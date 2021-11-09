В 1980 году организация Х.А .М .А . подготовила и издала книгу "Тора и духовное возрождение" в двух томах. Книга разошлась большим тиражом и неоднократно переиздавалась, став учебным пособием и настольной книгой по основам еврейской традиции для самых широких кругов русско-язычного еврейства.

Большая часть первого тома, впервые на русском языке, была посвящена разбору и толкованию основных идей всех 54-х глав Пятикнижия Торы. При подготовке к изданию настоящей книги её содержание и тематика были нами расширены и заново отредактированы. По своему содержанию книга не повторяет текста нашей другой, весьма подробной книги "Беседы о недельных главах Торы", изданной организацией Х.А.М.А. в 1995 году. Настоящая книга предназначена для широкого круга читателей.

Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл

Составитель Арье Бен-Эфраим

ИЗДАТЕЛЬСТВО Х.А .М .А . Международная еврейская культурно-просветительская организация Израиль 5768 (2008) ISBN 978-965-91023-1-0

Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл - Содержание

ТОРА

Недельная глава Торы

БЕРЕЙШИТ (БЫТИЕ)

БРЕЙШИТ

HOAX

ЛЕХЛЕХА

ВАЕЙРА

ХАЕЙ САРРА

ТОЛДОТ

ВАЕЙЦЕ

ВАИШЛАХ

ВАЕЙШЕВ

МИКЕЦ

ВАИГАШ

ВАЙХИ

ШЕМОТ (ИСХОД)

ШЕМОТ

ВАЭЙРА

БО

БШАЛАХ

ИТРО

МИШПАТИМ

ТРУМА

ТЦАВЕ

КИ ТИСА

ВАЯК'ЕЛ —ПКУДЕЙ

ВАИКРА (ЛЕВИТ)

ВАИКРА

ЦАВ

ШМИНИ

ТАЗРИА — МЕЦОРА

АХАРЕЙ МОТ — КДОШИМ

ЭМОР

БЕАР-БЕХУКОТАЙ

БАМИДБАР (ЧИСЛА)

БАМИДБАР

НАСО

БЕААЛОТХА

ШЛАХ

КОРАХ

ХУКАТ

БАЛАК

ПИНХАС

МАТОТ — MAC’ЭЙ

ДЕВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ)

ДЕВАРИМ

ВАЭТХАНАН

ЭЙКЕВ

Р’ЭЙШОФТИМ

КИ -ТЕЙЦЕ

КИ -ТАВО

НИЦАВИМ - ВАЕЙЛЕХ

ААЗИНУ

В'ЗОТ АБРАХА

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КНИГ ПЯТИКНИЖИЯ

Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл - Отрывок из книги

Моисей постановил, чтобы евреи читали Тору сообща каждую субботу, понедельник и четверг, дабы не проходило у них трех дней без слушания Торы. Согласно обычаю, прочтение всей Торы заканчивают в течение одного года (Рамбам "Законы о молитве"). Последнюю главу Торы читают в праздник Шмини-Ацерет и тут же начинают читать первую главу Пятикнижия. Это событие отмечается шумным празднеством Симхат-Тора. Праздник Шавуот тоже связан с Торой: он отмечается в тот день, когда Тора была дана свыше.

В этот день потомки Авраама, Ицхака и Яакова получили бесценный вечный дар, превративший их в народ священников, народ Книги. И, безусловно, в этот день еврей не может не испытывать великую радость. Но нельзя сравнить радость получения этого дара с радостью обретения его своим собственным трудом, и поэтому в день, когда еврей видит, что, отдавая в течение целого года время и силы изучению Торы, он выучил ее всю, радость его несравненно сильнее. Почему не совмещают обе даты и не начинают и заканчивают чтение Торы в Шавуот? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним следующее.

В 6-й день месяца сиван евреи услышали Десять заповедей. В 7-й день месяца сиван Моисей взошел на гору Синай, чтобы в течение 40 дней принять Учение, которое он затем должен был устно передать своему преемнику Иегошуа, а тот, в свою очередь, старейшинам. Это Учение, передававшееся устно, получило название Устная Тора. Позднее оно было записано и превратилось в Мишну, Мидраш, Талмуд и т. д. В 17-й день тамуза Моисей спускался с горы, неся в руке скрижали из драгоценного камня, данные ему Б-гом; на них были начертаны Десять заповедей. Спустившись, Моисей с ужасом обнаружил, что евреи, не дождавшись его, поддались уговорам вышедших с ними из Египта иноплеменников и отлили золотого тельца.

Так нарушили они Десять заповедей сразу после их получения. И Моисей бросил из рук своих скрижали, на которых были записаны попранные заповеди, и разбил их под горою. Велико было раскаяние народа. Но велик был и грех, совершенный им. Два раза поднимался Моисей на Синайскую гору, чтобы упросить Всевышнего простить евреев. Оба раза пробыл он там по 40 дней. Во второй раз поднялся он в первый день элула, а спустился в 10-й день тишрей. В руке держал он новые скрижали, которые заранее вырубил из большого камня, но заповеди на них были начертаны самим Всевышним. Моисей нес евреям радостную весть: "Простил Я по слову твоему". С тех пор день десятого тишрей стал днем прощения — Йом-Кипур.

Сравним теперь радость получения Торы в праздник Шавуот с радостью нового приобретения ее после, казалось бы, безвозвратной утери, мучительного раскаяния, долгих дней напряженного выжидания и надежды. Столь возвышен свет, озаривший еврейский народ в день Йом-Кипур, что лишь через двенадцать дней, в праздник Шмини-Ацерет, люди смогли полностью осознать его и излить свое ликование в шумном празднестве Симхат-Тора.

А теперь мы сможем лучше понять последние слова этой главы Торы — они же и заключительные слова всего Пятикнижия: "И не восстал более пророк в Израиле, как Моисей... По всем знамениям и чудесам, которые послал его Г-сподь совершить в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его. И по всем могучим деяниям и по всему великому чуду, которое произвел Моисей перед глазами всего Израиля". Чем же, произведенным перед глазами всего Израиля, восхваляет Моисея Писание? Обратимся к комментарию Раши: "Это то, что дерзнул он разбить скрижали перед их глазами. И согласился с ним Пресвятой, как сказано: правильно сделал ты, что разбил".

Только такой мудрый и преданный вождь, как Моисей, мог совершить столь неимоверное по своей дерзости деяние. Деяние, единственно способное привести к раскаянию целый народ, заставить его осознать низость принесенных из галута привычек, помочь ему понять свою сущность и назначение и устремиться к выполнению возложенной на него миссии. И только благодаря этому приводящему в трепет деянию евреи смогли заново обрести Тору, обрести, чтобы уже не потерять никогда.