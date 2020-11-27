НОВАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ИССЛЕДОВАНИЯ Серия основана в 2016 году и продолжает основанную в 1996 году серию «Византийская библиотека»/ В ознаменование 20-летия серии «Византийская библиотека» издательство переиздает наиболее редкие книги серии мемориальным тиражом 50 экземпляров. Как-то, еще в студенческие годы, автору случилось увидеть этюд польского художника Яна Матейко «Внутренний вид гробницы Казимира Великого», написанный в 1869 г. при ее вскрытии в усыпальнице Вавельского замка. Останки короля были показаны как бы изнутри склепа. Поблескивала корона. Блик свечи лежал на черепной кости, кругом-паутина и какие-то доски, оставленные строителями еще в средневековье. Через пролом в кирпичной с гене напротив в гробницу заглядывало смутно видимое лицо любопытного. Этюд удивительно передал таинственную притягательность и вместе с тем поразительную обыденность материала, с которым имеет дело исследователь церковных древностей. Интерес к их истории был возбужден, но удовлетворить его оказалось непросто. В Московском университете не было ни курса средневековых древностей Европы, ни курса археологии Византии (читавшегося А. В. Банк в Ленинграде), ни тем паче специального курса церковных древностей. Современной учебной литературы тоже не оказалось. Сотни'книг, в том числе на русском языке, предлагали историю археологического открытия древнеегипетской цивилизации и заброшенных городов майя, рассказывали о романтических приключениях Шлимана в поисках Трои — но прочесть о раскопках Мир Ликийских, монастырей Англии, базилики св. Петра в Ватикане или дома собраний в Дура-Европос было совершенно негде. Впоследствии оказалось, что полного курса нет не только в России, но и за границей; даже лучшие современные книги, например, один из самых полных сводов, «Археология раннего христианства» Уильяма Фрейда, к который мы постоянно обращаемся, ограничены как хронологией, так и в историографическом отношении. Знакомство с миром христианских древностей в более-менее полном объеме пришлось отложить, занявшись архитектурной археологией и монастырскими памятниками Руси. Потребность расширить взгляд на мир христианских памятников, конечно, не пропала. Однако заняться этим не удавалось долгие годы, пока в 1996 г. Институтом «Открытое общество» не был объявлен конкурс на создание экспериментальных трудов по истории и археологии. Поскольку лучший способ узнать предмет— это написать о нем книгу, решено было принять вызов. Так что, работая над проектом, автор в первую очередь учился сам. В результате получилась своего рода большая «записная книжка». В ее основе — «рефераты» последних обобщающих трудов русских и зарубежных ученых, дополненные рассказами о важнейших научных предприятиях и открытиях, совершенных в изучаемой области за 500 лет ее существования, о дискуссиях и методических проблемах, а также об отдельных памятниках. Автор старался дать предельный простор излагаемой литературе, позволяя выражать свою позицию только отбором работ и краткими ремарками. Книга обращена в первую очередь к тем, кто профессионально изучает историю и археологию христианства, его искусство и архитектуру, а также общую культуру охваченных рамками исследования стран в период от поздней античности до конца средневековья. Будем надеяться, что книга окажется нужной как студентам и аспирантам, ведущим научные исследования, так и коллегам-ученым. Леонид Андреевич Беляев - Христианские древности - введение в сравнительное изучение СПб.: Алетейя, 2017. - 575 с. Серия «Новая Византийская библиотека. Исследования» ISBN 978-5-89329-323-4

Леонид Андреевич Беляев - Христианские древности - введение в сравнительное изучение - Содержание

