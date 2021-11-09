Бен Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе
В 1980 году организация Х.А .М .А . подготовила и издала книгу "Тора и духовное возрождение" в двух томах. Книга разошлась большим тиражом и неоднократно переиздавалась, став учебным пособием и настольной книгой по основам еврейской традиции для самых широких кругов русско-язычного еврейства.
Большая часть первого тома, впервые на русском языке, была посвящена разбору и толкованию основных идей всех 54-х глав Пятикнижия Торы. При подготовке к изданию настоящей книги её содержание и тематика были нами расширены и заново отредактированы. По своему содержанию книга не повторяет текста нашей другой, весьма подробной книги "Беседы о недельных главах Торы", изданной организацией Х.А.М.А. в 1995 году. Настоящая книга предназначена для широкого круга читателей.
Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл
Составитель Арье Бен-Эфраим
ИЗДАТЕЛЬСТВО Х.А .М .А .
Международная еврейская культурно-просветительская организация
Израиль 5768 (2008)
ISBN 978-965-91023-1-0
Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл - Содержание
ТОРА
Недельная глава Торы
БЕРЕЙШИТ (БЫТИЕ)
- БРЕЙШИТ
- HOAX
- ЛЕХЛЕХА
- ВАЕЙРА
- ХАЕЙ САРРА
- ТОЛДОТ
- ВАЕЙЦЕ
- ВАИШЛАХ
- ВАЕЙШЕВ
- МИКЕЦ
- ВАИГАШ
- ВАЙХИ
ШЕМОТ (ИСХОД)
- ШЕМОТ
- ВАЭЙРА
- БО
- БШАЛАХ
- ИТРО
- МИШПАТИМ
- ТРУМА
- ТЦАВЕ
- КИ ТИСА
- ВАЯК'ЕЛ —ПКУДЕЙ
ВАИКРА (ЛЕВИТ)
- ВАИКРА
- ЦАВ
- ШМИНИ
- ТАЗРИА — МЕЦОРА
- АХАРЕЙ МОТ — КДОШИМ
- ЭМОР
- БЕАР-БЕХУКОТАЙ
БАМИДБАР (ЧИСЛА)
- БАМИДБАР
- НАСО
- БЕААЛОТХА
- ШЛАХ
- КОРАХ
- ХУКАТ
- БАЛАК
- ПИНХАС
- МАТОТ — MAC’ЭЙ
ДЕВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ)
- ДЕВАРИМ
- ВАЭТХАНАН
- ЭЙКЕВ
- Р’ЭЙШОФТИМ
- КИ -ТЕЙЦЕ
- КИ -ТАВО
- НИЦАВИМ - ВАЕЙЛЕХ
- ААЗИНУ
- В'ЗОТ АБРАХА
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КНИГ ПЯТИКНИЖИЯ
Арье Бен-Эфраим - Сборник избранных бесед по Торе - годичный цикл - Отрывок из книги
Моисей постановил, чтобы евреи читали Тору сообща каждую субботу, понедельник и четверг, дабы не проходило у них трех дней без слушания Торы. Согласно обычаю, прочтение всей Торы заканчивают в течение одного года (Рамбам "Законы о молитве"). Последнюю главу Торы читают в праздник Шмини-Ацерет и тут же начинают читать первую главу Пятикнижия. Это событие отмечается шумным празднеством Симхат-Тора. Праздник Шавуот тоже связан с Торой: он отмечается в тот день, когда Тора была дана свыше.
В этот день потомки Авраама, Ицхака и Яакова получили бесценный вечный дар, превративший их в народ священников, народ Книги. И, безусловно, в этот день еврей не может не испытывать великую радость. Но нельзя сравнить радость получения этого дара с радостью обретения его своим собственным трудом, и поэтому в день, когда еврей видит, что, отдавая в течение целого года время и силы изучению Торы, он выучил ее всю, радость его несравненно сильнее. Почему не совмещают обе даты и не начинают и заканчивают чтение Торы в Шавуот? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним следующее.
В 6-й день месяца сиван евреи услышали Десять заповедей. В 7-й день месяца сиван Моисей взошел на гору Синай, чтобы в течение 40 дней принять Учение, которое он затем должен был устно передать своему преемнику Иегошуа, а тот, в свою очередь, старейшинам. Это Учение, передававшееся устно, получило название Устная Тора. Позднее оно было записано и превратилось в Мишну, Мидраш, Талмуд и т. д. В 17-й день тамуза Моисей спускался с горы, неся в руке скрижали из драгоценного камня, данные ему Б-гом; на них были начертаны Десять заповедей. Спустившись, Моисей с ужасом обнаружил, что евреи, не дождавшись его, поддались уговорам вышедших с ними из Египта иноплеменников и отлили золотого тельца.
Так нарушили они Десять заповедей сразу после их получения. И Моисей бросил из рук своих скрижали, на которых были записаны попранные заповеди, и разбил их под горою. Велико было раскаяние народа. Но велик был и грех, совершенный им. Два раза поднимался Моисей на Синайскую гору, чтобы упросить Всевышнего простить евреев. Оба раза пробыл он там по 40 дней. Во второй раз поднялся он в первый день элула, а спустился в 10-й день тишрей. В руке держал он новые скрижали, которые заранее вырубил из большого камня, но заповеди на них были начертаны самим Всевышним. Моисей нес евреям радостную весть: "Простил Я по слову твоему". С тех пор день десятого тишрей стал днем прощения — Йом-Кипур.
Сравним теперь радость получения Торы в праздник Шавуот с радостью нового приобретения ее после, казалось бы, безвозвратной утери, мучительного раскаяния, долгих дней напряженного выжидания и надежды. Столь возвышен свет, озаривший еврейский народ в день Йом-Кипур, что лишь через двенадцать дней, в праздник Шмини-Ацерет, люди смогли полностью осознать его и излить свое ликование в шумном празднестве Симхат-Тора.
А теперь мы сможем лучше понять последние слова этой главы Торы — они же и заключительные слова всего Пятикнижия: "И не восстал более пророк в Израиле, как Моисей... По всем знамениям и чудесам, которые послал его Г-сподь совершить в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его. И по всем могучим деяниям и по всему великому чуду, которое произвел Моисей перед глазами всего Израиля". Чем же, произведенным перед глазами всего Израиля, восхваляет Моисея Писание? Обратимся к комментарию Раши: "Это то, что дерзнул он разбить скрижали перед их глазами. И согласился с ним Пресвятой, как сказано: правильно сделал ты, что разбил".
Только такой мудрый и преданный вождь, как Моисей, мог совершить столь неимоверное по своей дерзости деяние. Деяние, единственно способное привести к раскаянию целый народ, заставить его осознать низость принесенных из галута привычек, помочь ему понять свою сущность и назначение и устремиться к выполнению возложенной на него миссии. И только благодаря этому приводящему в трепет деянию евреи смогли заново обрести Тору, обрести, чтобы уже не потерять никогда.
2016-12-04
А как ее скачать ?
После начала войны американский сервер дегу закрыл свои фонды,надо перекачивать,файлы можно получить у меня в Телеге.
Спасибо
Премного благодарен!