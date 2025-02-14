Многие люди полагают, что буквы ивритского алфавита - своего рода условность, введенная нашими мудрецами по взаимному соглашению, согласно которому определенные знаки будут соответствовать звукам речи. Например, они решили, что губные звуки, извлекаемые посредством смыкания губ, будут отражены в форме букв: бет (Д), вав (1), мем (П) и пе (9) - и так же в отношении других звуков языка. Подобно этому, другие народы тоже имеют символические обозначения для звуков в их языках. Согласно этому взгляду, ивритские буквы ничем не отличаются от алфавитов других языков. Ивритские буквы - общепринятые символы, которые использовали израильтяне по совету Моше, данному им по пророческому вдохновению, а другие алфавиты - символы, принятые другими народами.

Следовательно, согласно этой теории, написанные слова - не более чем средства для сообщения намерений говорящего. Например, врач, который пишет книгу об искусстве лечения, не имеет в виду, что сама книга является лекарством; скорее, он собирается изложить свои мысли или предпочтения по вопросу лечения. Как только читатель понял принципы искусства лечения, описанные в этой книге, сама книга не имеет более особой важности. Так, если человек изучает книгу годами, но ему в итоге не удается выучить эти принципы, его занятие не дало ему ничего и его душа отнюдь не стала лучше, так как он все еще не понимает требований этого искусства. По сути, его занятие принесло ему вред, поскольку он потерял время и силы, так и не постигнув предмета.

Тора, согласно сторонникам этого взгляда, похожа на медицинский учебник из нашего примера; ее цель - раскрыть внутренние значения и процессы, необходимые для совершенства души, а если кто-то не овладел требуемым знанием, значит его занятия не принесли ему никакой пользы (не дай Б-г!).

Эта теория, однако, не может быть истинной, потому что слова Торы несомненно «оживляют душу» (Теиллим (Псалмы), 19:8). Подтверждение этому - недельная глава Торы, которую Галаха обязывает нас читать дважды на иврите в источнике и один раз - в арамейском переводе, включая даже кажущиеся бессмысленными названия мест вроде Атарота и Дивона (Бемидбар (Числа), 32:3). Это учит нас совершенству Торы: сами слова и буквы имеют скрытый внутренний смысл, духовную силу и жизненность.

Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Что в имени твоем - О духовной связи между именем человека и его душой

В книге «ИМЯ и ДУША» рассказывается о еврейских именах, о их числовом значении – гематриях. - Иерусалим 5765 (2005). – 258 с.

Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Содержание