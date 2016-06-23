На основе определенных нами методических принципов, опирающихся на обширный опыт предшественников, мы проанализировали свыше 200 списков «большого» ЖЕ (из них de visu 183) в составе различных сборников из российских и зарубежных библиотек. В результате анализа мы выделили пять древнейших переводов «большого» ЖЕ, три из которых сохранились преимущественно в русских списках XIV-XX вв. Тексты переводов отличаются друг от друга по содержанию и восходят к разным греческим версиям. Такая классификация древнейших текстов ЖЕ предлагается впервые.

В нашем исследовании рассмотрены древнейшие русские списки ЖЕ в составе знаменитых русских пергаменных кодексов — Сильвестровского (XIV — перв. гг. (?) XV в.) и Чудовского (XIV в.) сборников — и определены особенности редакций I перевода ЖЕ, заключающихся в них. Мы пришли к выводу о том, что Сильвестровская редакция ЖЕ представляла региональную традицию и создавалась в стороне от крупных библиотек. Благодаря этому она, с одной стороны, сохранила многие черты древнего оригинала, с другой — накопила в себе много ошибочных чтений. Кроме того, Сильвестровская редакция ЖЕ еще до копирования ее в Сильвестровский сборник была в значительной степени сокращена. Нами был впервые обнаружен ряд списков, близких Сильвестровской редакции, что позволило объяснить некоторые факты в истории ее формирования. Таким образом, наше исследование создало широкую источниковедческую базу для дальнейшего изучения ЖЕ в составе Сильвестровского сборника и самой рукописи в целом.

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков

Москва: «Индрик», 2013. 912 с.

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков - Содержание

Часть 1 История текстов и опыт интерпретации

Введение

Глава 1 Об истории текста Жития Евстафия Планиды в славянской и русской рукописной традиции

Глава 2 Житие Евстафия Плакиды как памятник литературы Slavia Orthodoxa

Глава 3 Житие Евстафия Планиды в литературе Slavia Orthodoxa, а также в русской и других славянских литературах Нового времени

Глава 4 Изображения Св. Евстафия Планиды: иконография и литературные источники

Заключение

Часть 2

Тексты

Указатели

Список сокращений, используемых при классификации текстов

Жития Евстафия Плакиды (виды, редакции, группы и проч.)

Список сокращений

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков - Введение

Житие Евстафия Плакиды (далее — ЖЕ или Житие) (+20 сент.) — одно из популярнейших произведений мировой литературы Средневековья. Исследователи давно отметили, что оно создавалось под явным влиянием своего непосредственного предшественника — античного романа, воспринявшего восточную, в первую очередь индийскую, традицию. Ряд увлекательных международных сюжетов, составивших основу Жития Евстафия Плакиды, во многом объясняет его широкую известность. И действительно, даже не очень искушенного читателя или слушателя вряд ли мог оставить равнодушным рассказ о явлении герою чудесного оленя, заговорившего человеческим голосом, или захватывающее и одновременно трогательное повествование о разлучении, тяжелых испытаниях и счастливом воссоединении семейства.

Христианская Церковь почитает Св. Евстафия Плакиду как великомученика, пострадавшего, согласно его Житию, в 118 г. в Риме при императоре Адриане. Сведения Жития о Св. Евстафии как историческом лице были существенно дополнены благодаря реконструкции кардинала Цезаря Барония (1538-1607). Бароний сопоставил Житие и Историю Иудейской войны Иосифа Флавия, в которой содержится упоминание о римском военачальнике Плакиде (Плациде), участвовавшем в осаде Иерусалима Титом. Однако в Истории ничего не говорится о крещении, испытаниях и мученической кончине Плакиды, а в древнем Житии нет никаких сведений о деятельности Плакиды во время взятия Иерусалима. Тем не менее, Бароний сделал вывод о том, что военачальник Плакида и Св. Евстафий Плакида — одно лицо.

Первоначально ЖЕ было составлено на греческом языке предположительно в V-VI вв., скорее всего, в Константинополе. В пользу этой датировки говорят наиболее ранние изображения «Видения Св. Евстафия Плакиды», построенные на сюжете Жития, известные по памятникам искусства в Каппадокии (ок. V в.) и Грузии (VI- VII вв.). Память Евстафия Плакиды отмечена в древнейшем иерусалимском Лекционарии VII—VIII вв. К VI-VII вв. относил ЖЕ В. М. Жирмунский, который писал: «Международный романический сюжет (ЖЕ. — О. Г) должен был существовать на Востоке уже в среднеперсидскую эпоху».

В финале Жития говорится о возведении храма на месте кончины святых. В Риме действительно существует Церковь Святого великомученика Евстафия Плакиды, по преданию, она была основана самим императором Константином Великим (император в 306-337 гг.) на месте кончины мучеников. Таким образом, ЖЕ могло быть составлено в эпоху Константина как храмовая легенда, однако в известных нам текстах Жития ничего не говорится о роли Константина в возведении храма (хотя и сообщается, что храм был возведен по окончании гонений на христиан, то есть после Миланского эдикта 313 г.), так что вопрос о соотношении времени строительства храма, роли Константина и точном времени создания Жития, видимо, пока остается открытым.

Впервые текстуальное свидетельство существования ЖЕ обнаруживается у Иоанна Дамаскина (+ок. 750 г.), который цитировал его в своем третьем Слове в защиту иконопочитания, написанном после 730 г. Известен целый ряд греческих и латинских версий ЖЕ. В греческой традиции выделяют три версии ЖЕ: анонимное Мучение (BHG 641), близкое славянским переводам, Редакцию Симеона Метафраста (BHG 642), а также Похвальное Слово Св. Евстафию и его семье, написанное Никитой Пафлагоном (BHG 643). Существуют также краткое синаксарное (проложное) ЖЕ и Служба Евстафию, его жене и чадам. Специального исследования греческих текстов, посвященных великомученику, нет.

ЖЕ знали практически все христианские литературы Востока и Запада: известны переводы памятника на армянский, сирийский, коптский, грузинский, французский, итальянский, испанский, английский, немецкий, ирландский и славянский языки. Сам Св. Евстафий стал патроном Мадрида и покровителем европейских охотников. Житие этого охотника и стратилата отразилось в эпосе, фольклоре и литературе разных стран и народов, однако генезис сюжетов, входящих в ЖЕ, практически не изучен. По мнению Жирмунского, к ЖЕ восходят как западные средневековые рыцарские романы, так и «узбекский народный роман» «Кунтугмыш», а также многие народные сказки, записанные в Иране, Азербайджане и Армении. Есть и русские сказки на этот сюжет. ЖЕ вошло в состав знаменитых средневековых сборников Legenda аигеа и Gesta romanorum. Сюжетную близость с ЖЕ, по нашим наблюдениям, обнаруживает одна из новелл «Декамерона» Дж. Боккаччо (напис. в 1350-1353, изд. в 1471 г.).

Так или иначе ЖЕ повлияло на многие произведения Средневековья и Нового времени разных стран и народов, оно стало феноменом европейской культуры, порождая порой довольно неожиданные образы вроде явно пародийного по отношению к агиографическому памятнику небезызвестного оленя с вишневым деревом между рогами в «Приключениях барона Мюнхгаузена» или сверкающего серебряного оленя-«заступника» в одном из романов о Гарри Поттере.