От автора

Введение РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ Глава I Палестинский пролог О традиции «благочестивых раскопок» 1. Ранняя церковь в Палестине и проблема иудео-христианства: Кумран — «францисканская» гипотеза — оссуарии и стелы — «теория пещер» — итоги дискуссии. 2. Сакральная топография христианской Палестины: паломничество и христианские древности — храм Гроба Господня: архитектура и археология (Ротонда, Мартирион, проблемы локали-зации и датировки, скала Кальвария, легенда о «пещере Адама», археология и Гроб Господень) — по холмам Иерусалима (Вифания, Гефсимания, Масличная гора) — Назарет — «Дом апостола Петра» в Капернауме — Вифлеем — Мам-ре: приключения «Авраамова дуба» — Бейт-Захар— паломнический комплекс Дора-Дор. Глава II. В Риме и за его пределами I. Сложение «римской школы»: все дороги ведут в Рим — ученые спускаются в катакомбы — «отец христианской археологии» — русские ученые в гостях уде Росси; программа И. В. Цветаева — начало «французской колониальной археологии»: Африка и Сирия (Адриен Бербрюггер, Шарль Лавижери, Шарль де Во-гюэ) — «прощание» с католической археологией. 2. Эпоха коренных перемен: спор о катакомбах продолжается — памятники Салоны — открытие Дура-Европос Глава III Церковные древности «диссидентов» 1. Путешествие с апостолом Павлом в Малую Азию: Уильям Рамсей — общество и христианство Средиземноморья в древностях I-II вв. — в глубине Малой Азии: Бин Вир Килиссе и путешествия Гертруды Белл. 2. Донатизм и ссвероаф-риканское христианство: проблема донатизма — Стефан Гзелль и памятники Типасы — сельские церкви Иумидии; Гиппон Регий епископа Августина — Карфаген и работы Делаттра — Магриб: закат христианства. 3. Монофизиты в долине Нила: археологи в «царстве пресвитера Иоанна» — древнейшие монастыри — путешествия в Нубию — Фарас и Ибрим: от вождей древности к позднему средневековью — «египетские библиотеки». 4. Несториане в глубинах Азии: стела из Чанъаня —христианство на Великом Шелковом Пути. Глава IV. Методы, гипотезы и факты 1. «Римская школа»: между апологетикой и объективностью: «конфессиональная опасность» — метод римской школы в зеркале протестантской критики — «классическая археология versus христианской» — что скрыто под «базиликой святого Петра»? 2. Век великих дискуссий: Международные конгрессы христианской археологии: великий дискуссионный клуб — «Действо о Базилике и Мартирии». ДРЕВНОСТИ ХРИСТИАНСТВА НА ВОСТОКЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ И В АЗИИ Глава V. Русская наука и христианский Восток 1. От первых коллекций до Русского Археологического института в Константинополе. 2. Паломники, писатели, исследователи: забытые раскопки (Миры Ли-кийские и саркофаг епископа Николая) — Православное Палестинское Общество и Русская духовная миссия в Палестине — Раскопки 1883 г. в Иерусалиме. 3. Археологические путешествия по Ближнему Востоку и Египту в 1890-1910-е гг.: И.П. Кондаков в Сирии и Палестине — работы РАИК в Мадебе; сирийская экспедиция Ф.И. Успенского — Синай — за древностями коптов — последние заграничные экспедиции. Трапезунд. 4. На переломе. 5. В границах Российской империи и СССР: Крым, Кавказ, Средняя Азия. Глава VI. Открытие Византии 1. Начало работ в Стамбуле: первые раскопки — работы 1930-40-х гг.: церковь св. Евфимии; собор св. Софии — Стамбул после войны. 2. Ранняя архитектура Константинополя: храм Юлианы Аникии; загадочный Апостолейон. 3. «Археология» реликвий: перенос мощей как исторический феномен — мощи Апостолейона — «вторичные реликвии» Константинополя. 4. Новые предприятия. 5. За пределами Константинополя: славянские Балканы — Греция — Ближний Восток (Алахан; скальные памятники Малой Азии, Эфес; Сирийское нагорье; Гграса) — Египет и Палестина. СРЕДНИЕ ВЕКА Глава VII Церковные древности Франции, Германии и Италии 1. Церковные древности Франции: Король Хильдерик: последний язычник или первый христианин? — Королевские погребения у франков (саркофаг из Сен-Жермен-де-Пре; кельнские погребения; «так называемая Арнегунда»; кольцо из Сен-Дени) — Попробуем найти Хлодвига? — Путешествие Роже де Гяньере, — От Великой Французской революции к XX веку 2. Церковные древности Германии: Как поделить историю — «Античное христианство» на Рейне и Мозеле — Между язычеством и христианством — Топография и архитектура — Формирование церковных зданий. 3. Исследование церковной топографии и древностей в Италии: XX век: Церковная топография «христианского города» — епископальные комплексы — Флоренция в «темные века» и загадка «Санта Репара-ты» — ансамбли «южной зоны» — римские «титулы» — сельские монастыри и храмы Италии. Глава VIII. Церковные древности Британии 1. «Монастырская археология»: средневековые опыты — диссолюция как способ «формирования объектов» —- ученые и антиквары в конце XVI-XVUI вв. — XIX век: архитекторы и археологи — Царство архитекторов: «историзм» конца XIX— начала XX вв. — «монастырская археология» последних десятилетий. 2. «Церковная археология» в послевоенной Англии: Храм и Мировая война — Начало комплексных исследований — проблема некрополей — «приходские древности» в историческом контексте — натурные исследования 197,0-90-х гг. — церковь, общество и археология. ДРЕВНЯЯ РУСЬ Глава IX. Изучение церковных древностей Руси 1. Пробуждение интереса: средневековая традиция — реликвии Полоцка — Петр Могила и Десятинная церковь — от Татищева до Карамзина; первые находки — рисовальщики, путешественники, краеведы. 2. Общество и церковные древности в середине XIX в.: оппозиция культур — «религиозный историзм» середины XIX в. — проблемы «художественной археологии». 3. Церковные древности и сложение археологических организаций: РАО, МАО, МАК, Археологические съезды — имена и книги (А. С. Уваров, В.А. Прохоров, Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков), 4. Археология церковных древностей в послереволюционный период. Глава Х. «Археология» церковной архитектуры 1. Первые раскопки: открытие Десятинной церкви — попытки научного подхода. 2. Вокруг средневекового храма: историки и теоретики: книга Виолле-ле-Дюка; СГ. Строганов; Н.В. Султанов; И.Е. Забелин. 3. Архитекторы — реставраторы середины XIX века: опыты АЛ. Лашкарева; Ф.Ф. Рихтер; В.В. Суслов—А.В. Прахов. 4. Архитекторы на раскопках: конец XIX — начало XX вв.: П.П. Покрышкин, Д.В. Милеев, К.К. Романов. б. «Архитектурная археология» середины XX в.: хранители традиции (И.И. Врунов, И.Б. Бакланов, И.М. Хозе-ров) — новый подъем (И.Н. Воронин, М.К. Каргер, Г.М. Штендер, П.А. Раппопорт) — современное состояние. Заключение

