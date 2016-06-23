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Гладкова - Житие Евстафия Плакиды

Гладкова - Житие Евстафия Плакиды
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
На основе определенных нами методических принципов, опирающихся на обширный опыт предшественников, мы проанализировали свыше 200 списков «большого» ЖЕ (из них de visu 183) в составе различных сборников из российских и зарубежных библиотек. В результате анализа мы выделили пять древнейших переводов «большого» ЖЕ, три из которых сохранились преимущественно в русских списках XIV-XX вв. Тексты переводов отличаются друг от друга по содержанию и восходят к разным греческим версиям. Такая классификация древнейших текстов ЖЕ предлагается впервые.
В нашем исследовании рассмотрены древнейшие русские списки ЖЕ в составе знаменитых русских пергаменных кодексов — Сильвестровского (XIV — перв. гг. (?) XV в.) и Чудовского (XIV в.) сборников — и определены особенности редакций I перевода ЖЕ, заключающихся в них. Мы пришли к выводу о том, что Сильвестровская редакция ЖЕ представляла региональную традицию и создавалась в стороне от крупных библиотек. Благодаря этому она, с одной стороны, сохранила многие черты древнего оригинала, с другой — накопила в себе много ошибочных чтений. Кроме того, Сильвестровская редакция ЖЕ еще до копирования ее в Сильвестровский сборник была в значительной степени сокращена. Нами был впервые обнаружен ряд списков, близких Сильвестровской редакции, что позволило объяснить некоторые факты в истории ее формирования. Таким образом, наше исследование создало широкую источниковедческую базу для дальнейшего изучения ЖЕ в составе Сильвестровского сборника и самой рукописи в целом.

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков

Москва: «Индрик», 2013. 912 с.

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков - Содержание

Часть 1 История текстов и опыт интерпретации
Введение
  • Глава 1 Об истории текста Жития Евстафия Планиды в славянской и русской рукописной традиции
  • Глава 2 Житие Евстафия Плакиды как памятник литературы Slavia Orthodoxa
  • Глава 3 Житие Евстафия Планиды в литературе Slavia Orthodoxa, а также в русской и других славянских литературах Нового времени
  • Глава 4 Изображения Св. Евстафия Планиды: иконография и литературные источники
Заключение
Часть 2
Тексты
Указатели
Список сокращений, используемых при классификации текстов
Жития Евстафия Плакиды (виды, редакции, группы и проч.)
Список сокращений

Гладкова Олеся - Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе ΙΧ-ΧΧ веков - Введение

Житие Евстафия Плакиды (далее — ЖЕ или Житие) (+20 сент.) — одно из популярнейших произведений мировой литературы Средневековья. Исследователи давно отметили, что оно создавалось под явным влиянием своего непосредственного предшественника — античного романа, воспринявшего восточную, в первую очередь индийскую, традицию. Ряд увлекательных международных сюжетов, составивших основу Жития Евстафия Плакиды, во многом объясняет его широкую известность. И действительно, даже не очень искушенного читателя или слушателя вряд ли мог оставить равнодушным рассказ о явлении герою чудесного оленя, заговорившего человеческим голосом, или захватывающее и одновременно трогательное повествование о разлучении, тяжелых испытаниях и счастливом воссоединении семейства.
Христианская Церковь почитает Св. Евстафия Плакиду как великомученика, пострадавшего, согласно его Житию, в 118 г. в Риме при императоре Адриане. Сведения Жития о Св. Евстафии как историческом лице были существенно дополнены благодаря реконструкции кардинала Цезаря Барония (1538-1607). Бароний сопоставил Житие и Историю Иудейской войны Иосифа Флавия, в которой содержится упоминание о римском военачальнике Плакиде (Плациде), участвовавшем в осаде Иерусалима Титом. Однако в Истории ничего не говорится о крещении, испытаниях и мученической кончине Плакиды, а в древнем Житии нет никаких сведений о деятельности Плакиды во время взятия Иерусалима. Тем не менее, Бароний сделал вывод о том, что военачальник Плакида и Св. Евстафий Плакида — одно лицо.
Первоначально ЖЕ было составлено на греческом языке предположительно в V-VI вв., скорее всего, в Константинополе. В пользу этой датировки говорят наиболее ранние изображения «Видения Св. Евстафия Плакиды», построенные на сюжете Жития, известные по памятникам искусства в Каппадокии (ок. V в.) и Грузии (VI- VII вв.). Память Евстафия Плакиды отмечена в древнейшем иерусалимском Лекционарии VII—VIII вв. К VI-VII вв. относил ЖЕ В. М. Жирмунский, который писал: «Международный романический сюжет (ЖЕ. — О. Г) должен был существовать на Востоке уже в среднеперсидскую эпоху».
В финале Жития говорится о возведении храма на месте кончины святых. В Риме действительно существует Церковь Святого великомученика Евстафия Плакиды, по преданию, она была основана самим императором Константином Великим (император в 306-337 гг.) на месте кончины мучеников. Таким образом, ЖЕ могло быть составлено в эпоху Константина как храмовая легенда, однако в известных нам текстах Жития ничего не говорится о роли Константина в возведении храма (хотя и сообщается, что храм был возведен по окончании гонений на христиан, то есть после Миланского эдикта 313 г.), так что вопрос о соотношении времени строительства храма, роли Константина и точном времени создания Жития, видимо, пока остается открытым.
Впервые текстуальное свидетельство существования ЖЕ обнаруживается у Иоанна Дамаскина (+ок. 750 г.), который цитировал его в своем третьем Слове в защиту иконопочитания, написанном после 730 г. Известен целый ряд греческих и латинских версий ЖЕ. В греческой традиции выделяют три версии ЖЕ: анонимное Мучение (BHG 641), близкое славянским переводам, Редакцию Симеона Метафраста (BHG 642), а также Похвальное Слово Св. Евстафию и его семье, написанное Никитой Пафлагоном (BHG 643). Существуют также краткое синаксарное (проложное) ЖЕ и Служба Евстафию, его жене и чадам. Специального исследования греческих текстов, посвященных великомученику, нет.
ЖЕ знали практически все христианские литературы Востока и Запада: известны переводы памятника на армянский, сирийский, коптский, грузинский, французский, итальянский, испанский, английский, немецкий, ирландский и славянский языки. Сам Св. Евстафий стал патроном Мадрида и покровителем европейских охотников. Житие этого охотника и стратилата отразилось в эпосе, фольклоре и литературе разных стран и народов, однако генезис сюжетов, входящих в ЖЕ, практически не изучен. По мнению Жирмунского, к ЖЕ восходят как западные средневековые рыцарские романы, так и «узбекский народный роман» «Кунтугмыш», а также многие народные сказки, записанные в Иране, Азербайджане и Армении. Есть и русские сказки на этот сюжет. ЖЕ вошло в состав знаменитых средневековых сборников Legenda аигеа и Gesta romanorum. Сюжетную близость с ЖЕ, по нашим наблюдениям, обнаруживает одна из новелл «Декамерона» Дж. Боккаччо (напис. в 1350-1353, изд. в 1471 г.).
Так или иначе ЖЕ повлияло на многие произведения Средневековья и Нового времени разных стран и народов, оно стало феноменом европейской культуры, порождая порой довольно неожиданные образы вроде явно пародийного по отношению к агиографическому памятнику небезызвестного оленя с вишневым деревом между рогами в «Приключениях барона Мюнхгаузена» или сверкающего серебряного оленя-«заступника» в одном из романов о Гарри Поттере.
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Rating 5.0 / 5
Added 23.06.2016
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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