизма к вере

У меня, как у физика, математика, астронома и христианина, взгляды на мир достаточно широкие, чтобы сочетать в себе научный метод и Библию… рациональное восприятие и веру… Вселенную и Бога.

Я прошел долгий и непростой путь интеллектуального и духовного развития, который привел меня к двум чрезвычайно важным выводам. Во-первых, логика не является вершиной человеческого интеллекта, критического мышления и мудрости, и она не свободна от веры. Во-вторых, наука не является врагом Бога; напротив, это Божий дар человечеству, блестящий способ исследовать Его бесконечную природу и потрясающее творение.

В течение последних лет я езжу по университетским кампусам и отвечаю на вопросы студентов о науке и христианстве — живой интерес к этой теме не пропадает со времен Дарвина. Вопросы охватывают всю гамму человеческого любопытства — от «Вы действительно верите всему, что написано в Библии?» до «Считаете ли вы, что наука может объяснить все без исключения?».

Куда бы я ни попадал — в Рейкьявик или Варшаву, Нью-Йорк или Финикс, — везде меня окружали молодые люди, среди которых были и пылкие христиане, и атеисты, и ньюэйджеры[1], и мусульмане, и буддисты, и неопределившиеся. Как правило, они не отпускали меня до полуночи, хотели получить ответы на вопросы о логике и вере, науке и религии, исключительности и плюрализме, пытались представить, как может выглядеть будущее для каждого из них и для всех вместе.

Эти замечательные встречи позволили мне обрести массу молодых друзей и узнать много нового об их довольно своеобразном поколении Z[2]. Один аспект предельно ясен: традиционная христианская церковь потеряла десятки миллионов молодых людей, даже тех, кто был воспитан набожными родителями-христианами. Когда многие молодые христиане поступают в колледж и оказываются в окружении ярых скептиков, у них возникает соблазн поверить, что Бог, Иисус и Святой Дух — это детские сказки, а сама идея веры — нечто недостойное.

Оказавшись вдали от дома, почувствовав себя брошенными на произвол судьбы и испытывая сомнения, многие из этих молодых людей обратились к науке как высшему авторитету. И это неудивительно. Они выросли, читая о чудесах, творимых наукой и техникой: связь с миром через портативные устройства, создание человекоподобных роботов, лечение болезней, отправка космических кораблей к далеким мирам, расшифровка генома человека, конструирование новых форм жизни и даже возвращение зрения слепым.

Гиллен Майкл - Поверь и увидишь - Путь ученого от атеизма к вере

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2025. — 333 с.

ISBN 978-5-9614-9422-8

Гиллен Майкл - Поверь и увидишь – Содержание

ВВЕДЕНИЕ: Почему я написал эту книгу

МОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

1. Калифорнийские мечты...и за их пределами

2. Пробуждение

3. Сравнительный анализ: часть i

4. Сравнительный анализ: часть 2

5. Результат

ПРАВДА О ВЕРЕ

6. Вера в веру

7. Вера в научный метод

8. Вера в математику

9. Вера в физику

10. Вера в астрономию

11. Вера в Бога

ВАША СУДЬБА

12. Вера в свое мировоззрение

13. Испытание веры на прочность

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Лестница космических расстояний

ПРИЛОЖЕНИЕ В: Мировоззрения

Примечания

Благодарности

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