Библиография. Список сокращений

Сводный указатель

Оглавление

Леонид Андреевич Беляев - Христианские древности - введение в сравнительное изучение - Введение

Изучение церковных древностей как научная дисциплина — очень молодая область. «Как-то люди долго не могли додуматься до признания важности изучения памятников христианского богослужения». (А.П. Голубцов). Ее до сих пор не принято было выделять как самостоятельное и единое направление. Хотя предмет давно уже развивается на эмпирическом уровне, до сих пор, сколько известно, никто не пытался собрать археологические исследования памятников,, оставленных христианскими народами, под переплетом одного учебника. Сделать же это представляется не только возможным, но и совершенно необходимым.

В подходе к изучению культурных традиций, основанных на признании одних и тех же религиозных ценностей и генетически взаимосвязанных, отказ от внутренних географических, временных и культурно-исторических границ принципиально важен. Об этом очень точно сказал в свое время Голубцов: «На Западе изучают прежде всего первохристиан, а дальше бросают. Русский церковный археолог должен взять еше и греческую церковь, связав ее с русскою». Но сегодня для создания полной картины нам этого уже мало. Необходимы еще и средневековые памятники самого Запада — ив качестве сравнительного материала, и как полноправные «участники диалога». Ведь вне контекста мировой христианской культуры изучение древностей одного народа или государства всегда останется ущербным. Опыт разных церковных традиций, как бы далеко они ни уходили друг от друга в догматическом, политическом, культурном и художественном отношении, все-таки стал опытом единой цивилизации.

Следовательно, стремление изучать христианские памятники как единую культурную зону, «вес сразу» — не каприз и не «барская затея»; оно вытекает из насущной необходимости видеть конкретные церковные древности через призму общего процесса. Именно этим стремлением определена основная направленность предлагаемого пособия; отсюда же и мысль о необходимости «сравнительного» изучения.

Однако пора конкретизировать— что, собственно, такое это самое «изучение христианских древностей»? Какие задачи ставит оно перед собой, что входит в круг источников, каковы методы? Эта область лежит на границе нескольких дисциплин: археологии; истории религии и церкви; истории искусства и архитектуры (со всеми входящими в них вспомогательными дисциплинами). Ее задача—собирание, источниковедческая обработка и, в известной мере, интерпретация материальных объектов, связанных с историей христианской цивилизации с целью реконструкции развития религиозной жизни общества.

Поскольку в предметном отношении это — часть истории христианской цивилизации, хронологически она ограничена ее эпохой. Нижний предел определен временем зарождения и древнейшего развития христианства (1-ГО вв.); верхний очень подвижен. Обычно он совпадает с концом Средневековья (что примерно соответствует концу «среднего» периода по хронологии истории, выработанной еще X. Целларием: 1453, год падения Константинополя), однако в целом ряде случаев планка может быть поднята. (Например, в России история церковных древностей завершается только с XVII столетием, вторгаясь даже в XVIII-XIX вв.)

