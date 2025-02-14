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Глазерсон – Имя и душа

Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Что в имени твоем - О духовной связи между именем человека и его душой
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology
Многие люди полагают, что буквы ивритского алфавита - своего рода условность, введенная нашими мудрецами по взаимному соглашению, согласно которому определенные знаки будут соответствовать звукам речи. Например, они решили, что губные звуки, извлекаемые посредством смыкания губ, будут отражены в форме букв: бет (Д), вав (1), мем (П) и пе (9) - и так же в отношении других звуков языка. Подобно этому, другие народы тоже имеют символические обозначения для звуков в их языках. Согласно этому взгляду, ивритские буквы ничем не отличаются от алфавитов других языков. Ивритские буквы - общепринятые символы, которые использовали израильтяне по совету Моше, данному им по пророческому вдохновению, а другие алфавиты - символы, принятые другими народами.
Следовательно, согласно этой теории, написанные слова - не более чем средства для сообщения намерений говорящего. Например, врач, который пишет книгу об искусстве лечения, не имеет в виду, что сама книга является лекарством; скорее, он собирается изложить свои мысли или предпочтения по вопросу лечения. Как только читатель понял принципы искусства лечения, описанные в этой книге, сама книга не имеет более особой важности. Так, если человек изучает книгу годами, но ему в итоге не удается выучить эти принципы, его занятие не дало ему ничего и его душа отнюдь не стала лучше, так как он все еще не понимает требований этого искусства. По сути, его занятие принесло ему вред, поскольку он потерял время и силы, так и не постигнув предмета.
Тора, согласно сторонникам этого взгляда, похожа на медицинский учебник из нашего примера; ее цель - раскрыть внутренние значения и процессы, необходимые для совершенства души, а если кто-то не овладел требуемым знанием, значит его занятия не принесли ему никакой пользы (не дай Б-г!).
Эта теория, однако, не может быть истинной, потому что слова Торы несомненно «оживляют душу» (Теиллим (Псалмы), 19:8). Подтверждение этому - недельная глава Торы, которую Галаха обязывает нас читать дважды на иврите в источнике и один раз - в арамейском переводе, включая даже кажущиеся бессмысленными названия мест вроде Атарота и Дивона (Бемидбар (Числа), 32:3). Это учит нас совершенству Торы: сами слова и буквы имеют скрытый внутренний смысл, духовную силу и жизненность.

Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Что в имени твоем - О духовной связи между именем человека и его душой

В книге «ИМЯ и ДУША» рассказывается о еврейских именах, о их числовом значении – гематриях. - Иерусалим 5765 (2005). – 258 с.

Рав Матитьягу Глазерсон – Имя и душа – Содержание

  • Предисловие
  • Об особом положении иврита, святого языка
  • Указания к гематриям
  • Буквы ивритского алфавита - ключ к пониманию Торы
  • Вступление
  • Значение имени
  • Каждому имени - стих в Танахе
  • Пинхас и Элиягу
  • Скрытые сокровища имени Исраэль
  • Истинная слава
  • Другая сторона медали
  • Что такое еврей?
  • Амалек, противоположность Израиля
  • Йерушалаим
  • Имена
  • Аарон
  • Авигдор
  • Авраам
  • Адасса
  • Акива
  • Арье
  • Бат-Шева
  • Гавриэль
  • Гиль
  • Давид
  • Даниэль
  • Илан
  • Ицхак
  • Йегуда
  • Йонатан
  • Йосеф
  • Йоханан
  • Леа
  • Леви
  • Малка
  • Матитьягу
  • Менахем
  • Менаше
  • Мирьям
  • Михаэль
  • Моше
  • Наоми ;
  • Нахман
  • Hoax
  • Пинхас
  • Пнина
  • Рафаэль
  • Рахель
  • Реувен
  • Ривка
  • Рут
  • Сара
  • Таль
  • Тамар
  • Тувия
  • Уриэль
  • Хаим
  • Циппора
  • Шимон
  • Шломо
  • Шмуэль
  • Шошана
  • Элиягу
  • Эстер
  • Эфраим
  • Яаков
  • Яффа
  • Приложения
  • Стихи из Танаха - к именам мужчин
  • Стихи из Танаха - к именам женщин
  • Стихи из Танаха - к новым именам
Views 320
Rating 3.0 / 5
Added 14.02.2025
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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