В этой книге рассказывается о богах, героях и чудовищах, «населяющих» классическую мифологию, и о местах, где происходили связанные с ними события. Количество мифов, сохранившихся в текстах античных авторов, огромно, а число персонажей и мест, фигурирующих в них, и вовсе колоссально. Хотя «Классическая мифология от А до Я» — энциклопедия мифов, она как таковая не является исчерпывающей. Книга представляет собой приложение к классической работе Эдит Гамильтон «Мифология: бессмертные истории о богах и героях» и ограничена теми греческими и римскими персонажами и местами действий, которые в ней описаны. По словам самой Эдит, она надеялась, что, прочитав ее книгу, те, кто не был знаком с греко-римским миром, «не только узнают мифы, но и получат представление о том, какими были люди, их рассказывавшие и сделавшие их, — что доказано двумя прошедшими тысячелетиями — бессмертными» (Предисловие, «Мифология», 1942). Она бесспорно достигла своей цели, изложив мифы классической древности в манере, близкой к оригинальным источникам, но в то же время свежо, доступно и «вневременно» с точки зрения языка и его выразительных средств. Именно поэтому книга Гамильтон остается авторитетным и доступным введением в классическую мифологию во всей ее сложности вот уже три четверти века.

Хотя «Мифология» Гамильтон определила содержание этой энциклопедии, она будет полезна для всех, кто хочет глубже погрузиться в мир мифологии, больше узнать об отдельных персонажах: их генеалогии, деяниях, местах, где они обитали или путешествовали. Греко-римская мифология существовала на протяжении тысячелетий, сохраняя традиционные смыслы и обретая новые, как основа культурной памяти. Обращение к ней происходит множеством способов, она предстает перед нами в самых разных творческих воплощениях. Именно поэтому книга «Классическая мифология от А до Я» незаменима для каждого, кто стремится что-то уточнить, выяснить или связать персонажей мифов и места событий с литературными, музыкальными, художественными и даже поп-культурными контекстами. Это нечто большее, чем просто дополнение к книге Гамильтон.

Статьи в энциклопедии сгруппированы по четырем базовым категориям: божества, люди, чудовища и места. Первая категория включает в себя бессмертных и смертных богов и богинь. Например, нимфы считались духами, обитавшими в деревьях, водоемах и других природных объектах, но они могли дряхлеть и умирать. Вторая категория — отдельные герои и героини, а также группы чем-то объединенных людей (амазонки, к примеру). Персонажи фантастических размеров и гибридные существа отнесены к категории чудовищ независимо от того, добрые они или злые. В данном случае слово «чудовище» близко по смыслу к латинскому monstrum, означающему странный, но не обязательно заключающий в себе зло предмет (или лицо). Исторические регионы, водоемы, горы и города объединены в четвертую категорию. Одно из особенно интересных свойств мифологических персонажей и мест заключается в том, что они сопротивляются жесткой категоризации. Поэтому группы неизбежно пересекаются, как, например, в случае с обожествлением героя-человека или с рекой, воспринимаемой и как географический объект, и как его божественная персонификация. Геракл и Асклепий — примеры первого варианта, Пеней и Ахелой — второго. Гея — земля и в то же время богиня земли. Охотник Орион — великан, относящийся по этому признаку к разделу фантастических существ и чудовищ и не являющийся полностью ни смертным, ни божеством. Сатиры, гибридные существа, классифицированные как чудовища, в то же время были духами леса, и так далее. Система перекрестных ссылок помогает найти статьи, уместные сразу в нескольких категориях.

Аннет Гизеке - Классическая мифология от А до Я : энциклопедия богов и богинь, героев и героинь, нимф, духов, чудовищ и связанных с ними мест

(Путешественники во времени)

Москва : Эксмо, Бомбора, 2021. — 416 с.

ISBN 978-5-04-117958-8

Аннет Гизеке - Классическая мифология от А до Я : энциклопедия богов и богинь, героев и героинь, нимф, духов, чудовищ и связанных с ними мест - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. БОГИ, БОГИНИ, ДУХИ И НИМФЫ

ЧАСТЬ II. ГЕРОИ, ГЕРОИНИ И ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ

ЧАСТЬ III. ЧУДОВИЩА, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ И ГИБРИДНЫЕ СУЩЕСТВА

ЧАСТЬ IV. МЕСТА И ПАМЯТНИКИ

Перечень богов

Список античных источников

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