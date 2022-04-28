Планетарная катастрофа за 1000 лет до Гёбекли Тепе

Почему учёные считают этот храм древнейшим из сохранившихся на Земле? – Дело в том, что после многих лет дискуссий и обсуждений (2007-2017 гг.), другие учёные (занимавшиеся следами планетарной катастрофы 11-го тысячелетия до н.э.) пришли к консенсусу о том, что примерно 10 800\10 950 лет до н.э. огромный астероид (диаметром не менее километра) вошёл в атмосферу Земли под небольшим углом где-то в районе Сибири, пронёсся низко над землёй над территорией всей Европы (от Урала) до Пиренеев и рухнул в Атлантический океан, подняв огромное цунами высотой не менее километра, которое обогнуло весь земной шар. При этом, при пролёте над сушей начались извержения вулканов и тотальные пожары. Как считают современные учёные, в те дни (10 800 лет до н.э.) практически всё живое на Земле (и флора, и фауна, и человеческие племена и цивилизации) были уничтожены. Сохраниться могли лишь те, кто по каким-то причинам оказались на высокогорьях Тибета в Азии (или в других подобных местах на Земле). Но остаётся загадкой, как даже они смогли бы выжить: ведь примерно на тысячу лет после падения этого астероида на Земле наступило нечто вроде «ядерной зимы» … И вот, через несколько сот лет после окончания этой планетарной «ядерной зимы» (не ранее 9700 лет до н.э.) появляется этот храм в Гёбекли Тепе…

В статье Википедии «Гёбекли Тепе» читаем:

«В 2017 году исследователи из Эдинбургского университета сообщили, что проанализировали символы на колоннах храмового комплекса Гёбекли-Тепе. Предположив, что рисунки означают положение небесных тел, и сопоставив их с картой созвездий того времени, они пришли к выводу, что около 10950 года до нашей эры на Землю могла упасть комета. По их мнению, изображение человека без головы может указывать на многочисленные жертвы этой катастрофы. Последовавший за этим период с конца 11-го до конца 10-го тысячелетия до нашей эры, так называемый поздний дриас [в английском переводе «младший дриас»], был отмечен резким похолоданием»

В том же 2017 году руководитель этой группы исследователей из Эдинбурга, Мартин Свитман, в одном из интервью сказал:

"Гёбекли Тепе, как представляется, был среди прочего обсерваторией для наблюдения за ночным небом. Одна из колонн, видимо, служила памятником этому разрушительному событию".

Борис Романов - Гёбекли Тепе: Три тайны древнейшего храма Земли

«Автор», 2022. — 48 с.

Борис Романов - Гёбекли Тепе: Три тайны древнейшего храма Земли – Содержание

Глава 1. Предисловие о трёх тайнах Гёбекли Тепе

Планетарная катастрофа за 1000 лет до Гёбекли Тепе

Откровение Аврааму в Харране, близ Гёбекли Тепе

Гёбекли Тепе, Эдесса и раннее Христианство

Литература и ссылки к главе 1

Глава 2. Археологические следы планетарной катастрофы 10 800 лет до н.э.

Археологические следы Потопа

Пещера Шанидар в Ираке

Южноамериканские Анды

Аляска и Сибирь

Литература и ссылки к главе 2

Ссылки на источники статей [1-3] об Атлантиде и научных статей о падении астероида 12 800 лет назад

Глава 3. Научные исследования Гёбекли Тепе до 2017 года

Предисловие (не вполне научное) о первых послепотопных людях

История открытия и исследований Гёбекли Тепе

География и окружающая среда

Хронология Гёбекли Тепе

Литература и ссылки к главе 3

Глава 4. Гёбекли Тепе, 2017: новые открытия и гипотезы

Древние языковые прото-формы

Археологическая аномалия Гебекли Тепе

Литература и ссылки к главе 4

ЛИТЕРАТУРА (общий список ко всем главам)

Литература и ссылки к главе 1

Литература и ссылки к главе 2

Ссылки на источники статей [1-3] об Атлантиде и научных статей о падении астероида 12 800 лет назад

Литература и ссылки к главе 3

Литература