Христианство оставило для изучения четыре основных группы объектов, которым соответствуют четыре главных отрасли изучения древностей: церковные сооружения (храмы и иные религиозные здания); служебные принадлежности и другое «содержимое» храма; памятники погребального обряда (некрополи, надгробия, инвентарь); религиозные артефакты, принадлежавшие отдельным личностям или семьям (амуле-ты-апотропеи, знаки конфессии и т.п.). Но эти четыре группы не изолированы. Они были окружены океаном действительности «нецерковной», но глубоко проникнутой сформировавшей ее религиозной культурой. Поэтому в изучение вовлекаются как церковные или связанные с ними культовые объекты и артефакты, так, в известной мере, и все прочие материальные остатки соответствующих эпох.

Изучение христианских древностей не претендует на какую-то особую методику, например, исходящую из презумпции достоверности предания (хотя в прошлом такие подходы известны). Она пользуется всей совокупностью методов, разработанных в современном источниковедении (прежде всего в археологии и искусствознании). Методы критического анализа в истории христианских древностей — общие с названными выше научными дисциплинами: главные среди них сравнительно-типологический, иконографический, стратиграфический (в натурных исследованиях), в эпиграфике — текстологический, и т.д. Применение их к материалу рождает комплексные темы: типология изображений и сооружений; их семантика; история отдельных типов объектов («монастырь», «собор»); общеисторические и церковно-исторические направления (например, отражение развития литургии в архитектуре церквей). Из сказанного можно заключить, что история церковных древностей понимается нами как одна из специальных исторических дисциплин, тесно связанных с археологией, историей архитектуры и искусства.

Несколько слов о терминах, поскольку разница названий — не праздный вопрос, за ним стоит разница подходов, понятий и метода.

Самыми близкими и «удобными» из существующих могли бы стать сочетания «христианская археология» и «церковная археология», но, к сожалению, они уже используются в течение нескольких веков для обозначения областей, не совпадающих полностью с «историей христианских древностей». Первый термин ограничен хроно-географически, второй — методически, и к тому же крайне неопределенен.

«Христианская археология» (термин, сложившийся в западной науке) исследует в основном материалы той эпохи I тысячелетия, когда христианство сформировалось, овладело умами огромных масс, очертило границы своей ойкумены и стало одним из основных факторов в сложении идеологии и культуры нового, пост-античного мира. Эта область постепенно усвоила развитую современную методику и полагает полем деятельности практически любые объекты позднеантичной и раннесредневековой эпохи (примерно Ι-VIII вв.). Ее можно подразделить на два этапа: эпоху древнейшего христианства, от Рождества Христова до церковного мира 313 г., и период IV-VIII вв. Географически она обнимает территорию Римской империи (включая как Запад, так и Византию) и некоторые сопредельные им земли, куда распространилось христианство. Верхней гранью служат разные исторические события (это зависит от научной школы и конкретной территории). В Северной Африке и на Ближнем Востоке период «христианской археологии» кончается с завоеванием кочевниками и арабами-мусульманами в начале VII в.; на Балканах, в части Греции, Болгарии, Венгрии и Румынии его предел — славянские и аварские нашествия; во Франции и на Рейне — возникновение державы Карла Великого. На территориях России очень мало памятников «христианской археологии»; ближайшая зона, где их можно исследовать — Причерноморье.

Хотя для русского уха хронологическое ограничение столь широкого термина звучит несколько странно, приходится считаться со сложившейся в мировой историографии традицией. Но как тогда быть с церковными древностями раннего и развитого средневековья, периода с VII-DC по ΧIIΙ-ΧIV вв., и более поздними? Кто же изучает их? Можно сказать, все понемногу. Историки искусства и архитекторы; специалисты всевозможных вспомогательных исторических дисциплин и, конечно, археологи. Единого русла, в котором можно работать над исследованием церковных древностей средневековья, пока не сложилось. Медиевисты иногда пользуются термином «церковная археология» — но он еще менее четок, чем «христианская археология», и в разных странах под ним понимают разное. Английская «church archaeology)), немецкая «kirchlichen Archaologie» и их соответствия в других европейских языках раньше обозначали, в сущности, натурные исследования церковной архитектуры. В последнее время их значение расширилось, охватив всю сферу средневековых церковных древностей (вплоть до проблем «исторической экологии» монастырей и соборов, их связи с ландшафтом, роли в экономике и пр.), тем не менее этот термин и сейчас часто используется в старом, «реставраторском» значении.

2018-06-17