Глазерсон – Имя и душа
Многие люди полагают, что буквы ивритского алфавита - своего рода условность, введенная нашими мудрецами по взаимному соглашению, согласно которому определенные знаки будут соответствовать звукам речи. Например, они решили, что губные звуки, извлекаемые посредством смыкания губ, будут отражены в форме букв: бет (Д), вав (1), мем (П) и пе (9) - и так же в отношении других звуков языка. Подобно этому, другие народы тоже имеют символические обозначения для звуков в их языках. Согласно этому взгляду, ивритские буквы ничем не отличаются от алфавитов других языков. Ивритские буквы - общепринятые символы, которые использовали израильтяне по совету Моше, данному им по пророческому вдохновению, а другие алфавиты - символы, принятые другими народами.
Следовательно, согласно этой теории, написанные слова - не более чем средства для сообщения намерений говорящего. Например, врач, который пишет книгу об искусстве лечения, не имеет в виду, что сама книга является лекарством; скорее, он собирается изложить свои мысли или предпочтения по вопросу лечения. Как только читатель понял принципы искусства лечения, описанные в этой книге, сама книга не имеет более особой важности. Так, если человек изучает книгу годами, но ему в итоге не удается выучить эти принципы, его занятие не дало ему ничего и его душа отнюдь не стала лучше, так как он все еще не понимает требований этого искусства. По сути, его занятие принесло ему вред, поскольку он потерял время и силы, так и не постигнув предмета.
Тора, согласно сторонникам этого взгляда, похожа на медицинский учебник из нашего примера; ее цель - раскрыть внутренние значения и процессы, необходимые для совершенства души, а если кто-то не овладел требуемым знанием, значит его занятия не принесли ему никакой пользы (не дай Б-г!).
Эта теория, однако, не может быть истинной, потому что слова Торы несомненно «оживляют душу» (Теиллим (Псалмы), 19:8). Подтверждение этому - недельная глава Торы, которую Галаха обязывает нас читать дважды на иврите в источнике и один раз - в арамейском переводе, включая даже кажущиеся бессмысленными названия мест вроде Атарота и Дивона (Бемидбар (Числа), 32:3). Это учит нас совершенству Торы: сами слова и буквы имеют скрытый внутренний смысл, духовную силу и жизненность.
Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Что в имени твоем - О духовной связи между именем человека и его душой
В книге «ИМЯ и ДУША» рассказывается о еврейских именах, о их числовом значении – гематриях. - Иерусалим 5765 (2005). – 258 с.
Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Содержание
- Предисловие
- Об особом положении иврита, святого языка
- Указания к гематриям
- Буквы ивритского алфавита - ключ к пониманию Торы
- Вступление
- Значение имени
- Каждому имени - стих в Танахе
- Пинхас и Элиягу
- Скрытые сокровища имени Исраэль
- Истинная слава
- Другая сторона медали
- Что такое еврей?
- Амалек, противоположность Израиля
- Йерушалаим
- Имена
- Аарон
- Авигдор
- Авраам
- Адасса
- Акива
- Арье
- Бат-Шева
- Гавриэль
- Гиль
- Давид
- Даниэль
- Илан
- Ицхак
- Йегуда
- Йонатан
- Йосеф
- Йоханан
- Леа
- Леви
- Малка
- Матитьягу
- Менахем
- Менаше
- Мирьям
- Михаэль
- Моше
- Наоми ;
- Нахман
- Hoax
- Пинхас
- Пнина
- Рафаэль
- Рахель
- Реувен
- Ривка
- Рут
- Сара
- Таль
- Тамар
- Тувия
- Уриэль
- Хаим
- Циппора
- Шимон
- Шломо
- Шмуэль
- Шошана
- Элиягу
- Эстер
- Эфраим
- Яаков
- Яффа
- Приложения
- Стихи из Танаха - к именам мужчин
- Стихи из Танаха - к именам женщин
- Стихи из Танаха - к новым именам
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